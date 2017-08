Nazis auf der Flucht Exodus der Massenmörder

Nur noch ein paar Schritte. Im Morgennebel ist der einstige Wehrmachtsoffizier und Spionage-Experte Reinhard Kopps losmarschiert. Er passiert ein tiefes Tal, drückt sich durchs Unterholz an der Hütte der österreichischen Grenzpolizei vorbei. Der Schornstein raucht, aber niemand rührt sich. Schnell hoch über einen Bergkamm, dann ist er endlich in Südtirol. Gerettet!

"Wer vor Behörden versteckt werden muss, ist nirgends sicherer als in Italien", schrieb Kopps später über seine heimliche Alpenüberquerung im Herbst 1947. Besonders begeistert ist er von den Südtirolern: "Niemand stellt überflüssige Fragen, ein jeder gibt sachliche Auskunft." Etwa, wo man sich vor der Polizei hüten muss. Oder wie man die besten Fluchthelfer für Nazis trifft.

Im idyllischen Kurort Meran - eine Hochburg für NS-Flüchtlinge - findet Kopps ein Versteck bei einer Gastwirtin, die sich nur als "Tante Anna" vorstellt und mit ihrer Erfahrung mit solchen Fällen wirbt. Hier trifft der Deutsche auch den "tüchtigen Arzt" Emil Gelny, hauptverantwortlich für die Euthanasie-Morde in Österreich und ebenfalls auf der Flucht. Ein paar Wochen bleibt Kopps in Meran, besorgt sich falsche Papiere, knüpft lebenswichtige Freundschaften. Dann reist er nach Rom, betätigt sich dort als Fluchthelfer, bis er 1948 als "Juan Maler" in Argentinien ein zweites Leben beginnt.

Als im Mai 1945 in Europa die Waffen schwiegen, verkrochen sich jene Männer, die einst die Menschheit beherrschen wollten, in die entlegensten Winkel der Welt. Vom Massenmörder bis zum Mitläufer entkamen Tausende Nationalsozialisten in Länder wie Argentinien, Bolivien oder Syrien. Den verfolgten Nazis kam aber nicht nur das Chaos nach dem Weltkriegsende mit seinen Millionen Vertriebenen und Entwurzelten zugute. Sie konnten auch auf ein professionelles Netzwerk an Fluchthelfern in Österreich und Italien zurückgreifen. "Rattenlinie" taufte die CIA die beliebteste Fluchtroute: über die österreichischen Alpen nach Südtirol, dann in die Hafenstadt Genua - und von dort nach Südamerika.

