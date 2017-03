Kolonialismus in Tansania "Aus der Nummer kommt Deutschland nicht heraus"

"Der Sultan soll Frieden haben, und zwar den ewigen Frieden", zürnte der Mann mit dem Walrossbart. "Ich will den Wagogo zeigen, was die Deutschen sind." Dann gab Carl Peters, Gründer der Kolonie Deutsch-Ostafrika, den Befehl: 'Plündert das Dorf und werft Feuer in die Häuser hinein, zerschlagt alles, was nicht brennen will.' Umgehend fingen seine Männer an, "auf die Horden, welche von Osten herandrängten, in der Seite und im Rücken zu schießen. In wilder Flucht stoben dieselben auseinander."

Den Massai, einem anderen Stamm auf dem Gebiet des heutigen Tansania, ging es nicht besser, wie der rassistische Kolonialpolitiker Peters in seinem 1891 erschienenen Buch "Die deutsche Emin-Pascha-Expedition" notierte: "Als die Adventsglocken in Deutschland zur Kirche riefen, prasselten Flammen über das große Kral an allen Seiten gen Himmel."

Wo Peters auftauchte, blieben Dörfer voller Leichen zurück, gelegentlich wurden Gräuel begangen, wie man sie heute nur noch von islamischen Gotteskriegern kennt. So beschrieb Peters 1891 auch ein Massaker, in dem "unsere Leute den Massai-Leichen die Köpfe abschnitten und solche in weitem Bogen unter deren Stammesgenossen unten am Hügel hinunterschleuderten". Gräueltaten wie diese waren nicht ungewöhnlich - für keine Kolonialmacht in der damaligen Zeit. Doch nun, mehr als 120 Jahre nach den Bluttaten, verlangt Tansania Entschädigung von Deutschland. Wieso jetzt - und hat die Klage Aussicht auf Erfolg?

