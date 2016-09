SS-Mörder vor Gericht "Es war ja der Befehl, dass die jüdische Bevölkerung total ausgerottet werden sollte"

Wutausbruch: Hermann Göring, der Ohlendorfs Aussage am 3. Januar 1946 von der Anklagebank aus verfolgte, wütete in der Mittagspause gegen den Zeugen. "Was erwartet das Schwein dadurch zu gewinnen?", so der ehemals zweitmächtigste Nationalsozialist. "Er wird sowieso hängen." Das Foto zeigt Ohlendorf im Gespräch mit seinem Verteidiger Rudolf Aschenaver.