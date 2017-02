Iran 1971 Als der Schah zur größten Party auf Erden lud

1971 schmiss Mohammad Reza Pahlavi, Schah von Persien, selbst ernannter "König der Könige", die wohl protzigste Party aller Zeiten. Zum Anlass nahm er das 2500-jährige Bestehen der persischen Monarchie. Eingeladen waren Staatsoberhäupter und Königshäuser aus aller Welt.

Das Fest war mehr als nur eine verschwenderische Gala: International sollte die Veranstaltung Iran einen Platz unter den führenden Nationen sichern und die Legitimität seines Herrschers unter Beweis stellen. Innenpolitisch war sie eine ebenso unverhohlene wie verhängnisvolle Beleidigung der muslimischen Geistlichkeit, die als einzige die Macht besaß, den Schah herauszufordern.

Abdolreza Ansari war damals Mitglied des Komitees, das die opulente Feier organisieren sollte. Sein Vorgesetzter, der ehemalige Premier Irans und Schah-Vertraute Asadollah Alam, wurde deutlich: "Das Ansehen Irans steht auf dem Spiel", die Festivitäten seien "von nationaler" Bedeutung. Alam habe ihm gesagt: "Wenn die Arbeiten nicht rechtzeitig fertig werden, werde ich jeden von euch erschießen und anschließend mich selbst", erzählt Ansari.

Der Aufwand war beispiellos. Die Ruinen von Persepolis, der ehemaligen Hauptstadt Persiens, waren der Veranstaltungsort inmitten einer wüstenartigen Hochebene. Eigens wurde ein Flughafen errichtet, dazu eine 80 Kilometer lange Autobahn. Nach einem Jahr war die verschwenderische Oase fertig, geschmückt mit frisch gepflanzten Wäldern, Blumen, Springbrunnen und 50.000 aus Europa importierten Singvögeln.

"Eines Tages wird man dafür bezahlen"

Transportflugzeuge lieferten tonnenschwere Eisblöcke, um die 25.000 Flaschen Wein für die Staatsgäste zu kühlen. Das berühmte französische Restaurant Maxim's schloss zwei Wochen lang, um ausschließlich fürs Catering zu sorgen. Auf der Speisekarte standen unter anderem Kaviar, Foie Gras, gefüllte Wachteln, Champagner.

Dante Franzetti, einer der eingeflogenen Chefkellner für das Bankett, erkannte schnell die Gefahr der Provokation, die von einer Veranstaltung solchen Ausmaßes in einem Entwicklungsland ausging: "Wenn man Hunderte Millionen Dollar ausgibt, muss man das verantworten können. Eines Tages wird man dafür bezahlen."

Video SPIEGEL TV

SPIEGEL Geschichte, der über Sky zu empfangen ist

Die Gästeliste war imposant: 69 Staatoberhäupter erschienen persönlich oder schickten ihre Stellvertreter, wie US-Präsident Richard Nixon seinen Vize Spiro Agnew. Ebenfalls unter den Gästen: Diktatoren wie Haji Mohamed Suharto aus Indonesien, das Ehepaar Broz Tito aus Jugoslawien, die Ceausescus aus Rumänien sowie das philippinische Kleptokratenpaar Ferdinand und Imelda Marcos.

Unterdessen ließ sich Bundespräsident Gustav Heinemann von Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel vertreten, aus gesundheitlichen und wohl auch innenpolitischen Gründen. Wenige Jahre zuvor hatte der Staatsbesuch des politisch höchst umstrittenen Schahs in Deutschland erhebliche Turbulenzen ausgelöst: 1967 gab es wütende Proteste in Berlin, die Schah-Anhänger mit Attacken auf Demonstranten beantworteten ("Prügel-Perser"). Bei einer Demo am 2. Juni wurde der Student Benno Ohnesorg erschossen.

Gekrönte Häupter aus aller Welt

Bei der Party in Persepolis vom 12. bis zum 16. Oktober 1971 waren auch fast alle europäischen Königshäuser vertreten, darunter König Juan Carlos von Spanien, Prinzessin Sophia von Griechenland, Fürst Rainier und Fürstin Gracia Patrizia von Monaco. Anstelle der britischen Königin Elisabeth II. kamen Prinz Philipp und Prinzessin Anne. Haile Selassie, Kaiser von Äthiopien, reiste gleich mit einer 75-köpfigen Entourage an.

Die Anreise schildert Prinz Michael von Griechenland so:

"Die Monarchen aus Skandinavien mieteten zu dritt ein Flugzeug an. Ich bin mit meinem griechischen Cousin König Konstantin mitgeflogen. Dann fuhr man meilenweit durch die Wüste. Plötzlich tauchte ein Wald aus hohen Säulen auf. Direkt daneben war eine Art Dorf, fast schon eine Stadt, errichtet aus Zelten. Allein das war schon märchenhaft."

Nach drei Festtagen waren die importierten Vögel verdurstet, das Eis war geschmolzen. Die enorme Verschwendung provozierte die Kritiker des Schah-Regimes ebenso wie islamistische Fanatiker im Land: "Er brachte jeden gegen sich auf", erinnert sich Abolhassan Banisadr, damals Schah-Gegner und später iranischer Präsident, an die verhängnisvolle innenpolitische Wirkung. "Die Opposition war vereint in ihrer Ablehnung dieser Feier. Wirklich jeder - von den Linken bis hin zu Chomeini in seinem Exil."

Der Schah indes beharrte auf seiner königlichen Unfehlbarkeit, legitimiert von höchster Instanz:

"Ich glaube fest, dass ich einen göttlichen Auftrag zu erfüllen habe. Ich glaube an Gott, deshalb erkläre ich: Ich handele auf göttlichen Befehl. Hinzu kommt die besondere Beziehung zwischen dem persischen Volk und seinem König. Das zusammen macht es zu einer ganz besonderen Beziehung. Die verstehen manche Leute vielleicht nicht."

Pahlavi sah sich als Herrscher von Gottes Gnaden. Dabei hatte sich sein Vater Reza Schah Pahlavi, der aus einfachsten Verhältnissen stammte, 1925 als Militär an die Macht geputscht. 1941 marschierten die Briten und Sowjets ein und zwangen ihn zur Abdankung. Den "Pfauenthron" bestieg daraufhin sein Sohn Mohammad Reza, erst 21 Jahre alt, erzogen in der Schweiz.

Brutale Unterjochung von Kritikern

Der junge Herrscher wollte sein Land nach westlichem Vorbild modernisieren, nicht zuletzt, um Iran mit seinen Ölquellen als unabhängige internationale Wirtschaftsmacht zu etablieren. Anfang der Sechzigerjahre setzte er weitreichende politische, wirtschaftliche und soziale Reformen in Gang, von der Alphabetisierung über die Stärkung der Frauenrechte bis zur Umverteilung von Land an Kleinbauern.

Teheraner Museum - der Kunstschatz der Kaiserin Stolze Regentin: Die persische Kaiserin Farah Diba sammelte Kunst aus aller Welt und eröffnete im Oktober 1977 das Museum TMOCA in Teheran, für den Iran spektakulär. Die Bilder von der Feier wurden noch nie öffentlich gezeigt - SPIEGEL ONLINE hat sie exklusiv vorab. Vor einem modernen Kunstwerk der Sammlung: Das iranische Herrscherpaar Mohammad Reza Pahlavi und Farah Diba hielt sich lange an der Macht. Ein Großteil der Menschen in Iran blieb in Armut, während die Ölvorkommen der Oberschicht beträchtliche Reichtümer eintrugen. Einen Teil davon investierte die Kaiserin in Gemälde und Skulpturen... ...und ließ dafür ein prächtiges Museum bauen, auf einer Fläche von 7000 Quadratmetern im Farah-Park (heute Laleh-Park) von Teheran. Das Foto zeigt das Publikum am Eröffnungsabend, sehr interessiert an den ständig wechselnden Aufführungen von Tanzgruppen und Kunstereignissen. Moderne Tanzgruppen (die Kaiserin im Hintergrund auf einem Sofa): Der erste Abend war pompös, die 1953 geborene iranische Fotografin Jila Dejam dokumentierte ihn. Weg vom Traditionellen: eine Kunst-Performance mit Federn und Klarsichtfolie. Dejams Bilder werden ab 15. Februar 2017 erstmals in einer Ausstellung öffentlich präsentiert - von der Galerie BOX Freiraum (Boxhagener Str. 96 in Berlin-Friedrichshain). Rundgang: Kaiserin Farah Diba begutachtet ein Kunstwerk des neu gebauten Tehran Museum of Contemporary Art (TMOCA), das eine große Sammlung zeitgenössischer Kunst beherbergte. Moderne Kunst: Diskussion mit Kaiserin Farah Diba über die angekauften Werke, die es zuvor in Teheran nie zu sehen gab. Das iranische Herrscherpaar versuchte, das Land in den Sechziger- und Siebzigerjahren stärker in Richtung westliche Modernität zu steuern, hielt allerdings nichts von westlicher Meinungsfreiheit und ließ mit aller Härte gegen Kritiker vorgehen. Besichtigung des neu erbauten Geländes: Auch heute noch gelten die Werke im TMOCA als eine der wichtigsten Sammlungen westlicher Kunst außerhalb Europas und Nordamerikas. Irritation erwünscht: Die TMOCA-Kuratoren pflegten ein offenes Kunstverständnis und wählten weltweit aus, bei Kunstwerken ebenso wie bei Performance-Künstlern. Im Gespräch mit Architekten und Mitarbeitern: Farah Diba kurz vor der Eröffnung. Das Museumsgebäude umgibt ein Skulpturengarten mit Werken internationaler Künstler. Auch heute noch gelten die Werke im TMOCA als eine der wichtigsten Sammlungen westlicher Kunst außerhalb Europas und Nordamerikas. Für Kunst ist überall Platz: Die Eröffnung im Oktober 1977 lief über mehrere Tage, Veranstaltungen fanden auch auf den Museumsdächern statt. Großer Augenblick: Das Publikum schlendert am Eröffnungsabend durch den Museumsneubau. Fotografin Jila Dejam war später auch für die Fotografiesammlung des Museums verantwortlich. Offen für westliche Einflüsse: In der lauen Eröffnungsnacht zeigten Performance-Gruppen ihre Kunst. Kunstinteressierte am Eröffnungsabend: Konzipiert wurde das Museum bereits in den Sechzigerjahren, gebaut ab 1974 - die Erhöhung der Erdölpreise führte zu höheren Einnahmen für die iranische Wirtschaft, das machte vieles möglich. Farah Diba mit dem amerikanischen Kurator David Galloway: Zeitgenössische Kunst aus dem Iran wie auch Werke von westlichen Künstlern waren im TMOCA vertreten. Sechs Ausstellungen wurden 1977 nach und nach der Öffentlichkeit präsentiert, um den 14. Oktober herum, den Geburtstag der Schah-Gattin und Schirmherrin. Performance im TMOCA: Spiel mit Tradition und Moderne - neben Gemälden und Skulpturen fanden auch Musik und Tanz ihren Platz. Solche Aufführungen hatte ein Großteil des Publikums noch nie gesehen. Moderner Tanz einer internationalen Gruppe: Damals waren solche Auftritte noch möglich. Nur eineinhalb Jahre später war es vorbei mit der Öffnung der iranischen Kunstwelt. 1979 verließ die Schah-Familie das Land. Die islamische Revolution begann, bald verboten konservative Moralwächter nahezu alles, was Menschen Freude bereitet. Hippies und Happiness - junge Iraner tanzen in der warmen Herbstnacht der Eröffnung. Als die Kleriker um Ajatollah Chomeini nach der Flucht des Schahs die Macht übernahmen, verschwand ein Großteil der Kunstschätze im Keller. Dort kümmerten sich die Kunstverständigen liebevoll um den Erhalt der Sammlung, wie eine Dokumentation von Natalie Amiri, Iran-Korrespondentin der ARD, zeigt. Ihren Film über das TMOCA strahlt der Sender Arte am 26. Februar um 17.35 Uhr aus. Die amerikanische Kuratorin Donna Stein diskutiert mit Farah Diba über ein Kunstwerk. Die von der Schah-Gattin aufgebaute Sammlung widersprach allen Kunstvorstellungen konservativer Muslime, mit der Weltoffenheit war es zu Beginn der Achtzigerjahre schlagartig vorbei. Neue Ausdrucksformen: Expressiver Tanz war im Westen gerade erst entwickelt worden, 1977 kam er auch nach Teheran. Und war bald darauf wieder verboten. Auch ungezählte Gemälde und Skulpturen blieben lange vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen und drohten in Vergessenheit zu geraten, bis in den letzten Jahren einige Spitzenwerke auch wieder im Ausland gezeigt werden konnten. Fantastische Performer: Die Vorstellungen im TMOCA in diesen Tagen konnten sich messen mit solchen in New York und Paris. Spiel mit Formen und Figuren: Modernes Theater mit neuen Tanzformen wurden im Iran erstmals im TMOCA einem breiteren Publikum gezeigt. Das "Öl-Bad" eines japanischen Künstlers animierte zu Diskussionen über Kunstwerke, deren Botschaft nicht auf den ersten Moment leicht ersichtlich sind... ...und spielte an auf die Abhängigkeit des Landes von seinen natürlichen Ressourcen. Heute lebt Farah Pahlavi, inzwischen 78 Jahre alt, teils in Frankreich, teils in den USA. Im kommenden Heft wird der SPIEGEL ein Interview mit ihr veröffentlichen. Die digitale Ausgabe gibt es ab Freitag, 18 Uhr, hier: www.spiegel.de/spiegel

Das Programm sei gegen Gott gerichtet, protestierten konservative bis radikale islamische Geistliche, an ihrer Spitze der noch fast unbekannte Ruhollah Chomeini. Doch der Schah setzte es mit aller Härte durch, sein Geheimdienst Savak verbreitete Angst und Schrecken.

Die Modernisierung von oben stieß auf anhaltenden Widerstand, bei religiösen Fanatikern wie bei linken Studenten. Esmaeil Khataie war einer der führenden Studentenvertreter in den Jahren 1969 bis 1971. Er beschreibt die Frustration der jungen Leute, denen das diktatorische Regime jede kritische Meinungsbildung untersagte:

"Wir wollten dazulernen, um herauszufinden, wo unser Platz in der Welt war. Doch daran wurden wir gehindert. Selbst ein Buch zu lesen, war schwierig und gefährlich. Wenn sie uns mit einem verbotenen Buch erwischten, schlugen sie uns halbtot. Die Geheimpolizei durchsuchte unser Haus. Da fing ich an, mich politisch zu engagieren. Je länger der Schah regierte, desto schlimmer wurde die Unterdrückung."

In diesem Polizeistaat kam es zu massenhaften Verhaftungen und schlimmsten Folterungen. Nach außen indes wollte der Schah das Bild eines weltoffenen und fortschrittlichen Iran vermitteln - auch mit dem Staatsakt 1971, international übertragen im Fernsehen.

"Es war der falsche Knall"

"Das war ein bisschen wie ein Debütantenball, quasi eine gesellschaftliche Premiere: Iran ist im Kommen!", sagt Ali Ansari, Historiker an einer schottischen Uni. "Die Botschaft dahinter: Wir wollen in die erste Liga der Nationen aufsteigen - und zwar mit einem Knall. Es war der falsche Knall."

Mit einem Feuerwerk endete das geschätzt 100 Millionen Dollar teure Spektakel. Anlässlich dieser Maßlosigkeit kam es weltweit zu wütenden Protesten gegen den protzenden autoritären Herrscher und in den USA zu einem Anschlag auf das iranische Konsulat in San Francisco. Chomeini, seit 1964 im Exil, ließ seinen Anhängern die Botschaft übermitteln:

"In einigen Dörfern sind die Kinder so hungrig, dass sie das Gras auf den Weiden essen. Doch dieses tyrannische Regime verschwendet Millionen Dollar für diverse schändliche Feste. Das katastrophalste von allen ist die 2500-Jahr-Feier zur Gründung der Monarchie. Jeder, der daran teilnimmt, verrät den Islam und das iranische Volk."

1971 lebte noch immer fast die Hälfte aller Iraner unterhalb der Armutsgrenze. Der Schah prophezeite ihnen 1974 in einem SPIEGEL-Interview eine rosige Zukunft: "In zehn Jahren werden wir das sein, was Sie heute sind, Deutschland, die Franzosen oder die Briten."

Und dann fraß die Revolution ihre Kinder

Tatsächlich ebnete er den Radikalen den Weg an die Macht - mit seiner Mischung aus Prunksucht, Unterdrückung der Meinungsfreiheit, Modernisierung gegen alle Widerstände und Missachtung aller religiösen Strömungen.

1979 wurde der hochmütige Herrscher aus dem Land gejagt, Ajatollah Chomeini kehrte zurück. In einer ersten, kurzen Phase der Freiheit atmete das Land zunächst auf. Mohammad Reza Pahlavi irrte hernach in einer Odyssee als Persona non grata mit seiner Familie von Staat zu Staat und starb am 27. Juli 1980 in einem ägyptischen Militärkrankenhaus an seinem Krebsleiden.

Da hatte die "Islamische Revolution" längst begonnen, ihre Kinder zu fressen - zügig drängten Kleriker in alle Regierungsämter, Chomeini festigte seine Macht und verwandelte Iran in eine religiöse Willkürdiktatur. Wie sein Vorgänger, der "König der Könige", und wie seine Nachfolger an der Spitze der nunmehr Islamischen Republik Iran sorgte er mit brutaler Unterdrückung von Oppositionellen dafür, dass Haftanstalten wie das berüchtigte Teheraner Evin-Gefängnis stets mit politischen Gefangenen gefüllt blieben.