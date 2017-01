Rudolf Augstein über den SPIEGEL-Beginn "So wurden wir angefangen"

Den folgenden Beitrag schrieb Rudolf Augstein 1997. Es ist ein Auszug aus dem Buch "70. Der Spiegel 1947-2017" von Klaus Brinkbäumer. SPIEGEL-Gründer Augstein (1923 - 2002) berichtet in dem Text über die Anfänge des Nachrichtenmagazins:

Hannover, anderthalb Jahre nach Kriegsende: Drei britische Soldaten, Major John Chaloner und die Stabsfeldwebel Harry Bohrer und Henry Ormond, wollten die besiegten Deutschen für die menschliche Kultur zurückgewinnen. Das Instrument, das sie sich für diesen Zweck ausgedacht hatten, waren wir.

Der Krieg war zu Ende. Entscheidende Zentren der Rüstungsindustrie, wie die Lübecker Marienkirche, der Dresdner Zwinger und die Freiburger Altstadt, waren von den Alliierten ausgeschaltet worden. Der Kölner Dom, er ausgerechnet, stand noch. Was tun? Die Briten gaben im ehemaligen Königreich Hannover die Initialzündung. Jeder freute sich, dass es eine britische Zone gab, nur weil die britische keine russische Zone war.

Die Briten stellten mir eine Bedingung

Ein "News Magazine", ein Nachrichten-Magazin, tat not, so meinten die drei Uniformträger 1946. Was das sei? Nun, eben ein Nachrichten-Magazin. Sie zeigten eines vor, es hieß "News Review", wurde in England gedruckt und lebte nicht mehr lange. Sie übersetzten uns einige Artikel und sagten: so etwa. Und natürlich: objektive Nachrichten, um der besseren Lesbarkeit willen in Handlung eingebettet, mit Ursache, Ablauf und Wirkung. Und unter besonderer Betonung des Persönlichen: Alter, Schlips, Haarfarbe, verstanden? Okay, sagten wir. Lange würde der Spuk ja wohl nicht dauern So fingen wir an, so wurden wir angefangen.

15.000 Auflage, Startkapital 70.000 Reichsmark, Titel "Diese Woche". Es dauerte nicht lange. Die Zeitschrift - ich als einziger ihrer Angestellten stehe heute (1997 -Red.) noch im "Spiegel"-Impressum - tanzte nur sechs Wochen. Schließlich war sie eine Publikation der britischen Militärregierung, ein "British Paper". Die drei anderen Militärregierungen spielten mit den Muskeln, sie protestierten. Auch die Regierung in London wurde ungemütlich. Nach der dritten Ausgabe musste das ganze Heft Wort für Wort in Berlin zensiert werden...

Wir weigerten uns, so weiterzumachen. Die Briten entledigten sich des lästigen Kuckuckskindes, indem sie es den Deutschen abtraten und mir über Nacht eine vorläufige Lizenz gaben. Bedingung: ein neuer Titel bis morgen früh. Mir fiel nichts ein. Ich fragte meinen Vater, was besser klinge, "Der Spiegel" oder "Das Echo". Er sagte: "Der Spiegel"...

70 Jahre DER SPIEGEL 1947 - 2017. Deutsche Verlags-Anstalt; 480 Seiten; 34,99.

Für uns galt: Schreiben, was wir selbst lesen wollten

Ein Nachrichten-Magazin hatte es bis dahin in Deutschland nicht gegeben. "Time", von Henry R. Luce und Briton Hadden 1923 ins Leben gerufen, war die Mutter aller Nachrichten-Magazine. Über England mit "News Review" erreichte dieser neue Zeitschriftentyp das damals noch besetzte Deutschland. Die Parole von "Time": Das Blatt müsse so aussehen, als sei es von einem Menschen für einen anderen Menschen geschrieben worden, konnten wir allerdings nicht durchhalten. Jeder Artikel hätte gestylt, hätte umgeschrieben werden müssen. Dazu reichte unsere Erfahrung nicht aus.

SPIEGEL-Titel - die besten Cover des ersten Jahrzehnts 70 Jahre SPIEGEL, das sind auch gut 3600 gedruckte Titelbilder (und ein Vielfaches an ungedruckten Entwürfen). "Ein SPIEGEL-Titelbild", schrieb Rudolf Augstein, "muß ein Unikat sein, und dies Woche für Woche." Die Cover des SPIEGEL sind ein Stück deutsche Designgeschichte. Eine Auswahl aus sieben Jahrzehnten - hier von 1947 bis 1956. SPIEGEL 1/1947: Auf dem Cover der allerersten SPIEGEL-Ausgabe vom 4. Januar 1947 grüßte ein auch damals nicht sehr bekannter Herr die Leserinnen und Leser. Die Zeile lautete: "MIT DEM HUT IN DER HAND - wird man ein befreites Land. Österreichs Gesandter Dr. Kleinwächter vor dem Weißen Haus". In der Titelgeschichte ging es um die diplomatischen Bemühungen Österreichs, die Aufteilung des Landes in vier Zonen durch die Siegermächte zu beenden und die staatliche Souveränität zurückzugewinnen. Ludwig Kleinwächter (1882-1973) spielte als Gesandter Österreichs in Washington dabei eine wichtige Rolle. Der typische rote SPIEGEL-Rahmen war damals noch unvollständig, er bestand nur aus einem Balken oben und unten. SPIEGEL 36/1949: Ab Mitte 1947 hatten die SPIEGEL-Titelfiguren den orangefarbenen Balken oben nicht mehr durchbrechen dürfen - ein Prinzip, das man erst Anfang 1949 aufgab. In der Ausgabe vom 1. September 1949 wurde das SPIEGEL-Cover zum Tor; die Redakteure ließen aber keinen Zweifel daran, dass es sauber bleiben würde. "DER HELD, DER HÄLT - Kein Elfmeter in Moros Tor", stand unter diesem Bild. Es ging um den italienischen Nationaltorwart Luido Moro. SPIEGEL 48/1951: "Jazz-King" Louis Armstrong darf, wie alle auf dem Titel porträtierten Menschen in dieser SPIEGEL-Phase, den Rahmen sprengen. Von der Unterzeile "Das deutsche Nachrichten-Magazin", die von Frühjahr 1950 bis Herbst 1953 auf dem Cover stand, war kaum noch etwas zu lesen. Der Name des Magazins ist kleiner gedruckt als in den ersten Jahren - umso größer die Wirkung des Schwarz-Weiß-Porträts. SPIEGEL 11/1952: Hätten Sie ihn erkannt? "Genannt Plumpudding" schrieb der SPIEGEL unter dieses Porträt des damals drei Jahre alten britischen Prinzen Charles, der nach der Thronbesteigung seiner Mutter Elisabeth II. kurz zuvor zum Thronfolger geworden war. "Moderne Soziologen", hieß es in der Titelgeschichte, "sind seit langem darauf gekommen, daß es kein besseres Mittel gegen die grassierende Öde und Langeweile der Völker gibt als pausbäckige Prinzen und Prinzessinnen." Inzwischen erfüllt Charles' Enkel diese Rolle. SPIEGEL 18/1952: "In die Weltpolitik katapultiert" wird 1952 der "Medizinmann und Ministerpräsident" Kwame Nkrumah, neuer Premierminister der Kronkolonie Goldküste und der erste schwarze Regierungschef im britischen Kolonialreich. Nkrumah, der zuvor mehrmals im Gefängnis war, wird sein Land 1957 in die Unabhängigkeit führen. Die Goldküste heißt seitdem Ghana. SPIEGEL 2/1953: Nicht etwa um Einbrecherbanden ging es bei dieser SPIEGEL-Titelgeschichte, sondern um einen deutschen Stuntman. Die Zeile unter dem Maskenmann auf dem Titel lautete: "Ist das auch nicht gefährlich? Nachts auf den Dächern: Klettermaxe Arnim Dahl". Der SPIEGEL druckte damals ein drei Seiten langes Porträt des Hamburger "Sensationsdarstellers". Auf einem Foto ist zu sehen, wie er von der Hochbahn ins Hamburger Hafenbecken springt. SPIEGEL 1/1955: Kein Mensch, ein Schimpanse ist der neue Fernsehstar in den USA. Von 1953 bis 1957 trat der Affe namens J. Fred Muggs täglich im Frühstücksfernsehen der NBC auf, kommentierte mit Grimassen die aktuellen Meldungen und machte zwischendurch "Reklame für Markenartikel". Die Notwendigkeit solcher "Kapriolen" erklärte der SPIEGEL damals unter anderem mit der "Übersättigung eines Publikums, das zum Beispiel in New York gleichzeitig zwischen sieben verschiedenen Programmen wählen kann". Muggs ist auch der erste, der aus dem klassischen roten SPIEGEL-Rahmen rausguckt. Zum 1. Januar 1955 hatte der SPIEGEL sein Layout modernisiert. SPIEGEL 18/1955: Ein Klassiker - Albert Einstein, mal nicht mit rausgestreckter Zunge, sondern als das, was er war: ein Jahrhundert-Denker. "Gott würfelt nicht", stand unter dem Porträt, ein Zitat, dem heute viele Wissenschaftler widersprechen. In der Titelgeschichte würdigte der SPIEGEL den am 18. April 1955 in Princeton gestorbenen Wissenschaftler und ging schon damals der Frage nach, warum Einsteins Gehirn besser funktionierte als das eines Durchschnittsmenschen - ein Thema, das den SPIEGEL im Dezember 1999 noch einmal beschäftigte. SPIEGEL 16/1956: Das erste gezeichnete Farbporträt auf einem SPIEGEL-Titel. Zu sehen ist das Gesicht des damaligen Bürgermeisters von Florenz, Giorgio La Pira, eines "neuzeitlichen Heiligen Franziskus", wie Rudolf Augstein später schrieb. Auf einem klassischen Schwarz-Weiß-Porträt wäre der Charakter des Bürgermeisters nicht zum Ausdruck gekommen, meinte der Herausgeber. Beauftragt wurde also der Zeichner Boris Artzybasheff, der schon legendäre Titel unter anderem für das "Time Magazine" gemacht hatte. Er brachte, so Augstein, "das unscheinbare, von innerer Glut durchdrungene Gesicht von Giorgio La Pira" zur Geltung. SPIEGEL 50/1956: Elvis, the Pelvis. Der SPIEGEL berichtete von einer Nacht am New Yorker Times Sqare: Dort "wälzten sich dreitausend weinende Backfische. Es waren die eingeschriebenen Mitglieder einer neuen Vereinigung, die sich der bedingungslosen Verehrung eines neuen Gottes der Halbwüchsigen widmet: Es waren die Mitglieder der 'Elvis-Presley-Fan-Clubs'." Sie hatten die ganze Nacht für Karten zur Premiere des Elvis-Films "Love Me Tender" angestanden. Der Star, so erklärte der SPIEGEL seinen Leserinnen und Lesern, könne nicht einmal fehlerfrei Gitarre spielen und singe in "grotesk abgewandeltem Rock 'n' Roll-Rhythmus".

Viele für uns Deutsche ungewohnte Dinge übernahmen wir jedoch. Wir erfanden neue Elemente und fügten sie hinzu. Henry Luce, der selber wenig schrieb, gab seinem Blatt die Tendenz vor, in welche Richtung die Artikel geschrieben oder umgeschrieben werden mussten.

Für unsere kleine Truppe aber galt der Satz: "Wir wollen das schreiben, was wir, hätten wir dieses Blatt nicht, anderswo lesen wollten." Bei uns allen stand die politische Überzeugung im Vordergrund. Sie fächerte sich im Lauf der Jahre naturnotwendig auf. Eisern aber blieb der Grundsatz, vor keiner Autorität, nicht einmal vor einer befreundeten, zu kuschen. Diese Gesinnung hat den SPIEGEL groß gemacht. Sie wird ihm weiterhin voranhelfen.