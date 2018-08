Ostrocker Toni Krahl und der Prager Frühling "Sagen, was man denkt"

Zur Person imago/ Lars Reimann Toni Krahl, Jahrgang 1949, gründete 1967 in Ost-Berlin seine erste Band und wurde acht Jahre später Sänger der Band City. Ihr Titel "Am Fenster" vom ersten Album, das auch in der Bundesrepublik erschien, war der größte Erfolg eines DDR-Songs im Westen. 2016 veröffentliche Krahl sein Buch "Rocklegenden". City sind ab 27. Oktober 2018 auf Unplugged-Tournee. Termine, Informationen und Tickets gibt es hier.

Am Morgen des 21. August 1968 schaltet Toni Krahl, 18, in Ost-Berlin das Radio an. Es sind große Ferien. Er möchte Musik hören, sich später mit seinen Kumpels treffen oder ins Freibad. Doch die Nachrichten verstören ihn. Von der Niederschlagung der Konterrevolution ist im Staatsrundfunk der DDR die Rede, von einem großen Sieg des Sozialismus.

"Heutzutage würde ich sagen, in meinem Alter: Ich hatte Blutdruck", sagt der inzwischen 68-jährige Frontmann der Rockband City in der SPIEGEL-TV-Dokumentation "Der Prager Frühling und die Deutschen", die am Dienstag um 20.15 Uhr auf ZDFinfo läuft. "Ich habe mich aufgeregt."

Panzer und Truppen aus der Sowjetunion, Polen, Bulgarien und Ungarn besetzten vor genau 50 Jahren die Tschechoslowakei. Sie entmachteten die Führung der Kommunistischen Partei, die eine spektakuläre Wende gewagt hatte. Mit Meinungs- und Pressefreiheit, mit Bürgerrechten und Privatisierungsplänen hatten Reformkommunisten um Parteichef Alexander Dubcek den Sozialismus neu zu beleben versucht und damit vor allem die Betonköpfe im Ostblock herausgefordert.

So wie es ist, darf es nicht bleiben

Toni Krahl erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. Den Prager Frühling 1968 hat er hautnah in der Hauptstadt der CSSR erlebt - das Gefühl der Freiheit gespürt, mit Gleichgesinnten aus dem Westen und den sozialistischen Bruderländern Musik gehört, in Klubs gefeiert, ein Leben ohne Zwang genossen: "Das wollten wir mitnehmen nach Hause und auch hier erleben."

TV-Doku: Der Prager Frühling und die Deutschen - vom Traum zum Trauma

Video ZDFinfo

In der DDR blickt SED-Generalsekretär Walter Ulbricht 1968 mit Entsetzen auf diesen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz", wie die Entwicklung in Prag inzwischen genannt wird. Mit dem Politbüro ist er sich einig, man müsse um jeden Preis verhindern, "faule Eier in die DDR zu importieren". Und so wettern die von der Partei kontrollierten Staatsmedien gegen "konterrevolutionäre Umtriebe".

Toni Krahl empfindet das als "Hetze" gegen die Entwicklung in der Tschechoslowakei: "Es waren Diffamierungen des gesamten Staatsapparates, eine unerträgliche Propaganda, die völlig im Gegensatz zu dem stand, was wir in Prag erlebt haben."

Nach den niederschmetternden Nachrichten zur Invasion trifft er sich am 21. August 1968 mit Freunden und überlegt, was sie jetzt tun können. Anders als die Studenten im Westen der Stadt, die gegen den Vietnamkrieg und das Establishment demonstrieren, haben die Ost-Berliner Jugendlichen keine Erfahrung mit Protestkultur.

Mit Fähnchen in CSSR-Farben

Eines aber wissen sie: So wie es ist, darf es nicht bleiben. Die Hoffnung, die aus Prag herüberweht, darf nicht sterben. Freie Menschen wollen sie sein. Die Gefahren ignorieren sie.

Spontan gehen sie zur Botschaft der CSSR, bekommen aber nur einen hektographierten Parteibeschluss in die Hand gedrückt. Enttäuschend. Für die DDR-Jugendlichen ist es eine zutiefst emotionale Sache, weniger eine politische Frage. Toni Krahl hat eine Idee: "Lass uns doch eine Schweigekundgebung machen, eine Kundgebung vor dem für uns erkennbaren größten Akteur dieser Okkupation - vor der sowjetischen Botschaft. Da werden wir unseren Protest zum Ausdruck bringen."

Chronik des Prager Frühlings - der Einmarsch und der lange Winter Ein kurzer Traum: Der Prager Frühling begann eigentlich im Winter 1968. Ab Januar wagten die Kommunisten in der Tschechoslowakei eine Reihe liberaler Reformen, um dem Sozialismus ein "menschliches Antlitz" zu geben. In der Nacht zum 21. August 1968 marschierten Truppen des Warschauer Pakts ein. Diesen sowjetischen Transporter in Prag stürzten junge Demonstranten um. Das Gesichts des Wandels war Alexander Dubcek (links), der am 5. Januar 1968 zum Generalsekretär der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei (KP) gewählt wurde. Ihm ging es nicht um einen "dritten Weg" zwischen Kommunismus und Kapitalismus, auch nicht um eine Abkehr vom Sozialismus. Er sah sich eher in der Rolle eines sanften Erneuerers der ursprünglichen linken Ideale, von denen man in der Praxis abgekommen sei. Besonders dringend waren Veränderungen in Wirtschaftspolitik; seit Beginn der Sechziger hatte sich die CSSR in einer tiefen Wirtschaftskrise befunden. Kritische Stimmen von Schriftstellern, Intellektuellen und einigen Parteikadern waren seitdem lauter geworden. Ende der Geduld: Moskau ließ Dubcek zunächst gewähren. Man traute ihm zu, die Lage in den Griff zu bekommen. Im Februar 1968 hob er die Pressezensur auf. Das führte zu kritischen Texten wie dem begeistert aufgenommenen "Manifest der 2000 Worte": Darin schrieb Schriftsteller Ludvik Vaculik im Juni von "Irrtümern des Sozialismus" und griff auch die KP hart an. Moskau witterte eine "Konterrevolution", wartete aber weitere Monate ab - und schickte dann am 21. August 1968 Panzer. Vertraute Szenen: Nach 1953 in der DDR und 1956 in Budapest griff die Sowjetunion also zum dritten Mal gewaltsam in das Schicksal eines ihrer "Bruderländer" ein. Eine halbe Million Soldaten beendete den Prager Frühling; von den Warschauer-Pakt-Staaten schickten auch Bulgarien, Polen und Ungarn Truppen. Einen solchen Einmarsch hatte die CIA bereits im Mai 1968 vorhergesagt, verbunden mit dem Rat: "No action". Mitten im Kalten Krieg wollten die USA keinen unkontrollierbaren Konflikt riskieren. Ungleiches Duell: Zumindest den Kampf um Symbole und Bilder gewannen die Aufständischen. David gegen Goliath, Reform- gegen Steinzeit-Kommunismus - moralisch sah die Welt die Demonstranten im Recht. Etliche Zivilisten starben: 58 Tote, davon 22 in Prag, gab es bereits am ersten Tag des Einmarsches. Besonders blutig verlief der Kampf vor dem Prager Rundfunksender, als unbewaffnete Bürger die Panzer umstellten und für Freiheit demonstrierten. Verwundete in Prag: Die unruhigen Tage erlebten auch Heinrich Böll, seine Frau Annemarie und sein Sohn René zufällig mit. Die Familie war gerade auf Einladung des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes in Prag. "Wir wussten auch: Hier und jetzt wird Geschichte geschrieben," erinnerte sich René Böll in der "Zeit". "Der Stalinismus war wieder erwacht und schlug erbarmungslos zu. Allen, die in jenem August 1968 die Panzer in Prag erlebten, war klar, jetzt würde wieder eine Eiszeit anbrechen, für lange, lange Zeit." Verzweifelte Demonstranten: Mit allen Mitteln appellierten die Prager an die Welt, die Invasion nicht hinzunehmen; bald fühlten sie sich aber im Stich gelassen. Anfangs konnten einige Druckereien sogar noch unzensierte Fotos veröffentlichen. Im Westen verfolgten viele Menschen das Drama in den Medien und litten mit. Denn hier, nicht in der CSSR, war der hoffnungsvolle Begriff vom "Prager Frühling" geprägt worden. Nun musste man hilflos das Ende des politischen Tauwetters erleben. Dunkle Erinnerungen: Viele Prager fühlten sich 1968 an den Einmarsch der Wehrmacht 1939 erinnert. Hakenkreuze wurden mit Hammer und Sichel verglichen, Ulbricht mit Hitler. Dabei waren gar keine Truppen der DDR einmarschiert, die sowjetische Führung hatte darauf verzichtet. Gerüchte über einen heimlichen Einsatz von NVA-Soldaten aber hielten sich hartnäckig. Erst Jahrzehnte später konnten das Historiker wie Rüdiger Wenzke das als Mythos entlarven: Die SED-Spitze nämlich sei beleidigt gewesen wegen der Nicht-Berücksichtigung, die wie eine Degradierung wirkte. Also habe sie so getan, als hätte die NVA mitgekämpft. Chancenlos: Dubcek und die KP-Spitze hatten dazu aufgerufen, keinen militärischen Widerstand auszuüben, den sie für aussichtslos hielten. Die Bevölkerung aber wehrte sich mit zivilem Ungehorsam. Sie führte die Angreifer zum Beispiel mit verdrehten Straßenschildern in die Irre oder verspottete sie auf Transparenten. Manche der oft jungen Soldaten verloren die Nerven und schossen. Nach einer Untersuchung des Tschechischen Institut für das Studium der totalitären Regime wurden vom 21. August bis Ende 1968 insgesamt 108 Tschechen und Slowaken von den Besatzern getötet, mehr als 500 verletzt. Wut und Enttäuschung: Dubceks Reformen waren nicht nur in den sozialistischen Staaten, sondern auch im Westen heiß diskutiert worden. Viele linksliberale Demokraten hatten große Hoffnungen, einige kommunistische Splittergruppen verurteilten hingegen Dubceks Politik. Als Moskau den Reformversuch 1968 erstickte, kam es daher in vielen Städten zu Demonstrationen, wie hier in Berlin. Gestrandet: In Scharen flohen die Tschechen und Slowaken vor den Panzern und der rigiden Politik, die sie ankündigten. Österreich nahm mit fast 100.000 Menschen die meisten Flüchtlinge auf; viele waren einfach nicht mehr aus ihrem Sommerurlaub in die plötzlich besetzte Heimat zurückgekehrt. Alles auf Anfang: Alexander Dubcek wurde nach der Niederschlagung des Prager Frühlings kaltgestellt. Mit Moskau verhandelte Staatspräsident Ludvik Svoboda, späterer "Held der Sowjetunion". Am Ende wurden fast alle Reformideen wieder zurückgenommen. Zur Sicherheit ließ Moskau noch Tausende Soldaten des Warschauer Pakts dauerhaft in der CSSR. Diese Aufnahme vom 16. Oktober 1968 zeigt die Unterzeichnung des Abkommens über die Truppenstationierung. Die Sowjetunion hatte wieder alles unter Kontrolle - zwei Jahrzehnte zumindest.

Sie schreiben kleine Zettel mit Zeit und Ort der Aktion: 25. August, 17 Uhr, Unter den Linden vor der Botschaft der UdSSR. Die verteilen sie in Jugendklubs, bei Tanzveranstaltungen und im Freibad. Sie hoffen, so gleichgesinnte Jugendliche zu aktivieren.

Am Sonntag machen sie sich zu fünft auf Richtung Innenstadt. Sie tragen amerikanische Parkas und Jeans, haben kleine Fähnchen in den Farben der Tschechoslowakei gemalt und sich wie Parteiabzeichen angeheftet. Nahe der Botschaft treffen sie auf ähnliche Grüppchen, einige Dutzend Jugendliche wollen den Protest wagen.

Als Rädelsführer denunziert

Doch ebenso zahlreich haben dort Männer mit militärischem Kurzhaarschnitt Stellung bezogen. Obwohl die Sonne scheint, tragen sie Anoraks und Regenschirme, die als Schlagstöcke dienen können. Plötzlich tauchen Mannschaftswagen der Volkspolizei auf, beginnen mit Ausweiskontrollen. Toni und seine Freunde rennen weg, so schnell sie können - und hängen die Verfolger ab. Über mögliche Konsequenzen machen sie sich keine Gedanken.

Was dann geschieht, lässt sich in Toni Krahls Stasiakten nachlesen, die erhalten geblieben sind. Eine informelle Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit erfährt von einem Teilnehmer, wer hinter der Protestaktion steckt. Sie denunziert Toni am 29. August 1968 als Rädelsführer.

In der Schule sollen außerordentliche Versammlungen die Jugendlichen auf Kurs bringen. Toni Krahl geht jetzt kein Risiko mehr ein und lässt die Belehrungen über sich ergehen. Dann erhält er am 12. September eine Vorladung ins Polizeipräsidium: "zur Klärung eines Sachverhaltes".

Sein Vater, Redakteur der Parteizeitung "Neues Deutschland" (ND), rät ihm zur Besonnenheit. Es gehe um die sozialistische Sache, dabei sei Einigkeit das Wichtigste. Am nächsten Morgen macht sich Toni Krahl auf den Weg. "Ich bin ziemlich unvoreingenommen hingegangen", erinnert er sich in der TV-Doku, "hab' gedacht, es ist eigentlich auch schönes Wetter. Dann bist du um acht dort, kannst um zehn im Freibad sein, machst ja schulfrei - aber es wurde alles ganz anders. Es war also keine Klärung eines Sachverhalts, sondern von Anfang an ein Verhör."

"Wissen meine Eltern, wo ich bin?"

Statt die ganze Geschichte kleinzureden, verteidigt der 18-Jährige selbstbewusst sein Vorgehen. Der "Demokratisierungsprozess" in der CSSR sei eine "gute Sache" gewesen, sagt er laut Vernehmungsprotokoll. Er wünschte sich, fügt er mutig hinzu, "dass es auch in der DDR Bestrebungen gäbe, überall und zu jeder Zeit das sagen zu können, was man denkt".

Die Vernehmer haken unbeeindruckt nach. Krahl: "Es ging in erster Linie immer wieder darum, wer uns angeleitet hätte, wer uns geführt hat. Der größte Vorwurf war, ich wäre geführt worden oder wir hätten nicht aus eigenem Antrieb gehandelt, sondern irgendwelche imperialistischen, westlichen Mächte hätten uns ferngesteuert und zur Konterrevolution angestiftet."

Nach 14 Stunden Verhör wird Toni Krahl erkennungsdienstlich behandelt und wegen "staatsfeindlicher Hetze" in Haft genommen: "Der Haftbefehl wurde verlesen, rein in ein Auto. Ich wusste nicht, wo lang oder wohin, bin im Untersuchungsgefängnis gelandet, stand dort in der dunklen Zelle und hab dann erst mal versucht, einen klaren Gedanken zu fassen. Was ist jetzt passiert? Staatsfeindliche Hetze, was ist denn das, wie kommen die darauf? Was hat das zu bedeuten? Wissen meine Eltern, wo ich bin? Sind noch weitere betroffen? Das waren alles Fragen, die mir durch den Kopf geschossen sind. Und ich glaube, ich habe in dieser Nacht so gut wie gar nicht geschlafen."

"Heimholung in die sozialistische Menschengemeinschaft"

Wochenlang wird Toni Krahl im Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit in Pankow festgehalten und immer wieder verhört. Schließlich verurteilt ihn ein Gericht zu drei Jahren Gefängnis. Die Strafe wird kurze Zeit später auf zwei Jahre mit Bewährung verkürzt. Zu Weihnachten 1968 ist Toni Krahl wieder frei.

Seine Eltern werden von den Genossen inzwischen ausgegrenzt und sind umgezogen. Den Vater hat man erst beurlaubt, dann ins ND-Archiv versetzt. Den Sohn schicken die Behörden in die Brigade "Hans Marchwitza" - zur "Umerziehung und Heimholung in die sozialistische Menschengemeinschaft", wie er in seinen Memoiren schreibt.

Toni passt sich an, so gut es geht. Doch er träumt seinen Traum von einer Karriere als Rockmusiker. "Ein negativer Einfluss der Tätigkeit als Laienmusiker auf die Arbeitsmoral ist nicht zu übersehen", heißt es lakonisch in einem Bericht in der Stasiakte.

1975 landet Krahl als Sänger bei City - und bald darauf mit "Am Fenster" einen Hit, der die Band auch im Westen bekannt macht. Er bleibt optimistisch, dass sich eines Tages auch in der DDR etwas ändern wird. Wie damals, 1968, im Prager Frühling.