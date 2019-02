Gerichte mit Geschichte - Folge 1 Fisch wie in der Steinzeit

Paleo-Diät liegt im Trend. Sich ernähren, wie es angeblich die Steinzeitmenschen taten, also mit Nüssen, getrockneten Früchten und Fleisch - aber ohne Getreide und Milch. Doch wie steinzeitlich ist diese Diät überhaupt?

Kommt darauf an, von welcher Periode in der Steinzeit man genau spricht. Denn im Laufe der Steinzeit wurden die Menschen sesshaft, begannen, Getreide anzubauen und erfanden Brot und Bier - sie änderten also auch ihre Ernährungsweise. Ötzi beispielsweise, der Jäger aus dem Ötztal, der um 3000 v. Chr. lebte, hatte nachweislich Einkorn im Magen, eine der ersten kultivierten Getreidesorten.

Weil die Menschen keine Aufzeichnungen hinterließen, können Archäologen sich dem Essen von damals nur annähern. So ist es etwa schwierig zu bestimmen, ob die Menschen damals schon Salz nutzten oder ihr Essen mit Asche oder mitgekochten Steinen salzten.

Sicher ist: Backöfen hatten sie damals nicht. Wer einen Fisch originalgetreu nachkochen will, braucht deshalb ein offenes Feuer und Lehm. Darin wurde der Fisch luftdicht eingepackt und in der Nähe des Feuers gegart. Wer weniger Wert auf Authentizität legt, greift zur küchenfreundlichen Variante, verpasst dem Fisch einen Mantel aus Salzteig und lässt den Backofen arbeiten.

Im Video oben demonstriert Fernsehkoch Christian Rach, wie es geht - und warum man für die echte Paleo-Speise unbedingt einige Hände voll Heu besorgen sollte.

Rezept:

Ein Fisch im Ganzen, ca. 1,5 kg, ausgenommen, nicht geschuppt (z.B. Wolfsbarsch)

1 kg grobes Meersalz

1 kg Mehl

3 Eiweiß

Ca. 400 ml Wasser

1 Eigelb

3 Handvoll Heu (aus der Zoohandlung)

1. Backofen auf 180°C (Umluft) vorheizen. Fisch innen und außen kalt abbrausen und trockentupfen.

2. Für den Salzteig alle Zutaten in einer Schüssel zu einem homogenen Teig verkneten.

3. Den Salzteig auf der Arbeitsfläche mit einem Nudelholz zu einem Rechteck ausrollen, das ca. 10 cm länger als das Fisch und etwa dreimal so breit ist. Eigelb verquirlen und damit die Ränder ringsum bestreichen.

4. Die Hälfte des Heus in der Mitte des ausgerollten Salzteigs in der Länge des Fisches verteilen, darauf den Fisch setzen. Das restliche Heu auf dem Fisch verteilen.

5. Salzteig über den Fisch klappen, an den Enden zusammendrücken und die Ränder festdrücken.

6. Fisch im Salzmantel mit einer großen Palette auf ein Backblech setzen und für 45 - 50 Min. auf zweiter Schiene von unten in den heißen Backofen geben.

7. Das Blech aus dem Ofen nehmen und kurz etwas abkühlen lassen. Salzteig mit einem Sägemesser vorsichtig aufschneiden, ohne dabei den Fisch zu verletzen.

Guten Appetit!