Schalke und Dortmund 1997 Die Jubelwoche im Ruhrgebiet

WM 2010: Didier Drogba, Elfenbeinküste

Heiß wie Feuer und kalt wie Eis - so kalt, dass er gegen Bayern 2012 im Finale dahoam den letzten, entscheidenden Elfmeter einlochte. Prompt wählten ihn die Chelsea-Fans online zum besten Spieler aller Zeiten. Auch in Afrika ist Drogba ungeheuer beliebt. Nicht bloß, weil er ein atemberaubender Fußballer ist. Er unternimmt auch eine Menge fürs Gemeinwohl. So spendete er für den Bau eines Krankenhauses in Abidjan und für die Hinterbliebenen eines Grubenunglücks in Soma.