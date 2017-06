Angolas Herrscherin Nzinga Die skrupellose Königin

Die Matamba-Krieger rückten vor und schlugen dann blitzschnell zu. Ihrer Übermacht hatten die Fürsten im Süden des einst mächtigen Kongo-Königreiches um 1640 wenig entgegenzusetzen. Zu sicher fühlten sie sich im Hochland und mussten nun zusehen, wie ihre besten Krieger niedergemetzelt oder in die Matamba-Armee gezwungen wurden.

Den anderen blühte kein besseres Leben - sie wurden in die Sklaverei verschleppt und an der Küste des heutigen Angola von Matamba-Kämpfern auf Schiffe holländischer Sklavenhändler getrieben. Dann verschwanden sie auf Nimmerwiedersehen in den Plantagen europäischer Kolonisatoren.

Es war ein ungleicher Krieg, die Kongoherrscher konnten nur verlieren: Ihre Gegnerin, die Matamba-Königin Nzinga, war skrupellos und machthungrig. Um mit den Portugiesen verhandeln zu können, war sie zuvor zum Katholizismus konvertiert. Als der Frieden mit den portugiesischen Invasoren zerbrach, wechselte sie jedoch die Fronten, erwies den Holländern ihre Gunst und bekriegte die Portugiesen.

Eine Sklavenhändlerin als Namensgeberin?

Nzinga verfügte über eine starke Armee und das nötige Kapital. Sie war nicht nur eine Herrscherin, die ihre Gegner geschickt auszutricksen verstand; sie wurde im 17. Jahrhundert vor allem zur Sklavenhändlerin. Und Sklavenhandel verhieß Reichtum. Die Holländer wurden Nzingas beste Kunden.

Fast 400 Jahre später tobt nun in Berlin ein bizarrer Streit. Es geht um die Benennung von Straßen im "Afrikanischen Viertel", es geht auch um die historische Rolle von Königin Nzinga. Manche sehen in ihr eine Heldin des Widerstands gegen den Kolonialismus, andere eine Machtpolitikerin und Sklavenhändlerin.

Der Sklavenhandel war das wohl schändlichste Geschäft jener Zeit. Die Portugiesen hatten im 16. Jahrhundert damit begonnen, Sklaven von Afrikas Westküste nach Brasilien zu verschiffen. Schnell mischten auch andere Nationen im lukrativen Handel mit, grasten Holländer ebenso die Küsten ab.

Sklavenhändlerin als Namenspatin? Von Königin Nzinga, die im 17. Jahrhundert über zwei afrikanische Völker herrschte, zeichnet ein Unesco-Comic ein durch und durch heroisches Bild: als exzellente, mutige Anführerin der erfolgreichen Gegenwehr gegen portugiesische Invasoren. Eine Reihe von Unesco-Comics soll den Leserinnen und Lesern große Frauen in der afrikanischen Geschichte nahebringen. Der Band über Nzinga erschien 2014. In dieser simplen, farbenprächtigen Geschichtsschreibung unterschlägt die Unesco die dunklen Seiten ihrer Biografie. Es geht allein um ihre Heldinnenrolle bei der Abwehr der Portugiesen, nicht um ihre eigene Verstrickung in den Sklavenhandel, von dem Nzinga enorm profitierte. Säulenheilige und "Role Model": So beschreibt der Unesco-Comic das Leben von Königin Nzinga, endet aber just dort, wo ihre vorbildhafte Rolle im Kampf gegen den Kolonialismus endet - und ihre eigene Verstrickung in den Sklavenhandel beginnt. Königin Nzinga (1583 bis 1663) herrschte einst über Ndongo und Matamba, Regionen im heutigen Angola. Fast vier Jahrhunderte steht sie nun im Mittelpunkt eines bizarren Schilderstreits in Berlin: Soll eine Straße benannt werden nach einer Herrscherin, die den einen als Heldin des Widerstands gegen den Kololianismus gilt und den anderen als gewissenlose Sklavenhändlerin? Lüderitzstraße heißt bisher eine Straße im Afrikanischen Viertel des Berliner Stadtteils Wedding, benannt nach Adolf Lüderitz (1834-1886), der... . ... als Kaufmann nach Afrika ging. Lüderitz luchst 1883 den Einheimischen im heutigen Namibia durch den "Meilenschwindel" große Flächen Land ab, die danach zu "Deutsch-Südwestafrika" gehörten und bis 1915 Kolonie blieben. Die Stadt Lüderitz in Namibia wurde häufig auch zu "Lügenfritz" verballhornt, wegen des Betrugs durch den Kaufmann. Im Afrikanischen Viertel in Berlin erinnern etliche Straßen und Plätze an die Zeit des Kolonialismus, darunter die Sansibarstraße, die Ghana- oder die Togostraße - unverfänglichere Namen als die der drei Kolonialherren. Umstritten ist auch der Nachtigalplatz, benannt nach dem Afrikaforscher Gustav Nachtigal (1834-1885). Anders als etwa bei Carl Peters, einem Rassisten von berüchtigter Brutalität, ist die Rolle von Nachtigal heute umstritten, denn... ...der Pfarrerssohn (hier in tunesischer Kleidung) nahm in Afrika eine zwiespältige Rolle ein: Einerseits schickte ihn Bismarck nach Afrika; Nachtigal wurde 1884 für ein Jahr bis zu seinem Reichskommissar für Deutsch-Westafrika und stellte Togo und Kamerun unter "deutschen Schutz", also unter deutsche Herrschaft. Andererseits begleitete er als Forscher Sklavenhändler im Tschad - und kaum jemand in seiner Zeit verurteilte die Praxis des Sklavenhandels so konsequent und leidenschaftlich wie Nachtigal in seinen Tagebüchern. Mindestens ebenso fragwürdig ist die Rolle von Königin Nzinga im 17. Jahrhundert. Dieses Bild von 1804 zeigt die von ihr angeordnete Enthauptung von Rivalen. Nzinga, auch bekannt als Ana de Sousa, nachdem sie zum katholischen Glauben konvertierte, widersetzte sich früh den portugiesischen Eindringlingen. Sie machte aber später mit ihnen gemeinsame Sache, wie zuvor schon mit den Holländern, war stets auf ihren eigenen Vorteil bedacht und verdiente am Sklavenhandel. Diese Szene wurde früh berichtet und fand unlängst auch ganz ähnlich Eingang in einen Unesco-Comic: Bei Verhandlungen mit Portugiesen wird Nzinga kein Sitzplatz angeboten, sie soll auf dem Boden kauern - also ruft sie einen Diner herbei und nimmt auf ihm Platz.

Ohne die Hilfe afrikanischer Kollaborateure wären sie nicht weit gekommen - meist wagten sich die Europäer nicht weit ins Landesinnere, wo Gefahren lauerten und wo sie das Herz der Finsternis wähnten.

Wie viele Unglückliche so aus Westafrika verschleppt und zu Sklavenarbeit gezwungen wurden, weiß niemand. Auf zehn Millionen wird die Zahl geschätzt. Etwa 12.000 bis 13.000 jährlich gingen allein durch die Hände von Nzinga und ihren Schergen, so berichten es zeitgenössische niederländische Quellen.

Gesucht: Afrikanische Heldinnen. Gefunden: Nzinga

"Wohlstand und Macht fiel hauptsächlich jenen afrikanischen Autoritäten zu, die die Sklavenbewegungen kontrollierten und die einige der Sklaven als Söldner behalten konnten", schrieb der amerikanische Historiker und Nzinga-Experte Joseph C. Miller im "Journal of African History", "steigende Sklavenexporte aus Nzingas Herrschaftsbereich ermöglichten ihr, eine Armee aufzubauen und das Herrschaftsgebiet zu erweitern."

Ausgerechnet die gewissenlose Angola-Königin ist derzeit als Namenspatin ein paar tausend Kilometer weiter nördlich im Gespräch, im Berliner Wedding. Der Bezirk Mitte will Straßen und Plätze umbenennen, die an die beiden Kolonialisten Carl Peters und Adolf Lüderitz sowie den Afrikaforscher Gustav Nachtigal erinnern. Ihre Namen sollen am liebsten durch afrikanische Frauen ersetzt werden. Anwohner des "Afrikanischen Viertels" durften Vorschläge einrichten.

Eine geheime Jury tagte - und kam auf die Sklavenhändlerin aus Angola. Seitdem müssen die Juroren viel Spott erdulden, insbesondere weil Gustav Nachtigal, einerseits Kolonialist und andererseits Gegner der Sklaverei, aus den Stadtplänen verschwinden und stattdessen eine gewissenlose Amazone wie Nzinga zu Ehren kommen soll. "Moment - wie nennt man das noch gleich, wenn man Personen vor allem nach ihrer Hautfarbe und ihrem Geschlecht beurteilt? Ich glaube, die Fachbegriffe heißen 'Rassismus' und 'Sexismus'", lästerte Kolumnist Harald Martenstein im "Tagesspiegel".

Unglücklich über die Posse im roten Wedding ist auch der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer: "Die Beteiligung afrikanischer Eliten am Versklavungshandel berührt einen heiklen Punkt afrikanischer Geschichtsschreibung." Mit einer einfachen Entscheidung, kolonial belastete Namen zu ändern, sei es nicht getan, sagt der Kolonialismusexperte: "Es kommt auch darauf an, wen man ehrt."

Befürworten würde Zimmerer Namenspaten mit unmittelbarem Bezug zum deutschen Kolonialismus: zum Beispiel Jogodia, die Kilimandscharo-Brutalo Carl Peters - auch bekannt als "Hänge-Peters" - erst zu seiner Konkubine machte und später hinrichten ließ. Ähnlich sieht das Afrikawissenschaftlerin Josephine Apraku, die sich bereits aus der umstrittenen Jury zurückgezogen hat: "Nzinga hat mit Deutschland nichts zu tun."

Bunte Bilder, heroische Gesten

Mittlerweile haben sich sogar die Herero im fernen Namibia zu Wort gemeldet und fordern eigene Straßennamen. Allerdings haben sie in ihrer Historie noch keine passende Frau gefunden, und ihr damaliger Anführer Samual Maharero kommt kaum für einen Straßennamen in Frage. Er hatte selbst lange mit den deutschen Kolonialherren kollaboriert und galt zudem als Trunkenbold und Weiberheld. Zimmerer: "Er hat zwar später den Widerstand gegen die Deutschen angeführt, aber er ist zu ambivalent."

Zu den Wedding-Vorschlägen zählt nun Martin Dibobe, der als erster schwarzer Zugführer und "Afro-Sozi" Black Power nach Berlin trug. Kopfzerbrechen bereitet den Berliner Lokalpolitiker aber vor allem die Einordnung von Nzinga. In der "Welt" bezweifelte Jurymitglied Betrand Njoume ihre Verwicklung in den Sklavenhandel sogar: Die Jury habe sich auf zwei Unesco-Studien gestützt, dort werde sie als Vorbild im Kampf gegen Kolonialismus gepriesen.

Bei einer der beiden "Studien" handelt es sich offenbar um einen Unesco-Comic, der Kindern die Kolonialgeschichte näherbringen und Werbung für das Wirken afrikanischer Frauen machen soll. Er heißt "Njinga Mbandi. Queen of Ndongo and Matamba" und ist Teil einer Serie über "Frauen in afrikanischer Geschichte".

Recht phantasievoll wird dort beschrieben, wie entsetzt Nzinga seinerzeit darüber gewesen sei, dass Portugiesen ihre afrikanischen Brüder und Schwestern versklavten, und wie sie den Widerstand gegen die Invasoren von der iberischen Halbinsel anführte. Dazu gibt es jede Menge hübscher bunter Bilder, die zum Beispiel zeigen, wie Nzinga bei Verhandlungen mit Portugiesen zu deren Füßen sitzen soll - und kurzerhand eine Dienerin herbeiwinkt und sich auf deren Rücken setzt.

Wo es fragwürdig wird, endet der Helden-Comic

Heroische Gesten enthält der farbenprächtige Comic reichlich (siehe Fotostrecke). Dass Nzinga im Verdacht steht, 1624 ihren Bruder vergiftet zu haben, um an die Macht zu kommen, steht darin nicht. Vor allem aber endet der Comic mit der Niederwerfung der Portugiesen 1641. So erfährt der Leser auch nichts von Nzingas Kollaboration mit den holländischen Sklavenhändlern und, nachdem diese wieder an Einfluss verloren hatten, ihrer erneuten Hinwendung zum portugiesischen Erzfeind.

"Königin Nzinga von Matamba, die afrikanische Politik in einem Zustand von Chaos hielt und beim Aufbau des angolanischen Sklavenhandels mithalf, wurde so etwas wie eine afrikanische Heldin in den Schriften europäischer Historiker", wundert sich Joseph C. Miller. Dabei zollt er seinem Forschungsobjekt durchaus Respekt. Sie habe alle ihre Feinde "kunstfertig manipuliert", sei intelligent und unorthodox gewesen und habe mit militärischen Innovationen geglänzt. Moral aber sei der Königin, die zur Paranoia neigte und nur engsten Verwandten vertraute, zeitlebens fremdgeblieben.

"Sie war keine ursprüngliche Nationalistin in dem Sinn, dass sie die Interessen ihres eigenen Volks gegen Eindringlinge verfochten hätte", schreibt Miller. "Von den Europäern wurde sie weniger bedroht als von den Afrikanern selbst." Als sie 1663 starb, hielt die Trauer sich in Grenzen. Ihre Gegner, die sie sich im eigenen Volk gemacht hatte, triumphierten und verjagten Nzingas Getreue aus allen Ämtern.