Karl May Der tollkühne Deutsche im Land des Herdenwürgers

"Das Land heißt Belad el Alman; ich bin also ein Almani oder, wenn Du das Wort vielleicht gehört haben solltest, ein Nemsi und heiße Kara Ben Nemsi", verkündet der Fremdling im "Krüger Bei". "Mein Vaterland liegt weit über dem Meere drüben."

Und klar: Jeder Karl-May-Fan weiß längst, wer da mit Diener Hadschi Halef Omar, Lord David Lindsay und Pferd Rih unterwegs ist zwischen wildem Kurdistan, den Schluchten des Balkans und dem Lande des Mahdi - niemand anderes als der berühmte Autor selbst, die Ostversion des Westmanns Old Shatterhand.

In seinen "Reiseerinnerungen aus dem Türkenreiche" gab Karl May eine Erklärung ab, wie es zu dem Namen kam: durch Hadschi Halef Omar nämlich. "Der brave Mensch hatte mich einmal nach meinem Namen gefragt und wirklich das Wort Karl im Gedächtnisse behalten", so der Ich-Erzähler. "Da er es aber nicht auszusprechen vermochte, so machte er rasch entschlossen ein Kara daraus und setzte Ben Nemsi, Nachkomme der Deutschen, hinzu."

Karl der Deutsche also erkundete Teile des Orients und wagte sich sogar tief ins Innere Afrikas vor, und nicht selten hängt sein Leben in den Erzählungen am seidenen Faden. Im Lande des Mahdi, dem Sudan, herrschte schon zu Mays Zeiten Krieg. In der Wüste machten Islamisten messerschwingend Jagd auf Elefanten, Sklaven und auch Fremde, die sich ihnen näherten.

Old Lügenbold und das Fernweh

Kein Zweifel, Karl May war ein großer Erzähler, ein ungemein produktiver Romancier. Kein Schriftsteller bediente das Fernweh von vielen Millionen Lesern so geschickt wie dieser Mann aus dem Erzgebirgsstädtchen Ernstthal, geboren am 25. Februar 1842 und gestorben am 30. März 1912 in Radebeul.

Hinlänglich bekannt ist allerdings ebenso: Karl May war ein Aufschneider erster Güte, einer mit frühem Hang zu Gaunereien aller Art - und später zu schrillen Auftritten, bei denen Fakten und Fiktion verschmolzen.

Fleißig und dreist fertigte der Autor seine Legenden vom verwegenen Abenteurer. So prahlte er damit, 40 Sprachen zu sprechen, darunter Kisuaheli und sechs arabische Dialekte. Aber auf Weltreisen befand er sich nur in seiner überaus lebhaften Fantasie. Die von ihm so sehr geliebte Heimat von Winnetou, edler Häuptling der Apachen, kannte er womöglich aus Wildwest-Shows, mit denen Buffalo Bill auch in Dresden gastierte. Als das Gros seiner Reiseromane erschien, hatte May Nordamerika so wenig mit eigenen Augen gesehen wie den Orient und wie Afrika, wo seine Geschichten um Kara Ben Nemsi spielen.

Ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May Apachen-Dämmerung: Wie kann es nur sein, dass in der erfolgreichsten deutschen Kinofilmreihe der Sechzigerjahre einfach so die Hauptfigur stirbt? Ganz einfach: Weil der Autor es so geschrieben hat - und das schon 72 Jahre vorher. Trotzdem machte der Kinotod von Winnetou im Oktober 1965 halb Deutschland, mindestens, fassungslos. Und der Produzent wurde nach "Winnetou, 3. Teil" mit Drohanrufen und -briefen eingedeckt. Zeitreise: Die Sterbeszene wurde im Film melodramatisch ausgewalzt. Old Shatterhand stützt den moribunden Häuptling und erinnert sich: wie Winnetou mit der schönen Ribanna (gespielt von der deutschen Darstellerin Karin Dor) anbandelt... ...wie Old Shatterhand und Winnetou im Kanu über den See gleiten... ...und wie Winnetous Schwester Nscho-tschi (gespielt von Marie Versini) in den Armen von Old Shatterhand starb. Ende Legende: Heldenhaft hatte der größte aller Häuptlinge sich in die Schussbahn geworfen und so für seinen Blutsbruder geopfert. Und dann musste Winnetous Seele gehen... Selten waren Taschentücher so nützlich wie bei einem Kinobesuch im Oktober 1965. Ab 14. Oktober lief "Winnetou 3. Teil" in den deutschen Kinos - und löste heftige Reaktionen aus. Erste Liebe: Claudia Roth war als Fünftklässlerin für Winnetou entflammt - "so galant, so schön". Außerdem: "Er hatte ein Pferd!" An Iltschi, Winnetous Rappen, lag es also schon auch. Bei Roth reichte bereits das Buch für einen veritablen Schock. "Ich wusste ja, dass Nscho-Tschi im ersten Band stirbt. Aber als Winnetou im dritten Band starb, war das richtig schlimm", erinnerte sich die Grünen-Politikerin. "Ich bin regelrecht krank geworden. Ich habe das ganze Bett nass geweint." Und wer war schuld? Natürlich Karl May - ein ungemein produktiver Schriftsteller. Allerdings auch mit einer massiven Neigung zur Hochstapelei, zu Betrug und Kleinkriminalität. Das brachte ihn mehrfach ins Zuchthaus. Als der Autor aus dem sächsischen Radebeul all die Abenteuergeschichten schrieb, hatte er noch nie einen Fuß in den Wilden Westen gesetzt und schmückte seine Biografie ebenso fantasievoll aus wie die Romanszenarien. So machte er dem entzückten Publikum bei Auftritten weis, er spreche 40 Sprachen und verstehe noch viel mehr, nämlich "über 1200 Sprachen und Dialekte". Stumpf gelogen. Dem Buchverkauf tat das keinen Abbruch, auf über 200 Millionen Exemplare summieren sich die Auflagen. So viel Zeit muss sein: Immer wenns drauf ankommt, gönnen sich die Häuptlinge ein Pfeifchen - ein Ritual, das heute völlig zu Unrecht bei Konflikten missachtet wird. Winnetou verkörpert bei Karl May stets mit viel Pathos den "edlen Wilden", einen Mann von Noblesse, der sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt - notfalls mit seiner Silberbüchse. Am Marterpfahl: So viele Abenteuer haben Old Shatterhand und Winnetou gemeinsam überstanden. Im Film von 1965 nehmen die Jicarilla-Indianer sie gefangen. Zum Glück ist Sam Hawkens zur Stelle und kann sie befreien... ...muss in einer anderen Szene aber selbst befreit werden. "Wenn ich mich nicht irre, hihihi" ist die ständige Redewendung von Sam Hawkens (gespielt von Ralf Wolter). Hier ist er in "Winnetou 3. Teil" fachgerecht verschnürt und geknebelt, also für einen Moment stumm. Hawkens ist ein freundlicher Trapper und Perückenträger, seit er von Indianern skalpiert wurde, vor allem aber der treue Gefährte von Old Shatterhand und Winnetou. An ihrer Seite ist er auch in der Szene, als das Trio Banditen abzuwehren versucht - und Winnetou von einem tödlichen Schuss erwischt wird. Banditenalarm: Im Film säen habgierige Halunken Zwietracht zwischen Indianern und Siedlern. Ihren Attacken können Old Shatterhand und Winnetou zunächst knapp entkommen. Der wars: Rik Battaglia spielte den Filmfiesling Rollins, dessen Kugel Winnetou trifft. Auch im richtigen Leben hatte das für den Schauspieler Folgen: "Ich habe Winnetou umgebracht. Danach kam der große Stopp", erzählte er, "niemand hat mir auch nur ein einziges Mal mehr geschrieben. Es kam auch nicht ein einziger Wunsch mehr für ein Foto oder Autogramm." Legendäres Filmduo: Die Schauspieler Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand prägten die Kinoerinnerungen von Millionen Menschen. Barker war erfahrener Reiter und brachte dem Franzosen den Umgang mit ungesattelten Pferden bei, eine durchaus schmerzhafte Erfahrung: "Ohne Sattel auf dem Pferd zu sitzen, war ungewohnt und hinterließ seine Spuren", so Brice. Aber die Rolle verlangte es so. Bei den Dreharbeiten kamen die beiden gut miteinander zurecht, ganz anders als später... ...Brice mit Stewart Granger als Old Surehand. Granger fand die deutschen "Sauerkraut-Western" seltsam. Das brachte er beim Dreh auch zum Ausdruck, was ihm Brice nachhaltig verübelte. Howgh, ich habe gestochen: Insgesamt elf Spielfilme, hier "Winnetou I" von 1963, absolvierte der französische Schauspieler in der Rolle des Häuptlings der Mescalero-Apachen. Ein Indianer wie aus dem Bilderbuch - und ein Popidol der frühen Bundesrepublik. Durch die Prärie: Auch die junge, knitterfreie Uschi Glas durfte als Halbblut Apanatschi 1966 an Winnetous Seite reiten. Die Drehbuchautoren hielten sich nicht immer eng an Karl Mays Romanvorlagen, sondern wichen mitunter deutlich davon ab. Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf: Mit "Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten" endete 1968 die große Ära der Karl-May-Filme - noch einmal eine Topbesetzung mit Barker und Brice, mit Ralf Wolter, Eddi Arent und Karin Dor. Doch die aufwendige Inszeinierung konnte kaum verdecken, dass die Filme ihre besten Jahre schon hinter sich hatten. Rolle seines Lebens: Die ganzen Sechzigerjahre über gab allein Pierre Brice den wetterfesten Winnetou, während die anderen Hauptdarsteller wechselten. Bigger than life: Diese eine Rolle prägte das Leben von Pierre Brice, bis er im Juni 2015 starb. Dabei war Brice zuvor auch: Elitesoldat, Vietnamkriegsveteran, Verkäufer von Schreibmaschinen und Trockenobst, Model - bis Filmproduzent Horst Wendlandt ihn entdeckte und für "Der Schatz im Silbersee" (1962) engagierte. Ewiger Häuptling: Nach einigen Jahren Pause startete Brice ein Comeback als Winnetou, zunächst im sauerländischen Elspe, dann zwischen 1988 und 1991 bei den Karl-May-Festspiele im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg. Zur Premiere von "Der Schatz im Silbersee" reisten sogar Indianer aus Nebraska an. Und waren überrascht, dass "ein Weißer so treffend und authentisch ihr kulturelles Erbe verkörperte", erinnert sich Brice, "daher belohnten sie mich in einer Zeremonie, bei der sie mich zum Mitglied ihres Stammes machten und mir den Namen Rainbow-Man verliehen." Der ist gar nicht echt: Es musste ja weitergehen, auch ohne Pierre Brice. Die Karl-May-Festspiele sind bis heute ein Sommerereignis in Bad Segeberg, mit wechselnden Schauspielern in der Winnetou-Rolle, hier Gojko Mitic (2006). Neuer Anlauf: Seit Mitte August 2015 wird wieder gedreht, teils an den früheren Schauplätzen in Kroatien. RTL will "Winnetou" als Trilogie ins Fernsehen bringen, "Winnetous Tod" heißt der letzte Teil. Wotan Wilke Möhring, sonst bekannt als "Tatort"-Kommissar, gibt Old Shatterhand; an seiner Seite tritt Nik Xhelilaj in die Mokassins von Pierre Brice.

Aber woher bezog May seine landeskundlichen Kenntnisse? Er sog wissenschaftliche wie literarische Werke auf und verleimte sie zu seinen Erzählungen. Fortan vermochte er Land und Leute verblüffend anschaulich zu schildern. In den Sudan etwa, wo "die Stechmücken zur entsetzlichen Plage werden" und "riesige Krokodile zu Hunderten im Schlamme liegen", hat May nie einen Fuß gesetzt.

Auch nicht, als der notorische Hochstapler 1899 doch noch zu einer anderthalbjährigen Orientreise aufbrach; sie führte ihn von Ägypten bis nach Sumatra. In die Heimat schrieb der bereits 57-Jährige: "Jetzt gehe ich nach dem Sudan, dann über Mekka nach Arabien zu Hadschi Halef." Doch bei Assuan machte May kehrt, über den ersten Nil-Katarakt kam er nicht hinaus. Die Vereinigten Staaten besuchte er erst kurz vor seinem Tod; die Ostküste, nicht etwa den "Wilden Westen".

Mays Erzählungen taugten fast zum Navi

Gleichwohl beschrieb er afrikanische Landschaften derart präzise, dass der Germanist und May-Experte Helmut Schmiedt in seinen "Studien zu Leben, Werk und Wirkung eines Erfolgsschriftstellers" staunte: "Einige Leser sind nach seinen Texten durch die beschriebenen Gebiete gereist und haben, wenn man ihnen glauben darf, ihr Ziel immer erreicht."

Allen Gefahren zum Trotz stießen im 19. Jahrhundert immer mehr Forschungsreisende ins Herz der Finsternis vor: Briten wie Henry Morton Stanley, David Livingstone und John Hanning Speke, Deutsche wie Gustav Nachtigal, Georg Schweinfurth und Heinrich Barth. Wenn sie lebend heimkehrten "aus der Abgeschiedenheit des fernsten Erdwinkels" (Karl May), verfassten sie meist umfangreiche Konvolute über ihre Abenteuer.

Einen begeisterten Empfänger fanden sie stets im sächsischen Romancier. May hatte es auch ein junger Zoologe angetan, den später sein "Tierleben" berühmt machte: 1847 reiste Alfred Edmund Brehm, gerade 18 Jahre alt, in den Sudan, ermuntert vom Baron und Vogelkundler Johann Wilhelm von Müller.

Karl-May-Biograf Fritz Maschke wies 1971 als Erster darauf hin, dass Alfred Brehm eines der Vorbilder für Mays Alter Ego Kara Ben Nemsi darstellte. Seitdem haben sich Generationen von Germanisten dieser Verbindung angenommen.

Die echten Abenteurer waren Mays Wunsch-Ich

"Ohne Brehms 'Reiseskizzen'", so Forscher Helmut Lieblang, "hätte Mays Einstieg in den Orient als einem der wichtigsten Handlungsräume seiner Reiseerzählungen mit ziemlicher Sicherheit völlig anders ausgesehen: und nicht nur der Einstieg, sondern auch die sich daraus ergebenden späteren Exotica seiner orientalischen Abenteuer."

Zum Beispiel schrieb Brehm:

"Die Araber und noch mehr die Türken haben Schimpfwörter, die so anstandverletzend und grauenvoll sind, daß man sie unmöglich übersetzen kann. Vorzüglich verstehen es die Weiber, sie in einer ununterbrochenen Reihenfolge herauszustoßen. Dabei ist beachtenswerth, daß das nachfolgende Schimpfwort das vorangegangene steigert. Ich will hier die Steigerung des sehr gebräuchlichen Schimpfwortes 'Kelb', Hund, anführen: 'Du Hund, du Hund des Hundes, dessen Ahnen Hunde waren und dessen Urahnen von Hunden gezeugt wurden, eine Hündin hat dich gesäugt, deren ganzes Geschlecht von Hunden abstammt, deine Kinder werden Hunde sein und Hunde bleiben."

So fluchen und schimpfen sie bei May erst recht:

"'Hamdulillah, Allah akbar, Preis sei Gott, der Herr ist groß!' erscholl es aus allen Kehlen. 'Hassa nessieb, das hat Gott geschickt, der kelb, der Hund, der Sohn von einem Hunde, der Enkel von einem Hundesohn ist todt."

Beredt gab der Erfolgsautor Kunde von Sprache und Gewohnheiten der Morgenländler. Ins Schwärmen geriet der zeitgenössische österreichische Heimatpoet Peter Rosegger: "Seiner ganzen Schreibweise nach halte ich ihn für einen vielerfahrenen Mann, der lange Zeit im Orient gelebt haben muß."

Von den Kara-Ben-Nemsi-Geschichten spielt die 1896 zum ersten Mal erschienene Mahdi-Trilogie im Sudan. Was sie neben fremdsprachlichen Ausdrücken so authentisch mache, zählt Karl-May-Forscher Lieblang auf: "vor allem Standardrequisiten wie zum Beispiel die Jagd auf den Herdenwürger, der in der Wüste unvermeidliche el Büdj, der mächtige Bartgeier, die Bastonnade und schließlich die Person des Ich-Erzählers selbst, die May mit Merkmalen seines Gewährsmannes Brehm ausstattet, der wohl - zumindest was seine 'Reiseskizzen' betrifft - in mancher Hinsicht dem Wunsch-Ich Karl Mays entsprach."

"Der geübte Aufschneider als Wissensprotz"

Dem Naturforscher Brehm setzte May wohl sogar ein verstecktes Denkmal: mit der Figur Ohmar-Arha Ben Afradin. Denn Brehm musste, wie er selbst schrieb, etliche Verballhornungen seines Vornamens erdulden: Aus Alfred wurde "Aafrihd", "was entweder 'den Gottseibeiuns', ein Gespenst oder einen verschmitzten, listigen Menschen bedeutet" oder auch "elf-afriht (tausend Teufel)". Und so wollte der Reisende nun gar nicht heißen. Daher ließ er sich von den Arabern lieber "Chalihl" nennen, Gottesfreund.

Ein anderes Vorbild für Mays Sudanromane war der Österreicher Ernst Marno, der 1883 in Khartum starb. Ebenfalls als Zoologe war er einige Jahre nach Brehm im Sudan unterwegs und verfasste später den Wälzer "Reisen im Gebiete des blauen und weißen Nil: im egyptischen Sudan und den angrenzenden Negerländern, in den Jahren 1869 bis 1873".

Es war eine Steilvorlage für Karl May. Gnadenlos kupferte er bei Marno ab, mischte ganze Absätze aus dessen Abenteuern mit Passagen aus dem Brockhaus. Nüchtern konstatiert Lieblang: "Man sollte auch einen persönlichen Aspekt des Autors beim Anschwimmen dieser Wissensinseln nicht aus dem Auge verlieren: den geübten Aufschneider als Wissensprotz, der seinen weniger gut informierten Lesern leuchtende kognitive Farbtupfer auf die Pupillen malt."

Natürlich war das auch schon Mays Zeitgenossen aufgefallen. Ob der Autor seine Abenteuer tatsächlich selbst erlebt habe? Diese Frage, ätzte die "Frankfurter Zeitung", "konnte als dreiste Zumuthung an die Leichtgläubigkeit von Kindern oder Idioten von vornherein ausgeschieden werden". Karl May jammerte daraufhin: "Dieses so oft verspottete und so leidenschaftlich verhöhnte 'Ich' in meinen Werken war nicht die ruhmeslüsterne Erfindung eines wahnwitzigen Ego-Erzählers."

Doch große Teile seines Sudan-Werks lesen sich wie eine Collage aus Brehm, Marno und Lexika. Karl Mays Arbeit, so Forscher Lieblang, habe eben darin bestanden, "relevante Zeilen auszuwählen, Sprachglättung zu betreiben und Satzteile zusammenzuziehen".