Um den Tod von John F. Kennedy ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien - nun veröffentlicht die US-Regierung jahrzehntelang geheim gehaltene Akten zu seiner Ermordung 1963. Doch wer war der Mann? Lesen Sie hier eine Auswahl wichtiger Beiträge aus dem einestages-Archiv über den US-Präsidenten in der Hochphase des Kalten Krieges, seine Rolle in der Kuba-Krise, sein Verhältnis zu Deutschland - und über den Privatmann JFK.

REUTERS

Verschwörungstheorien zum Präsidenten-Attentat: Kennedys zahllose KillerDas KGB war's! Oder doch der eifersüchtige Vizepräsident? Kein Mord hat so viele Verdächtige hervorgebracht wie das Attentat auf John F. Kennedy 1963. einestages präsentiert erstaunliche Verschwörungstheorien - die noch heute etliche Anhänger finden.

AP/The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza

Historische Tonaufnahmen: Kennedys letzter Flug Toter Präsident an Bord: Kurz nach dem Attentat auf John F. Kennedy hob die Air Force One mit seiner Leiche Richtung Washington ab. Neu aufgetauchte Tonaufnahmen zeichnen ein Bild der aufgewühlten Atmosphäre an Bord. Doch sind sie wirklich die Sensation, als die sie gehandelt werden?

Kuba-Krise: Diese Fotos führten fast zum Dritten Weltkrieg Raketen, Abschussrampen, Bunker: 1962 schoss ein US-Aufklärungsflugzeug Bilder von sowjetischen Atomwaffen auf Kuba. Die Welt stand am Abgrund. Ausgerechnet ein längst vergessener Rotarmist verhinderte vielleicht den Krieg - weil er sich weigerte, auf den roten Knopf zu drücken.

USAF

Falscher Abschussbefehl für Atomraketen: Der Tag, an dem die Welt (beinahe) unterging Die Welt ist im Oktober 1962 offenbar knapper einem Atomkrieg entgangen als bisher bekannt. Beinahe hätten US-Soldaten laut dem Bericht eines Zeitzeugen während der Kuba-Krise ihre Atomwaffen abgefeuert. Der Grund: falsche Codes.

AP

Geheimoperation "Mongoose": Todesgrüße aus Washington Verseuchte Taschentücher und Sprengstoff in Zigarren: Mit Methoden à la James Bond versuchte die CIA Anfang der Sechzigerjahre ihren ärgsten Feind umzubringen. Das perfide Mordkomplott gegen den kubanischen Revolutionsführer Fidel Castro wurde vom US-Präsidenten persönlich abgenickt - und scheiterte trotzdem.

AP

Frühe Kennedy-Aufzeichnungen: Fasziniert von Hitlers Deutschland Faschismus? "Das Richtige für Deutschland." Als junger Mann bereiste John F. Kennedy zwischen 1937 und 1945 drei Mal Deutschland - und zeigte sich beeindruckt vom "Dritten Reich".

Jochen Blume

Kennedy in Berlin: Das Bild, das keiner sehen sollte 1963 verkündete US-Präsident John F. Kennedy: "Ich bin ein Berliner." Fotojournalist Jochen Blume schoss damals das Bild der Rede, das um die Welt ging. Sein bestes Foto vom Kennedy-Besuch allerdings wurde nie veröffentlicht. Es passte nicht zur Jubelstimmung.

Reuters/National Archives

John F. Kennedy: "Ish bin ein Bearleener" Als John F. Kennedy West-Berlin besuchte, lagen ihm die Bewohner der Frontstadt zu Füßen. Michael Sontheimer war als Achtjähriger im Juni 1963 einer der vielen Jubel-Berliner. Auf einestages erinnert er sich an seine Begegnung mit dem Präsidenten - der wenig später erschossen wurde.

REUTERS

Neue Enthüllungen über JFK Der Playboy-Präsident Affären, Krankheit, Drogen - kurz vor dem 50. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys zerstört Enthüllungsautor Christopher Andersen das Idyll "Jack und Jackie". In verstörenden Details zeigt er, dass die angebliche Traumehe des Präsidentenpaars ein Albtraum aus Betrug und Leid war.

SPIEGEL TV

Krankenakte Kennedy Sex, Lügen und OsteoporoseAls kraftstrotzender Polit-Messias trat John F. Kennedy 1961 das Amt des US-Präsidenten an. Dass der Hoffnungsträger in Wahrheit von schweren Gebrechen geplagt war, wurde lange geheim gehalten. Eine SPIEGEL-TV-Dokumentation widmet sich nun Kennedys schockierender Krankheitsgeschichte.

Getty Images

Jackie Kennedys private Briefe "Es kann die Hölle sein"Sie waren das glamouröseste Paar, das Washington je hatte: Jackie und John F. Kennedy. Auch nach dem Tod des Präsidenten wahrte seine Witwe den Schein dieser Vorzeigeehe. Bislang unveröffentlichte Briefe belegen nun: Die First Lady hegte schon früh Zweifel an ihrem Mann.