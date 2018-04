Gotteshäuser auf Schienen Als die Kirchen Walzer tanzten

Im März 1977 bebt die Erde in den rumänischen Karpaten, so heftig wie seit Jahrzehnten nirgends in Europa. 1570 Menschen sterben, selbst im 160 Kilometer entfernten Bukarest wanken und stürzen Häuser ein. Diktator Nicolae Ceausescu aber kommt die Katastrophe gelegen - die Natur hat für ihn die Drecksarbeit erledigt.

Denn das Beben liefert ihm den passenden Vorwand und Anlass, Bukarest brachial umzubauen. Mit kilometerlangen Prachtalleen im sozialistischen Monumentalstil. Mit Platz für Aufmärsche von 500.000 Jubel-Bürgern. Mit einem neuen Wahrzeichen, dem auf einem Hügel thronenden "Haus des Volkes", von der Partei als "unsere Akropolis" gefeiert: ein neoklassizistischer Protzpalast mit 3000 Zimmern und 365.000 Quadratmetern, noch heute eines der flächenmäßig größten Gebäude der Welt.

Ärgerlich nur für Ceausescu, dass selbst das Erdbeben zu schwach war für diese raumgreifenden Pläne. So müssen in den Jahren danach doch noch Sprengkommandos und Bulldozer ran.

Ab 1982 reißen sie ein Drittel des historischen Zentrums ab, mehr als 400 Hektar. Das Uranus-Viertel hatte dem Beben getrotzt, nun wird es plattgemacht. Die historischen Villen und Gartenpavillons der einstigen Bourgeoisie verschwinden. Etwa 40.000 Menschen werden enteignet und zwangsevakuiert, mindestens zwölf nehmen sich das Leben.

Doch selbst Ceausescus Zerstörungswut kennt Grenzen. Zunächst lässt er auch 20 Kirchen, drei Klöster und drei Synagogen abreißen. Als aber Priester und Intellektuelle protestieren, auch das Ausland und die Unesco entsetzt sind, lässt Ceausescu sieben der für seine Baupläne lästigen Kirchen einfach wegtransportieren - und zwar rollend auf Schienen.

Als Erstes trifft es 1982 die Verkündigungskirche der "Nonnen-Einsiedelei", ein schmuckes, kleines Gotteshaus von 1726.

Versetzt - und verstümmelt

Fünf Monate dauert die Operation: Arbeiter legen das Fundament frei, treiben Bohrlöcher in die Mauern, zerschneiden die Kirche unten horizontal. Dazu entfernen sie den Kirchenboden und ersetzen ihn durch eine Stahlkonstruktion, in die Flüssigbeton gepumpt wird. Auf dieser Platte kann die 745 Tonnen schwere Kirche angehoben, um 13 Grad gedreht und dann auf Schienen versetzt werden.

Eugeniu Iordachescu Transport der "Nonnen-Einsiedelei", Juni 1982

Winden ziehen sie mit zwei bis drei Metern pro Stunde voran. Nach 101 Stunden auf Schienen hat die Kirche 245 Meter zurückgelegt. Am neuen Bestimmungsort wird sie erneut gedreht, aufs neue Plateau herabgelassen - fertig.

Wenn man so will, hat der Patient überlebt, fühlt sich aber desorientiert. Denn zuvor haben Klosterbauten die Kirche umgeben; sie bleiben zurück und werden abgerissen. Das kleine Gotteshaus steht nun isoliert - und verschwindet später im Schatten wenig religiöser Bauten: Der neue Nachbar ist der rumänische Geheimdienst.

Schneise der Verwüstung

Ähnlich ergeht es auch den sechs anderen Kirchen: Religion hat in Rumäniens Sozialismus offiziell kaum Platz, also verdrängt das Regime die Kirchen aus dem Stadtbild und versteckt sie in dunklen Hinterhöfen.

Der Fotograf Anton Roland Laub erinnert mit dem Bildband "Mobile Churches" an diese absurde, bis heute kaum bekannte Operation und die versteckten Kirchen. Um sie fotografisch nicht zu verzerren, verzichtete er dabei auf ein Weitwinkelobjektiv, trotz der Enge der Hinterhöfe.

Für Laub ist seine Arbeit eine Reise in die eigene Vergangenheit. Als Schüler in Bukarest erlebte er, wie Ceausescu die Stadt "systematisierte", wie es verharmlosend hieß, und gewaltige Wohnblöcke und Verwaltungsgebäude hochziehen ließ, inspiriert von Postmoderne und Art Déco. Mit einer Schneise der Verwüstung ließ der Diktator Platz schaffen für die 3,5 Kilometer lange Allee "Sieg des Sozialismus", die unbedingt breiter sein sollte als die Pariser Prachtstraße Champs-Elysées.

"Meine Mutter hat mich nach der Schule oft zu den riesigen Baustellen geführt", erinnert sich Laub im einestages-Gespräch. Auf ihn wirkte das nicht wie der Aufbruch in die Moderne, sondern "wie eine Bedrohung" in einer "traumatischen Zeit", in der es keine Grenzen, keine Regeln mehr gab.

Die Baupläne trafen auch Laubs Familie: Das Elternhaus seiner Mutter wurde enteignet, der Zwangsabriss stand bevor. "Mein Großvater erlitt daraufhin einen Schlaganfall", erzählt Laub. "Er verstarb und musste nicht mehr miterleben, wie sein Haus abgerissen wurde."

"Ich habe mit den Kirchen Walzer getanzt"

Davon blieben die sieben Kirchen immerhin verschont. Der Mann, der die technisch anspruchsvolle Verschiebungsmethode entwickelte, wird in Bukarest noch heute als Kirchenretter verehrt: Eugeniu Iordachescu, 88. Der Bauingenieur ist stolz auf sein Werk. Bauten drehen, versetzen, wieder drehen - "ich habe mit den Kirchen Walzer getanzt", sagt er gern.

Damals aber erklärten ihn die meisten Fachkollegen für verrückt, erzählte Iordachescu 2016 dem "Guardian". Also grübelte er allein weiter und beobachtet einen Kellner, der Getränke auf einem Tablett balancierte. "Ich erkannte: Das Geheimnis der Gläser, die nicht herunterfielen, war das Tablett." Fehlte nur noch ein Tablett für tonnenschwere Gebäude.

Ganz neu ist diese Idee nicht: Schon 1907 war im badischen Ebingen eine historische Villa auf Schienen umgezogen. Zwei Jahre später wechselte im US-Bundesstaat Kansas gleich eine ganze Stadt auf von Pferden gezogenen Gleitkufen den Standort - so wollten die hoch verschuldeten Bewohner ihren Gläubigern entkommen.

In Rumänien wird Iordachescu nach seinem ersten Erfolg immer mutiger, wagt sich an größere, schwerere Gebäude, meistert auch Gefälle. Wie 1985 beim bedeutendsten Bauwerk, das er versetzt: der prächtigen Sankt-Nikolaus-Kirche von 1591, Teil des schon abgerissenen Klosters Mihai Voda.

Rumäniens Mondlandung

289 Meter sind diesmal zurückzulegen - und zwar im Tandem, Kirche plus freistehender Glockenturm. Der Gebäude-Walzer ist perfekt choreografiert: erst 25 Meter Richtung Süden. Drehung. 15 Meter gen Westen. Drehung. 242 Meter nach Osten. Drehung. Sieben Meter Richtung Süden. Applaus.

Unter Ceausescu arrangierte sich die Kirche, beruhigt durch die Rettung ihrer Bauten, am Ende mit dem Regime. Der Diktator dankte es auf seine eigene, zynische Weise: Nur einen Monat, nachdem 1982 die erste Kirche so aufwendig verrückt war, ließ Ceausescu sie plötzlich schließen. Erst 1995 wurde sie wieder geweiht und eröffnet. "Das System war launisch", sagt Fotograf Laub lakonisch.

Ingenieur Iordachescu brachten diese Launen Ruhm. Neben den sieben Kirchen durfte er 22 weitere Häuser und Gebäude versetzen. Das schwerste war ein Kloster und wog 9000 Tonnen. Diese Leistung, so schwärmten die Menschen, war für das kleine Rumänien so begeisternd wie für die USA die Mondlandung.

Derzeit verändert sich Bukarests Stadtbild wieder radikal. Hinter Ceausescus "Palast des Volkes", für den einst so viele Kirchen weichen mussten, erhebt sich der Rohbau einer 120 Meter hohen Kathedrale. Sie wird einer der größten orthodoxen Kirchen der Welt sein und den pompösen Palast des 1989 gestürzten Tyrannen deutlich überragen.

Es wirkt wie eine späte Rache der Rumänisch-Orthodoxen Kirche an Ceausescu. Ein Triumph der Religion über den Kommunismus. Dazu passt der Name des neuen Wahrzeichens: "Kathedrale der Erlösung des rumänischen Volkes".