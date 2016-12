Angriff auf Pearl Harbor "Wir brannten bei lebendigem Leibe"

Jahr für Jahr besuchen zwei Millionen Besucher das Wrack der "USS Arizona" in Pearl Harbor auf Hawaii. Dort starben 2403 Menschen, als die Japaner vor genau 75 Jahren den US-Flottenstützpunkt bombardierten. Der Luftangriff überraschte die USA und erschütterte das Selbstbewusstsein der Weltmacht. Tags darauf, am 8. Dezember 1941, erklärte sie den Krieg gegen Japan und trat in den Zweiten Weltkrieg ein.

Die Überlebenden von Pearl Harbor gelten in den USA bis heute als Helden. Don Stratton, 94, ist einer der wenigen, die noch Auskunft geben können über die Ereignisse von damals. Für die Dokumentation "Pearl Harbor" kehrte er zum ersten Mal seit 1941 an den Ort des Schreckens zurück. Die Erinnerungen an das traumatische Erlebnis plagen Stratton noch immer: "Du denkst jeden Tag daran, wie viele Menschen diesen Tag nicht überlebt haben", sagt er, "wer weiß, warum Gott uns verschont hat."

Exklusiv für diesen Film durften Unterwasserdrohnen das Innere des Wracks erkunden (siehe Fotostrecke. Als Stratton die Aufnahmen zu Gesicht bekam, reagierte er sehr bewegt. Es war die Rückkehr an den Ort, an dem sich sein Leben so dramatisch verändert hat. SPIEGEL TV hatte ihn bereits 2001 in Arizona besucht und ausführlich befragt.

Pearl Harbor - das Grauen aus dem Nichts Brennender Koloss: Die "USS West Virginia" war ab 1940 bei Pearl Harbor stationiert, um im Ernstfall eine japanische Attacke abwenden zu können. Als Japan am 7. Dezember 1941 überraschend den Stützpunkt der US-Pazifikflotte attackierte, sank das Schlachtschiff, getroffen von sechs Torpedos und zwei Bomben. Erst im Mai 1942 konnte das Wrack geborgen werden. Feuer auf dem Wasser: Nach einer Explosion steht die "USS Arizona" am 7. Dezember 1941 in Flammen. Das Schiff sank in sieben Minuten mit 1177 Männern. Der Angriff der Kaiserlich Japanischen Marineluftstreitkräfte traf die in Pearl Harbor ankernde US-Pazifikflotte völlig unvorbereitet. Es war keine Kriegserklärung Japans an die USA vorangegangen. Propagandaerfolg: Japan feierte den Angriff gegen die US-Navy-Basis Pearl Harbor auf der hawaiianischen Insel O'ahu als Triumph. Das Bild zeigt Szenen vom Dreh eines japanischen Propagandafilms, für den ein Modell des US-Militärstützpunkts verwendet wurde. Die Positionierung der Modellschiffe entspricht exakt den tatsächlichen Liegepositionen während des Angriffs. Vor dem Angriff: Japanische Bomber des Typs Aichi D3A1 "Val" bereiten sich am 7. Dezember auf das Bombardement von Pearl Harbor vor; im Hintergrund der japanische Flugzeugträger Soryu. Befehl zur Zerstörung: Ein Offizier des japanischen Flugzeugträgers Shokaku beobachtet den Start der Bomber. Die Inschrift links von ihm gibt den Befehl an die japanischen Piloten wieder, den Feind zu zerstören. Bei den Kampfhandlungen kamen auf amerikanischer Seite 2403 Menschen ums Leben. Gefahr aus der Luft: Ein japanisches Kampfflugzeug vom Typ 97 "Kate" startet vom Flugzeugträger Shokaku Richtung Hawaii. Mit dem Angriff auf Pearl Harbor weitete Japan den damals seit vier Jahren andauernden Pazifikkrieg aus. Kriegseintritt: Japanische Kampfflieger im Anflug auf Pearl Harbor. Bis dahin waren die USA nicht am Zweiten Weltkrieg beteiligt. Das änderte sich schlagartig mit der Attacke der mit Deutschland verbündeten Japaner. Am 8. Dezember, einen Tag nach dem Überraschungsangriff, erklärten die USA Japan den Krieg und traten damit in den Weltkrieg ein. Am 11. Dezember schließlich erklärten Deutschland und Italien ihrerseits den USA den Krieg. Verheerend: Ein japanischer Bomber während des Angriffs auf Pearl Harbor. Mit insgesamt sechs Flugzeugträgern, sechs U-Booten und 441 Kampfflugzeugen griffen die Japaner an und trafen die USA empfindlich. Vor der Zerstörung: Eine Luftaufnahme von 1940 zeigt den Flottenflughafen auf Ford Island in Pearl Harbor. Zu sehen sind der Flugzeugträger "Yorktown", zehn Schlachtschiffe, 17 Kreuzer, zwei leichte Kreuzer und mehr als 13 Zerstörer. Fünf der US-Schlachtschiffe sanken während des Angriffs im Dezember 1941; drei Schlachtschiffe, drei Kreuzer und drei Zerstörer wurden beschädigt. In Trümmern: Die rauchenden Aufbauten des sinkenden Schlachtschiffs "USS Arizona" nach dem Ende des Angriffs. Den Zeitpunkt - Sonntag, den 7. Dezember - hatte das japanische Militär gewählt, da viele Dienststellen des US-Militärs am Sonntag nur mit reduziertem Personal besetzt waren. Schwimmende Schrotthalde: Die Wracks der amerikanischen Zerstörer "USS Downes" und "USS Cassin" liegen nach dem Angriff auf Pearl Harbor im Trockendock 1 des Militärstützpunkts. Traumatisch: Eine Explosion erschüttert die "USS Shaw" während des japanischen Angriffs, der zu einem Trauma der USA wurde: Der Begriff "Pearl Harbor" gilt in den Vereinigten Staaten noch heute als Synonym für einen völlig unvorhergesehenen, vernichtenden Angriff. Panorama des Grauens: Das schwer beschädigte Schlachtschiff "USS California" vor Ford Island. Während den Angriffen zahlreiche US-Schlachtschiffe zum Opfer fielen, gingen die US-Flugzeugträger weitgehend unbeschädigt daraus hervor - was für das US-Militär anschließend von entscheidender Bedeutung sein sollte. Ebenso waren große Teile der US-Treibstoffdepots unversehrt geblieben. Rettungsversuch: US-Marinesoldaten versuchen, ein brennendes PBY-Wasserflugzeug während des Angriffs auf den Luftstützpunkt Kaneohe Bay auf Hawaii am 7. Dezember 1941 zu bergen. Eines der zentralen japanischen Ziele der Attacke war es, auch die US-Luftstreitkräfte empfindlich zu treffen, damit diese keine Gegenangriffe auf die japanische Flotte fliegen konnten. Verzweifelte Gegenwehr: Ein Hagel aus Flugabwehrgeschossen über dem Rauch, der von dem brennenden Schlachtschiff USS Arizona aufsteigt. Die Verluste auf japanischer Seite blieben gering, verglichen mit den amerikanischen. Zerrissen: Das Wrack eines US-Bombers vom Typ B-17C liegt nach dem Angriff auf Pearl Harbor auf dem hawaiianischen Militärflugplatz Hickam. 188 US-Kampfflugzeuge wurden von den Japanern zerstört, weitere 155 beschädigt. Letzte Ruhe: Das Wrack der "USS Oklahoma" liegt nach dem Angriff halb versunken im Wasser. Die enormen Totenzahlen stellten das US-Militär vor Probleme: So schnell, wie die Überreste der Toten begraben werden mussten, konnten sie nicht alle identifiziert werden. Das Pentagon ordnete später eine Exhumierung und Identifizierung der Toten an. Schock: Mit Zorn und Entsetzen nahm die US-Öffentlichkeit den Angriff Japans auf die US-Navy auf. Hier lesen Zeitungskäufer am New Yorker Times Square von der Überraschungsattacke auf Hawaii - und den gleichzeitigen Angriffen auf US-Stützpunkte auf den Philippinen. Ende der Abgeschiedenheit: Offiziere der US-Navy lauschen an Bord der Ansprache Franklin D. Roosevelts am 8. Dezember 1941 vor dem US-Kongress. Darin erklärte der US-Präsident den Achsenmächten den Krieg. Mit dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg endete die zuvor von der Mehrheit der US-Bürger befürwortete Politik des Isolationismus.

Anfang Dezember 1941 herrschte auf Hawaii trügerische Ruhe. Noch befanden sich die USA im Frieden, der Krieg in Europa schien weit weg. Doch in den Monaten zuvor hatten sich die Beziehungen der USA zum kaiserlichen Japan stetig verschlechtert. 100.000 US-Soldaten waren auf Hawaii stationiert - und eine kriegerische Auseinandersetzung schien unmittelbar bevorzustehen. Die amerikanische Militärpräsenz galt den kriegslüsternen Militärs in Tokio als "Dolch an der Kehle" Japans, verhinderte sie doch die uneingeschränkte japanische Herrschaft über den Pazifik.

Pearl Harbor war zu dieser Zeit der Heimathafen der US-Pazifikflotte. 140 Schiffe, darunter 8 Schlachtschiffe und 29 Zerstörer, lagen dort vor Anker. Einige waren schon im Ersten Weltkrieg im Einsatz und galten als veraltet. Am 7. Dezember 1941 befand sich Don Stratton auf der "USS Arizona". Der damals 19-jährige Farmersohn aus Nebraska erzählt:

"Wecken war jeden Morgen um 5.30 Uhr. Alle Matrosen, die keinen Nachtdienst gehabt hatten, mussten um 1 Uhr morgens wieder an Bord sein. Nur die Mannschaftsoffiziere, einige andere Offiziere und all jene, deren Frauen auf Hawaii lebten, blieben über Nacht draußen."

Seit die USA alle Öllieferungen an Japan eingestellt hatten, war die Regierung in Tokio zum Krieg entschlossen. Um 5.50 Uhr brachten sich sechs japanische Flugzeugträger in Position; bei stürmischer See waren sie unentdeckt bis auf 230 Meilen an ihr geheimes Ziel herangekommen. Die japanische Luftwaffe, so der Plan, sollte in Pearl Harbor überraschend zuschlagen. Eine halbe Stunde später starteten 185 Flugzeuge, um die erste Angriffswelle zu fliegen. Don Stratton hatte gerade zu Ende gefrühstückt:

"Ein Freund, der mit mir zusammen im Maschinenraum arbeitete, lag gerade im Schiffslazarett. Ich wollte ihm ein paar Orangen bringen, steckte sie in meine Mütze und machte mich auf den Weg ins Lazarett."

Um 7.48 Uhr setzten die ersten japanischen Jagdflugzeuge zum Angriff an, es folgten Verbände mit Sturzkampfbombern und Torpedo-Flugzeugen. Fünf Minuten später erging die Meldung an die Einsatzleitung: "Tora, Tora, Tora - Tiger, Tiger, Tiger". Stratton schaute aus seiner Luke:

"Ich sah einige Matrosen schreiend auf dem Vorderdeck. Sie zeigten nach Ford Island und brüllten: 'Flugzeuge, Bomben'. Es sah aus, als ob sowohl die Flugzeuge auf der Startbahn als auch die Hangars bombardiert wurden. Ich glaube, ich sah auch den Wasserturm dort umfallen. Alle schienen sofort zu wissen, wer die Angreifer waren."

Um 7.57 griffen 40 japanische Torpedo-Flugzeuge von zwei Seiten ihr wichtigstes strategisches Ziel an, die Schlachtschiffe und Zerstörer in der "Battleship Row". Bald schlugen auch hier die ersten Bomben ein. Nach dem Alarm rannten die Matrosen zu ihren Gefechtsstationen, doch für solche Verteidigungsmaßnahmen war es längst zu spät.

Don Stratton sah, wie die "West Virginia" getroffen wurde, die "Oklahoma" kenterte, im Trockendock die "Cassin" und die "Downes" explodierten. Er beschreibt ein "furchtbares Durcheinander", überall brannte es, einige Matrosen rannten noch mit brennender Kleidung und sprangen ins Wasser.

Dann wurde auch die fast 35.000 Tonnen schwere "USS Arizona" getroffen. Eine Bombe von etwa einer Tonne Gewicht ließ das Schiff erzittern wie bei einem Erdbeben:

"Sie schlug neben dem Geschützturm auf der Steuerbordseite ein, direkt in die Munitions- und Benzindepots. Wir sahen einen Feuerball, der ungefähr 150 Meter in den Himmel schoss. Das Feuer verschlang den gesamten Vordermast, in dessen Nähe wir standen. Wir waren im Befehlsstand, da gab es etwas Schutz. Man wusste gleich, dass man schrecklich verstümmelt war und überhaupt nichts mehr ausrichten konnte. Wir brannten bei lebendigem Leibe, es gab keinen Ausweg. Einige der Männer sprangen raus und versuchten die Leiter herunterzuklettern. Von denen habe ich keinen wiedergesehen."

1177 Männer gingen mit der brennenden "Arizona" unter. Kaum mehr als 300 gelang die Rettung aus dem Inferno. Als sich die Situation etwas beruhigte, verließen Stratton und andere Matrosen ihren Standort:

"Wir waren alle völlig verbrannt, unsere Haut pellte sich, es war furchtbar. Meine Haare waren weg. Wir zogen uns die Haut von den Armen ab wie große, lange Handschuhe und warfen sie fort, weil sie uns störte. Wir liefen herum und lasen einige Kameraden auf Deck auf und brachten sie zum Geschützturm. Es waren ungefähr 50 bis 60 Mann. Doch nur sechs unserer Leute gelangten über ein Seil auf die 'Vestal', wo die anderen blieben, weiß ich nicht. Ein Matrose von der 'Vestal' hatte eine Leine herübergeworfen, damit zogen wir ein kräftigeres Seil rüber und befestigten es an der 'Arizona'. Wir krochen langsam zur 'Vestal' rüber - 25 Meter weit, in 15 Meter Höhe. So gelang es uns, die 'Arizona' zu verlassen."

Um 9.45 Uhr drehten die letzten japanischen Flugzeuge ab. Überall fischte man Überlebende aus dem Wasser. Die Krankenhäuser waren bald überfüllt, immer mehr Schwerverwundete wurden dort eingeliefert. Stratton schildert, wie die Krankenschwestern die Kontrolle über die Morphiumspritzen behielten:

"Offenbar hatte eine die Idee, die bereits Behandelten mit ihrem Lippenstift zu markieren, auf der Stirn oder Brust oder so. Auf diese Weise wurde vermieden, dass jemand eine Überdosis bekam. Mein Körper war zu 60 bis 70 Prozent verbrannt. Meine Arme, beide Beine von den Oberschenkeln bis runter zu den Knöcheln, auch mein Rücken, und natürlich war mein Gesicht verbrannt. Ich hatte eine Narbe im Gesicht, quer über das Gesicht. Meine Nase und Teile meiner Ohren waren weg. Es war schrecklich."

Am nächsten Tag bezeichnete US-Präsident Franklin D. Roosevelt im Kongress den Angriff der Japaner als einen "Tag der Schande, den wir nie vergessen werden". Von nun an befand sich die ganze Nation im Krieg - und schrie nach Rache. Manche Experten glaubten, Roosevelt habe die Katastrophe von Pearl Harbor gewollt.

Eine Theorie besagt sogar, er habe vom bevorstehenden Angriff gewusst und verhindert, dass die Einheiten vor Ort rechtzeitig gewarnt wurden. So habe der Präsident den Verlust von über 2000 Menschenleben zynisch in Kauf genommen, um den Kriegseintritt der USA zu erreichen. Eines der belastenden Details: Die modernen amerikanischen Flugzeugträger waren zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Hafen, sollten möglicherweise bewusst den japanischen Bomben entzogen werden. Bewiesen wurde das jedoch nie.

Der Krieg gegen Japan dauerte fast vier Jahre. Don Stratton kehrte nie wieder zu seiner Einheit zurück. Über seine Zeit im Krankenhaus erzählt er:

"Sie legten uns in zwei Bettlaken und brachten uns zu einer Wanne mit Salzwasser, nahmen uns dann an den Ecken der Laken hoch und legten uns in das Salzwasser. So sollten die Brandwunden geheilt werden. Es gab viele Operationen, vor allem am Kopf, es war ein sehr langsamer Heilungsprozess. Als ich in der Lage war, mich aus meinem Bett herauszurollen, und mich nach langer Zeit auf die Waage stellte, wog ich etwa 40 Kilo und konnte kaum aufrecht stehen. Als ich mich zum ersten Mal wieder selbst im Spiegel betrachtete, dachte ich: Meine Güte - was ist nur passiert?"

Der Krieg ist längst Vergangenheit, doch die Überlebenden tragen die Last von Pearl Harbor bis heute. Die Erinnerung an diese Niederlage bleibt für die Amerikaner traumatisch - nicht nur für die, die dabei waren. Zur Versöhnung mit jenen, die vor genau 75 Jahren sein Schicksal prägten, ist Don Stratton nicht bereit:

"Wenn man sich so hinterlistig verhält, dann ist das wie ein Dolchstoß in den Rücken. Und ich habe ihnen bis heute nicht vergeben. Ich selbst habe ein langes Leben gehabt und mich etwas beruhigt. Aber ich kann nicht im Namen der elfhundert, die noch da unten liegen, verzeihen, denn ich bin sicher, dass die auch nicht verzeihen könnten."