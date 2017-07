Hühner-Kernwaffe Englands gackernde Atombombe

Dieser Fund hätte manchen sowjetischen Soldaten bei einer Eskalation des Kalten Krieges das Leben kosten können: ein meterhoher, sieben Tonnen schwerer Zylinder aus grünem Metall, von britischen Truppen im deutschen Boden eingegraben. Im Inneren schlummerte ein Plutoniumkern, umgeben von einer Sprengstoffhülle mit Fernzünder - ein Nuklearsprengsatz mit der halben Detonationskraft der Nagasaki-Bombe. Vielleicht hätte der Soldat in den letzten Sekunden seines Lebens vor der gewaltigen Explosion noch Zeit gefunden, sich kurz zu wundern - über das leise Hühnergegacker aus dem Inneren der Atombombe.

Ausgerechnet am 1. April 2004 enthüllte das britische Nationalarchiv jahrzehntelang unter Verschluss gehaltene Pläne zu einer ebenso tödlichen wie absurden Geheimwaffe, an deren Entwicklung das Militär des Vereinigten Königreichs in den fünfziger Jahren unter dem Codenamen "Blue Peacock" gearbeitet hatte: ein quer durch Deutschland gezogener Minengürtel aus Nuklearsprengsätzen.

Im Fall eines Vorrückens der Sowjetarmee gen Westen sollten sie die russischen Truppen dezimieren und ihre Marschroute großflächig kontaminieren: eine Kette von im Boden vergrabenen, in Seen versenkten oder einfach auf der Erdoberfläche abgestellten Metallcontainern, in denen sich je eine modifizierte "Blue Danube"-Atombombe befand. Und Hühner.

Das klang nach einem Bombenwitz. Doch die Mitteilung des britischen Nationalarchivs war kein Aprilscherz.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.