Fotos aus 125 Jahren USA Gesichter Amerikas

So mächtig, so groß, auf der Landkarte so schwer zu übersehen - flächenmäßig sind die USA das drittgrößte Land der Welt, nach Russland und Kanada. Und doch waren viele Amerikaner im Jahr 1988 nicht in der Lage, die Vereinigten Staaten in einem Atlas zu identifizieren. Daran scheiterte gut jeder sechste der erwachsenen US-Bürger, wie eine Erhebung des Umfrageinstituts Gallup zeigte.

Das eigene Land nicht gefunden, ein peinliches Versagen in Erstklässler-Erdkunde - diese nationale Bildungspanne alarmierte nicht nur Politiker und Wissenschaftler. Auch die National Geographic Society zeigte sich schockiert. "Haben Sie von der 'verlorenen Generation' gehört?", fragte ihr damaliger Präsident Gilbert Melville Grosvenor laut "New York Times". "Wir haben sie gefunden." Als Konsequenz forderte die Vereinigung mehr Geographiestunden in den Schulen und sammelte Millionen Dollar für die Fortbildung von Lehrern.

Seit ihrer Gründung 1888 in Washington D.C. hat die National Geographic Society unzählige Forscher, Reporter und Fotografen ausgesandt, um das Wissen über unseren Planeten zu mehren. Und es den Menschen nahezubringen. "Die Welt und alles, was in ihr ist, ist unser Thema", bekundete der Erfinder Alexander Graham Bell als zweiter Präsident der großen Wissenschaftsorganisation.

Berühmt für spektakuläre Bilder

Die Monatszeitschrift "National Geographic" avancierte zum populärsten Fotoreportage-Magazin schlechthin. Das lag vor allem an Gilbert Hovey Grosvenor. 1899 war er der erste Vollzeitredakteur, später leitete er "National Geographic" bis 1954 jahrzehntelang als Chefredakteur. Sein Erfolgsrezept: einfacher Stil, spektakuläre Bilder.

Grosvenor, der auch als "Vater der Fotoreportage gilt", verbannte die bis dahin üblichen staubtrockenen Artikel über Geographie. Triste Texte etwa zu "geographischen Methoden bei geologischen Untersuchungen" hatten nur wenige hundert Leser begeistern können. Stattdessen druckte Grosvenor nun verständliche Artikel, ergänzt durch Aufnahmen herausragender Fotografen.

Neugier seit 1888 - Foto-Expeditionen aus "National Geographic" Unterwasserbegegnung: In den Tiefen des Südpazifiks beäugen sich ein Taucher und ein Südkaper. Die Tiere aus der Familie der Glattwale werden bis zu 18 Metern lang und 80 Tonnen schwer. Die Aufnahme gelang Fotograf Brian Skerry für das Magazin "National Geographic", das bekannteste Fotoreportage-Magazin der Welt. Die Stunde der Entstehung: Die Gründung der National Geographic Society fand am 13. Januar 1888 im Washingtoner "Cosmos Club" statt, hier 1963 künstlerisch nachempfunden vom Maler Stanley Meltzoff. Der Anwalt und Wissenschaftsmäzen Gardiner Greene Hubbard wurde drei Wochen nach dieser Versammlung zum Präsidenten der Vereinigung gewählt. Forschern und Abenteurern wird noch heute die nach ihm benannte Hubbard-Medaille verliehen. Immer höher hinaus: Am 11. November 1935 wird der Stratosphärenballon "Explorer II" in der Stratobowl bei Rapid City, South Dakota, auf den Start vorbereitet. Der Ballonsatellit der National Geographic Society erreichte eine Rekordhöhe von über 22.000 Metern. Risiko-Fotografie: Der Meeresbiologe William Longley und der Fotograf Charles Martin machten 1926 im flachen Wasser um die Koralleninseln Dry Tortugas die ersten Unterwasser-Farbfotografien mit einer wasserdichten Kamera. Um genügend Licht zu haben, entzündeten sie ein mit Sprengpulver versehenes Floß an der Wasseroberfläche. Die Aufnahmen wurden erstmals im Januar 1927 in "National Geographic" veröffentlicht. Das Magazin zeigt seit über 100 Jahren spektakuläre Aufnahmen, eine Auswahl der besten ist im Taschen-Verlag erschienen. Rastloser Erfinder: Nach dem Tod Hubbards 1897 wurde die Leitung der National Geographic Society von seinem Schwiegersohn Alexander Graham Bell übernommen. Neben seinem Interesse für Kommunikationstechnik begeisterte Bell sich auch für die Luftfahrt. Gemeinsam mit anderen Ingenieuren gründete er 1907 die Aerial Experiment Association. Das Magazin "National Geographic" zeigte diese Testflugaufnahme eines von Alexander Graham Bell entwickelten Fluggeräts im Juli 1908. Einblicke in fremde Regionen: Expeditionen in ferne Länder sind ein Schwerpunkt des Magazins. Mit Speer, Gewehr und Machete gehen diese Huaorani-Männer auf die Jagd, um ihre Familien mit Fleisch zu versorgen. Die Huaorani leben abgeschieden in den Regenwäldern des Amazonasbeckens, dem Territorium ihrer Ahnen, zwischen den Flüssen Napo und Curaray im Osten von Ecuador. Gesponsorte Expedition: Die Flagge der National Gegraphic Society weht 1937 auf einer Art Arche Noah, der "M.S. Silverash". Das Schiff bringt die Forscher nach Ostindien, um Tiere für den amerikanischen Nationalzoo nördlich von Washington holen. Tier-Filmer: Der Kaiserpinguin trägt eine "Crittercam" auf dem Rücken, die vom Meeresbiologen Greg Marshall entwickelt worden war, um die Lebenswelt von Tieren durch sie selbst dokumentieren zu lassen. Die Idee zur "Crittercam" hatte Marshall, als er 1986 beim Tauchen einen Schiffshalter beobachtete, der sich an einen Hai geheftet hatte. Marshall hatte sich die einmalige Perspektive des Fisches vorgestellt und daraufhin mit dem Bau der Kamera begonnen. Riesenbirne: Mehr als 15 Jahrhunderte lagen die kolossalen Köpfe aus Stein im Verborgenen. Die Artefakte der Olmekenkultur wurden vom Ethnologen Matthew Stirling entdeckt, der ab 1938 acht Expeditionen der National Geographic Society in Tabasco und Veracruz, Mexiko, leitete. Die Erstausgabe: Das "National Geographic Magazine" erschien erstmals im Oktober 1888, neun Monate nach der Gründung der National Geographic Society. Mit dem rot-braunen Einband und seinen trockenen, bildlosen Fachartikeln hatte das Heft allerdings nicht lange Bestand. Schon 1910 waren 24 Seiten im Magazin mit Fotografien bestückt. Mittlerweile erscheint die Zeitschrift - mit gelbem Rahmen als Markenzeichen - in 25 Sprachen. Die erste deutschsprachige Ausgabe erschien 1999. Mondlandung: Der Astronaut Buzz Aldrin spaziert am 21. Juli 1969 durch das Mare Tranquillitatis auf dem Mond. Sein Visier reflektiert Neil Armstrong und die Mondlandefähre "Eagle". Die Apollo-11-Astronauten hissten unter anderem auch die Flagge der National Geographic Society bei der ersten Mondlandung. Erfolgskonzept: Eine Tigerin im Bandhavgarh-Nationalpark, Indien, aktiviert den Selbstauslöser der Kamerafalle von Fotograf Michael Nichols - dank einmaliger Aufnahmen, weltweiten Expeditionen und technischem Erfindungsreichtum entwickelte sich "National Geographic" in den vergangenen 125 Jahren zum bekanntesten Fotoreportage-Magazin der Welt. Eisige Höhe: Am 2. Februar 2011 gelang dem Alpinisten Cory Richards mit seinen Teamkollegen Simone Moro und Denis Urubko die erste Winterbesteigung des 8035 Meter hohen Gipfels des Gasherbrum II im Karakorum. Normalerweise werden für Besteigungen von Gipfeln in diesen Höhen die Sommermonate genutzt. Das Foto seiner Teamkollegen auf den letzten Metern schoss Richards selbst. Verschwommene Lichter: Bruce Dales Aufnahme einer Lockheed Tristar im Autopilotflug aus dem Jahr 1977 fasste eine ehrgeizige Ära der Technikbegeisterung zusammen. Die Kamera wurde an der Heckflosse des Flugzeugs befestigt und nahm dessen Bewegung mit einer langen Belichtungszeit auf. Zur Dämmerung erwacht: Für gewöhnlich klettern Löwen zum Schlafen nicht auf Bäume, doch die Löwen im Queen Elizabeth Nationalpark in Uganda sind für ihre Nickerchen in den Bäumen bekannt. Dem Fotograf Joel Sartore gelang es 2011, dieses Männchen beim Aufwachen in einer Baumkrone zu erwischen. Die Aufnahme schaffte es unter die "Top 10 Photos of the Year" von "National Geographic". Verrostetes Bug einer Legende: Im Juni 1985, 73 Jahre nach dem Untergang der "Titanic", fand Robert Ballard das Wrack. Der Unterwasserarchäologe schickte 2004 das ferngesteuerte Fahrzeug "Hercules" an die Fundstelle, um die Folgen der Plünderung seit seiner Entdeckung zu dokumentieren. Er setzte sich bei den Behörden dafür ein, die Ruhe der Toten zu schützen. Die dabei entstandenen Fotografien wurden von "National Geographic" veröffentlicht. Das "Mädchen mit den grünen Augen": Steve McCurrys Foto einer jungen Afghanin, damals zwölf Jahre alt, in einem pakistanischen Flüchtlingslager erschien im Juni 1985 auf der Titelseite von "National Geographic" und wurde zum berühmtesten Cover-Bild in der Geschichte des Magazins. Das Porträt ging um die Welt, Sharbat Gula wurde zum Gesicht des zivilen Leidens im Konflikt zwischen der Sowjetunion und afghanischen Widerstandskämpfern. Ende Oktober 2016 wurde bekannt, dass Gula, inzwischen Mitte 40, in Pakistan festgenommen wurde - wegen Besitzes eines falschen pakistanischen Ausweises drohen ihr bis zu 14 Jahre Haft. Rührende Tierwelt: Eine Begegnung der Forscherin Jane Goodall mit dem neugeborenen Schimpansenbaby Flint im Gombe-Stream-Nationalpark, 1964. Acht Jahre später starb der Schimpanse, weil er unter dem Tod seiner Mutter litt und sich von der Schimpansengruppe im Park entfernt hatte. Tragische Aufnahmen: Männer im blauen Schutzanzug beseitigen die Schäden, die ausgelaufenes Öl der Firma Texaco 1976 in Ecuador anrichtete. Der Job bringt ihnen zwar 350 Euro im Monat ein, schadet aber ihrer Gesundheit. Erst 80 Jahre nach Entstehung des Magazins fanden auch unschöne Themen wie Umweltverschmutzung und politische Konflikte ihren Platz in "National Geographic". Zuvor galt Grosvenors Devise: "Über Länder und Leute wird nur Freundliches gedruckt." Grabsuche im Galopp: Der Wissenschaftler Albert Yu-Min Lin galoppiert durch die Nordmongolei, wo er nach Dschingis Khans Grab sucht. Er und sein Team setzten dabei zum Schutz der Region ausschließlich auf zerstörungsfreie Untersuchungsmedthoden, was ihm die Auszeichnung "2010 Readers Choice Adventurer of the Year" des Magazins einbrachte. Diese und viele weitere Fotos sind erschienen im Buch "National Geographic - in 125 Jahren um die Welt" aus dem Taschen-Verlag.

Bald schnellte die Auflage in die Millionen, die Mitgliederzahlen des Wissensclub stiegen ebenso rasant. Was die Amerikaner über die Welt wussten, erfuhren sie nicht zuletzt aus "National Geographic". So bekannte US-Präsident Lyndon B. Johnson 1964: "Ich wuchs auf mit der Bibel in der einen Hand und 'National Geographic' in der anderen."

Allerdings lieferte das Magazin einen eingeschränkten Blick. "Nur Freundliches" dufte über "Länder und Leute" gedruckt werden, dekretierte Chefredakteur Grosvenor, Großvater des späteren Wissensclub-Vorsitzenden Gilbert Melville Grosvenor. Obwohl es mindestens ebenso viel "Unfreundliches" zu berichten gab: Krieg und Umweltzerstörung, Armut und Diskriminierung.

Das Elend vor der Haustür

Dazu mussten die Fotografen von "National Geographic" nicht einmal ihr eigenes Land verlassen. 1977 lichtete Nathan Benn im bitterarmen Bundesstaat Mississippi die Ärmsten der Armen ab: schwarze Jugendliche beim Basketballspiel. Der Korb hängt an einem Baumstumpf, im Hintergrund steht eine verfallene Hütte. Sein Kollege James P. Blair fotografierte sechs Jahre zuvor einen weißen Arbeiter des Chemiewerks von Anmoore (West Virginia) im Aufenthaltsraum. Schmutzig vom Auswurf der Schlote verzehrt der Mann sein Essen, ausgemergelt und erschöpft. Der amerikanische Traum? In Anmoore längst geplatzt.

Ganz andere Bilder brachten Fotografen von der anderen Seite des "American Way of Life" mit. Leere Ferienhäuser an der Küste Massachusetts, die 1979 auf ihre wohlhabenden Eigentümer warten. Der Campus der elitären Universität Yale 1936. Oder Skiläufer, die in den Fünfzigerjahren die Rocky Mountains hinuntersausen.

Und daneben immer wieder atemberaubende Bilder der amerikanischen Natur - endlose Prärien und zerklüftete Berge, grüne Wälder und scheinbar lebensfeindliche Wüsten. Dazu ein Amerika, wie es sich gern sieht: lachende Farmerstöchter und feiernde Cowboys, gigantische Wolkenkratzer und Städte, die niemals zu schlafen scheinen. Dazu Bilder, die Europäern fremd und eigenartig erscheinen: Truthähne, die in einer Parade durch die Straßen ziehen. Prediger, die in Zelten scheinbar Heilungen vollziehen.

Nur die besten Fotografen

Zigtausende solcher Aufnahmen schossen Fotografen von "National Geographic" im Laufe der Zeit - und nachdem die Ära des legendären Chefredakteurs Grosvenor endete, fortan auch mit kritischerem Blick auf Land und Leute. Die besten Fotografien aus über einem Jahrhundert "National Geographic" veröffentlicht der Taschen-Verlag nun in zwei großformatigen Bildbänden. Das "Archiv einer Nation", ein fotografisches Gedächtnis in XXL - wie man es gern mag in den USA.

Auf die Fähigkeiten der Fotografen legte man bei "National Geographic" schon immer besonderen Wert. So sandte 1968 der frisch gebackene Uni-Absolvent David Alan Harvey, später Mitglied der renommierten Fotoagentur Magnum, seine Bilder ein. Und erhielt vom Chef der Bildredaktion des Magazins eine Absage: "Lieber David, du bist jung und stark. Das ist gut. Was ich dir sagen muss, wird dich krank und alt fühlen lassen." Erst fünf Jahre später war Harvey gut genug. Und durfte zum ersten Mal für "National Geographic" fotografieren.

Surfer auf Hawaii, Matrosen beim Tätowierer, sprudelnde Fontänen - eine Zeitreise durch die USA in Bildern: