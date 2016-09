Krieg in Jugoslawien "Ein riesiger, extrem blutiger Test für alle"

Warum bricht ein Krieg aus, den niemand will? Um diese Frage kreist eine einestages-Artikelreihe. Ausgangspunkt ist ein Konzert in der Zetra-Halle von Sarajevo, das 1991 Zehntausende vor Ort und Millionen im Fernsehen verfolgten. Kurz darauf brach in Jugoslawien die Hölle los. Hier erzählen Zeitzeugen, was damals passierte. Bereits erschienen: Berichte eines Fernsehjournalisten , eines Musikers , einer Konzertbesucherin , eines Architekten , einer Schülerin . Alles über das Zetra-Projekt finden Sie hier . Heute: Srdjan Vuletic , Medizintechniker und Filmemacher.

Mir scheint es, als ob wir uns heute in einer ähnlichen Situation wie damals befänden. Man muss den Leuten heute wieder beibringen, dass Frieden besser ist als Krieg, dass es sich dafür einzusetzen lohnt. Mir war das vor 25 Jahren auch nicht klar.

Als 1991 das Friedenskonzert in der Zetra-Halle von Sarajevo stattfand, war ich zu jung, um den Ernst der Lage zu verstehen. Ich wusste davon, aber ich war ein Junge aus der Stadt, der Punk, Hardcore-Musik und Trash-Metal hörte und den das einfach nicht interessierte. Ich war zu dumm, um die Botschaft zu erkennen, die hinter dem Konzert stand.

Dabei war der Zehn-Tage-Krieg in Slowenien damals bereits schon wieder vorbei, und auch in Kroatien hatte es schon Kämpfe im Nationalpark Plitvicer Seen und noch einige andere Zwischenfälle gegeben. So gesehen, fand das Konzert eigentlich zu spät statt. Dennoch waren wir damals alle überzeugt, dass bei uns hier nie Krieg ausbrechen werde, dass wir uns niemals auf verschiedenen Seiten gegenüberstehen würden.

Der Krieg, den niemand wollte Krieg auf dem Balkan: Die Stadt Vukovar im Osten Kroatiens wurde bei der serbischen Belagerung und der Schlacht Anfang der Neunzigerjahre weitgehend zerstört. Die Aufnahme entstand im November 1991. Noch wenige Monate zuvor war die Friedensbewegung überzeugt: Einen Krieg wird es nicht geben. Unter Feuer: Ein bosnischer Regierungssoldat erwidert das Feuer auf serbische Heckenschützen (6. April 1992 in Sarajevo), die zuvor von einem Hotel aus auf eine Friedensdemonstration mit etwa 30.000 Menschen geschossen hatten. Getöteter Zivilist (im Juni 1992): Schon wenig später war Sarajevo eine belagerte Stadt. Auch im Rest Jugoslawiens wütete der Krieg. Friedenskonzert: Einen solchen Ausbruch der Grausamkeit hatte sich noch kurz zuvor kaum jemand vostellen können. Am 28. Juli 1991 fand in der Zetra-Halle in Sarajevo das Friedenskonzert "Yutel za mir" ("Yutel für den Frieden") statt. Gemeinsam auf der Bühne: Es war der Höhepunkt der Friedensbewegung im ehemaligen Jugoslawien, die heute fast vergessen ist. Bands aus dem ganzen Land spielten beim Konzert, das im Fernsehen übertragen wurde. Davor Ebner stand damals als Sänger der erfolgreichen Band Regina auf der Bühne. Er vergleicht die Friedensbewegung in Jugoslawien mit der US-Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg. Der Unterschied: In den USA rüttelten die Kriegsgegner die Gesellschaft auf, am Ende wurde der Krieg gestoppt. Im früheren Jugoslawien brachten erst Nato-Einsätze eine militärische Wende. Davor Ebner heute: "Die Energie war abnormal", erinnert sich der Musiker an das große Konzert in der Zetra-Halle. Er lebt noch immer in Sarajevo. Anita Ermers Dadic, auf diesem Bild noch ein kleines Mädchen, lebte damals als Kind einer Mischehe in Bosnien. Ihr Vater war Muslm, ihre Mutter orthodox. "Damals gab es dieses große Ereignis in der Zetra", erinnert sie sich. "Musiker, viele Aktivisten, auch Politiker waren dabei. Es war ein deutliches Nein zum Krieg." Anita Ermers Dadic heute: Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer damals neunjährigen Schwester flüchtete die 14- Jährige im April 1992 nach Deutschland. Ihr Vater blieb zunächst zurück und schaffte es erst Wochen später nach Deutschland. Inzwischen lebt Anita im nordrhein-westfälischen Goch. Milan Trivic hatte gemeinsam mit einigen Rockbands die Idee für das Konzert. Trivic arbeitete damals für Yutel, den letzten unabhängigen Fernsehsender Jugoslawiens. Trivic 25 Jahre später: Im Krieg hat er alles verloren, seine Wohnung, seinen Besitz. Heute lebt Trivic wieder in seiner Heimatstadt Sarajevo. Senka Kurt feierte vor 25 Jahren mit ihren Freunden in der Zetra-Halle. "Ich musste auf dieses Konzert gehen, um den Krieg zu verhindern. Das war meine Pflicht", sagt Senka. "Ich dachte, wenn ich nicht hingehe und der ausbricht, bin ich daran schuld." Große, friedliche Party: 30.000 Menschen feierten in der Veranstaltungshalle, 50.000 davor. Hunderttausende waren aus ganz Jugoslawien nach Sarajevo gekommen. Alle waren sicher: Zum Krieg kann es nicht kommen... ...doch der Krieg brach trotzdem aus. Die Belagerung von Sarajevo wurde zu einem der tragischsten Ereignisse. Hier trägt ein Jugendlicher im Juni 1993 Wasserkanister vorbei an ausgebrannten Straßenbahnen. Ausgebombt: So sahen Häuser in der bosnischen Hauptstadt dann 1995 aus. Die Belagerung Sarajevos ist die längste der modernen Geschichte. Sie dauerte fast vier Jahre lang. Zu erbitterten Kämpfen kam es im ganzen Land. Hier kämpfen serbische Milizen gemeinsam mit der jugoslawischen Armee in Kroatien. Die dort lebenden Serben weigerten sich, Teil eines unabhängigen kroatischen Staates zu werden. Verletzte Flüchtlinge: Zivilisten trugen oft die Konsequenzen der Auseinandersetzungen. Auf diesem Foto fliehen Serben im August 1995 aus Kroatien. Das Ende Jugoslawiens: Beim Konzert in der Zetra-Halle war die Fahne des Vielvölkerstaates noch allgegenwärtig. Hier wird sie 1993 von kroatischen Soldaten verbrannt.

Während des Kriegs habe ich zusammen mit meinen Kollegen mehrere Dokumentarfilme gedreht. Jedem Film lag die gleiche Idee zugrunde. Wir haben gezeigt, dass im Krieg Leute sterben, richtige Menschen, dass das keine abstrakten Zahlen sind. Wenn heute in Syrien Krieg herrscht, berichten die Nachrichten darüber wieder nur die Zahl der Todesopfer. Heute 17 Tote, morgen elf oder 30 Tote.

Mit einer Zahl kann sich niemand identifizieren, zu ihr lässt sich keine Beziehung aufbauen, man kann kein Mitgefühl mit ihr empfinden. Und deswegen kann man sie ignorieren. Aber wenn du einen Film über einen Menschen siehst, mit Vornamen und Nachnamen, mit Brüdern und Schwestern, mit Vater und Mutter, dann ist das anders.

Eine kleine Minderheit kann einen Krieg anzetteln

Wir haben solche Filme gemacht, über einfache Menschen in abnormalen Situationen. Wir haben gezeigt, dass einfache Leute sterben und nicht Politiker, die in ihren Büros sitzen. Dass Leute sterben, die für den Krieg weder verantwortlich sind noch die Macht haben, ihn zu beenden.

Im Krieg habe ich ein paar Sachen gelernt. Zum Beispiel, dass es schlechte Menschen gibt, die im Unglück des anderen eine Möglichkeit zur persönlichen Bereicherung sehen. Und ich habe gelernt, dass man wirklich hilfsbereit sein muss, weil man dadurch sich selbst hilft.

Es gab damals Menschen, die haben nichts mit den anderen geteilt. Und andere, die haben wirklich alles mit jedem geteilt, die haben sogar bei dir an die Tür geklopft und gefragt, ob du was brauchst.

Heute im Frieden gibt es das nicht mehr. Heute wird niemand mehr an deiner Tür klopfen und fragen, ob du was brauchst. Deshalb war dieser Krieg ein riesiger Test für uns alle, nur dass dieser extrem blutig und brutal war.

Heute weiß ich, dass Krieg stets eine mögliche Option ist und deshalb immer etwas getan werden muss, damit es nicht soweit kommt. Es heißt immer, dass die Völker sich untereinander versöhnen müssen. Aber die haben sich doch gar nicht zerstritten. Stattdessen reichen fünf Leute, eine kleine Minderheit ist in der Lage, einen Krieg anzuzetteln. Und deshalb ist es so wichtig, nicht diese falsche Minderheit zu wählen.