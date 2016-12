Filmpionier Hermann Schlenker Tausche Machete gegen Drogenrausch

Es war eine archaische Welt, in die der Schwarzwälder Kameramann im Spätsommer 1962 eintauchte. Für ein Stuttgarter Museum begleitete Hermann Schlenker eine völkerkundliche Expedition zu den Paschtu-Nomaden im Nordosten Afghanistans, um mit seiner Kamera ihre Lebensweise zu dokumentieren.

"Ich war damals verpflichtet, die Schädel von 200 Männern zu vermessen und zu fotografieren", erinnert sich der heute 84-Jährige an die Arbeit. "Das war gar nicht so einfach, die Leute zusammenzubringen. Die mussten sich ja bereit finden, in unser Zeltlager zu kommen."

Die Menschen in Afghanistan, vor allem auf dem Land, lebten damals fast wie im Mittelalter. Die Nomaden bewohnten Zelte, selbst im Winter. Den Fremden aus Deutschland begegneten die strenggläubigen Muslime misstrauisch, Kontakt ließ sich nur behutsam aufbauen.

Das Nebeneinander habe zunächst "nur auf Abstand" funktioniert, so Schlenker: "Die Leute waren zwar neugierig, wollten aber nicht, dass wir in ihre Dörfer reinkamen, denn da waren ja auch ihre Frauen." Kamen die Forscher den Zelten zu nahe, habe man sofort Hunde auf sie gehetzt.

Wie in einer anderen Welt

Die Verständigung verlief mit Gesten, ein paar Brocken Farsi und Deutsch. Vor allem großzügiges Verteilen von Medikamenten und Verbandsmaterial schuf aber Vertrauen gegenüber der Expedition, denn ärztliche Versogung gab es in der abgelegenen Region nicht. Schlenker wurde gar genötigt, sich als Zahnarzt zu betätigen - per Kombizange: "Ich wurde bedrängt, ich solle doch die Zähne herausziehen. Zum Glück waren es Alterszähne, die leicht heraus gingen."

Zum Leben der Nomaden bekam Schlenker immer mehr Zugang, schließlich erlaubten sie ihm Aufnahmen ihres Alltags. Schlenker drehte unermüdlich: Hufeisenschmieden, Brotbacken, Töpfern - oder den Bau einer Holzbrücke über einen reißenden Bach mit einfachsten Hilfsmitteln. Er hielt fest, wie Nomaden ein Schaf schlachteten oder Schwarzpulver für ihre antiquierten Gewehre herstellten. Zwölf Kilometer Film belichtete Schlenker während seines rund einjährigen Aufenthalts.

Die Erlebnisse sollten Schlenkers Leben verändern: Eigentlich hatte er vorgehabt, Tierfilmer zu werden und das Leben vom Aussterben bedrohter Tierarten zu dokumentieren. Doch "in Afghanistan hatte ich es mit Menschen zu tun, mit der Völkerkunde." Dabei sei ihm bewusst geworden, "das Dokumentieren [...] der Kulturen der aussterbenden Völker könnte noch wichtiger sein".

Fortan widmete Schlenker sein ganzes Berufsleben der Völkerkunde. Für den damals jungen Mann der Beginn einer überragenden Karriere als ethnologischer Kameramann, die ihn in mehr als 40 Jahren in die entlegensten Winkel der Erde führen sollte.

Nur noch Folklore-Spektakel für Urlauber

Mitte der Sechzigerjahre etwa beauftragte die New Yorker International Film Foundation Schlenker mit einer Expedition nach Mali in Westafrika. Ziel war das Volk der Dogon, das abgelegen im Bandiagara-Sandsteinmassiv siedelte. Schlenker filmte das ursprüngliche Leben in Häusern, die sich an die Steilwände des Gebirges schmiegten. Angesichts der Bedeutung für die Dogon-Traditionen erklärte die Unesco diese Felsen und Siedlungen später zum Weltkultur- und Weltnaturerbe.

Schlenker dokumentierte auch die bemerkenswerte Kunstfertigkeit der Dogon beim Holzschnitzen. Ihre Arbeiten sollen sogar Picasso inspiriert haben. Ebenso filmte der Kameramann die traditionellen Maskentänze, mit denen die Indigenen die Geister ihrer Verstorbenen besänftigen wollten.

Doku bei SPIEGEL Geschichte: Einmal um die ganze Welt

Video SPIEGEL TV

In den Sechzigerjahren hatten diese Rituale noch nichts von ihrer Ursprünglichkeit eingebüßt, so Schlenker: "Wir waren ja die einzigen, die dahin kamen. Aber 30 Jahre später hatte sich der Tourismus schon ausgewirkt."

Die Tänze führten sie Mitte der Neunzigerjahre kaum noch für die eigenen Verstorbenen auf, sondern präsentierten sie Urlaubern, die sich das exotische Spektakel etwas kosten ließen. Als Schlenker in den Neunzigern zurückkehrte, stellte er fest, dass etwa die Löhne für Träger des Expeditions-Equipments explodiert waren. Und: "Man hat uns schon vor der Reise erklärt, wenn man zum Hogon kommt, muss man ein Schaf kaufen und als Geschenk mitbringen."

Der Hogon, oberster Geistliche in einem Dogon-Dorf, ist auch eine Art Dorfvorsteher. An ihm führte kein Weg vorbei, wenn der Kameramann eine Drehgenehmigung erhalten wollte. Auf seiner ersten Mali-Reise hingegen hatten die Dogon Schlenker ein Schaf geschenkt.

Ohne Glasperlen ging nichts

Gastgeschenke waren auf vielen seiner Expeditionen unverzichtbar. So konnte Schlenker Kontakte zur Bevölkerung aufbauen und ihr Wohlwollen für Dreharbeiten gewinnen. Waren es bei den Paschtunen Medikamente oder bei den Dogon ein Schaf, so erwies sich bei den Ureinwohnern im Regenwald von Venezuela ein ganz anderes Geschenk als Türöffner: "Man muss Glasperlen mitbringen, um überhaupt interessant zu sein. Sonst wird man gleich abgewiesen."

SPIEGEL Geschichte, der über Sky zu empfangen ist.

Ende der Sechzigerjahre hatte Schlenker diese Erfahrung gemacht - auf einer Fahrt zu den Waika- und Makiritare-Indianern am Orinoco. Den Tipp mit den Glasperlen hatte ihm eine britische Ethnologin gegeben. "In Murano bei Venedig werden diese Glasperlen hergestellt", erzählt der Filmemacher. "Ich besorgte mir 20 Kilo davon."

Vorausschauend nahm Schlenker etliche Tauschartikel mit auf die Reise, darunter Buschmesser, Angelhaken, Stoffe, Spiegel und Kämme. Die Investition zahlte sich aus, etwa beim Dreh eines Waika-Mannes im Yopo-Rausch: Das Halluzinogen Yopo ist weitverbreitet in ihrer Kultur. Es wird meist nasal eingenommen und versezt in einen LSD-ähnlichen Trancezustand. Die Waika glauben, sie könnten dann zu den Geistern des Regenwaldes in Kontakt treten.

Tausche Machete gegen Drogenrausch

Der begleitende Ethnologe des IWF notierte akribisch: "Als Gegenleistung für die erst nach längerer Überredung geduldeten Aufnahmen seiner Tätigkeit erhielt der Indianer ca. zehn gestrichen volle Kaffeelöffelchen Glasperlen, 1,5 Meter rotes Tuch und eine Machete."

Von seinen Reisen blieb dem Kameramann vor allem eine Erkenntnis: "Das sind keine bösen Wilden, sondern Menschen." Wenn er vor Ort war, erlebte er den Aufenthalt oft wie eine Zeitreise, die einen Blick ermöglichte, "wie unsere Vorfahren einmal gelebt haben". Die Perspektiven sieht er jedoch skeptisch: "Die Naturvölker haben keine Zukunft. Sie sterben aus, nacheinander, werden überrollt von der Zivilisation, werden abhängig und unglücklich."

Als weltweit einziger Kameramann hat Schlenker auf fast allen Kontinenten über vier Jahrzehnte hinweg indigene Völker gefilmt. In den hintersten Ecken der Welt, vom Hochland von Badachschan über Papua-Neuguinea bis zum Bergland in Südäthiopien - der Filmpionier fing ein, was ihm völkerkundlich wichtig erschien.

Im Laufe der Jahre drehte er mehr als 400 Filme über die Kultur indigener Völker. Es ist ein Bilderschatz, der immer kostbarer wird. Mit jedem Tag, an dem sich die Urvölker weiter von ihren Traditionen entfernen.