Krieg in Jugoslawien "Wir Kinder wollen in Frieden aufwachsen"

Jadrankas Tagebuch, 30. Juli 1991

Heute ist der ruhigste Tag der Woche, was mir wie eine kleine Erholung erscheint, deshalb habe ich mich entschieden, eine Erinnerung aufzuschreiben, damit ich mich mein ganzes Leben lang an diese Woche erinnern kann. Wenn ich einmal Oma bin, möchte ich mich an die schönsten Momente meines Lebens erinnern können. Ich fange die Woche von vorn an, damit jeder, der das hier liest, alles miteinander verbinden kann.

Der erste Tag meiner Unterschriftensammelaktion war der 21. Juli 1991. An diesem Tag lief es noch sehr schlecht, weil es unorganisiert und ohne Elan war. An dem Tag haben wir nur 160 Unterschriften sammeln können. Am zweiten und dritten Tag lief es aber erstaunlich gut. Am zweiten Tag interviewte mich Milan Cvjetinovic für seine Zeitung "Front Slobode", und ich war überglücklich. Am nächsten Tag hat mich Frau Nura von der Radio-Tuzla-Sendung "Sonnige Ampel" angerufen. Sie würde mich gern kennenlernen und eine einstündige Livesendung mit mir machen, hat sie gesagt. Auf meine Frage, woher sie von meiner Aktion weiß, antwortete sie: vom Leiter der Zeitung "Front Slobode".

Das war für mich wie ein Märchen, etwas Unglaubliches, was ich mir nicht mal hätte erträumen können. Ich habe mich trotz allem gesammelt und bin zu "Radio Tuzla" gegangen, wo wir eine Sendung aufgenommen haben. Ich durfte Kinder dazu aufrufen, sich meinem Kampf für Frieden anzuschließen.

Der Krieg, den niemand wollte Krieg auf dem Balkan: Die Stadt Vukovar im Osten Kroatiens wurde bei der serbischen Belagerung und der Schlacht Anfang der Neunzigerjahre weitgehend zerstört. Die Aufnahme entstand im November 1991. Noch wenige Monate zuvor war die Friedensbewegung überzeugt: Einen Krieg wird es nicht geben. Unter Feuer: Ein bosnischer Regierungssoldat erwidert das Feuer auf serbische Heckenschützen (6. April 1992 in Sarajevo), die zuvor von einem Hotel aus auf eine Friedensdemonstration mit etwa 30.000 Menschen geschossen hatten. Getöteter Zivilist (im Juni 1992): Schon wenig später war Sarajevo eine belagerte Stadt. Auch im Rest Jugoslawiens wütete der Krieg. Friedenskonzert: Einen solchen Ausbruch der Grausamkeit hatte sich noch kurz zuvor kaum jemand vostellen können. Am 28. Juli 1991 fand in der Zetra-Halle in Sarajevo das Friedenskonzert "Yutel za mir" ("Yutel für den Frieden") statt. Gemeinsam auf der Bühne: Es war der Höhepunkt der Friedensbewegung im ehemaligen Jugoslawien, die heute fast vergessen ist. Bands aus dem ganzen Land spielten beim Konzert, das im Fernsehen übertragen wurde. Davor Ebner stand damals als Sänger der erfolgreichen Band Regina auf der Bühne. Er vergleicht die Friedensbewegung in Jugoslawien mit der US-Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg. Der Unterschied: In den USA rüttelten die Kriegsgegner die Gesellschaft auf, am Ende wurde der Krieg gestoppt. Im früheren Jugoslawien brachten erst Nato-Einsätze eine militärische Wende. Davor Ebner heute: "Die Energie war abnormal", erinnert sich der Musiker an das große Konzert in der Zetra-Halle. Er lebt noch immer in Sarajevo. Anita Ermers Dadic, auf diesem Bild noch ein kleines Mädchen, lebte damals als Kind einer Mischehe in Bosnien. Ihr Vater war Muslm, ihre Mutter orthodox. "Damals gab es dieses große Ereignis in der Zetra", erinnert sie sich. "Musiker, viele Aktivisten, auch Politiker waren dabei. Es war ein deutliches Nein zum Krieg." Anita Ermers Dadic heute: Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer damals neunjährigen Schwester flüchtete die 14- Jährige im April 1992 nach Deutschland. Ihr Vater blieb zunächst zurück und schaffte es erst Wochen später nach Deutschland. Inzwischen lebt Anita im nordrhein-westfälischen Goch. Milan Trivic hatte gemeinsam mit einigen Rockbands die Idee für das Konzert. Trivic arbeitete damals für Yutel, den letzten unabhängigen Fernsehsender Jugoslawiens. Trivic 25 Jahre später: Im Krieg hat er alles verloren, seine Wohnung, seinen Besitz. Heute lebt Trivic wieder in seiner Heimatstadt Sarajevo. Senka Kurt feierte vor 25 Jahren mit ihren Freunden in der Zetra-Halle. "Ich musste auf dieses Konzert gehen, um den Krieg zu verhindern. Das war meine Pflicht", sagt Senka. "Ich dachte, wenn ich nicht hingehe und der ausbricht, bin ich daran schuld." Große, friedliche Party: 30.000 Menschen feierten in der Veranstaltungshalle, 50.000 davor. Hunderttausende waren aus ganz Jugoslawien nach Sarajevo gekommen. Alle waren sicher: Zum Krieg kann es nicht kommen... ...doch der Krieg brach trotzdem aus. Die Belagerung von Sarajevo wurde zu einem der tragischsten Ereignisse. Hier trägt ein Jugendlicher im Juni 1993 Wasserkanister vorbei an ausgebrannten Straßenbahnen. Ausgebombt: So sahen Häuser in der bosnischen Hauptstadt dann 1995 aus. Die Belagerung Sarajevos ist die längste der modernen Geschichte. Sie dauerte fast vier Jahre lang. Zu erbitterten Kämpfen kam es im ganzen Land. Hier kämpfen serbische Milizen gemeinsam mit der jugoslawischen Armee in Kroatien. Die dort lebenden Serben weigerten sich, Teil eines unabhängigen kroatischen Staates zu werden. Verletzte Flüchtlinge: Zivilisten trugen oft die Konsequenzen der Auseinandersetzungen. Auf diesem Foto fliehen Serben im August 1995 aus Kroatien. Das Ende Jugoslawiens: Beim Konzert in der Zetra-Halle war die Fahne des Vielvölkerstaates noch allgegenwärtig. Hier wird sie 1993 von kroatischen Soldaten verbrannt.

Es haben sich tatsächlich sehr viele Kinder gemeldet und mir vorgeschlagen, alle Unterschriften an einer Stelle zu sammeln, und dass wir diese von dort aus an den Fernsehsender Yutel schicken sollten. Wir entschieden, dass wir alle Unterschriften bei mir sammeln sollten. Innerhalb von nur vier Tagen kamen so 11.000 Unterschriften zusammen. Ich beschloss, Herrn Zekerijah Smajic von Yutel anzurufen, um ihn zu bitten, die Unterschriften persönlich entgegenzunehmen, damit ich mir sicher sein konnte, dass unsere Aktion nicht umsonst war. Er bat mich, persönlich zum Meeting zu kommen, um ihm die Unterschriften zu überreichen.

Ich hatte ein wenig Angst, allein nach Sarajevo zu reisen. Doch als er mir sagte, dass meine Eltern keine Angst haben sollen und er mich persönlich als seinen Gast empfangen würde, habe ich zugesagt. Und als Papa sagte, dass er mich begleiten werde, musste ich nicht mehr nachdenken.

Der schönste Moment meines Lebens

Um 7 Uhr früh sind wir mit einem Bus losgefahren, der war kostenlos. Wir sind in Sarajevo ausgestiegen und mit dem Taxi bis zum Yutel-Gebäude gefahren. Wir konnten Zekerijah Smajic nicht finden und hinterließen ihm eine Nachricht. Das Konzert sollte draußen auf dem Marindvor stattfinden, aber weil es regnete, wurde es in die Zetra verlegt.

Dort war es für mich wundervoll. Alle haben sich sehr um mich gekümmert. Sie haben mir Saft, Eis, Kuchen, Törtchen und vieles mehr gekauft. Es war ein großes Ereignis für mich, Tupurkovski, Bogic, Cengic, Goran Bregovic, Hari, Vajta, Regina, Merlin, Zekerijah Smajic, Goran Milic, Gordana Sušsa und die anderen Mitglieder der bekannten Bands und von Yutel kennenzulernen.

Doch der schönste und aufregendste Moment des Tages, der Woche und meines gesamten Lebens war dann mein Auftritt vor dem jugoslawischen Millionenpublikum, das mir viel Beifall schenkte. Dann ging es langsam zu Ende, ich verabschiedete mich von den Yutel-Leuten, von den Sängern und den anderen berühmten Persönlichkeiten, setzte mich in den Bus, und wir fuhren zurück nach Tuzla. Die ganze Zeit haben mich Mitreisende aus Tuzla begrüßt und mich gelobt.

Zu Hause haben mich alle begeistert und glücklich empfangen, ich war super gelaunt. Am nächsten Tag - also gestern - habe ich mich erholt, und heute habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Viele Menschen erkennen mich wieder, küssen und loben mich. Ich bin sehr glücklich.

Morgen bin ich wieder in eine Liveradiosendung eingeladen, wo ich all das sagen werde, wozu ich wegen des übervollen Programms in Sarajevo nicht gekommen war - und zwar, dass ich erst 13 Jahre alt bin und dass die überhitzten Köpfe schnell wieder abkühlen müssen, damit kein Brand ausbricht.

Hoffentlich begreifen die Leute dann, dass wir Kinder aufgehört haben zu spielen, und dass wir anstelle von Zeichentrickfilmen Yutel und die Nachrichten schauen, weil wir Angst um uns, um unsere Familien, Verwandten und um unsere Freunde und Mitbürger haben. Wir Kinder wollen langsam und in Frieden aufwachsen, wir wollen nicht aufgeteilt werden, weil wir Kinder uns nicht aufteilen lassen in Schwarze und Weiße, in Serben, Kroaten oder Muslime. Kinder und Menschen teilen sich nur auf in gut und schlecht.

ZETRA Projekt Jadranka im Jahr 2000

Die schönsten Komplimente habe ich von Zekerijah Smajic und von Tante Marica bekommen. Onkel Zeka sagte: Sie haben mir Ärzte, Philosophen und Professoren angeboten ... doch ich habe dich als meinen Gast auf der Bühne ausgewählt. Und Tante Marica sagte: Sie ist der Grund, weshalb die Bewohner von Tuzla nach Sarajevo gekommen sind, ganz Tuzla sollte sich um sie kümmern.

Jadranka Pejakovic - Jaca

Wie es Jadranka während des Krieges und danach erging, lesen Sie hier auf der Seite des Zetra-Projekts.