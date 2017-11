In sieben Schritten Wie Hühnersonnenbrillen Colt Seavers das Leben retteten

2. Schritt: Tierquälerei to go



...die Geflügelzucht in den USA völlig umzukrempeln: Waren Hühner zuvor nur in Kleinzucht gehalten worden, lebten sie in den Fünfzigerjahren zu Zigtausenden in riesigen Stallanlagen. Amerika wurde ein Vorreiter der Massentierhaltung von Hühnern. Sie sollte die Essgewohnheiten der Amerikaner verändern: Ende des 19. Jahrhunderts war Hühnerfleisch ein Luxusartikel gewesen, viermal teurer als Rind und sogar kostspieliger als Hummer. Jetzt wurde es plötzlich erschwinglich. Und die Amerikaner entdeckten ihren Appetit auf Huhn.



Dieser Hühnerboom wurde weiter vorangetrieben durch den "National Broiler Council", 1954 gegründet, um neue Vermarktungsstrategien für das nun massenhaft produzierte Hühnerfleisch zu finden. Und durch eine Erfindung von Robert C. Baker. Dem Forscher gelang es, (nicht nur) das Fleisch der Hühner zu einer Masse zu verarbeiten, die mit Paniermehl überzogen und frittiert, ohne Knochenteller auch leicht im Gehen oder sogar beim Autofahren verzehrt werden konnte: das Chicken Nugget.



Die US-Hühnerzucht wandelte sich zu einer millionenschweren Industrie, die Eier in Brutapparaten ausbrütete und Tiere mit Vitaminpräparaten und Antibiotika notdürftig vom Sterben abhielt, bis sie schlachtreif waren. Den Futterdrang von Masthähnchen prägte man durch Zucht so aus, dass sie sich kaum noch freiwillig aus dem eigenen Kot erhoben - so sie es denn unter der Last ihrer Fleischberge überhaupt noch konnten.



Bald stellten amerikanische "poultry farmer" nicht nur Tonnen von Hühnerfleisch für den US-Markt her, sondern...