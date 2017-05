Tod eines Schlangenforschers "Das ist ein verfluchter Krait!"

Wer als Schlangenforscher Karriere machen möchte, muss Courage beweisen. Wer eine lange Karriere als Schlangenforscher plant, muss zugleich extreme Vorsicht walten lassen. Der amerikanische Herpetologe Joe Slowinski starb während einer Forschungsreise im Norden Burmas am Biss eines Kraits. Ein Moment der Unachtsamkeit löste eine Katastrophe aus, die der Ort, die Zeit, die Weltlage und vor allem Slowinskis Glaube an die eigene Unverwundbarkeit erst ermöglichten.

Für amerikanische GIs hielten die Regenwälder Vietnams viele Schrecken bereit. So erzählten sich die Soldaten auch von einer schwarz-weiß gestreiften Schlange, deren Biss dem Opfer nicht mehr als zwei Schritte vor dem Tod erlaube.

Der Mythos der "two-step snake" mag übertrieben sein, Zurückhaltung ist dennoch unbedingt angeraten. Denn der Krait ist die giftigste Landschlange außerhalb Australiens und kann mit genug Toxin zubeißen, um zwei Dutzend Männer zu töten.

"Das ist ein verfluchter Krait", erkannte Joe Slowinski, 38, im Moment, als die Schlange zubiss. Keiner wusste das besser als er, vor gut 20 Jahren ein aufsteigender Star am Herpetologen-Himmel, Experte für asiatische Giftschlangen mit einem Faible für Kraits.

Wie kam es zu der fatalen Begegnung? Burma war lange vom Rest der Welt abgeschnitten und bot Wissenschaftlern die seltene Chance auf nahezu unerforschtes Neuland. Hier hoffte Slowinski auf den Nachweis, dass Kraits deutlich vielfältiger sind als bislang angenommen.

Im Jahr 2001 wollte er bei einer großen Expedition in Burmas abgelegenen Norden zudem bis zu 150 bislang unbekannte Amphibien- und Reptilienarten identifizieren. Es wäre ein gigantischer Coup gewesen für den unkonventionellen Herpetologen. In der Biografie "The Snake Charmer" von Autor Jamie James bezeichnet ihn ein ehemaliger Kollege und Freund als trinkfesten "Schlangen-Freak" mit extremem Enthusiasmus, allerdings auch mit einer gewissen Nachlässigkeit.

Tiere auf Forscherjagd

Slowinski pflegte sein Image als Naturbursche aus Kansas mit der Bierdose in der Hand, der sich als brillanter Biologe etabliert, obwohl oder gerade weil er sich nicht an die Regeln hält - ob nun im Umgang mit hohen oder mit hochgefährlichen Tieren. Selbst vor wichtigen Geldgebern präsentierte er seine Forschung lieber in Knitter-T-Shirt und Shorts als im Anzug, auch als Kurator an der renommierten California Academy of Sciences in San Francisco.

Weniger Schrulle als gefährlicher Leichtsinn war seine Angewohnheit, auch giftigste Schlangen bevorzugt mit bloßen Händen zu packen. Die meisten Herpetologen minimieren den Direktkontakt, indem sie die Tiere mit Haken oder anderen Greifwerkzeugen fangen und auf Distanz halten. Slowinskis Hemdsärmeligkeiten aber festigten seinen Ruf in der Schlangenforschung, die lange als exklusive Domäne harter Männer galt.

Riskante Jobs - tödliche Begegnungen mit Tieren Vom Rochen erstochen: Man nannte ihn auch "The Crocodile Hunter", so hieß seine Serie mit 345 Teilen - für seine spektakulären Tierfilme war Steve Irwin berühmt, ebenso für seinen ständigen Flirt mit der Gefahr. Auf diesem Foto von 2002 posiert er mit einem Alligator in San Francisco. Vier Jahre später verletzte ihn ein Stachelrochen tödlich - vor laufenden Kameras. Filmer und Entertainer: Den 1962 geborenen Australier, der stets im khakifarbenen Dress auftrat, machten seine Dokumentationen weltweit berühmt, vor allem in den USA hatte er eine riesige Fangemeinde. Das Foto zeigt ihn 2006 in einem Nationalpark des australischen Bundesstaates Queensland. Dort war Irwin ab 1991 auch Direktor eines Zoos. Vor diesem Stachelrochen im Aquarium sind die Beobachter sicher. Bei Unterwasseraufnahmen im September 2006 war Irwin im Great Barrier Reef unterwegs. Mit einem Kameramann filmte er einen zweieinhalb Meter langen Stachelrochen. Sie waren bei der letzten Aufnahme, als das Tier auf Irwin einstach und ihn ins Herz traf. Er zog sich den Stachel noch aus der Brust, bevor er das Bewusstsein verlor und kurz darauf auf einem Boot starb. Alle Kopien des Filmes wurden später zerstört, das Original erhielt seine Witwe, die das Video niemals veröffentlichen will. Zum Abschied vom Abenteurer fand am 20. September 2006 in Irwins Zoo in Beerwah eine Trauerfeier statt, bei der seine Mitarbeiter Tiere hielten. Schon als Kind hatte Irwin im Reptiliennaturpark seiner Eltern mitgeholfen und früh gelernt, Krokodile zu fangen. Er war passionierter Tierschützer und zugleich Selbstdarsteller mit einem Faible für spektakuläre Inszenierungen. So fütterte er Anfang 2004 ein vier Meter langes Krokodil mit der Hand, während er seinen erst einen Monat alten Sohn auf dem Arm hielt. Protokollant seines eigenen Todes: Statt schleunigst medizinische Hilfe zu suchen und sein Leben zu retten, notierte er mit wissenschaftlicher Akribie, wie die Vergiftung voranschritt, nachdem die Schlange ihn biss. Karl Patterson Schmidt hielt sie für ungefährlich und dachte wohl, töten werde ihn das Gift schon nicht. Er sollte sich irren. Ein Kollege hatte ihm am 15. September 1957 die junge afrikanische Schlange zur Untersuchung ins Labor geschickt, Schmidt agierte zu unvorsichtig, sie versenkte einen Zahn drei Millimeter ins Fleisch unterhalb seines linken Daumens. Es war eine Boomslang (Dispholidus Typus), wie sich später herausstellen sollte. Von Reptilien erobert: Der renommierte Herpetologe, 67 Jahre alt, fuhr nachmittags zurück nach Hause und schrieb auf, was passierte: "16.30 bis 17.30 Uhr starke Übelkeit... 20.30: Aß zwei Stück Toast...". Gut geschlafen habe er danach, notierte Schmidt. Im letzten Eintrag beschrieb er sein Frühstück und dass er alle drei Stunden etwas Blut uriniert habe, dann: "Mund und Nase bluten weiter, aber nicht übermäßig." Dem Museum teilte Schmidt, er werde am nächsten Tag wieder arbeiten. Doch um 14 Uhr fiel er ins Koma und starb gut eine Stunde später bei der Ankunft im Krankenhaus an seinen inneren Blutungen - Schmidt hatte das eigene Sterben dokumentiert. Tragischer Tod: Dass Schlangenexperten besonders gefährdet sind, zeigte auch der Tod des langjährigen Direktors des Senckenberg-Museums in Frankfurt am Main. Als Robert Mertens im August 1975 eine afrikanische Baumschlange fütterte, biss sie ihm in den Daumen. Nach einigen Stunden setzten erste Vergiftungserscheinungen ein... ...und verschlimmerten sich bald. Thelotornis capensis ist die Gattung der Vogelnatter, die Mertens vergiftet hatte. Im Alter von 80 Jahren starb der erfahrene Biologe nach zweieinhalb Wochen, in denen ihm auch eine Bluttransfusion nicht helfen konnte; ein geeignetes Gegengift gab es nicht. Zu nah am Bären: Er war russischer Naturforscher, Bärenexperte und begeisterter Fotograf - bis er sich wohl zu weit heranwagte. Im Dezember 2003 wurde Vitali Nikolajenko in der Wildnis gefunden, getötet von einem Bären. Mehr als drei Jahrzehnte lang hatte er die Braunbären auf der Halbinsel Kamschatka beobachtet und starb im Alter von 66 Jahren im Kronotsky-Nationalpark. Neben ihm wurde eine leere Dose Pfefferspray gefunden, mit der er sich offenbar zu verteidigen versucht hatte. Tod in der Wildnis: Nur gut zwei Monate zuvor waren zwei Amerikaner von Bären attackiert, zerfetzt, zerfleischt worden. Timothy Treadwell, 46, und seine Freundin Amie Huguenard, 37, hatten in Alaska campiert, rund 100 Meilen von der nächsten Siedlung entfernt. Treadwell hatte Filme über Bären gedreht und mit Erfolg das Buch "Unter Grizzlys" veröffentlicht. Er hielt sich stets unbewaffnet in der Natur auf und sagte einmal, er fühle sich in Alaska sicherer, als wenn er in New York durch den Central Park spazierte. Die beiden wurden von Bären getötet, man fand die halb aufgefressenen Leichen in einem Nahrungsversteck vergraben. "Grizzly Man": 13 Sommer lang lebte der Bärenfreund bei Alaskas Grizzlys. Dann fraßen sie ihn. Zuvor hatte Treadwell, ein blonder Surfertyp aus dem kalifornischen Malibu, Hunderte lebensgefährlicher Begegnungen mit wilden Braunbären überstanden. "Ich liebe sie von ganzem Herzen", sagte er. "Ich werde sie beschützen, auch wenn ich dafür sterben muss." Was geschah, ist ohne Bild auf der Tonspur der laufenden Videokamera des Paares überliefert: Treadwell wurde attackiert, Huguenard versuchte, das rasende Tier mit einer Bratpfanne zu schlagen, beide wurden zerfetzt. Zwei Jahre später veröffentlichte der deutsche Regisseur Werner Herzog den Dokumentarfilm "Grizzly Man" und wertete dafür über 100 Stunden Videomaterial aus, das Treadwell selbst gedreht hatte. Grace Olive Wiley war ebenfalls Herpetologin und arbeitete jahrzehntelang mit insgesamt rund 300 Giftschlangen, darunter Kobras, Klapperschlangen und Mambas, die sie ohne Schutzkleidung und Instrumente mit bloßen Händen anfasste. Das machte sie bekannt als "Frau ohne Angst" - zu angstfrei aus Sicht mancher Kollegen in Minneapolis, die um die eigene Sicherheit fürchteten. Wiley arbeitete auch als Tiertrainerin und Beraterin für Filme wie "Tarzan" und "Das Dschungelbuch". Sie starb im Juli 1948 unter tragischen Umständen: Bei Fotoaufnahmen biss eine Indische Kobra sie, auch bekannt als Brillenschlange oder, im Fachbegriff: Naja naja (kein Scherz). Im Krankenhaus war die letzte Ampulle Antiserum zerbrochen, ein anderes gab es nicht, Wiley starb nur zwei Stunden nach dem Biss. Vorsicht vor Wölfen: Ein Rudel Wölfe erwischte im April 1996 eine junge Tierpflegerin, die erst vier Tage zuvor eingestellt worden war. Die Kanadierin Patricia Wyman, 24, war studierte Biologin und trat ihren Job in einem Wolfsreservat in Ontario an. Einmal begleitete sie ein erfahrener Tierpfleger, einmal fütterte sie die Wölfe allein, bei ihrem dritten Besuch des Geheges bissen die Wölfe sie zu Tode. Eine Untersuchung ergab später, dass die daraufhin getöteten Tiere nicht tollwütig waren. Die Rache der Elefantenkuh: Landläufig spricht man vom "Elefantengedächtnis", da ist wohl was dran. Allen Campbell (beim Schuhbinden, hier mit einem Babyelefanten) war Zoowärter und Tiertrainer in Florida. Im August 1994 wurde er zu Tode getrampelt und ein Kollege schwer verletzt, als die 3,6 Tonnen schwere Zirkuselefantin "Tyke" bei einer Vorstellung in Honolulu durchdrehte und ausbrach. Nach halbstündiger Jagd streckten Polizisten Tyke mit 86 Schüssen nieder. Später stellte sich heraus, dass Campbell beim Auftritt Kokain und im Blut hatte und vorher durch Tiermisshandlungen aufgefallen war. Tyke war ebenfalls misshandelt worden und zuvor schon bei Vorstellungen ausgebrochen. Spiel nicht mit dem Orca: Tier-Vorführungen in Vergnügungsparks sind höchst umstritten. Der Schwertwal "Tilikum", fünfeinhalb Tonnen schwer, musste viele Jahre Kunststücke vor Publikum aufführen und war bereits in den Tod von zwei Menschen verwickelt gewesen, als es 2010 zum Unglück in SeaWorld in Florida kam: Die erfahrene Tiertrainerin Dawn Brancheau massierte den Orca-Bullen auf einer Plattform, da sprang er ins Becken, packte die 40-Jährige, wirbelte sie herum, zog sie an den Haaren tief ins Wasser. Brancheau konnte nur noch tot geborgen werden, regelrecht verstümmelt. Trotz der brutalen, tödlichen Attacke trat Tilikum nur gut ein Jahr später wieder in SeaWorld auf und starb im Januar 2017. Das Foto zeigt Dawn Brancheau mit dem Walbullen bei einer Show 2005.

Auch ohne Macho-Gehabe gehören Bisse hier zum Berufsrisiko, enden aber selten tödlich. Robert Mertens etwa, vormaliger Direktor des Frankfurter Senckenberg-Museums, starb 1975 am Biss einer vermeintlich zahmen Kap-Vogelnatter, die er mit der Hand fütterte. In seinem Tagebuch soll er dies als angemessenen Tod für einen Herpetologen bezeichnet haben. In der Schlangenforschung wurde sein Ende ebenso zur Legende (siehe Fotostrecke) wie Slowinskis tödliche Expedition.

Im Herbst 2001 trafen sich 16 Wissenschaftler unter Slowinskis Leitung in Burma, um Reptilien und Amphibien zu untersuchen, ebenso Insekten, Fische, Vögel, Säuger und Pflanzen. Von Anfang an stand die Expedition unter einem schlechten Stern. So hatte sich die burmesische Verwaltung nicht an Absprachen gehalten; es fehlten unter anderem medizinisches Equipment und ein Arzt als Begleiter der Forschungsreise.

"Ich bin der König der Schlangen!"

Trotz aller Bedenken ließ Slowinski die Gruppe mit ihren rund 130 einheimischen Trägern wie geplant aufbrechen - in ungeplant miserable Zustände. Der Monsun verwandelte die Wege in Schlammbahnen. Malaria-Moskitos, Sandfliegen sowie aggressive Bienen und Wespen setzten den Forschern zu. Dazu krochen Horden von Blutegeln über den Boden, lauerten im Gebüsch und ließen sich auf der Suche nach einer Blutmahlzeit von den Bäumen fallen.

Einzig die Schlangen ließen sich kaum blicken. Die Enttäuschung der Forscher, ihr Erfolgsdruck und die tiefe Erschöpfung ließen schnell Konflikte aufbrechen. Slowinski aber trieb das Team in der Hoffnung auf bessere Jagdgründe immer weiter voran, bis die Expedition wegen Überflutungen im Dörfchen Rat Baw strandete. In einer der langen Nächte mit zu viel Rum brüllte er seinen Frust in die Dunkelheit: "Ich bin der König der Schlangen!"

Womöglich ein wenig verkatert machte er sich am nächsten Morgen daran, eine am Vortag gefangene Schlange zu untersuchen. Das schwarz-weiß gestreifte Jungtier war ein Krait - oder etwa nicht? Die harmlose Art Dinodon septentrionalis imitiert die Warntracht des vielgebänderten Kraits so perfekt, dass manchmal selbst Experten genau hinsehen müssen. Ein Mitarbeiter reichte Slowinski den Sack mit dem Reptil mit den Worten: "Ich glaube, es ist ein Dinodon."

"Ihr werdet für mich atmen müssen"

Eine Grund- und Überlebensregel der Herpetologie - wie auch des gesunden Menschenverstandes - besagt, potenziell giftige Schlangen nicht unbesehen zu packen. Dennoch steckte Joe Slowinski im morgendlichen Dämmerlicht seine rechte Hand einfach in den Sack. Und zog sie sofort wieder zurück. Eine dünne Schlange hatte ihre Zähne tief in seinem Fleisch vergraben. Er wusste sofort, womit er es zu tun hatte: "That's a fucking krait."

Giftschlangen können zur Warnung auch ohne Toxin zubeißen, und die Spuren des Bisses waren mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Sollte Slowinski also Glück gehabt haben? Die Hoffnung schwand, als nach einer Stunde seine Hände zu kribbeln und zu zucken begannen. Mit ruhiger Stimme erklärte er den Kollegen, wie das Neurotoxin nach und nach sein Nervensystem und damit die Muskeln lahmlegen würde, angefangen von den Augenlidern bis zu den Stimmbändern und Extremitäten.

Im Endstadium ist auch der Atemapparat stillgelegt, das Opfer erstickt in kurzer Zeit. "Ihr werdet für mich atmen müssen", sagte Slowinski. Erst nach 48 Stunden hätte das Gift seinen Körper wieder verlassen.

Der Stress dieser schlecht organisierten Expedition mag den impulsiven Forscher zu einem katastrophalen Moment der Unachtsamkeit verleitet haben. Nach dem Biss aber verhinderte eine Verkettung außergewöhnlich unglücklicher Umstände jeden Rettungsversuch.

11. September: Keiner ging ans Telefon

Wie sollte Slowinski beatmet werden? Ein passendes Atemgerät hatte das mangelhaft ausgerüstete Team nicht dabei; zu einer Klink konnte der Patient nicht transportiert werden. Drei Männer liefen deshalb zu Fuß zu einer mehrere Stunden entfernten Militärbasis, um einen Helikopter anzufordern. Sie informierten auch die amerikanische Botschaft, die ein medizinisch ausgestattetes Flugzeug kommen lassen wollte, um Slowinski vom Helikopter zu übernehmen und zu versorgen.

Der Hubschrauber durfte wegen der schlechten Sicht im engen Tal von Rat Baw aber gar nicht erst starten, derweil wartete die fliegende Notfallklinik auf eine Anzahlung von Slowinskis Institut in Kalifornien. In San Francisco ging aber keiner ans Telefon. Denn an diesem 11. September 2001 blickte die ganze Welt auf die rauchenden Trümmer des World Trade Centers in New York, alle öffentlichen Einrichtungen waren aus Angst vor weiteren Terrorattacken geschlossen.

Unterdessen wurde Joe Slowinski mehr als 20 Stunden durch Mund-zu-Mund-Beatmung am Leben gehalten. "Ich will sterben", schrieb er einmal auf einen Zettel und kommunizierte sonst per Zeh. Einmal wackeln hieß Ja. Zweimal wackeln hieß Nein. Vielmals wackeln hieß, dass er bitte nur von Frauen beatmet werden wolle.

Einen Tag nach dem Biss starb Slowinski. Minuten später traf eine Nachricht im Camp ein: Der Helikopter war nun unterwegs.