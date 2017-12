Verschlüsselte Nachricht: "Wir brauchen Wasser"

Die meisten, erinnert sich Niels Gartig, kamen im Sommer, "wenn das Wasser wenigstens 15, 16 Grad hatte", und in den ersten Jahren nach dem Mauerbau, viele offenbar aus südlichen Teilen der Republik. "Die hatten auf Flüssen oder Seen geübt - sie wussten gar nicht, was die Ostsee war." Sonst hätten sie sich darauf wohl nicht eingelassen. Mitte 40 war der Älteste, den Gartig aus dem Wasser zog, "für ältere Leute war das nichts". Man musste mit dem Schlimmsten rechnen. Er selbst tat es auch:

Kamen Flüchtlinge an Bord, boten sie ihnen eine warme Dusche, trockene Kleidung und Kaffee an. "Am Anfang haben die meist nicht viel gesagt, aber dann ging es." Gartig erfuhr so von den Fluchtgründen, "sehr verschieden, manchmal komisch". Ein angehender Förster etwa, der nicht in der DDR bleiben wollte, weil er kein Jagdgewehr tragen durfte. Leute, die im Westfernsehen gesehen hatten, dass es drüben besser war. Andere hatten politische Gründe.

Am Vormittag kam das Postboot, um die Flüchtlinge an die dänische Küste zu bringen. Die Crew wusste dann schon Bescheid, jeden Morgen empfing der Bootsführer auf Grenzwelle den Funkspruch des Feuerschiffs. "Wir brauchen Wasser", lautete die Nachricht manchmal - die verschlüsselte Bitte, Menschen abzuholen. Die Ohren der DDR sollten das nicht erfahren.

Und die Spione der DDR waren überall. In den Neunzigerjahren wurde bekannt, dass das Ministerium für Staatssicherheit auch in Dänemark Zuträger hatte. Geahnt hatte man das schon früher: Zu ihrem eigenen Schutz wurden ostdeutsche Flüchtlinge der dänischen Polizei übergeben - und übernachteten vor ihrem Weitertransport in die Bundesrepublik im Gefängnis, bei offener Zellentür. Sicher war sicher.

Mindestens 50 Menschen, hat Gartig später in Logbüchern nachgezählt, haben sie zwischen 1962 und 1972 aus der Ostsee gerettet, in seiner Zeit auf dem Feuerschiff.

Andere schafften es aus eigener Kraft an die Küste, wurden von Fischern oder Fähren aufgenommen. Viele aber kamen nie an. Der dänische Filmemacher Jesper Clemmensen recherchiert seit 2004 Schicksale von Ostseeflüchtlingen. Noch heute gebe es Fälle von unbekannten Toten aus dieser Zeit, sagt er, "mit hoher Wahrscheinlichkeit sind darunter DDR-Flüchtlinge". Sie seien auf Friedhöfen am Ort ihres Auffindens beigesetzt - mit Hilfe von Polizeiakten wäre eine Identifizierung noch möglich.

Etwa 5600 DDR-Bürger versuchten zwischen 1961 und 1989 eine Flucht über die Ostsee, ermittelte die Stasi-Unterlagenbehörde Rostock. Nach Angaben des Leiters Volker Höffer erreichten nur etwa 900 die Küsten Dänemarks oder Westdeutschlands. Etwa 4500 wurden im Vorfeld verhaftet, aus deutschen oder sogar schon dänischen Gewässer gefischt. Mindestens 170 bezahlten den Versuch mit dem Leben. "Die Zeit vor 1961 liegt statistisch im Nebel", ergänzt Volker Höffer, "Fluchtbewegungen waren aber auch da schon erheblich, und zwar von der DDR nach Schweden und nach Dänemark gleichermaßen."