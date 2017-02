Polaroid-Erfinder Edwin Land "Der Mann ist ein Nationalheiligtum"

In 60 Sekunden kann viel passieren. 60 Sekunden können die Welt verändern.

Etwa 60 Sekunden brauchte Astronaut Neil Armstrong 1969, um die Leiter die Mondlandefähre zu verlassen, seinen berühmten Satz vom "großen Sprung für die Menschheit" zu sagen und dann die Mondoberfläche als "fein und pudrig" zu beschreiben.

Exakt 58,788 Sekunden nach dem Start fing 1986 die Raumfähre Challenger Feuer und löste die schlimmste Katastrophe der bemannten Raumfahrt aus. Nur 50 Sekunden benötigte Stürmer Hugo Almeida, um 2007 den schnellsten Doppelpack der Bundesligageschichte zu schnüren. Noch drei Sekunden weniger dauert der schnellste Linienflug der Welt zwischen zwei schottischen Inseln - zumindest bei gutem Wind.

Die 60 Sekunden, die am 21. Februar 1947 die Welt verändern sollten, waren gänzlich anderer Natur. In diesen 60 Sekunden passierte - nichts. Zumindest nichts Sichtbares. Diese 60 Sekunden bestanden nur aus Warten.

Staunen im größten Hotel der Welt

Doch dann geschah ein Wunder. So empfanden es jedenfalls die geladenen Wissenschaftler der "Optical Society of America", die der 37-jährige Physiker und Harvard-Absolvent Edwin Land in den Vortragssaal des säulenverzierten New Yorker "Hotel Pennsylvania" geladen hatte. Denn Land hatte eine Technik entwickelt, die heute als verblüffend langsam, damals aber als wahnwitzig schnell empfunden wurde: Eine Kamera, die in 60 Sekunden ein fertig entwickeltes Foto produzierte. Bald kannte die Welt es als Polaroid.

Die Presse sprach nach der Präsentation von einer Revolution. Viele Reporter übersahen dabei das wirklich Bahnbrechende: Es war nicht die Kamera, sondern der dazugehörige "Trennbildfilm", bei dem das belichtete Negativ unmittelbar nach dem Fotografieren auf ein Positiv übertragen wurde. Zog man das Polaroid aus der Kamera (erst später übernahm das ein kleiner Motor), lief der Trennbildfilm zwischen zwei Walzen hindurch. Sie verteilten eine Entwicklerpaste zwischen Positiv und Negativ: Fertig war das Bild mit dem weißen Rahmen, der die Polaroids so unverwechselbar machte.

Nur anderthalb Jahre später lief die "Land Camera Model 95" für 89,50 US-Dollar in Serie vom Band - und verkaufte sich bald millionenfach. Besser noch: Die Polaroid-Kamera schaffte es, bald zum Synonym für Sofortbildkameras zu werden, so wie es in Deutschland Tempo für Taschentücher und Tesa für Klebestreifen gelungen war.

Lands Vortrag vor 70 Jahren markierte den Beginn des rasanten Aufstiegs seiner 1937 gegründeten und anfangs kaum bekannten Nischenfirma. Ihren Namen verdankte Polaroid der Herstellung von Polarisationsfiltern, die unter anderem für Sonnenbrillen eingesetzt wurden. Aber erst mit seinen Sofortbildkameras wurde das Unternehmen zu einer milliardenschweren Weltmarke mit bis zu 20.000 Mitarbeitern.

Die neue Technik ließ Edwin Land zum Multimillionär werden, auch dank perfekt inszenierter Werbekampagnen und Produktvorstellungen, die später Apple-Gründer Steve Jobs inspirieren sollten. "Der Mann ist ein Nationalheiligtum", sagte Jobs einmal über Land, mit dem er sich mehrmals ausgiebig ausgetauscht hatte.

"Nur eine Minute?"

In der Tat war Polaroid das Apple des jungen 20. Jahrhunderts, von seinen Käufern religionsgleich verehrt. Land präsentierte Polaroid-Neuerungen gern überdramatisch: er allein auf großer Bühne, begleitet von einem Orchester mit Pauken und Trompeten. Land ließ keine Gelegenheit aus, seine Erfindung wortgewandt und medientauglich vorzustellen. Seine Firmaerstellte Trainingsvideos für Händler, um noch mehr Kameras zu verkaufen.

Auch etliche bekannte Showgrößen ließen sich vom Polaroid-Hype mitreißen und einspannen, etwa Steve Allen, erster Moderator der BC-Talksendung "The Tonight Show", und US-Sängerin Margaret Whiting.

Allen schwärmte in einer Sendung von "dieser erstaunlichen Kamera", die so "sagenhafte Fotos" mache, dass man glatt glauben müsse, das Dinge koste "85.000 Dollar oder so". Dazwischen gab sich Whiting immer wieder bass erstaunt angesichts der Entwicklungszeit: "Nur eine Minute!?" Und Allen lobte: "Dies ist die aufregendste Art der Fotographie!" Am Ende präsentierten beide ein frisches, "messerscharfes" Polaroid der blonden Sängerin, der dazu nichts Besseres einfiel als zu sagen: "Ich sehe da aus wie eine blonde Sängerin!"

Das Drehbuch für die Sendung hätte von Land stammen können. Im Marketing war er ebenso innovativ wie in seinem Labor, in dem er sich oft nächtelang eingrub. So erklärte er seinen märchenhaften Erfolg gern mit einer rührenden Geschichte. Ob wahr oder eine schöne Legende, die Story ging (in Variationen) so: 1943 war Land mit seiner Familie im Urlaub in Santa Fe. "Es war ein wunderschöner Tag", so Land, die Sonne schien, die Berge waren schneebedeckt. Er machte Fotos. Dann fragte seine dreijährige Tochter: "Papa, warum kann ich die Fotos nicht sofort sehen?"

Kein Problem für Papa

Einfache Frage, aber unlösbar. Nur nicht für Papa. "Ich ging eine Weile spazieren. Als ich zurückkam, hatte ich schon das Wesentliche des neuen Systems erdacht." Ein Jahr später begann Land mit der Umsetzung und schon bald hatten seine Mitarbeiter im Labor offenbar riesigen Spaß. Frühe Testaufnahmen zeigen, dass sie alles fotografierten, was ihnen vor den Sucher kam: ein paar alte Kartoffeln, einen Teekessel im Gras, einen Opa mit einem "lustigen Hut" - und natürlich die eigenen Kollegen in schrägen Posen.

Polaroid Corporation Administration Records/ Baker Library/ Harvard Business School Polaroid-Testaufnahme

Mit großer Fotokunst hatte das nichts zu tun, auch wenn Land betonte, die "Verbindung von Wirtschaft und Kunst" sei "Industrie vom Feinsten". Dieser Vision folgte er. Er engagierte den Fotokünstler Ansel Adams, berühmt für grandiose Landschaftaufnahmen. Adams sollte die Grenzen der Polaroid-Kamera testen, mit der neuen Technik spielen - und natürlich für sie werben.

Geschickt erhob Land damit seine technische Neuerung zur Kunst. Und daraus wurde spätestens ab 1973 ein weltumspannender Kult. Denn die Polaroid "SX-70" schubste die Fotos dank eines kleinen Elektromotors mit einem quietschenden Surren aus der Kamera - und entwickelte zudem die Fotos schneller.

Den Durchbruch verdankte Polaroid wieder seiner Filmtechnik. Der neue Integralfilm machte die Entwicklung der Sofortbilder noch zauberhafter: Musste zuvor der "Trennbildfilm" aufgerissen werden wie eine versiegelte TAN-Liste, um Positiv und Negativ zu trennen, konnte man nun zusehen, wie sich die von dem Motor ausgespuckten Fotos von selbst an der Luft entwickelten: Erste Konturen und Farben zeichneten sich ab, das Foto füllte sich langsam mit Leben, als sei es gerade geboren worden.

Der Pop-Paparazzo Popart-König Andy Warhol war ein leidenschaftlicher Fan von Polaroid und legte selbst eine große Sammlung an Fotos an, auf denen er auch gerne selbst posiert wie hier 1971 mit John Lennon und Yoko Ono. Sehen Sie hier Warhols schönsten Polaroid-Momente. Großes Vorbild: Andy Warhol machte nie einen Hehl aus dem Einfluss, den Salvador Dalís Arbeiten auf ihn ausgeübt hatten. 1972 lichtete er sein Vorbild auf einem Polaroid ab. Intime Aufnahme: Warhols Assistent Gerard Malanga und die Schauspielerin sowie Warhol-Vertraute Brigid Berlin verewigte der Pop-Künstler 1969 beim gemeinsamen Bad. Probeaufnahme: Andy Warhol gestaltet das Cover des Rolling-Stones-Albums "Love You Live" von 1977. Zuvor hatte der Künstler etliche Polaroid-Probeaufnahmen mit den Musikern in provokativen Posen gemacht - hier etwa Mick Jagger und Charlie Watts beim andächtigen Züngeln. Junger Modefürst: Ein Warhol-Polaroid des jungen Karl Lagerfeld aus dem Jahr 1972. Hilfsmittel: Auch bei seiner Arbeit an Filmen verwendete Warhol Polaroids gerne, um sich schnell einen visuellen Eindruck über Einstellungen verschaffen zu können - so hier bei einer Liebesszene zwischen Jane Forth und Max Delys für den Warhol-Film "L'Amour" von 1973. Kraftvoll zubeißen: Isabelle Collin Dufresne alias "Ultra Violet" gehörte zum Kreis der sogennanten Warhol-Superstars. Vor ihren Kooperationen mit Warhol war die Künstlerin Salvador Dalís Muse gewesen. "Not a good one": Die Beiläufigkeit, mit der viele von Warhols Aufnahmen entstanden - hier etwa ein Bild von Mick Jaggers ehemaliger Frau Bianca aus dem Jahr 1972 - wird bei einigen Aufnahmen durch hineingekritzelte Kommentare und Bemalungen noch hervorgehoben. Vertauschte Rollen: Als der Pop-Art-Künstler wieder einmal mit seiner Polaroid-Kamera herumzog, um seine berühmten Aufnahmen zu machen, drehte Gerhard Augustin den Spieß um - und lichtete Warhol mit Tina Turner ab. Das Bild entstand am 19. Mai 1975 in New York. Alltagsszenen: Seinen Manager Frederick Hughes hielt Warhol 1973 in einer Straßenszene mit Kescher fotografisch fest. Scheibchenweise: Mit der von Warhol bevorzugten Polaroid-"Big Shot"-Kamera war es nicht möglich, Menschen komplett im Foto einzufangen, daher fertigte der Künstler... ...1972 diese Ganzkörperaufnahme des Warhol-"Superstars", bekannt... ...aus Filmen wie "Trash" (1970), "Daughter of Lesbos" (1968) oder "Flesh" (1968) in mehreren Etappen ab - es handelte sich um... ...Schauspielerin und Promi-Groupie Geri Miller. Audienz: Warhol kniet während eines Empfangs im Februar 1976 mit seiner Sofortbildkamera vor Willy Brandt und gibt ihm Anweisungen für die Aufnahme. Die abgebildete "Big Shot"-Kamera von Polaroid war nur kurze Zeit erhältlich. Das ungewöhnliche Modell gilt als Warhols favorisierte Kamera. In jungen Tagen: Warhol-Sofortbildaufnahme von Udo Kier aus dem Jahr 1973. Strandausflug mit Präsidentensohn: John Kennedy Jr., den Sohn des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, hielt Warhol 1972 am Strand von Montauk mit einem Mund voller Eiscreme fest. Und auch die Tante des Präsidentensohns,... ...Jacqueline Kennedys jüngere Schwester Lee Radziwill porträtierte der Pop-Art-Künstler mit seiner Sofortbildkamera am Strand von Montauk. Teure Momentaufnahme: Warhols Sofortbild von Schriftsteller Truman Capote wurde im Juni 2010 vom New Yorker Auktionshaus Sotheby's für über 5000 Dollar versteigert. Albereien am Strand: Als Tierfotograf wurde Peter Beard (r.) in den Siebzigerjahren berühmt. 1972 hielt Warhol ihn beim Herumalbern mit seinem Freund Jonathon Block am Strand von Montauk fest. Rockpoetin: Auch Sängerin Patricia Lee "Patti" Smith gehörte zum Dunstkreis der von Warhol abgelichteten New Yorker Prominenten. Intimer Moment: Anfang der Achtzigerjahre stieg Keith Haring mit seinen Graffiti-inspirierten Arbeiten zum Star auf. Warhol lichtete ihn 1983 in inniger Umarmung mit seinem Lebensgefährten Juan Dubose ab. Frühes Talent: Bereits im Alter von zehn Jahren erhielt US-Schauspielerin Tatum O'Neal 1973 für den Film "Paper Moon" einen Oscar. Warhol hielt den aufstrebenden Star per Polaroid fest. Ganz nah dran: US-Schauspieler Stacy Keach, porträtiert von Andy Warhol 1972. Spitze Feder: Seit den Dreißigerjahren war die Journalistin Hedda Hopper eine der berühmtesten Klatsch-Kolumnistinnen Amerikas. Warhol lichtete sie im Jahr 1973 im Pelzmantel ab. Prominente Tochter: Nicht nur ihres Vaters Pablo Picasso wegen ist die - hier 1972 abgelichtete - Paloma Picasso bekannt. Ab den Sechzigerjahren machte sie - neben Auftritten als Erotikfilmdarstellerin ("Unmoralische Geschichten", 1974) - vor allem als Designerin Karriere. Superstar-Dreikäsehoch: Warhol hielt nicht nur die ihn umgebenden Stars unentwegt in Polaroids fest, sondern auch deren Familien - hier etwa Jade Jagger, die Tochter von Bianca und Mick Jagger. Roh: Viele von Warhols Polaroids standen in deutlichem Gegensatz zu der hochglanzpolierten Glitzerwelt, in der der Pop-Künstler sich zu bewegen und zu inszenieren pflegte. So auch bei dieser Aufnahme des Künstlers Man Ray von 1973. Künstler fotografiert Künstler: Der amerikanische Maler Jasper Johns auf einem Warhol-Polaroid von 1972. Zufällige Begegnung: Der New Yorker Dichter und Filmemacher Charles Henri Ford lernte Warhol 1962 auf einer Feier seiner Schwester kennen. Warhol schoss dieses Polaroid von ihm ein Jahr später.

Zum unverwechselbaren Aussehen der Polaroids kam nun der unverwechselbare, surrende Sound. Laut Marktstudien kannten in manchen Ländern 100 Prozent der Befragten Polaroid. Was auch daran lag, dass in den Siebzigern Künstler wie der Popart-König Andy Warhol zu regelrechten Polaroid-Jüngern wurden.

Warhol und andere legten umfassende Sammlungen an Polaroid-Bildern an. Sie liebten das Authentische, technisch Imperfekte: Jedes Foto ein unberechenbares Unikat. Jedes Foto eine Überraschung, die sich nach Sekunden auflöste und zum nächsten Schnappschuss animierte. Aufnahmen, die später zu sündhaft teuren Kunst-Objekten wurden - zumindest, wenn sie Ikonen wie Helmut Newton angefertigt hatten.

Und dann verschlief Polaroid die Digitalisierung

Land stieg 1980 mit einem geschätzten Privatvermögen von 150 Millionen US-Dollar als Firmenchef aus und starb elf Jahre danach. Den Niedergang seiner Firma erlebte er nicht mehr. Polaroid litt nicht nur unter der Digitalisierung, sondern verschlief sie auch noch. Eine Flut an Fotos konnte nun binnen Sekunden geknipst, versendet und geteilt werden. Polaroid war plötzlich furchtbar langsam.

Und doch gibt es noch eine rührende Geschichte, die Edwin Land womöglich noch besser gefallen hätte als die von seiner Tochter. Polaroid ging 2001 pleite, kam zurück, berappelte sich, war 2008 wieder insolvent - und schaffte 2015 erneut die Wende, als ein Großinvestor für 70 Millionen einstieg.

Heute sprechen viele Analysten von einer Renaissance der Sofortbildkamera. Fuji etwa hat 2016 mehr als 5 Millionen solcher Kameras verkauft. Die Menschen sehnen sich in der Bilderflut wieder nach unbearbeiteten Fotos. Nach Unikaten.

60 Sekunden auf ein Bild zu warten, das klingt heute nicht zwangsläufig nach Langeweile. Sondern nach Erholung.