Netz-Debatte Und, waren deine Großeltern Nazis?

"Jeder wusste was", das hätten seine Großeltern ihm gesagt, schreibt User "WaldenFont". Sein Großvater sei im Zweiten Weltkrieg jeden Morgen auf dem Weg zum Dienst an einem Marinegefängnis vorbeigekommen: "Während er vorbeiging, hörte er die Schüsse der Exekutionen. Erst nur ab und zu, aber gegen Kriegsende mehrere an jedem Morgen. Jeder wusste, was los ist. Wer nicht sterben wollte, schaute weg."

Sein Vater sei nahe dem hessischen Hadamar aufgewachsen, erzählt "maurosQQ", wo das NS-Regime geistig Behinderte töten und verbrennen ließ. Eines Tages wollte er vom Großvater wissen, "warum dicker schwarzer Rauch aus dem Stadtkrankenhaus aufstieg". Doch der "ohrfeigte ihn und sagte, er solle nicht mehr danach fragen".

"ReeseMunster" schreibt, als er in der Schule von den Gräueltaten der Nazis erfuhr, sei er erschüttert gewesen, dass sein Opa Teil dieses Krieges war: "Wie konnte die Person, die so liebevoll zu mir war, in so etwas verstrickt sein?" Schließlich habe er es nicht mehr ausgehalten und den Großvater gefragt, ob er im Krieg je einen Menschen töten musste. Er werde "nie vergessen, wie er mich eine Ewigkeit ansah. Dann holte er tief Luft und sagte mit zitternder Stimme: '...das bleibt nicht aus'."

Tausende News branden täglich auf beim Social-News-Aggregator reddit.com, der selbsternannten "Startseite des Internets" - auf der es um Politik und Pornos, Literatur Lieblingsplatten, Katzenfotos und Kochrezepte geht. Und auch sonst so ziemlich alles, was Menschen bewegt. Eine der Fragen, die dort zurzeit am meisten Menschen bewegen, stellte der Benutzer "blulev" am Dienstag im Bereich "AskReddit": "Deutsche auf Reddit: Wie ist das in der Familie, wenn ein Großvater oder anderer naher Verwandter Teil des Naziregimes war? Wird das einfach ignoriert?"

"Huh. Unsere Großväter hätten sich fast getroffen"

Die Frage jedenfalls wurde keineswegs ignoriert: In rund 9000 Beiträgen haben Reddit-User dort seither die Geschichten ihrer Eltern und Großeltern über die Zeit des Nationalsozialismus weitergegeben und von Diskussionen mit Verwandten berichtet, um zu verstehen, wie ein geliebter Mensch Teil der Schreckensmaschinerie des NS-Regimes werden konnte.

Erfreulich wenig Raum beanspruchen in der ausufernden Diskussion eindimensionale Schuldzuweisungen und Hitler-Plattheiten; deutsche und nichtdeutsche Diskutanten gehen mit ihren Fragen und Erfahrungen aufeinander ein. So berichtet etwa der Nutzer "FreedomWaterfall", wie sein Großvater 1945 während einer Schlacht desertierte (bitte beachten: Bei manchen Browsern, etwa bei Versionen des Internet Explorer, kann es zu Darstellungsfehlern kommen, verwenden Sie am besten Firefox oder Chrome in einer aktuellen Version).

Daraufhin stellt der amerikanische User "basedmarina" verblüfft fest, dass sein Großvater zu dieser Zeit am gleichen Ort gewesen sei und ihre Vorfahren sich auf verschiedenen Seiten hätten begegnen können:

Auch Nachkommen ausländischer NS-Alliierter sprechen sich in der Diskussion offen über ihre Erfahrungen aus - und darüber, wie diese dunklen Kapitel der Geschichte oft totgeschwiegen werden. So schreibt der nach eigenen Angaben aus Finnland stammende Nutzer "HulloFolks" über seinen Urgroßvater, der in der SS gedient habe:

Natürlich gibt es in der Internetdiskussion keine Garantie, dass die berichteten Ereignisse echt sind - ebenso wenig wie für die Nationalität, Identität und Beweggründe der Diskutanten. Jegliche Nennung persönlicher Kontaktdaten und das Suchen danach verbietet die Diskussionsgruppe ebenso ausdrücklich wie das Veröffentlichen älterer Posts der Autoren zu Vergleichszwecken.

Und doch scheint sich ausgerechnet hier das berüchtigte "Godwin's law" nicht zu bewahrheiten: "Mit zunehmender Länge einer Online-Diskussion nähert sich die Wahrscheinlichkeit für einen Vergleich mit den Nazis oder Hitler dem Wert eins an", lautet eine sarkastische Voraussage des Autors Mike Godwin. Er kritisierte damit, dass Forenkommunikation allzu oft mit tumber Hau-drauf-Rhetorik und billigen Beleidigungen endet.

Holocaust-Leugnungen oder schlichte "Hat doch keiner gewusst"-Apologetik sind in der Reddit-Debatte jedoch kaum zu finden, ebenso wenig wie Ihr-seid-doch-alle-Nazis-Beschimpfungen. Dafür blühte nur sieben Stunden, nachdem "blulev" seine folgenreiche Frage gestellt hatte, ein zweiter Thread auf AskReddit auf. Und der ist inzwischen schon populärer als der erste Thread: "Deutsche auf Reddit: Wie satt habt ihr Nazi-Fragen?"