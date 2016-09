Nukleares Erbe, unsichere Zukunft

Priit Orav zaudert nicht lange. Schnell streift er sich die Kleider von Leib und rennt los, in die Ostsee. Es ist ein kühler Tag im Herbst 2015, sechs Uhr morgens, Nieselregen. Nur Verrückte springen um diese Jahreszeit in die kalten Wellen. Und nur Verrückte ziehen wie er nach Sillamäe, glauben Oravs estnische Freunde. In eine Stadt, die nun nicht mehr geheim ist. "Hier liegen meine Wurzeln", sagt Orav, ein langhaariger 52-Jähriger mit blauen Augen und großen Arbeiterhänden.

Priit Orav in der Ostsee

So plötzlich, wie der Ort nach dem Krieg aus dem Boden gestampft wurde, so schnell verliert er seine Bestimmung. Als die Esten Ende der Achtzigerjahre auf die Straße gehen und für ihre Unabhängigkeit demonstrieren, marschieren die Einwohner Sillamäes nicht mit. Sie fühlen sich nicht - wie die Esten - dem Westen verbunden, sondern eher dem Osten. Und sie jubeln nicht, als am 20. August 1991 die verfassungsgebende Versammlung Estland zum eigenständigen Land erklärt.

"Für die Einwohner Sillamäes war unsere Unabhängigkeit der Rauswurf aus dem Paradies", glaubt die estnische Historikerin Ivika Maidre, die ganz in der Nähe Sillamäes aufwuchs und bis heute in der Region lebt.

Die geheime Fabrik stellt umgehend die Verarbeitung von Uran ein. Kurz darauf nimmt das Unternehmen unter dem Namen Silmet die Aufarbeitung Seltener Erden und Metalle wieder auf. Es wird umstrukturiert und privatisiert, viele Mitarbeiter müssen gehen.

Ivika Maidre

Der junge estnische Staat, der fast 50 Jahre lang unter der sowjetischen Besatzung gelitten hat, besetzt in der Regel wichtige Posten in der Verwaltung jetzt allein mit Esten. Wer die Staatsangehörigkeit erhalten möchte, muss Estnisch sprechen. Das kann in Sillamäe fast niemand. Die Privilegien der Sowjetzeiten sind dahin: automatisch zugewiesene Wohnungen, ein sicherer Job, frühe Rente.

Wozu eine estnische Republik? Das fragen sich viele Einwohner. Auch Aleksander Popolitov. Er ist offiziell Staatenloser. Denn wer keinen estnischen Pass bekommen will oder kann, bleibt "Nichtbürger". Man erhält einen grauen "Alien"-Reisepass oder beantragt einen russischen. Dann allerdings bleibt man von nationalen Wahlen ausgeschlossen und darf keine Berufe im öffentlichen Dienst ausüben. Aleksander Popolitov, der nach der Wende die Überbleibsel der Sowjetunion gesammelt und sich für den Aufbau des Stadtmuseums engagiert hat, darf dort zwar arbeiten, aber leiten tut es jemand anders.

Zeitzeugin Hiilo erinnert sich

"Ich bin vom Staat enttäuscht", sagt er. Aber Popolitov spricht bis heute kaum ein Wort Estnisch. Und so ist er zwischen alten Möbeln, einer Gesteinssammlung und Büsten Lenins wie ein lebendes Inventar des Museums, das eine längst vergangene Zeit dokumentiert.

Doch auch auf estnischer Seite kommt es nach 1991 zum bösen Erwachen. Umweltschützer schlagen Alarm - wegen der nuklearen Abfalllagune der geheimen Uranfabrik. Der "See des Todes", wie ihn die Stadtbewohner nennen, ist nicht ausreichend gesichert. Nur ein instabiler, im Laufe der Zeit zunehmend poröser und zu niedriger Damm hindert 6,5 Millionen Kubikmeter radioaktiven Schlamm, Asche und Flüssigkeiten daran, sich in die Ostsee zu ergießen. "Wir mussten ganz schnell handeln", sagt Raimo Jaaksoo vom estnischen Umweltministerium.

Mehr als zehn Jahre lang dauert die Rettungsaktion. Erst 2009 kann der "See des Todes" sicher versiegelt werden, ein 21,24-Millionen-Euro-Mammutprojekt. Heute bedeckt ein 50 Hektar großer grüner Schutzhügel den See, der regelmäßig überprüft, vermessen und auf Strahlung hin untersucht wird.

Experte Jaaksoo über den See des Todes

Der See liegt am Rand des Hafens von Sillamäe, in einem Zollgebiet. Die dort angesiedelten Unternehmen sollen der Wirtschaft der Stadt neuen Aufwind geben. Dazu zählt nach wie vor die Firma Silmet, die 2011 von der amerikanischen Firma Molycorp übernommen wurde. Tatsächlich ist die Arbeitslosenquote mit fünf Prozent vergleichsweise gering. Dafür gibt es andere Probleme.

"Jedes Jahr verlieren wir etwa 200 bis 300 Menschen", sagt Anton Makarjev, 26, von der Stadtverwaltung. "Die Hälfte geht weg, die anderen sterben." Auch von seinen Klassenkameraden sind nur fünf in Sillamäe geblieben, "alle anderen sind in Tallinn oder London". Seit Estland unabhängig wurde, ist die Stadt von rund 20.000 Einwohnern auf etwa 14.000 geschrumpft. Mehr als 95 Prozent der Bewohner sind bis heute russischsprachig, lediglich 35 Prozent besitzen die estnische Staatsbürgerschaft.

Es ist 25 Jahre her, dass Estland wieder ein unabhängiger Staat wurde. Die einstige Produktionsstätte der Sowjetischen Nuklearindustrie hat ihre Funktion verloren. Für viele Einwohner Sillamäes ein Schock: Das privilegierte Leben hatte ein Ende. Eine alte Leninbüste vor dem Stadtmuseum erinnert noch heute an vergangene Zeiten.

"Sillamäe ist für mich weiterhin eine geschlossene Stadt. Nicht estnisch. Nicht russisch. Sondern immer noch sowjetisch", sagt Ivika Maidre. Die russischsprachige Bevölkerung mag in Estland eine Minderheit sein. Doch in der Gegend rund um Sillamäe gehört die Historikerin als Estin zur Minderheit.

Sich wie etwa die russischstämmige Bevölkerung in der Ukraine abspalten zu wollen, weisen die Bewohner Sillamäes dennoch weit von sich. Fast jeder kennt jemanden, der in den Neunzigerjahren, frustriert von der Estnischen Republik, von Sillamäe nach Russland gezogen ist - und es hinterher bitter bereut hat.

"Sillamäe ist meine Heimat", sagt auch Aleksander Popolitov. Was ihm misslang, die Integration in die Estnische Republik, war für seine Kinder kein Problem. Seine Töchter beherrschen vier Sprachen und leben in Tallinn, ein Enkel dient in der estnischen Marine.

Anton Makarjev

Auch Anton Makarjev von der Stadtverwaltung fühlt sich nicht russisch. Und auch nicht estnisch, eher wie eine Mischform. "Wir sind Estlandrussen", sagt er, "mit englischem Musikgeschmack."

Nur die Esten selbst tun sich schwer, die Region zu akzeptieren, die sich im äußersten Nordosten des Landes an die EU-Außengrenze schmiegt. So wie die Freunde von Priit Orav. Verrückt nennen sie ihn. "Aber Sillamäe ist doch auch unsere Heimat, das Land unserer Vorfahren", entgegnet er.

Sechs Jahre hat es gedauert, bis Orav sich das Land zurückerobert hat, das sein Großvater 1892 gekauft hatte und das von den Sowjets enteignet wurde. Zum 50 Hektar großen Besitz gehörte ein Waldstück. Das gibt es nicht mehr, dort liegt die Ölschiefermine. Doch die Ruine des alten Bauernhofs, drei Kilometer westlich von Sillamäe, stand noch. Jetzt ist er dabei, das Haus zu renovieren und ein Ferienlager für estnische Schüler aufzubauen, damit sie diese Region kennenlernen. Und für Touristen. Sillamäe mit seiner stalinistischen Architektur, glaubt Priit Orav, wäre doch besonders für Leute aus dem Westen interessant:

Urlaub in einer Stadt, die es nicht gab.