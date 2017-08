Ku Klux Klan Mummenschanz und Rassenwahn

"Tod dem Klan" lautete das Motto, unter dem sich rund 100 Afroamerikaner und weiße Unterstützer in der von Schwarzen bewohnten "Morningside"-Siedlung in der Universitätsstadt Greensboro versammelten. Plötzlich rasten zwei Autos zum Kundgebungsplatz. Die Insassen brüllten "Hoch lebe der Klan". Mit Stangen und Steinen attackierten die überraschten Demonstranten die Fahrzeuge. Deren Insassen feuerten auf die Kundgebungsteilnehmer - fünf starben an Schussverletzungen, darunter eine schwangere Schwarze.

Das "Morningside-Massaker" in North Carolina ereignete sich am 3. November 1979. Es gibt Parallelen zur Kundgebung in Charlottesville (Virginia) am 12. August 2017. Auch dort kam es zur Konfrontation; auch dort waren viele der 500 rechten weißen Nationalisten bewaffnet, die gegen den Abriss einer Statue aus dem amerikanischen Bürgerkrieg protestierten. Erschossen wurde in Charlottesville niemand - aber ein 20-jähriger Neonazi steuerte sein Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten und tötete die Rechtsanwaltsgehilfin Heather Heyer, 32.

In Greensboro wie in Charlottesville zerstörte rechter Terror Menschenleben. Was 1979 von heute unterscheidet: Der damalige US-Präsident Jimmy Carter verurteilte eindeutig die rechts-nationalen Gewalttäter; wie er hätten sicher die anderen Amtsinhaber vor wie nach ihm reagiert.

Nicht so Donald Trump - er stellte sich letztlich schützend vor die Rechtsextremen und verharmloste den Hass der Horden. Schuld an der Gewalt hätten beide Seiten. Begeistert twitterte David Duke, der selbst am Aufmarsch der Rechtsextremisten und Neonazis teilgenommen hatte: "Danke, Präsident Trump, für Ihre Ehrlichkeit und den Mut, die Wahrheit über Charlottesville zu sagen und linke Terroristen zu verurteilen."

Ein Anführer der Kapuzenmänner

Duke, 67, ist ein prominenter Hetzer gegen Schwarze, Juden und Einwanderer - und Unterstützer von Trumps Präsidentschaftskampagne. Dass der spätere Wahlsieger sich um eine Distanzierung von Duke herumlavierte, empörte liberale Republikaner. Denn in den Siebzigerjahren leitete Duke als Grand Wizzard der "Knights of the Ku Klux Klan" den bedeutendsten von vier Klan-Dachverbänden. Und er vertritt bis heute die Ansichten von Amerikas reaktionärsten Rechten.

Der Sohn eines hohen Shell-Angestellten, geboren 1950, ging einst in den Niederlanden zur Schule, besuchte dann in den USA eine Militärakademie und studierte Geschichte. Als intellektuelle Ausnahmeerscheinung des Klan und geschliffener Redner wurde Duke von TV-Sendern und Universitäten eingeladen. So diskutierte er einmal mit dem schwarzen Bürgerrechtler Jessie Jackson und beantwortete Fragen der Star-Journalistin Barbara Walters.

Dabei brandmarkte Duke die staatlichen und privaten Fördermaßnahmen für bislang benachteiligte Minderheiten als "umgekehrte Diskriminierung". Viele weiße Arbeiter und Angestellte sahen ihre Stellung durch diese "Affirmative Action"-Politik gefährdet. In einem Fall, der in den USA stark debattiert wurde, verklagte der Techniker Brian Weber seinen Arbeitgeber Kaiser Aluminium vor dem Obersten Bundesgericht, weil ein weniger qualifizierter Schwarzer an seiner Stelle an einem Fortbildungskurs teilnehmen durfte. Das Gericht gab der Firma recht. Ähnliche Fälle gab es an Universitäten.

"Wo Schwarze Boden gewinnen", schrieb der Kolumnist Carl Rowan, "wird irgendwann der Klan aktiv." In den Siebzigerjahren führten die Folgen der Bürgerrechtsbewegung den Kapuzenmännern neue Mitglieder zu. Was die Welt als Fortschritt feierte, beunruhigte weiße US-Bürger: 1980 gab es im US-Süden 45 Mal so viele Schwarze in Wahlämtern - etwa in Schulvorständen oder als Sheriffs - wie ein Vierteljahrhundert zuvor. In Atlanta (Georgia) wurde 1974 ein Afroamerikaner Bürgermeister, in Birmingham (Alabama) 1979.

Lynchjustiz mit Hasskappen

Bei der Armee stellten Schwarze 1980 rund ein Drittel der Soldaten (elf Prozent waren es 1969) und sieben Prozent der Offiziere (3,3 Prozent 1969). Folge: Bei einigen Klan-Treffs paradierten nun Soldaten in Kampfanzügen, über dem Kopf die weiße Kapuze. Im Jahr 1979, so eine Untersuchung der jüdischen Organisation B'nai B'rith, verdoppelte sich die Zahl der KKK-Sympathisanten.

Der Ku Klux Klan entwickelte sich über viele Jahrzehnte wellenförmig, mit vielen Aufs und Abs. Bei seiner Gründung 1866 wollte der Klan die politische Ordnung im Süden aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg wiederherstellen. Der Sieg des Nordens hatte den Schwarzen die Freiheit gebracht. Während nun frühere Sklaven zumindest theoretisch Sheriff oder Bürgermeister werden konnten, waren Ex-Offiziere der Südarmee von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen.

Unter dem ehemaligen Kavalleriegeneral Nathan Bedford Forrest vereinigten sich etliche Geheimbünde. Die Kapuzenmänner gingen brutal vor. 1869/70 ermordeten sie allein in einem Landkreis in Florida 153 Schwarze. Der Klan tötete bei nächtlichen Ausritten in weißen Laken per Lynchjustiz Afroamerikaner, die in manchen Gegenden tatsächlich die Bevölkerung bedrohten. Überwiegend aber ermordete er solche, die lediglich ihr Wahlrecht ausüben oder in weiße Ortsteile ziehen wollten - ein Konzept des alltäglichen rassistischen Terrors.

Im US-Norden fasste der Klan Fuß, als dort mehr Schwarze in die Industriezentren migrierten. Weiße fürchteten um die "Reinheit" ihrer Viertel und ihre Arbeitsplätze. In Chicago etwa wuchs die farbige Bevölkerung von 44.000 im Jahr 1910 auf 160.000 im Jahr 1930. In den Zwanzigerjahren erreichte der Klan die Rekordzahl von vier Millionen Mitgliedern, darunter Senatoren und Bürgermeister.

Ultrarechts und wendig, wenn nötig

40.000 Klanmitglieder, in 43 Sonderzügen angereist, marschierten 1925 durch die Hauptstadt Washington und zelebrierten im Kapitol ein Aufnahmeritual. Doch als Roosevelt in den Dreißigerjahren mit seiner New-Deal-Politik den ärmeren Weißen Hoffnung auf Wohlstand verschaffte, verschwand der sogenannte "städtische" Klan im Norden nahezu völlig.

Rechte Gruppierungen mit dem Klan an der Spitze lebten ab 1954 wieder auf, als das Oberste Gericht die Rassentrennung in öffentlichen Schulen für ungesetzlich erklärte. Die Afroamerikaner begannen ihren Kampf um die vollen Bürgerrechte. Im Süden formierte sich die Abwehr gegen die Integration im Bildungswesen und gegen die Förderung für Afroamerikaner. Und damit profilierte sich schließlich David Duke.

Vom Ku Klux Klan bis zu Alt-right - Rechtsextreme in den USA Versprengte US-Neonazis (in Idaho, Oktober 2000): In den Vereinigten Staaten formierten sich über Jahrzehnte immer neue Gruppierungen von Rechtsradikalen - hier ein Überblick. Die American Nazi Party wurde im März 1959 gegründet und hatte ihr Hauptquartier in Arlington (US-Bundesstaat Virginia). Dahinter stand George Lincoln Rockwell (Mitte), ein glühender Nazi, der eine Pilotenausbildung absolviert und im Zweiten Weltkrieg noch gegen Hitlerdeutschland und Japan gekämpft hatte. Rockwell radikalisierte sich zusehends und wurde zum "Führer" der Partei, die allerdings selbst zu ihren besten Zeiten lediglich um die 200 Mitglieder zählte.



Zeitweise bildete sich sogar eine verblüffende Allianz: Der schwarze Bürgerrechtler Elijah Muhammad lud Rockwell zu Versammlungen der "Nation of Islam" (NOI) ein. Diese Gruppe propagierte die Rassentrennung und einen eigenen Staat für Schwarze. Nur wo, darüber waren die beiden Anführer uneins: Rockwell forderte, alle Schwarzen nach Afrika zu deportieren - Muhammad wollte ein Stück von Amerika.



Am 25. August 1967 wurde Rockwell, als er einen Waschsalon besuchte, erschossen - von einem enttäuschten Fan, der kurz zuvor aus der Partei geflogen war. Die Leitung übernahm danach der Vizevorsitzende Matt Koehl, doch die Partei zersplitterte sich in Streitigkeiten. Viele Mitglieder wechselten zu anderen Organisationen. Mehr über das Leben und Sterben von George Lincoln Rockwell lesen Sie in diesem Beitrag. Die National Socialist Movement (NSM) hat ihre Wurzeln in Rockwells American Nazi Party und ist heute eine der größten Neonazi-Vereinigungen in den USA. Sieben Jahre nach George Lincoln Rockwells Tod gründeten die ANP-Mitglieder Robert Brannen und Cliff Herrington 1974 die Vereinigung, die zunächst "National Socialist American Workers Freedom Movement" hieß. Den neuen Namen gab ihr 1994 Jeffrey Schoep, als er im Alter von 21 Jahren zum Leiter aufstieg. Das "Viking Youth Corps" spezialisierte sich auf die Rekrutierung von Teenagern. Die NSM nutzte das Vakuum nach dem Tod der Neonazi-Größen William Pierce (2002; Leiter der National Alliance) und Richard Butler (2004; Leiter der Aryan Nations). Sie betreibt mit NSM88 Records ihr eigenes Musiklabel sowie das bei Neonazis beliebte Netzwerk "New Saxon".



Ihre Ideologie entspricht weitgehend der von Rockwells ANP: Die Gruppe verehrt Adolf Hitler als "Visionär" und fordert die Deportation aller Nichtweißen aus den USA - nur heterosexuelle Weiße hätten das Recht auf die Staatsbürgerschaft der USA. Anführer Schoep formuliert das so: "Die Verfassung wurde allein von weißen Männern geschrieben. Also gilt sie auch nur für Weiße." Aryan Nations vertritt ebenfalls die Ideologie einer Überlegenheit der "weißen Rasse". Gegründet wurde die Organisation von Richard Butler (Mitte), der von radikalen Ansichten der Anti-Regierungs-Miliz "Posse Comitatus" und zudem von Wesley Swift beeinflusst wurde. Dieser Pastor, Anhänger der "Christian Identity"-Bewegung, predigte die Ansicht, Weiße seien die wahren Israeliten, Juden hingegen das Ergebnis der sexuellen Vereinigung von Eva und Satan. Nach mehreren anderen Organisationen von Swift und Butler entstand in den Siebzigerjahren Aryan Nations mit einem breiten Spektrum rassistischer und antisemitischer Ideen. In den Achtziger- und Neunzigerjahren lud die Organisation regelmäßig zu "Weltkongressen", an denen Neonazis, Skinheads, Ku-Klux-Klan-Mitglieder und weiße Nationalisten teilnahmen.



Die Klage einer antirassistischen Bürgerrechtsbewegung schadete den Finanzen der Aryan Nations, der Tod von Butler 2004 schwächte sie weiter. Sie zerbrach in zwei konkurrierende Gruppen: eine in Pennsylvania, eine in Georgia. Beide stimmen in ihren antisemitischen Ansichten überein, können sich aber nicht einigen, ob Neonazis sich in ihrem Hass auf Juden mit muslimischen Terroristen verbrüdern sollten. Die National Alliance war jahrzehntelang eine der am besten organisierten und gefährlichsten Neonazi-Gruppen in den USA. Ihre Mitglieder fordern die Ausrottung der Juden sowie anderer "Rassen" mit dem Ziel eines rein weißen Heimatlandes. Der 1967 gegründete Vorläufer "National Youth Alliance" zerfiel schnell, die Kontrolle über die größte Splittergruppe übernahm William Pierce (Foto von 2001), zuvor in Rockwells Nazi Party aktiv. Sein Roman "The Turner Diaries", bei Neonazis beliebt, inspirierte Timothy McVeigh 1995 zum Bombenanschlag auf ein Regierungsgebäude in Oklahoma City, bei dem 168 Menschen starben.



Fast 30 Jahre lang dominierte die NA die amerikanische Neonazi-Szene. In den Neunzigerjahren knüpfte Pierce erfolgreich Kontakte zu europäischen Neonazi-Gruppen und gründete 1999 zudem das Plattenlabel "Resistance Records" für Nazi-Musik. 2002 starb Pierce, nach etlichen Streitigkeiten verlor die Organisation einen Großteil der Mitglieder und wurde 2013 offiziell aufgelöst. Die NSDAP/AO (das Kürzel AO steht für Aufbau- und Auslandsorganisation) wurde 1972 vom Neonazi Gary Rex Lauck gegründet. Sie setzt sich für die Wiederzulassung der NSDAP und die Wiedereinführung des Nationalsozialismus in Deutschland ein. Lauck (Foto), als Kind einer deutsch-amerikanischen Familie in Milwaukee geboren, ist seit seinem 11. Lebensjahr Hitler-Fan und änderte als 19-Jähriger seinen Vornamen von Gary in Gerhard. 1978 schoss Lauck nach einem politischen Streit auf seinen Bruder und verwundete ihn. Wegen seiner Herkunft wird er auch "Farm Belt Führer" genannt, tritt mit Hitler-Bärtchen und Hitler-Gruß auf und eignete sich sogar einen falschen deutschen Akzent an.



Mit der NSDAP/AO verbreitete Lauck zunächst illegale Neonazi-Propaganda in 30 Ländern und kooperierte mit schwedischen und norwegischen Neonazi-Gruppen; daraus entstand der "Nordic National Socialist Bloc". Nach der deutschen Wiedervereinigung half er den Neonazis Michael Kühnen, Gottfried Küssel und Christian Worch, die "Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front" in Ostdeutschland zu etablieren.



Auf einer seiner Reisen wurde Lauck 1995 in Dänemark verhaftet und nach Deutschland überstellt, wo man ihn wegen Verbreitung von Neonazi-Propaganda per Haftbefehl suchte. Nach einer vierjährigen Haftstrafe kehrte er in die USA zurück. Weil durch das Internet der Bedarf an Laucks gedruckter Propaganda rapide sank, vertreibt er jetzt Nazi-Devotionalien via Web und bietet zudem Hosting an: Europäische Neonazis mit Angst vor Strafverfolgung können bei seinem Unternehmen ihre Homepages in den USA registrieren. Der Ku Klux Klan hat eine lange Tradition des Rassenhasses und wurde Heiligabend 1865, kurz nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg, gegründet. Die Organisation spezialisierte sich auf alle Spielarten des Terrors gegen Afroamerikaner, in weißen Kostümen und Kapuzen sowie mit brennenden Kreuzen als mystische Symbole. Vorzugsweise nachts gingen die Mitglieder auf Tour und ließen von Lynchmorden über Vergewaltigungen bis zum Teeren und Federn ihrer Opfer kein Gewaltverbrechen aus. Immer mal wieder löste der KKK sich auf oder wurde aufgelöst und gründete sich danach einfach neu.



In den Zwanzigerjahren protestierte der Klan auch gegen die Einwanderung von Katholiken und Juden, verlor dann allmählich an Macht und Schrecken, erstarkte aber in den Sechzigern erneut, als Antwort auf die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Der KKK attackierte, mordete und bombte, mit zahlreichen Todesopfern. Doch seitdem schwächten zahlreiche interne Konflikte den Geheimbund. Die Splittergruppen des KKK kommen heute zusammen USA-weit auf geschätzt 5000 bis 8000 Mitglieder. In der Bewegung Alternative Right, kurz Alt Right, sammeln sich derzeit Ultrarechte der USA: weiße Nationalisten, Rassisten und Antisemiten, Neonazis, frühere KKK-Führer. Richard Bertrand Spencer (Foto), Leiter des rechtskonservativen Think Tanks "National Policy Institute", gebrauchte den Begriff 2008, um die Anhänger stark rechtskonservativer Ideale zu beschreiben, vor allem der Idee einer weißen Identität. Zwei Jahre später ging Spencer mit dem "Alternative Right Blog" online, um die Ideologie der Alternativen Rechten weiter zu formen.



Vertreten sind sehr verschiedene Strömungen. Dazu zählen etwa auch "Archäofuturisten", die eine Rückkehr zu traditionellen Werten mit den modernen Errungenschaften der Gesellschaft und Technologie verbinden wollen. Oder "Rasse-Realisten", die ihre Theorien mit pseudowissenschaftlichen Argumenten unterlegen. Ihnen allen ist der Bruch mit dem etablierten Konservatismus gemeinsam. Amerikas Alternative Rechte protestiert, ähnlich wie identitäre Bewegungen in Europa, gegen Einwanderung, Multikulturalismus und Feminismus. Sie sieht die weiße Rasse als überlegen an und behauptet, die Mainstream-Medien würden von Juden kontrolliert. Wichtigstes Sprachrohr der Bewegung ist das Onlineportal Breitbart News, dessen Chef Stephen Bannon vom designierten US-Präsidenten Donald Trump zum ranghöchsten politischen Berater ernannt wurde.

1980 empfing der modern wirkende 30-Jährige den SPIEGEL in seinem Haus in Metairie bei New Orleans. "Die weiße Rasse ist in Gefahr", sagte er im Interview. Den Klan-Mummenschanz mit Kapuzen und Kreuzverbrennungen begründete er mit der "Suche der Menschen nach Gefühlen und Übersinnlichem"; zugleich strebte der wendige Ultrarechte nach einer Öffnung des Geheimbundes.

Seine Klan-Kleidung legte Duke erst auf Wunsch des Fotografen an und führte die Besucher in seinen Zeremonienraum mit Südstaatenflaggen und KKK-Symbolen. "Wir pflegen unsere Traditionen", erklärte er; von "weltweiter Bedeutung" seien die Ideen: "Wir schicken Literatur nach Deutschland" - wo tatsächlich ein KKK-Ableger entstand.

Als Kandidat der Republikaner buhlte Ronald Reagan 1980 auch um die Stimmen der Rassisten und setzte sich bei den Präsidentschaftswahlen durch. Danach allerdings schrumpfte der KKK stark. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die Mitgliederzahl der einstigen Millionenbewegung auf nur noch 5000 geschätzt; die Wahl von Barack Obama zum Präsidenten 2008 brachte dem Rest-Clan nicht das erhoffte "Erwachen".

KKK an der Grenze zu Mexiko

David Duke verkündete seine Ansichten längst in anderen ultra-rechten Gruppierungen, etwa der "National Association for the Advancement of White People", einer Gegenbewegung zur NAACP, der 1909 gegründeten Bürgerrechtsorganisation "National Association for the Advancement of Coloured People". 1989 schaffte er es als republikanischer Abgeordneter ins Repräsentantenhaus von Louisiana. Seine Versuche, fürs Präsidentenamt zu kandidieren, scheiterten.

Aber Duke blieb als Hetzer gegen Schwarze, Juden und Einwanderer in den Schlagzeilen. So reiste er 2006 auf Einladung von Mahmud Ahmadinedschad zu einer Anti-Israel-Konferenz nach Teheran. 2009 wurde er in Prag festgenommen, als er für die tschechische Übersetzung seines Buches "The Awakening" warb, in dem er den Holocaust leugnet.

Seit Trumps Triumph sehen sich die Rechtsradikalen in den USA im Aufwind - die Hakenkreuzflaggenschwenker, die Juden-, Schwulen- und Schwarzenhasser, die versprengten alten Neonazis und eine jüngere Generation reaktionärer Nationalisten. Und David Duke sieht sich wieder mittendrin.

Es verblüfft, wie der damalige Klan-Führer schon vor 40 Jahren Vorstellungen seines heutigen Idols umsetzen wollte: Damals schickte Duke mit Handschellen, Sprechfunk und geländegängigen Fahrzeugen ausgerüstete KKK-Mitglieder an die mexikanische Grenze zur Jagd auf illegale Einwanderer. "Wir müssen unseren überlasteten Behörden helfen, die fremde Flut zu stoppen", trompetete er.

Mit der wahnhaften Absicht, eine Mauer zu errichten, übertrifft der heutige Präsident den Klansmann noch.