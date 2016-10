Alliierte Radiopropaganda Hitlers Alptraum aus dem Äther

"Wir haben den Radioapparat mit Kissen bedeckt und die Köpfe darunter gesteckt, um BBC zu hören." Bernhard Vogel war zehn Jahre alt, als er 1943 heimlich mit seiner Mutter deutschsprachige Sendungen aus London hörte. Er verstand nur wenig. Aber er wusste, es war Krieg und sein älterer Bruder Hans-Jochen stand als Soldat an der italienischen Front. Der spätere CDU-Politiker erinnert sich heute noch gut daran.

Millionen Deutsche erhofften sich von deutschsprachigen Sendern der Alliierten Informationen, die ihnen die Goebbels-Propaganda verschwieg. Gefährlich war das immer.

Joseph Goebbels hatte das propagandistische Potential des Radios früh erkannt. Kurz nach der "Machtergreifung" erklärte er deutschen Rundfunkintendanten, was er von ihnen erwartete.

Mit dem "Volksempfänger" steigerte Goebbels die Zahl der Rundfunkhörer deutlich. Um zu verhindern, dass daraus ein Weltempfänger wurde, war das Gerät simpel konstruiert: Nur der jeweilige Bezirkssender und der Deutschlandsender sollten zu hören sein. Doch auch die BBC war zu empfangen.

Im Zweiten Weltkrieg galt ein Abhörverbot für ausländische Sender. Wer es nicht einhielt, musste mit Zuchthausstrafen oder dem Tod rechnen. Bespitzelung durch Nachbarn oder "Blockwarte" war gang und gäbe. Oft wurden Kinder befragt, was ihre Eltern hörten. Bernhard Vogel wusste, was er zu antworten hatte: "Natürlich den Deutschlandsender!"

Der Deutsche Dienst der BBC genoss Vertrauen, weil er auch die Niederlagen der alliierten Truppen nicht verheimlichte. Ende September 1938 war der Dienst Hals über Kopf eingerichtet worden, um auf einen Krieg vorbereitet zu sein. Den Anlass lieferte die "Sudetenkrise": Hitler hatte ultimativ die Angliederung des Sudetenlandes gefordert.

In der ersten deutschsprachigen Sendung am 27. September 1938 wurde die Rede des britischen Premiers Chamberlain verlesen. Übersetzt hatte sie der eilig herbeizitierte Robert Lucas, der als Korrespondent einer Wiener Zeitung in London arbeitete. "Der englische Text kam Satz für Satz mit beträchtlichen Intervallen auf dem Fernschreiber durch", erinnerte er sich später. "Als ich fragte, für welche Zeit die Sendung angesetzt sei, erfuhr ich zu meinem Erstaunen, dass sie schon begonnen hatte." Es lässt sich nur ahnen, welches Chaos im Studio geherrscht haben muss.

Zwar brachte das Münchner Abkommen kurzfristige Entspannung, aber die Kriegsgefahr blieb. Also führten BBC und britisches Außenministerium den deutschsprachigen Betrieb fort.

Hörer erfuhren hier von Militäroperationen, aber auch von millionenfachen Morden in Psychiatrien und KZs. Die Bombardierung deutscher Städte wurde mit den Angriffen deutscher Flieger auf britische Städte gerechtfertigt. Auch Literaturnobelpreisträger Thomas Mann tat das im April 1942 über die BBC.

Thomas Mann war der einzige deutsche Emigrant, der frei über die BBC sprechen durfte. Zwischen 1940 und 1945 nahm er insgesamt 58 Sendungen in Los Angeles auf, wo er wohnte.

Andere Emigranten arbeiteten als Sprecher, Übersetzer oder Interpreten - etwa die Schauspielerin Lucie Mannheim, die 1933 nach London geflüchtet war. Sie sang Schlager wie "Lili Marleen" mit neuen, satirischen Texten.

Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion und Kriegseintritt der USA gewann die Rundfunkpropaganda gegen Hitler an Bedeutung. Deutsche Sendungen kamen jetzt auch aus Moskau und US-Städten - wegen der großen Distanzen über Kurzwelle. Um sie zu empfangen, musste man den Volksempfänger heimlich "umrüsten". Die BBC lieferte die Bastelanleitung.

Das deutsche Programm von Radio Moskau gestalteten im Wesentlichen emigrierte Kommunisten, die genau wussten, wo die Grenzen ihrer journalistischen Freiheit lagen. Gehört wurden die Sendungen von ehemaligen Genossen und Deutschen, deren Ehemänner oder Kinder als Soldaten an der Ostfront standen. Denn über Radio Moskau durften Kriegsgefangene ihre Angehörigen grüßen.

Diese Sendungen waren Goebbels ein besonderes Ärgernis, denn er hatte verkünden lassen, die Sowjets würden alle deutschen Kriegsgefangenen schwer misshandeln oder umbringen. Fast alle deutschsprachigen Sender der Alliierten ließen Kriegsgefangene zu Wort kommen. Auch die "Stimme Amerikas", die als staatlicher Auslandsfunk seit Februar 1942 sendete. Daneben sprachen dort prominente deutsche Emigranten wie Friedelind Wagner, Enkelin von Richard Wagner, am 59. Todestag ihres Großvaters.

Am Ende des Tagesprogramms erinnerte ein Sprecher der "Stimme Amerikas", wieder auf deutsche Sender umzuschalten, um sich bei einer unangemeldeten Kontrolle nicht zu verraten.

In der Sowjetunion strahlten auch sogenannte Freiheitssender deutschsprachige Programme aus. Ausgewanderte Kommunisten schrieben und sprachen die Texte.

Im Juli 1943, nach der Niederlage von Stalingrad, gründeten kriegsgefangene Soldaten und deutsche Kommunisten das Nationalkomitee Freies Deutschland. Ihm und dem etwas später gegründeten Bund deutscher Offiziere schlossen sich auch ehemalige Generäle an. Darunter war Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, letzter Kommandeur der sechsten Armee in Stalingrad. Am 8. August 1944 forderte er deutsche Soldaten über den Sender des Nationalkomitees zum Überlaufen auf.

Aus den Studios von Radio Moskau kamen auch die sogenannten "Geisterstimmen". Kurzfristig wurde dazu die Sendeleistung erhöht und der Sprecher auf die Frequenz des Deutschlandsenders geschaltet. Damit sorgten die Programmmacher für erhebliche Unruhe unter deutschen Hörern.

Auch die Ansprachen Hitlers wurden, etwa zu Silvester 1944, unterbrochen - mit Parolen wie "Das Jahr 1945 muss das Ende der Hitler-Diktatur sein".

Die "Geisterstimmen" hatten keinen propagandistischen Auftrag, sondern sollten Angst und Schrecken verbreiten - indem sie vermittelten, die Rote Armee sei ganz nah.

Verwirrung stiften sollten auch die sowjetischen, britischen und US-Schwarzsender, die vorgaben, konspirative deutsche Sender zu sein, angeblich betrieben von enttäuschten Nationalsozialisten. Bekanntester dieser Sender war seit Mai 1941 "Gustav Siegfried Eins", erstellt im Auftrag des britischen Geheimdienstes.

Der Inhalt war einfach gestrickt: Der "Chef" einer Untergrundorganisation innerhalb der SA prangerte die Korruption, die Profitgier und die moralische Verkommenheit von NS-Größen an. So im Juli 1943 die Feigheit eines Kommandeurs, der seine Soldaten aufgefordert hatte, die italienische Stadt Catania bis zum letzten Mann zu verteidigen.

Die Sendungen des "Chefs" waren bei deutschen Soldaten auch wegen der detaillierten Schilderungen sexueller Ausschweifungen beliebt. Der Sender bediente sich dabei der sexualwissenschaftlichen Werke von Magnus Hirschfeld, dessen Berliner Institut die Nationalsozialisten 1933 geschlossen hatten.

Seriöser ging es bei den beiden Sendern zu, die von den Westalliierten 1944 gegründet wurden: Radio Luxemburg und ABSiE, die American Broadcasting Station in Europe. Die deutschsprachigen Mitarbeiter fuhren in die unterdessen von den Allliierten besetzten deutschen Gebiete und interviewten Menschen, die froh waren, dass der Krieg bald zu Ende gehen würde. Stellvertretender Leiter der deutschsprachigen Abteilung bei ABSiE war Golo Mann, Thomas Manns Sohn. Er richtete regelmäßig Appelle an die deutsche Bevölkerung. Am 27. Januar 1945 nannte er dabei auch die Zahl der ermordeten Juden in Polen.

Kurz nach Kriegsende führten die Amerikaner Umfragen durch, welche Sender die Deutschen heimlich gehört hatten. Vorne rangierten die BBC und Radio Luxemburg. Bei deutschen Soldaten war eine Sendergruppe besonders beliebt, die mit flotter Musik, Grüßen an die Mannschaften und Nachrichten über die Kriegslage den Eindruck erweckte, sie werde von der Wehrmacht betrieben. In Wahrheit waren der Deutsche Kurzwellensender Atlantik, der Soldatensender West und der Soldatensender Calais Schwarzsender aus Großbritannien. Ihr Ziel war es, die desolate Lage der deutschen Truppen deutlich zu machen und die Soldaten zum Aufgeben zu bewegen, wie in der Sendung von Ende April 1945.

Waren all diese Aktivitäten der alliierten Sender nun ein Erfolg oder ein Fehlschlag? Untersuchungen dazu gibt es kaum. Die Dauer des Zweiten Weltkriegs haben sie wohl nicht verkürzt.

Aber deutsche Soldaten berichteten, dass sie durch das Hören darin bestärkt worden waren, sich zu ergeben. NS-Gegner in Deutschland wurden per Radio ermutigt. Thomas Mann und andere berühmte Emigranten demonstrierten, dass es das "andere Deutschland" noch gab. Und nicht zuletzt wurden in den Sendern Menschen herangebildet, die nach dem Krieg in Deutschland politische oder publizistische Verantwortung übernahmen.

Hans Sarkowicz studierte Geschichte und Germanistik in Frankfurt und arbeitet seit 1979 beim Hessischen Rundfunk. Er leitet das hr2-Ressort Kultur, Bildung und künstlerisches Wort, zu dem u. a. die Hörspiel-, die Literatur- und die Feature-Redaktion gehören. Ferner ist er als Autor von Biografien, z.B. über Erich Kästner und Heinz Rühmann, tätig und verfasste zahlreiche Bücher zu historischen Themen.