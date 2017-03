Augenblick mal Was steckt hinter diesem Bild?

Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven

Es ist ein Anblick des Grauens: erbärmliche Gestalten mit starrem Blick. Ihre Kleidung ist zerschlissen, das Haar verfilzt. Auf dem Boden liegen abgetrennte Gliedmaßen und Köpfe mit weit aufgerissenen Augen. Was für ein Unglück!

Mit diesem Foto schockierte die niederländische Wochenzeitung "Het Leven" ("Das Leben") 1930 ihr Publikum. Es war die Zeit der Weltwirtschaftskrise: Massenarbeitslosigkeit und Verelendung breiteten sich aus, Armut und Kriminalität waren sprunghaft angestiegen.

Doch dieses Bild hatte mit all dem nichts zu tun. Zur Zeit der Veröffentlichung war es bereits fünf Jahre alt - aufgenommen im März 1925 in London, bei einem Großbrand im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds an der Marylebone Road.

Zumindest in London dürfte dieses Ereignis damals niemandem entgangen sein, es machte weltweit Schlagzeilen: Zeitungen wie die neuseeländische "Evening Post" schrieben vom "spannendsten Feuerspektakel, das seit Jahren in London zu sehen war". Ausgelöst wurde es vermutlich durch einen Kabelbrand; seine Nahrung fand das Feuer in den unzähligen Wachsmodellen. Ein Augenzeuge berichtete dem "Manchester Guardian" von gigantischen roten und goldenen Flammen, die bis zu 15 Meter hoch aus dem Dach des Gebäudes schlugen. Rund 10.000 Zuschauer beobachteten den Großbrand.

"Spannendstes Feuerspektakel seit Jahren" Die wahrscheinlich teuersten Kerzen der Welt beherbergte das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London. Aus dem Dach schlugen am 18. März 1925 riesige Flammen. Der Brand vernichtete... ...sämtliche Prominente jener Zeit, die als lebensgroße Nachbildungen in der oberen Etage ausgestellt waren. Einzig die Chamber of Horrors im Keller des Hauses blieb vom Feuer verschont. Dort waren Abbildern berüchtigter Mörder und anderer Krimineller versammelt, darunter der den Londonern zu dieser Zeit noch sehr präsente Dr. Hawley Harvey Crippen (rechts), 1910 wegen des Mordes an seiner Ehefrau verurteilt und hingerichtet. Handarbeit: Für rund drei Jahre blieb das Museum geschlossen. Weil ein Teil der Gussformen in einem anderen Gebäude aufbewahrt worden war, konnte eine Reihe der Figuren nach dem Großbrand wiederhergestellt werden (Aufnahme von circa 1950). Schädelbruch: Die Hitze hatte die Wachsfiguren zum Schmelzen gebracht und die Gesichter jener, die nicht direkt ein Opfer der Flammen wurden, zu seltsamen Grimassen verformt (Foto von circa 1950). Die künstlerischen Arbeiten standen unter der Leitung von John Tussaud, einem Urenkel der Unternehmensgründerin Marie Tussaud. Das Bild zeigt ihn 1929 bei seiner Arbeit am zweiten Kabinett der sozialistischen Labour-Regierung Großbritanniens (von links): Innenminister Joseph Clynes, Schatzkanzler Philip Snowden, Premierminister Ramsay MacDonald, Außenminister Arthur Henderson und Lordsiegelbewahrer James Thomas. Im März 1928, drei Jahre nach dem verheerenden Brand, zogen die wiederhergestellten Wachsfiguren in die neuen Räumlichkeiten an der Marylebone Road in London. In dem wiedereröffneten Museum sollten bald auch neue Gesichter zu sehen sein. Bernard Tussaud, ein weiterer Urenkel der Museumsgründerin, im September 1935 mit den Wachsköpfen des äthiopischen Herrschers Haile Selassie und des italienischen Diktators Benito Mussolini (rechts) Und noch eine Horrorgestalt zog - damals als hochrangiger deutscher Politiker und Militär - 1939 in das Wachskabinett: Hermann Göring, Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe und bald darauf verantwortlich für die Bombardierung zahlreicher britischer Städte. Die deutschen Luftangriffe trafen auch... ...das Londoner Wachsfigurenmuseum und zerstörten, diesmal unwiederbringlich, Tausende Gussformen. Mitarbeiter brachten in Sicherheit, was noch zu retten war, wie etwa die Figur des britischen Außenministers Anthony Eden. Hitler heil: Unversehrt überstand der wächserne Hitler die deutschen Luftangriffe. Nach dem Krieg kam er in Tussauds Museum hinter Gitter - zusammen mit anderen Verbrechern wie Göring und Mussolini sowie Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop und dem Franzosen Pierre Laval, verantwortlich für die Kollaboration mit Nazideutschland. Hitler kaputt: Umstritten war die Darstellung des deutschen Diktators bereits kurz nach dessen Einzug ins Wachskabinett: Drei Männer und eine Frau attackierten die Figur mit Farbe und hängten ihr das Schild "Hitler, the mass murderer" um den Hals. Die Aufnahme vom 13. Mai 1933 zeigt den Abtransport der Figur als Beweismittel ins Gericht. Wegen zahlreicher weiterer Attacken stand die Hitler-Figur ab 1942 hinter Glas und musste... ...immer mal wieder zur Reparatur in den Keller. Im April 2016 demontierte das Museum seine Kammer des Schreckens ganz und schickte die Mörder ins Archiv. Statt gruseliger Hinrichtungsszenen, die offenbar zu zahlreichen Beschwerden von Besuchern mit Kindern geführt hatten, setzt man dort inzwischen auf interaktive Verbrecherjagd.

Die Schaulust wich bald der Ernüchterung. Menschen kamen nicht zu Schaden, aber die Figuren zerschmolzen wie... wie Wachs eben. Das Museum war versichert, der Schaden dennoch enorm. Das Feuer hatte unter anderem eine Sammlung echter Reliquien Napoleons verschlungen - Kutschen und Krönungsroben, sein Teleskop und sein Sterbebett von St. Helena.

Zahlreiche Wachsfiguren waren zerstört. Immerhin blieben die Gussformen erhalten, die in einem anderen Gebäude lagerten. Der "Manchester Guardian" fand es dennoch "merkwürdig, an die vielen bedeutenden und hoch angesehenen Menschen zu denken, die bildlich verbrannt seien".

Eine riesige Kammer des Schreckens

Das Feuer hatte vor allem in der obersten Etage gewütet. Hitze und Löschwasser beschädigten auch darunterliegende Räume wie die berühmte Chamber of Horrors, wo Abbilder berüchtigter Mörder und sonstiger Verbrecher versammelt waren. Die Kriminellen, bemerkte lakonisch der "Manchester Guardian" in Anspielung auf die gruselige Darstellung der Hingerichteten, "hätten insofern nichts gespürt, als sie ja bereits alle tot sind".

Als das Feuer unter Kontrolle war, versuchten Helfer zu retten, was - zumindest im musealen Sinne - noch zu retten war, selbst einzelne wächserne Körperteile. Das ganze Museumsgelände glich danach einer einzigen riesigen Schreckenskammer.

Einen Eindruck davon vermittelt das obige Bild eines unbekannten Fotografen, veröffentlicht 1930 in "Het Leven". Was genau das Magazin seinem Publikum damit sagen wollte, ist nicht überliefert. Das sensationslüsterne satirische Wochenblatt erschien seit 1906 und hatte keinen Skandal und keine Horrormeldung ausgelassen.

35 Jahre nach der Gründung war "Het Leven" am Ende. Da hatte längst der reale Horror die Mitarbeiter ergriffen: Um einem Publikationsverbot zu entgehen, waren 1940 alle jüdischen Beschäftigten entlassen worden. Es half nichts. 1941 erschien die letzte Ausgabe. In den Niederlanden herrschten nun die deutschen Besatzer.

Und auf Madame Tussauds' regenerierte Wachsfiguren fielen deutsche Bomben.