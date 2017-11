Historische Deutschland-Reisen "Die Frauen waren wie Furien!"

Wie die Zeit rast! Eben noch zitterten wir mit dem spielsüchtigen Fjodor Dostojewski am Roulettetisch in Baden-Baden. Bleich und verstört bettelt der große Schriftsteller im Juli 1867 um Geld und verzockt sogar seinen Ehering, während seine Frau ihn und Deutschland verflucht.

Dann lästern wir mit Virginia Woolf bei den Bayreuther Festspielen über "abscheuliche" Deutsche und ihr fettiges Essen, betrinken uns 1927 mit Thomas Wolfe beim Oktoberfest, erleben einige unbeschwerte Tage mit der betörenden Asta Nielsen auf Hiddensee - und schon ist die Weimarer Republik tot.

SA und SS morden, vertreiben die Deutschland-Besucher. Nur einen Wimpernschlag später überlisten wir mit Frederick Forsyth die Stasi, begleiten einen äthiopischen Prinzen zu Uschi Obermaier, dem schönen Partygirl der Apo, fliehen mit Andy Warhol vor wild gewordenen Frauen. Schon fällt die Mauer, Glückstaumel, wir landen im Jahr 2015 in Neuschwanstein, umringt von Chinesen.

Was für ein irrer Trip durch die deutsche Geschichte. Doch er ist drogenfrei, real, authentisch. Es hat sich eben bisher niemand die Mühe gemacht, all die besonderen Erlebnisse zu sammeln, die prominente Deutschlandbesucher niedergeschrieben haben.

Jetzt hat sie der Berliner Herausgeber Rainer Wieland im "Buch der Deutschlandreisen" zusammengetragen: 56 historische Erzählungen, beginnend, als es Deutschland noch nicht wirklich gab. Von Cäsar über Casanova bis zum Weltenbummler Cees Nooteboom reist der Leser im Zeitraffer durch ein sich wandelndes Land. Und staunt über das Staunen der Besucher.

Ein oft zwiespältiges Staunen zwischen Begeisterung und Beklemmung, begleitet von düsteren Vorahnungen. Thomas Wolfe hat das bei seinem Oktoberfestbesuch 1927 meisterhaft festgehalten.

Tödliche Furcht

Erst war der Amerikaner maßlos enttäuscht von dem "Brimborium von doppelköpfigen Ungeheuern, Spukhäusern, fetten Damen, Zwergen, Handlesern, Hypnotiseuren und der ganzen ausgeklügelten Maschinerie zur Erzeugung von Schwindelzuständen". Abstoßend fand er die Einfältigkeit der bierbenebelten Deutschen, die ihn in einem Bierzelt in Panik versetzten:

"Die Halle erdröhnte von ihrer Stimmengewalt, sie erzitterte von ihren mächtigen Leibern, und als sie sich hin und her wiegten, schien es mir, dass nichts auf Erden ihnen widerstehen konnte - dass sie zerschmettern mussten, worauf immer sie trafen. Ich begriff jetzt, warum andere Völker sie so sehr fürchteten; unversehens wurde ich selbst von einer tödlichen Furcht vor ihnen gepackt."

Dann aber ließ sich der Schriftsteller von der Stimmung mitreißen. Ein "mörderischer Hunger" packte ihn, wollte ihn riesige Stücke vom gebratenen Ochsen verschlingen lassen. Bald schon tanzte er, "hochrot und glücklich", mit Unbekannten: "Nun gab es keine Fremdheit mehr. Mir war, als hätte ich diese Leute mein ganzes Leben lang gekannt."

Kennedy, Blixen, Forsyth - so sahen Prominente die Deutschen Lee Miller in Hitlers Badewanne - dieses Foto von Ende April 1945 machte die US-Kriegsreporterin weltberühmt. Kurz zuvor schrieb sie über deutsche Schuld im befreiten KZ Buchenwald:



"Die sechshundert Leichen, die sich im Hof des Krematoriums stapelten, weil im Lager in den letzten fünf Tagen die Kohle ausgegangen war, hatte man bis auf hundert weggeschafft. Die Spuren des Todes waren von dem hölzernen (Folterinstrument) 'Kartoffelstampfer' abgewaschen, da alles desinfiziert werden musste. An den Auspeitschungspfählen hingen nun Strohpuppen anstelle von Menschen. (...) Die von General Patton eingeladenen (deutschen) Touristen fielen reihenweise in Ohnmacht, auch wenn einige von ihnen ihre Arroganz beibehielten. Sogar nachdem dieser Ort zu 95 Prozent aufgeräumt worden ist, wird Soldaten, die durchaus daran gewöhnt sind, die Opfer einer Schlacht wochenlang in Gräbern herumliegen zu sehen, noch elend schlecht bei dem, was sie hier sehen." US-Schriftsteller Mark Twain 1878 über die deutsche Liebe zur Oper:



"Das Gebumse und Gepauke, Gedröhn und Gekrache war einfach unglaublich. Der quälende und unbarmherzige Schmerz, den es verursachte, ruht in meinem Gedächtnis gleich neben der Zeit, als ich meine Zähne in Ordnung bringen ließ. (...) Das Andenken dieser langen, schleppenden, harten Leidenszeit ist unzerstörbar. (...) Ob (den Deutschen) dieser Lärm von Natur aus gefiel oder ob sie allmählich Gefallen daran fanden, indem sie sich daran gewöhnten, wusste ich damals nicht. Aber er gefiel ihnen - das war ganz deutlich. (...) Immer wenn der Vorhang fiel, standen sie wie eine gewaltige, geschlossene Menge auf, Taschentücher wehten in der Luft wie dichtes Schneetreiben, und Beifallsstürme durchrasten das Haus. Das war mir unbegreiflich." Der 20-jährige John F. Kennedy 1937 über deutsche Burgen, Frauen und Autobahnen:



"Fahren also weiter rheinabwärts. Sehr schön, da an der Strecke viele Burgen liegen. Die Städte sind alle sehr reizend, was zeigt, dass die nordischen Rassen den romanischen gewiss überlegen zu sein scheinen. Die Deutschen sind wirklich zu gut - deshalb rottet man sich gegen sie zusammen, um sich zu schützen. (...) Die Frauen scheinen anständiger zu sein - so erstaunlich das klingen mag. Die Messe im Dom (von Köln) besucht, ein Glanzstück der gotischen Architektur. Von da weiter nach Utrecht über eine der neuen Autobahnen, das sind die besten Straßen der Welt. In Deutschland allerdings unnötig, da hier kaum Verkehr ist, in den USA dagegen wären sie großartig, da es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. " Der äthiopische Prinz Asfa-Wossen Asserate 1968 über ein deutsches Sexsymbol:



"Mein Freund führte mich in das Hauptzimmer (der Kommune 1), in dem Uschi Obermaier und Rainer Langhans inmitten eines Bergs von Kissen und Decken lagen und Hof hielten. Ich brachte kaum ein Wort heraus, so geblendet war ich von der Schönheit der Uschi Obermaier. Sie trug ein weißes T-Shirt und darüber eine indische Stoffjacke mit Blumenstickereien und Fransen, um ihren Hals funkelte eine pfauengroße, falsche Brosche. Am liebsten hätte ich sie ununterbrochen angestarrt, aber mein Begleiter sorgte dafür, dass wir uns diskret verabschiedeten, bevor wir den Zorn von Rainer Langhans erregen konnten - er war für seine Eifersucht berüchtigt." Der Reporter und Bestseller-Autor Frederick Forsyth 1963 über deutsche Spitzel-Kunst:



"Es dauert seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat, rund um die Uhr unter Überwachung zu stehen. (...) Ich behalf mir damit, alles so leicht wie möglich zu nehmen, mir bewusst zu machen, dass sogar die Blödmänner, die hinter mir herkamen, menschliche Wesen waren, wenn auch nur fast. (...) Gegenüber von meinem Büro stand ein Mietshaus, und auf derselben Höhe wie mein Fenster war eine dunkle Öffnung, die nie geschlossen wurde und hinter der nie ein Licht anging. Die armen Kerle müssen mit ihren Ferngläsern im Winter fast erforen sein. Zu Weihnachten schickte ich ihnen eine Flasche schottischen Whiskey und eine Packung Rothmans Kingsize hinüber und bat den Hausmeister, sie zu der Wohnung heraufzubringen. In jener Nacht war das kurze Flackern eines Benzinfeuerzeugs zu sehen, mehr nicht." Die britische Schriftstellerin Virginia Woolf 1909 über hässliche Deutsche bei den Festspielen von Bayreuth:



"Wir saßen eine Stunde im Park und beobachteten die Leute. Mein Gott, sind die abscheulich! Die Frauen tragen einen Gurt um die Taille, einen grünen Jägerhut, mit einer Feder, und kurze Röcke. Sie sind nie modisch. (...) Wir aßen im Ausländerrestaurant zu Abend, und selbst dort sind sie unglaublich korpulent und protzig. (...) Sie essen enorme Mengen, von großen Braten geschnitten, triefend vor Fett. (...) Gestern haben wir Parsifal gehört - ein sehr geheimnisvolles, gefühlvolles Werk. (...) Zwischen den Akten geht man auf einen Acker und schaut einem Mann zu, der Rüben hackt. Das Publikum ist sehr unelegant, und das Haus macht einen sehr schäbigen Eindruck." Der US-Schriftsteller Thomas Wolfe 1927 über deutsches Essen auf dem Oktoberfest:



"Jedermann aß; jedermann trank. Ein mörderischer Hunger, ein Hunger, der keine Besänftigung kannte, der sich alles gebratene Ochsenfleisch, alle Würste, allen Salzfisch der Welt einverleiben wollte, packte mich und hielt mich in seinen Klauen. Auf der ganzen Welt gab es nichts als Essen - herrliches Essen. Und Bier - Oktoberfestbier. Die Welt war ein einziger gewaltiger Schlund - es gab keinen erhabeneren Himmel als dieses Paradies von Stopf und Propf. Alle Seelenqual war hier vergessen. Was wussten diese Menschen von Büchern? Was wussten sie von Bildern? (...) Diese Menschen lebten für nichts anderes als für Essen und Trinken - und Recht hatten sie." Die dänische Schriftstellerin Tania Blixen 1940 über deutsche Struktur:



"Es ist ein merkwürdiger Gedanke, dass das Wesen eines einzelnen Mannes eine ganze Gesellschaft umschichten und verwandeln kann wie ein Magnet, der über einen Haufen Metallstücke gezogen wird. (...) Die Gesellschaft ist nicht malerisch, und auch nicht melodisch, sie hat aber, weiß Gott, Struktur. (...) Es ist unmöglich, nicht fortwährend, den ganzen Tag hindurch, von der Willenskraft und dem unermüdlichen Arbeitsvermögen dieser Nation stark beeindruckt zu werden. 'Glauben Sie', so wird man in Berlin gefragt, 'dass eine andere Nation in der Lage gewesen wäre, all das in sieben Jahren hervorzubringen?' - 'Nein', antwortet man, 'und ich hätte es bei Gott nie geglaubt, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.' (...) Es ist ein übermenschliches, unmenschliches Tempo. (...) Nichts von all diesem wäre ohne das einzigartige Organisationstalent des deutschen Volkes möglich gewesen. Von allem, was ich hier gesehen habe, ist dies das Merkwürdigste. Man könnte fast annehmen, es gäbe bei diesem Volk einen besonderen Sinn, durch den das Leben zu einer Rechenaufgabe wird." Der spätere Filmregisseur Ingmar Bergman aus Schweden lernte 1934 als 16-Jähriger Austauschschüler in einer deutschen Pastorenfamilie die NS-Ideologie kennen:



"Ich fragte den Pastor, ob ich wie alle anderen den Arm austrecken sollte und Heil Hitler sagen solle. Er erwiderte: 'Lieber Ingmar, das wird als mehr als eine Geste der Höflichkeit betrachtet.' Ich streckte den Arm aus und sagte Heil Hitler. Es war ein lustiges Gefühl. (...) Am Sonntag ging die Familie in die Kirche. Die Predigt des Pastors war erstaunlich. Seine Predigt ging nicht vom Evangelium aus, sondern von 'Mein Kampf'. Nach dem Gottesdienst wurde im Gemeindehaus Kaffee getrunken. Viele trugen Uniform, und ich hatte reichlich Gelegenheit den Arm zu heben. (...) An meinem Geburtstag bekam ich von der Familie ein Geschenk, eine Fotografie Hitlers. (Mein Austauschschüler) Hannes hängte sie über mein Bett, damit ich diesen Mann 'immer vor Augen' hätte, damit ich lernen könnte, ihn so zu lieben wie die Familie Haid. Ich liebte ihn auch." Der dänische Journalist Herman Bang, der wegen kritischer Berichte aus Preußen ausgewiesen wurde, 1886 über deutsche Bürokratie:



"Deutsche Beamte haben die Eigenart, alles in der Morgenstunde zu beginnen. (...) Eine Woche lang war jeden Morgen ein Polizei Beamter an meiner Tür. Jeden zweiten Tag erhielt ich Vorladungen. Die gelben Papiere waren im ganzen Haus bekannt. (...) Eines Tages erhielt ich Vorladung zum Polizeipräsidenten höchstselbst (...). Ich fragte müde-verzweifelt - denn es war das nun wohl tausendste Mal -, was es denn sei, was ich verbrochen hätte. Und der Mann erwiderte: 'Wenn wir das wüssten, Herr Dings, dann würden wir sie wohl nicht verhören.' Ich sagte ihm nicht, dass er sich im Kreis drehte. Ich sagte überhaupt nichts. Es war sinnlos." Der jüdische Schriftsteller André Kaminski 1986 über die Schatten der deutschen Vergangenheit:



"Auf dem Weg nach Hofheim fahre ich in Höchst vorbei. Pharmazeutische Produkte und Giftgase aller Art, die pilzförmig aus gewaltigen Backsteinkaminen rauchen. (...) Jedenfalls stinkt es - ich bitte um Verzeihung - nach Auschwitz. Am Bahnhof von Höchst steigen Männer ein. Fremdarbeiter, die türkisch reden und pakistanisch. Sie sind klein und hässlich. Vor 40 Jahren nannte man sie Zwangsarbeiter, weil sie unter den Läufen von Maschinengewehren schuften mussten. Jetzt sind sie Fremdarbeiter, Gastarbeiter oder Asylsuchende. (...) In Hofheim (am Taunus) duftet es nach Magnolien. Da gibt es noch Originalhäuser aus dem Mittelalter. Goldbuchstaben auf schwarzen Streben. Windschiefe Fassaden. (...) Tiefster Frieden. Kaum zehn Kilometer von Höchst entfernt. Kaum tausend Kilometer von Tschernobyl entfernt, wo gestern ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist." Der britische Schriftsteller Christopher Isherwood (rechts) verließ 1934 Berlin nach drei Jahren, sehr zum Bedauern seiner Vermieterin, Frau Schröder:



"Es hat keinen Zweck, ihr irgendetwas zu erklären oder mit ihr über Politik zu reden. Sie passt sich jetzt schon an und wird sich jedem anderen Regime anpassen. (...) Wollte man sie daran erinnern, dass sie bei den letzten Wahlen die Kommunisten gewählt hat, so würde sie das wahrscheinlich energisch abstreiten und selbst daran glauben, dass sie die Wahrheit sagt. Sie akklimatisiert sich nur, sie folgt einem Naturgesetz, wie ein Tier, das sich ein Winterfell wachsen lässt. Tausende wie Fräulein Schröder akklimatisieren sich. Sie müssen ja weiter in dieser Stadt leben, ganz gleich, welche Regierung an der Macht ist."

Ähnlich hin- und hergerissen war 1878 Mark Twain. Deutschland im Sommer? "Der Gipfel der Schönheit". Das nächtlich erleuchtete Heidelberg? Bezaubernd, eine "herabgestürzte Milchstraße". Aber: die deutsche Sprache? "Schrecklich". Noch grausamer war für ihn der Besuch einer deutschen Oper:

"Das Gedröhn und Gekrache war einfach unglaublich. Der quälende und unbarmherzige Schmerz, den es verursachte, ruht in meinem Gedächtnis gleich neben der Zeit, als ich meine Zähne in Ordnung bringen ließ. (...) Dass man es schweigend und stillsitzend ertragen musste, machte es nur noch schlimmer. (...) Wenn das Heulen, Jammern und Kreischen der Sänger und das Rasen, Tosen und Krachen des gewaltigen Orchesters immer lauter, immer toller, immer wilder wurden, hätte ich weinen können."

Und die Deutschen? "Sie sahen so hingerissen und dankbar aus wie Katzen, wenn man ihnen den Rücken streichelt", notierte Twain befremdet. Die Beifallsstürme waren ihm "unbegreiflich".

"Aber natürlich wird Blut fließen, Schatz!"

Dieser humorvolle Blick auf die Deutschen verdüsterte sich in den folgenden Jahrzehnten. 1933, ein halbes Jahrhundert später, rechnete Christopher Isherwood mit Berlin ab - das freizügige Nachtleben dort hatte der homosexuelle Autor jahrelang genossen.

Nun kam ihm die Stadt "kalt, grausam und tot" vor. Isherwood traf auf Menschen, die sich radikalisierten. Auf Martin etwa, einen Kommunisten, der sagte: "Ich bin jetzt die meiste Zeit am Bombenbauen." Und da war dieser betrunkene Nazi, der mit der Faust auf den Tisch schlug und brüllte: "Blut muss fließen!" Seine Freundin besänftigte ihn: "Aber natürlich wird Blut fließen, Schatz!"

Und es floss. Isherwood erlebte, wie SA-Männer einen Jugendlichen jagten:

"Im Handumdrehen hatten sie ihn in den Schatten einer Tordurchfahrt gezerrt, wo sie ihn zu Boden traten und mit den Metallspitzen ihrer Fahnenstangen auf ihn einstachen. Das alles geschah so unglaublich schnell. (...) Der junge Mann lag zusammengekrümmt in der Ecke wie ein weggeworfener Sack. Als man ihn aufhob, sah ich sein Gesicht, und mir wurde übel - das linke Auge halb ausgestochen."

Kurz darauf verließ Isherwood Berlin. Seiner Vermieterin verschwieg er die Gründe: "Sie passt sich jetzt schon an", schrieb er resigniert, "wie ein Tier, das sich ein Winterfell wachsen lässt."

Deutschland veränderte sich rasant. Bissig reimte Jean-Paul Sartre 1934: "Ah, ah, ah, wer hätte das gedacht / jetzt werden wir alle umgebracht." Wie hatte Thomas Wolfe noch in friedlichen Zeiten über die Massen auf dem Oktoberfest geschrieben?

"Die Deutschen bewegten sich langsam und geduldig vorwärts, mit der ungeheuren Massivität, die ein Wesenszug ihres Daseins zu sein scheint, und nahmen die Bewegung der Menge mit tiefer Genugtuung hin, während sie selbst aufgingen und Teil des großen Tiers um sie herum wurden."

Nun versuchte dieses große Tier die Welt zu zerreißen. Und doch gab es auch in der NS-Zeit noch diese unbeschwerten, fast skurrilen Momente. Etwa im Sommer 1937, als der junge John F. Kennedy mit einem Studienfreund durch Deutschland reiste und sich auf dem Weg nach Nürnberg, Zentrum der NS-Bewegung, verliebte - in einen Dackel.

"Offie ist so süß"

"Wunderschön" sei der Hund, den er für acht Mark kaufte, schwärmte der 20-Jährige in seinem Tagebuch. Er taufte ihn "Offie". Schwierig allerdings: Offie hatte Haare. Viele Haare.

"Bekam sofort Heuschnupfen etc., die Chancen stehe also in etwa 1:8, dass Offie es bis Amerika schafft."

Dennoch hielt Kennedy ein paar Tage später nach weiteren Dackeln Ausschau, "weil Offie so süß ist".

Kurz vor Kriegsende reiste seine Landsfrau Lee Miller durch Deutschland, dieses "schöne Land mit Dörfern wie Juwelen und zerbombten Stadtruinen". In Buchenwald beobachtete die Kriegsreporterin, wie die Deutschen reihenweise umkippten, als sie das befreite KZ besuchen mussten. In München nahm sie am 30. April 1945 ein symbolisches Bad in Hitlers Badewanne. Und als Miller zuvor in Aachen über Trümmer kletterte, löste sie eine folgenreiche Schuttlawine aus:

"Kaum hatte sich die festgetretene Erde gelockert, stieg fauliger Grabesgestank empor. Halb vergrabenes, verwesendes Fleisch drehte sich in seinem Grab herum und klebte an meinen Händen, meinen Ellbogen und meinen Hintern. Tausende nicht registrierte namenlose Leichen verpesteten die Luft."

Deutschland, eine klaffende Wunde. Und doch: Die Kriegsreporter waren schnell wieder weg. Hass wandelte sich in Respekt, der Wirtschaftsboom machte das Vergessen einfach. Schon bald kehrten die Touristen, Schriftsteller und Künstler aus dem Ausland zurück. Banalitäten verdeckten die Wunden der Vergangenheit.

Warhols Wut auf wilde Weiber

So besuchte Andy Warhol 1980 die Herta-Wurstfabrik in Düsseldorf, die Inhaber sollte er per Siebdruck verewigen. Warhol liebte die Deutschen, weil die Deutschen seine teure Kunst liebten - auch wenn die dann in einer grotesken Fabrik landete:

"Mein (Bild) 'Pig' hing an der Wand. Überall Plunder, eine Menge Spielsachen, ausgestopfte Kühe, ausgestopfte Schweine - Schweine, Schweine, Schweine, wohin man blickte. Und Kunst. Von der Decke hingen komische Sachen."

Der Fabrikbesitzer zeigte ihm stolz seine Picasso-Sammlung. Dann musste sich Warhol noch mehr Schweine, Salamis und Schinken ansehen - "gekochte und gemalte".

Bis dahin war er amüsiert. Doch draußen auf der Straße tobte wieder dieses andere, wilde Deutschland, das viele Ausländer befremdet hat: Weiberfastnacht - "ein Tag, an dem die Frauen Männer jagen und ihnen die Krawatten abschneiden", so Warhol.

"Die Frauen waren wie Furien", schrieb er. Warhol versteckte seinen Schlips. Vergebens. Eine dieser betrunkenen germanischen Barbarinnen schnitt ihm den Hemdzipfel ab. "Es war mein gutes Hemd. Und ich war wütend."

Dennoch blieb er den Deutschen treu. Wie auch Thomas Wolfe, der 1928 ein zweites Mal zum Oktoberfest gereist war. Er geriet in eine Schlägerei und kehrte mit gebrochener Nase zurück.

"München hat mich fast umgebracht", schrieb Wolfe. Und doch habe ihn diese Stadt binnen Wochen mehr über die Menschen gelehrt, als es anderswo in Jahren möglich sei.