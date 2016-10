US-Anwalt Roy Cohn Der Mann, der Trump groß machte

Le Club zählte im New York der sex- und drogenreichen Siebzigerjahre zu den wichtigsten Treffs für Nachtschwärmer. Bar, Billardtisch, Tanzboden - hier feierten die Schönen und Reichen. Mittendrin: Roy Cohn. An diesem Juristen kam auf dem Höhepunkt seiner Macht niemand vorbei in der New Yorker Politik oder Immobilienbranche. Und er ließ keinen kalt.

Cohn, damals Ende 40, war eine große Nummer in New York. "Er konnte ein Bastard sein, aber auch sehr charmant und witzig", erinnert sich Politikberater Roger Stone. Den Meistertrickser der Republikaner hatte Cohn schon früh protegiert. Eines Abends im Jahr 1973 stellte sich Cohn an seinem Tisch im Le Club ein junger Mann vor: schlank, groß, volle Haare - Donald Trump.

Trump war damals ein ungehobelter, neureicher Bursche aus dem unglamourösen Stadtteil Queens. Und die Begegnung der Beginn einer langen Freundschaft. Trump war der große Blonde, der Cohn - dunkel, mager, klein, narbiges Gesicht - gern hätte sein wollen. "Ich habe Donald Trump erfolgreich gemacht", prahlte der umstrittene Anwalt später oft.

"Cohn brachte Trump nach Manhattan", schrieb die "New York Times" im Juni 2016, "er stellte ihn der sozialen und politischen Elite vor und verteidigte ihn verbissen gegen eine wachsende Liste von Feinden." Noch heute sei sein Einfluss unverkennbar: "Trumps Abrissbirnen-Wahlkampf, wie er seine Gegner beleidigt und wie er Prahlerei als Markenzeichen etabliert, seine verschwörerischen Warnungen vor einer muslimischen Fünften Kolonne - das alles ist Roy Cohn in Großformat." Die "Washington Post" beschreibt das ähnlich: "Cohn brachte Trump bei, wie man Macht einsetzt und Furcht erzeugt, mit der Formel: Angriff, Gegenangriff, niemals entschuldigen."

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.