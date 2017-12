Twitter, Airbnb oder Yelp - South of Market, ein Stadtteil in San Francisco, ist heute Heimat vieler Internetunternehmen. Doch wie sah es hier in SoMa aus, bevor sich diese Firmen ansiedelten? Die US-Fotografin Janet Delaney hat das Viertel in den Siebziger- und Achtzigerjahren fotografiert, als es noch zu großen Teilen aus Lagerhallen, Autohäusern sowie kleinen Läden bestand und überwiegend Arbeiter und Künstler, Homosexuelle und Einwandererfamilien anzog.

Die Fotografin lebte selbst ab 1978 in der Nachbarschaft, um am San Francisco Art Institute zu studieren. Damals war sie 26 Jahre alt und freute sich über die günstigen Mietpreise. Der Bau des riesigen Moscone North Kongresszentrums hatte zu dieser Zeit gerade begonnen. Er markierte den Beginn eines umfangreichen Sanierungsprozesses in South of Market, der das Gesicht des Viertels stark verändern und das Leben der Menschen tief beeinflussen sollte.

Delaney realisierte, was dieser Wandel für ihren Stadtteil bedeutete - und begann, ihn mit der Kamera zu dokumentieren. In ihrem Bildband "South of Market" zeigt sie 150 Fotografien, die zwischen 1978 und 1986 entstanden sind.

Über acht Jahre hinweg fotografierte Delaney Gebäude, Straßen und Baumaßnahmen. Ihr Fokus lag besonders auf den Menschen und den kleinen Momenten ihres alltäglichen Lebens: eine Angestellte, die ein Auto repariert; drei Jungen, die an der Ecke warten; eine Frau, die die Vorhalle eines Hotels fegt. Delaney zeigt Schmiede, Friseure, Künstler: "Ich wollte den Menschen, die schon lange hier leben, eine Stimme geben - denjenigen, die am meisten von der der Gentrifizierung betroffen sein würden", sagt Delaney.

Die Fotografin sprach mit den Anwohnern, um zu erfahren, was der Wandel für sie bedeutete. Im Allgemeinen seien die Leute begierig darauf gewesen, ihre Geschichte zu erzählen, so Delaney. Sie hätten gespürt, dass die Fotografien ein Bewusstsein für ihre Situation schaffen könnte.

Damals erreichten Delaneys Fotografien allerdings nur eine begrenzte Anerkennung. "Ich begann zu glauben, dass die Arbeit nicht so toll war", sagt sie. Doch in den letzten Jahren gewann die Serie an Aufmerksamkeit: "Diese Fotos zeigen ein Viertel, das jüngere Leute so nicht mehr kennen und an das sich ältere Menschen nur noch erinnern können", so Delaney. "Dieser Ort existiert nicht mehr."

Auch wenn die Fotografin die Veränderungen der Stadt miterlebt hat, beklagt sie nicht, was aus South of Market geworden ist: "Es ist einfach, nostalgisch zu sein, aber die Vergangenheit war kein einfacher Platz zum Leben." Viele Dinge hätten sich in South of Market zum Besseren entwickelt.

Seit 2011 fotografiert Janet Delanay ihre alte Wohngegend erneut: Mit dem Projekt "SoMa Now" will sie zeigen, wie es heute dort aussieht - und klarstellen, dass der Stadtteil immer noch im Wandel ist.