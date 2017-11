Martin Luthers Kindheit und Jugend Mit "Knoten" in der Seele gelebt

Wann Martin Luther das Licht der Welt erblickte, ist nicht genau bekannt. Und das gleich in zweierlei Hinsicht. Zum Geburtsjahr gibt es unterschiedliche Angaben. Und wie viel Sonnenlicht in die Stube seines Geburtshauses fiel, ist ebenso ungewiss.

Das Licht der Welt? Dieses schöne Bild passt sicher nicht zu dem, was mit diesem Tag begann. Der kleine Martin wurde wohl eher in eine düstere Welt geworfen, die Mutter hexengläubig, der Vater ein zechendes und schlagendes Familienoberhaupt.

Die Kindheit? Eher ein Graus.

Das Bild der Deutschen von Martin Luther ist geprägt von schrulligen Geschichten, von fliegenden Tintenfässern, Hammerschlägen an einer Kirchentür, einer seltsamen Flucht und allerlei deftigen Worten. Wer zurückblickt auf Luthers Kindheit und Jugend, der kann sich darüber durchaus wundern. Wie kam es, dass sich ein Mann von derartiger Lebenskraft entwickelte?

"Ich bin 1484 in Mansfeld geboren, das ist sicher", hat Martin Luther selbst einmal gesagt. Aber wie sicher ist in diesem Fall sicher? Überliefert ist ein Disput mit seinem Weggefährten Philipp Melanchthon: "Do sagte der Doctor: Ich bin itzo 60 jar alt. Sprach Philippus: ir seidt erst 58 jar alt; das hat mir eur mutter gesagt. Sprach der Doctor: Ir musst mich nicht zcu jung machen. Ich bin gewißlich 60 jar alt. Aber Philippus wolts nicht zcugeben."

Nicht das Jahr der Geburt, aber der Tag gilt als unstrittig. An einem 10. November kam ein Junge in Eisleben auf die Welt, kurz vor Mitternacht. Einen Tag später wurde er auf den Namen Martin getauft. Der 11. November ist der Tag des heiligen Martin. Aber in welchem Jahr geschah dies? Ein Taufregister existiert nicht, und in manchen Aufzeichnungen begann damals das Jahr mit dem Osterfest.

DPA Die Lutherstube im Lutherhaus in Wittenberg (Sachsen-Anhalt), aufgenommen am 10.09.2014

Am Ende setzte sich jedenfalls Melanchthon durch. Und so gilt der 10. November 1483 heute als der Tag, an dem Luther geboren wurde. Nur: Wo war da Licht in seiner Welt? Das Geburtshaus in Eisleben, im Mansfelder Land, brannte teilweise aus. Nach allem, was überliefert wurde, lebten die Luthers wohl im Erdgeschoss eines Hauses, mit Diele, Stube, Küche, Schlafkammer und vor allem mit mehreren Kindern. 1484 zogen sie in ein größeres Haus in Mansfeld, welches der Vater gekauft hatte.

Ein beredtes Zeugnis über die Ernsthaftigkeit eines arbeitsamen Lebens legte Lucas Cranach d. Ä. ab. Er hat Luthers Mutter Margarete im Alter porträtiert, ein dunkles Bild einer ernsten Frau mit tief liegenden Augen. Ihr Mann Hans war ein Häuer, ein Bergmann, er schuftete hart und arbeitete sich selbst im Wortsinne hoch, nach oben. Erst arbeitete er unter Tage, da wo Kupfer unter schwierigen Bedingungen abgebaut wurde. Später gehörten ihm mehrere kleine Schächte, er beschäftigte nun selbst einige Häuer.

Aber zu Wohlstand kam die Familie offenbar nur in bescheidenem Maße. Seine sparsame Mutter habe im Wald Reisig für die Öfen gesammelt, erinnerte sich Luther später. Ihr düsteres Lieblingslied ging so: "Mir und dir ist keiner hold, das ist unser beider Schuld."

Wegen einer gestohlenen Nuss "bis aufs Blut" geschlagen

Nicht nur ein strenger, strafender, allmächtiger Gott gehörte zur Vorstellungswelt jener Zeit und jener Gegend, in der Martin Luther aufwuchs. Auch Dämonen, böse Geister und der Teufel trieben ihr Unwesen, in den Schächten und Gruben und leider auch auf der Erdoberfläche. Für den Tod eines ihrer Kinder machte Luthers Mutter die angebliche Hexerei einer Nachbarin verantwortlich. Der Sohn sah das auch so: Eine Giftmischerin habe einen seiner Brüder getötet.

Was sein Vater aus dem Erdinnern berichtete, war der Stoff, aus dem Albträume sind. Von einem sterbenden Bergmann erzählte er, den der Teufel am Rücken durch einen gewaltigen Tritt verletzt habe. Zur Abwehr des Teufels wurde den Kindern eingebläut, diesem rasch die Kehrseite zuwenden. Und dann waren da noch sehr reale Gefahren, die Pest etwa. Man mag sich nicht ausmalen, welche Bilder ein Kind in dieser Zeit verfolgt haben, kein Schlaflied konnte die bösen Geister ganz vertreiben.

Aber nicht nur von Dämonen, Geistern und Unholden ging Gefahr aus, sondern auch von den eigenen Eltern. Schläge, Prügel, Züchtigungen gehörten zu dem, was man heute kaum mehr Erziehung nennen mag, was damals aber als weitgehend normal galt. Wegen einer gestohlenen Nuss sei er von der Mutter "bis aufs Blut" geschlagen worden, berichtete Luther später. So arg habe ihn der Vater einmal gezüchtigt, dass er "ihn floh, ihm gram wurde".

Wie prägt der Beginn eines Menschenlebens dessen Weg? Ist ein heller Schrei ein gutes Omen? Wann bildet sich der Charakter aus? Das alles geht uns Nachgeborenen durch den Kopf. Für derlei Betrachtungen aber fehlte den Zeitgenossen gewiss die Muße, und es fehlte auch das Wissen über die tiefe Wirkung von Kindheitserfahrungen. Mit Vorwürfen muss man deshalb sparsam sein.

Mit "Knoten" in der Seele gelebt

Luthers Familie galt keineswegs als speziell. Aber reagierte er vielleicht auf besondere Weise? Was von der Kindheit Martin Luthers überliefert ist, durch Zeitzeugen und ihn selbst, es klingt danach, als könnte irgendwann in dieser Zeit eine Art zweite Geburt gelegen haben, die Geburt dessen, was später "Lutherzorn" genannt wurde. Der eigene Wille, die Widerstandskraft, das Rebellentum.

Begann sein Kampf gegen den Teufel schon als Kind, lange bevor er ihn mit der Feder bekämpfte? "Die Welt ist wie ein trunkener Bauer; hebt man ihn auf einer Seite in den Sattel, so fällt er auf der anderen wieder herab. Man kann ihr nicht helfen, man stelle sich, wie man wolle, sie will des Teufels sein." Derlei drastische Sätze finden sich in den "Tischreden" Luthers, Mitschriften aus Diskussionen beim Essen mit Freunden und anderen Gästen des Reformators. Es fällt schwer, solche Äußerungen nicht auf dem Hintergrund seiner Kindheitserlebnisse zu deuten. Er selbst sprach davon, er habe mit "Knoten" in der Seele gelebt, die sich lange nicht lösen wollten.

Hölle und Fegefeuer die Schule

Hulton Archive/Getty Images

Der Beginn seiner Schulzeit - um 1490 - änderte an dem Grundton nichts. Schon als Siebenjähriger musste Martin in die Lehranstalt, eine Lateinschule in Mansfeld. Anfangs wurde er dorthin selbst bei Kälte Huckepack befördert, für seine Beine war der Weg zu weit. Luther hat über seine Schulzeit drastische Worte hinterlassen. Eine "Teufelsschule" sei es gewesen, in der "Tyrannen" geherrscht hätten. Wieder und wieder wurde er vom Lehrer mit einem Rutenbündel gezüchtigt. Hölle und Fegefeuer sei die Schule gewesen. Schüler seien gezwungen worden, andere Schüler zu überwachen und zu denunzieren. Schwächere wurden bloßgestellt und vorgeführt, mit einer Eselsmaske behängt. Gepaukt wurde vor allem Grammatik. Weder Geschichte noch Geografie standen auf dem Lehrplan, nicht einmal das Rechnen lernte Luther dort.

Seine nächsten Stationen waren die Lateinschule in Magdeburg, dann Eisenach, wo er Verwandte hatte. Als wäre die Prügelstrafe in Mansfeld nicht schlimm genug gewesen, so erfuhr Luther dort von noch drakonischeren Strafen. Man berichtete ihm von einem Vorfall in einem Franziskanerkloster. Dort sei ein Klosterbruder wegen finsterer Prophezeiungen eingemauert worden. Dennoch scheint die Zeit in Eisenach gut für ihn gewesen zu sein. Luther lobte später seine Wirtin, die ihn in ihr Haus aufgenommen haben soll. Die Frau sei eine mildtätige Witwe gewesen, der Luthers "herzliches Singen" gefallen habe. Sie wiederum soll gesagt haben: "Es ist kein lieber Ding auf Erden, denn Frauenliebe, wem sie kann zuteil werden."

Eisenach: Endlich Licht

Zuvor hatte sich Luther seinen Lebensunterhalt in Eisenach erbetteln müssen. Sein Schüler und Biograf Johannes Mathesius beschrieb den studierenden Luther als fleißig. "Kein Allotria, kein Abweichen vom geraden Weg."

Endlich Licht, endlich Zuwendung.

Luthers Leben schien nun eine positive Wendung zu nehmen. Der Vater, der etwas sparen konnte, verwendete offensichtlich einen Teil des Geldes dazu, seinem Sohn das Studieren zu finanzieren. Luther ging nach Erfurt, er ging wirklich, er pilgerte, um sich 1501 immatrikulieren zu lassen. Die Eltern hofften auf einen beruflichen Aufstieg des Sohnes, sie wollten, dass er Jurist wird. Und der Sohn fügte sich. Erfurt, am Schnittpunkt vieler Handelswege, galt als modernste der deutschen Hochschulen. Hier wurde kritische Quellenforschung betrieben, die Luther prägen sollte. Vier Jahre studierte Luther hier, vom 17. bis zum 21. Lebensjahr.

Wie wird diese Zeit den späteren Rebellen geprägt haben? Das Treiben in der Stadt war jedenfalls von einer Vielfalt, wie Luther sie bis dahin nicht kennengelernt hatte. Händler kamen mit ihren Wagen, auf dem Marktplatz wechselten die Stände, Feste wurden gefeiert, kirchlicher und weltlicher Brauch gingen ineinander über. Und wie kaum anders zu erwarten, neideten Menschen anderen Menschen den Erfolg. Erstmals habe er Leichen auf der Straße liegen sehen, klagte Luther. Die Stadt sei ein "Hurhaus und Bierhaus" gewesen. Unruhe auch an der Universität. Mutige Studenten wagten der Obrigkeit zu widersprechen. Promotionen wurden mit höchstem Gepränge gefeiert.

Ein "fröhlicher junger Geselle"

Hulton Archive/Getty Images Martin Luther, circa 1518

Luther jedoch blieb auf Distanz. Er lebte hier wie in einer Art Kloster, im Kollegium Amplonianum, im Haus zur Himmelspforte oder in der Georgenburse. Die Regeln des Zusammenlebens waren streng, ob sie immer eingehalten wurden, kann man bezweifeln. Gespräche sollten auf Latein geführt werden. Dennoch, heißt es bei seinem Studienfreund Crotus Rubeanus, sei Luther ein "fröhlicher junger Geselle gewesen" - eine Beschreibung, die viel Spielraum für Interpretation lässt.

Für die Juristerei hatte Luther hier das Disputieren zu lernen. Auf dem Lehrplan standen das Streitgespräch, Logik, Dialektik. Und er war offensichtlich begabt in alledem; einen "Philosophen" nannten ihn Mitstudenten der sogenannten Artistenfakultät. Später hat Luther gesagt: "Die furnehmste Frucht und Nutz der Dialectica ist, ein Ding fein rund, kurz und eigentlich definiren und beschreiben."

Student Luther machte im Wortsinne von sich reden, er durfte bald mitbestimmen, über welche Fragen zu disputieren sei. Luther vertiefte sich in die Astronomie, las antike Denker, er lernte die Laute zu spielen. "Musica soll das Seelchen erfreuen", sagte er. Die Musik schien ihm wohl ein Mittel gegen die Trübsinnigkeit, die Düsternis, die sich immer wieder über ihn legte.

Luther war ein fleißiger Student, und das beeindruckte offenbar den Vater. Der Ton zwischen ihnen wurde versöhnlicher. "Mit aller Liebe und Treu" habe der ihm geholfen, vor allem mit ausreichend Geld, sodass er seinen Wohnraum nur mit einem weiteren Studenten teilen musste. Luther legte seine Examina in der schnellstmöglichen Zeit ab. Als Magister, wie er sich nun stolz nennen durfte, erhielt er freien Zutritt zur Bibliothek - dort hielt er angeblich erstmals eine vollständige Bibel in der Hand.

"Durch Schrecken und Angst gab ich ein gezwungenes Gelübde"

Doch als sollte so viel Gutes ihm nicht zugedacht gewesen sein, als sollte ihm zuvor eine Prüfung auferlegt oder ein Zeichen gesendet werden, widerfuhr Luther Schreckliches. Ein kleiner Degen, den er bei sich trug, wurde ihm noch als Student zum Verhängnis. Auf einem Fußmarsch schlug er mit seinem Bein gegen die Waffe, die Degenspitze brach, ein Teil bohrte sich ins Fleisch. Das Blut schoss aus der Wunde am Oberschenkel. Der ihn begleitende Gefährte eilte zum nächstgelegenen Ort, um einen Arzt zu holen. Da schrie Luther in Todesangst: "O Maria hilf!" Er flehte um Beistand.

Hilfe kam, aber in der kommenden Nacht brach die Wunde erneut auf. Wieder rief er Maria an. An einem Osterdienstag soll sich dies zugetragen haben. So wurde der Vorfall von einem Hausgenossen überliefert. Welche Rolle spielten solche dramatischen Erlebnisse für Luthers Weg? Luther selbst sagte später, er sei "nicht mit Lust und Willen" Mönch geworden, sondern: "Durch Schrecken und Angst vor einem plötzlichen Tod gab ich ein gezwungenes und notwendiges Gelübde."

Alles allein wegen der Angst vor dem Tod? Oder welche Sünde und Schande, von der er immer wieder sprach, wollte er wiedergutmachen? Immer wieder wurde spekuliert, Luther habe sich nicht mit dem Degen selbst verletzt. Die Wunde stamme nicht von einem Unfall, sondern von einem Kampf, bei dem er einen anderen Studenten versehentlich getötet habe. Aufklären lässt sich die Causa nicht, der Verdacht bleibt. "Verzweiflung macht den Mönch!", hat Luther selbst einmal gesagt. Weggefährten notierten, er habe zeitweilig unter Todesfurcht gelitten, die ihn wie einen Wall umgeben habe.

Wunsch nach "besinnungsloser Einsamkeit"

Sorgte die Erfahrung der Todesnähe für eine Art religiöse Erweckung? Oder gab ein Blitzschlag, der ihm bei Stotternheim nahe Erfurt einen heiligen Schrecken einjagte, den Impuls, Mönch zu werden? Auch diese Deutung ist überliefert.

Unstrittig ist: Luther entschied sich 1505 für den Weg ins Kloster. Er hatte den Wunsch nach "besinnungsloser Einsamkeit". Er kehrte bei einem Bettelorden, den Augustinereremiten, ein und erklärte, frei, ledig und ohne Krankheiten zu sein. Dann opferte er Teile seines Haupthaars. Übrig blieb nur ein Haarkranz, die sogenannte Tonsur.

Mit sich selbst war er im Reinen. Aber die Eltern? Es dauert lange, bis sein Vater diesen Schritt akzeptierte. Er sei so stolz gewesen, dass sein Sohn "Magister" geworden war, hatte er einmal gesagt. Und nun solch ein Schritt aus dem Leben hinter die Mauern eines Klosters? Selbst die Mutter mochte keinen Kontakt mehr. Erst als die Pest zwei weitere Söhne fortriss, da besann sich der gestrenge Vater. Er nahm wieder Kontakt zum gelehrsamen und frommen Martin auf. Und blieb doch auf Distanz.

In der Tat ging Luther vom Leben in die Stille, in die strenge Disziplin, in ein Dasein, in dem das Lachen unerwünscht war. Arm waren die Augustinerklöster jener Zeit nicht. Und auch Luther fand, er habe genug zu essen und zu trinken gehabt, mit dem Fasten habe man es auch nicht übertrieben. Zudem galt der Orden als humanistisch und der Welt zugewandt. Die Zelle, in der Luther lebte, war kalt, sein Lager ein Strohsack mit Decke. Und ständig wurde von der Schuld gesprochen. Dabei hätten die Mönche gar nicht immer gewusst, welche konkrete Sünde sie bekennen sollten. Nicht aus jedem "Furz habe man eine Sünde" machen können, klagte ein Zeitgenosse Luthers.

Manche Geschehnisse würde man wohl heute unter Psychose verbuchen

Hulton Archive/Getty Images

Viele Mönche beichteten stundenlang. Sechs Stunden lang habe er seine Sünden bekannt, rühmte Luther sich einmal. Aber was konnte man derart lange beichten? Kritik am Beicht- und Bußritual der Zeit findet sich in einem Luther-Satz: "Je länger wir waschen, desto unreiner werden wir." Manche Geschehnisse im Kloster würde man wohl heute unter Psychose verbuchen und nicht als besonderen Ausdruck von Frömmigkeit. Luther soll sich, mancher Überlieferung nach, beim Lesen seiner ersten Messe zu Boden gestürzt und geschrien haben. Er habe gezittert beim Lesen, berichtete er angeblich selbst, vor Furcht und Schrecken. Er habe vom Altar flüchten wollen, er habe sich gefragt, mit wem er da rede. Und wer er sei, der da zu Gott spreche? Mitbrüder besänftigten ihn.

War Luther ein Ekstatiker, sah er sich von Dämonen bedroht, oder fürchtete er nur den gestrengen Allmächtigen? Heute würde jemand mit derartigen Erscheinungen als Sonderling gelten. Luther aber geriet schon bald in den Ruf, ein "zweiter Paulus" zu sein. Dieser neue Paulus erhielt Weihen jener Kirche, der er sich später entfremdete. Er wurde Subdiakon, Diakon und schließlich 1507 zum Priester geweiht. Sein beruflicher Aufstieg beeindruckte sogar den Vater, für eine wirkliche Aussöhnung mit der Familie reichte es jedoch nicht. Der Vater erwies sich zwar als großzügiger Spender, stiftete 20 Gulden für die Klosterküche, und er erschien in Erfurt zu einem Festmahl.

Doch der Sohn freute sich zu früh. Erneut knurrte der Vater ihn an. Ob er denn an das vierte Gebot gedacht habe, "Du sollst Vater und Mutter ehren?" Wieder kam Luther in der Rückschau auf jenen legendären Blitzschlag zu sprechen, der ihm wie ein Ruf erschienen sei. "Teufelsgespenst" soll der Vater gesagt haben. Der Junge sieht Gespenster, würde man heute formulieren. Wie ein "schneidendes Schwert" hätten ihn die abweisenden Worte des Vaters getroffen.

Luther widmete sich von nun an ganz der Bibellektüre. Er besaß eine lateinische Ausgabe, in rotes Leder gebunden. Und er las derart besessen, dass er die Texte angeblich bald auswendig konnte. Im Herbst 1508 wurde er an einen Ort versetzt, dessen Ruf er prägen sollte: Wittenberg. Verglichen mit Erfurt war Wittenberg ein Kaff an der Elbe, "am Rande der Zivilisation". Und die Universität hier war neu und viel kleiner. Aber für Luther war es eine Chance. Er wurde Dozent für Moralphilosophie. Zuvor musste er in einem ganz anderen Sinn Moral zeigen. Er musste den Weg zu Fuß bewältigen, wie damals üblich, mehrere Tagesmärsche weit. Und aus der klösterlichen Stille ging es hinaus in eine gefährliche, grelle Welt, mit schlechten Wegen und rücksichtslosen Wegelagerern.

Tausende Kilometer ist Luther schon in jungen Jahren gelaufen

Als Mönch hatte Luther demütig zu gehen, die Blicke gesenkt, die Hände in der Kutte. Aber er ging mit offenen Ohren - und er hörte, was der gemeine Mann sprach. Tausende Kilometer ist Luther schon in jungen Jahren gelaufen und hat sicher auch dabei gelernt, dem "Volk aufs Maul" zu schauen.

Luthers längste und beschwerlichste Reise begann im Herbst 1510. Sie führte ihn wohl über Nürnberg, Ulm und Chur über die damals noch unwegsamen Alpen. Sein Ziel hieß Rom. Allerlei Reiseeindrücke des jungen Mannes sind überliefert, über die Schweizer etwa, "kräftige Menschen", wie er fand, "beherzt und ohne Tadel". Die lange Reise und das winterliche Wetter aber zehrten an Luthers Kräften, er wurde krank, litt wahrscheinlich an Fieber. Granatäpfel, so berichtete er, hätten ihn gerettet.

Begeistert war Luther von den Hospitälern in Italien, sie seien wesentlich besser ausgestattet als daheim. Luther (und ein ihn begleitender Mönch) hatten den Auftrag, bei dem Generaloberen des Ordens und womöglich beim Papst die Anliegen seines Ordens vorzutragen. Der wurde von Flügelkämpfen und theologischen Zwistigkeiten geplagt. Die Einheit des Ordens mit seinen zahlreichen Klöstern in verschiedenen Provinzen war in Gefahr. Teile der Augustinereremiten hatten ihr Regelwerk reformiert, andere beharrten auf der Tradition. Sollte es ein einheitliches Regelwerk für alle geben, wie viel Selbstständigkeit stand jedem der Teile zu? Sollte der Generalvikar die Unabhängigkeit der Augustinereremiten sichern, oder sollten alle einem Generaloberen in Rom unterstehen?

Ein Streit, wie ein Vorbote für jenen Großkonflikt, den Luther bald selbst auslösen sollte. Aber noch war er ein gehorsamer Sohn der Kirche, vom Glauben durchdrungen. In Rom angekommen, warf er sich auf die Erde und rief: "Sei gegrüßt, heiliges Rom, wahrhaft heilig durch die heiligen Märtyrer, von deren Blut es trieft!" Vier Wochen lang blieb Luther in Rom. Über Erfolg oder Misserfolg ist schwer zu urteilen, Rom soll die Bitten der Emissäre abschlägig beschieden haben: "Den Deutschen wird aufgrund der Gesetze verboten zu appellieren."

Ihn ekelte, wie einige der Amtsbrüder so "rips raps" die Messe hielten

Tief hat sich die Reise in Luthers Gedächtnis geprägt. Sein Eindruck von der Kirchenzentrale, wie er ihn später geschildert hat, scheint ambivalent gewesen zu sein: Er pries die Kirchenverwaltung: Gerichtssachen würden "fein regelmäßig gehört, erkannt, gerichtet und erörtert". Er beklagte sich jedoch über "Höflinge", die bei Tisch prahlten, wie viele Messen sie gehalten hätten. Ihn ekelte, wie einige der Amtsbrüder so "rips raps" die Messe hielten. "An Unwissenheit werden die deutschen Priester von den italienischen weit übertroffen."

Und der Papst? Er habe ihn nur murmelnd am Altar sich hin und her bewegen sehen. Dabei hatte der Mönch aus Deutschland erwartet, der Heilige Vater würde den "goldenen Mund auftun und von dem unaussprechlichen Heil der Seligen mit Entzücken sprechen".

Doch seiner Frömmigkeit tat die Reise keinen Abbruch, und der Gedanke an eine Reform oder gar Reformation trieb ihn noch nicht um. Erst im Nachhinein wurden seine Reiseeindrücke derart gedeutet, ein wenig auch von ihm selbst. Von nun an blieb Wittenberg die Wirkungsstätte Luthers, der das machte, was man heute Karriere nennen würde: Innerhalb seines Ordens stieg er in die oberste Leitung auf, an der Universität wuchs er in das Amt eines Theologieprofessors, wozu er erst einmal Doktor werden musste, oder wie er selbst gern sagte, "geschworener Doktor der Heiligen Schrift".

Der Aufstieg ging einher mit einem für ihn bislang unerreichten Luxus. Mit 29 Jahren bezog er - erstmals in seinem Leben - ein eigenes Zimmer in einem Anbau des Augustinerklosters. Aus diesem "armen Stüblein" heraus habe er, staunte er später, "das Papsttum gestürmt". Bald hieß es über ihn: "Der Mönch wird eine neue Lehre aufbringen."

Allein "die Gnade Gottes" mache den Menschen frei

In jenem Zimmer soll sich Luther beim Studium der Bibel - besonders der Psalmen und der Paulus-Briefe - das "Tor zum Paradies" geöffnet haben. Jener Gedanke, der nun Kern seines theologischen Denkens werden sollte, sei ihm nach langer Grübelei dank göttlicher Hilfe gekommen, wie er selbst schrieb: Danach berufe Gott den Menschen grundlos zum Heil. Nicht ständiges Büßen mache den Menschen frei, sondern allein "die Gnade Gottes". Was für ein Gedanke!

Er stellte die Lehre von der Erbsünde, vom abgefallenen Menschen in einen anderen Kontext. Statt Zerknirschung und ewiger Selbstbezichtigung sollte der Mensch allein durch Gnade erlöst werden.

Auf dem alten Glaubenskonstrukt aber basierte alles, wogegen Luther von nun an rebellierte, zuallererst der Ablasshandel, mit dem man sich angeblich von den Sünden freikaufen konnte. Doch damit griff er die Institution Kirche an. Sie hatte sich zwischen den Menschen und Gott postiert mit dem Anspruch, ohne ihre "Vermittlung" könne es kein Heil geben. Luther hoffte auf einen theologischen Disput. Bald jedoch wurde klar, dass er die Machtfrage gestellt hatte. Sein Gnadenverständnis machte die Kirche zwar nicht überflüssig; aber deren Anmaßung, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen, hatte jetzt keine theologische Grundlage mehr.

Hulton Archive/Getty Images Martin Luther um 1530

Der Grübler im Turmstübchen hat das kirchenpolitische Beben wohl kaum vorausgeahnt. Zuerst hat Luther sich selbst befreit, aus seinem selbstquälerischen Mönchtum, von einer uferlosen Buß- und Beichtpraxis. Der Weg war frei, die Geschichte von Geburt, Leben, Kreuzigung und Auferstehung Jesu als "Frohe Botschaft" anzunehmen.

Luthers Wirkmächtigkeit resultierte allerdings nicht allein aus seiner theologischen Provokation. Gegen das bisherige Selbstverständnis der Kirche beließ es der Mann aus Wittenberg nicht beim Disput von Doktor zu Doktor, von Geistlichem zu Geistlichem. Er suchte die breite Öffentlichkeit. Seine Thesen zum Ablass schrieb er 1517 zwar auf Lateinisch, aber schon im Jahr darauf brachte er sie in allgemein verständlicher Sprache unters Volk. Das war gänzlich neu und passte zu seinem Postulat vom "Priestertum aller Gläubigen".

Jede neue seiner jetzt in rascher Folge erscheinenden Schriften steigerte den Zorn der Konservativen. Sollten die Bürger und Bauersleute etwa mitreden, wenn es um Gottes Gnade geht? Wer würde das Volk noch folgsam machen? Und wollte Luther etwa den Papst finanziell ruinieren? Oder den Mainzer Erzbischof?

In dessen Auftrag zog der Dominikaner Johannes Tetzel durch die Lande und vergab Sünden im Tausch gegen Gulden. Und nun kam da so ein Doktor und befand, dass dieser Handel nicht zum Heil führen könne? Der Klerus bebte.

Finstere Pläne wurden geschmiedet, um Luther das Maul zu stopfen. Theologen wurden gedrängt, Luther zu stellen und der Ketzerei zu überführen. Gutachten wurden gefertigt, Vorladungen ausgesprochen.

Aber Luther gefiel sich in der neuen Rolle und verlor die Angst vor der Obrigkeit. Der Papst? "Er ist ein Mensch wie auch die übrigen." Die Spaltung der Kirche hatte der Professor aus Wittenberg nicht im Sinn. Er wollte sie zur Klarheit und Wahrheit führen.

Aus dem stillen Turmbewohner und dem zu Boden blickenden Mönch war nicht nur ein kritischer Theologe geworden, sondern ein Aufwiegler. Und da er gelernt hatte, Klartext zu reden, gewann er Anhänger, wo er auftrat. Seine Einsichten hatten nun Züge von Trinksprüchen: "Ich habe keine bessere Arznei als den Zorn."

Es scheint, als sei all die Last seiner Jugend von ihm abgefallen. Womöglich hat er sich dabei auch ein wenig treiben lassen. Denn Luther schwärmte in Briefen nicht nur von seinen Erfolgen im öffentlichen Disput, sondern auch vom Weinjahrgang 1518. Ein richtiger Prahlhans wurde aus dem einstigen Demutsapostel: "Je mehr mich die Leute bedrohen, umso größer meine Zuversicht." Und: "Ich habe ein neues Feuer angezündet."

