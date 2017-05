Kindheit in den Achtzigern Wir Sofa-Wettpaten

Rückentraining mal anders: Gerhard Donie, Jonglagekünstler und Mitbegründer des Kölner Bewegungstheaters "Mobilé" sowie Bühnenbutler für Karl Dall in dessen Fernsehsendungen "Koffer Hoffer" und "Jux und Dallerei", führte in der "Wetten, dass..?"-Sendung vom 6. Oktober 2007 eine völlig neuerfundene Sportart vor: Pömpeldart. Innerhalb von eineinhalb Minuten, so Donie, wolle er 20 Pümpel so auf zehn Männerrücken werfen, dass sie dort haften bleiben. Die Wette gelang - und da Wettpate Wladimir Klitschko dagegen gesetzt hatte, musste er sich so lange mit Pümpeln bewerfen lassen, bis einer schließlich an ihm hängen blieb. Thomas Gottschalk zeigte sich begeistert von der schrägen Idee: "Das ist die Wette, auf die ich 20 Jahre lang gewartet habe", erklärte er nach der Sendung der "Bild am Sonntag".