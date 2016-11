Judenretterin Franzi Löw: Wiens vergessener Engel

Franzi Löw behält an jenem Sommerabend des Jahres 1944 die Nerven. Vor ihr steht der SS-Hauptsturmführer Siegfried Seidl, der Verbrechen an Zehntausenden Juden im KZ Theresienstadt und Bergen-Belsen verübte.

Und dieser Barbar brüllt Löw an. Ihr Vergehen: Unerlaubt hat die Sozialarbeiterin Verschleppten aus Ungarn Kleiderspenden gebracht.

Mutig erwidert sie: "Ich bin Jüdin. Es sind ungarische Juden in ihrer Not jetzt nach Wien gekommen, ich tue nichts anderes als das, was auch Sie täten, wenn Ihre Mitbrüder in der Fremde Hilfe bräuchten."

Ein kleines Wunder geschieht: Der NS-Funktionär mit Schirmmütze und feldgrauer Uniform lenkt beeindruckt ein. Fortan kann Löw die ungarischen Juden, die unter erbärmlichen Umständen in verschiedenen Lagern in Wien inhaftiert sind, mit Kleidung und Medikamenten versorgen.

Seidl wurde später, nach dem Krieg, für seine Verbrechen hingerichtet. Den dramatischen Moment schilderte Franzi Löw 1988 der Fotokünstlerin Nancy Ann Coyne.

