Schrullige Zwergparteien Ich will Farce, ich wähl Spaß!

Glasklar: Die Rocky Mountains mussten endlich weg! Ob mit Spitzhacke oder Sprengstoff - Hauptsache ein Lichtblick für die braven Bürger von Alberta, die zu lange schon in der ringsum von Landmassen eingeschlossenen kanadischen Provinz gedarbt hatten. Nun sollten endlich auch sie den wunderbaren Sonnenuntergang über dem Pazifik genießen: aus dem Weg mit diesen Bergen.

Das forderte die Parti Rhinóceros, 1963 gegründet von Jacques Ferron. Das Ende der Schwerkraft und die Abschaffung der Umwelt (nimmt so viel Platz weg, schwer sauberzuhalten) forderte der kanadische Arzt und Schriftsteller gleich auch noch. Aber mit seiner Nashornpartei hatte er nicht allein Schabernack im Sinn: Als eine Art Polit-Guerilla sollte sie die absurden Seiten des Politikbetriebes persiflieren.

Aus ähnlichen Motiven speisen sich viele Scherzparteien der Geschichte - ein Mix aus unbedingtem Willen zum Jux und aus Überdruss am traditionellen Politikzirkus. In Deutschland zum Beispiel provozierte ab den Achtzigerjahren die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands mit Sauf- und "Arbeit ist Scheiße"-Parolen. Ihren Wählern versprach die APPD, die Rückerstattung der Wahlkampfkosten per Riesenparty zu verjuxen. Dazu kam es nie, sie blieb stets weit unter 0,5 Prozent der Wählerstimmen.

Schon etwas erfolgreicher ist "Die Partei" um Martin Sonneborn, früher "Titanic"-Chefredakteur. Sie sammelte 2014 so viele Stimmen, dass Spitzenkandidat Sonneborn seitdem Europaparlamentarier ist und in Brüssel teils absurde, teils zornige Reden hält. Erfahrene Satirekräfte wie Shahak Shapira oder Nico Semsrott unterstützen Die Partei, Serdar Somuncu tritt derzeit gar als ihr "Kanzlerkandidat" an. Eine Riesenüberraschung gelang einer Spaßtruppe ("weniger Weihnachtsmänner!") um einen isländischen Komiker 2010: Seine "Beste Partei" wurde 2010 auch die stärkste Partei - und Jón Gnarr Oberbürgermeister von Reykjavik.

So kann's kommen, wenn die Wähler ähnlich kindisch sind wie die Kandidaten, wenn die Kombination aus Quatsch und Sinnhaftem auf fruchtbaren Boden fällt. Wobei später auch grober Unfug mitunter schmerzlich vermisst wird: Als Jacques Ferrons kanadische Nashornpartei sich nach drei Jahrzehnten auflöste, klagte der Radiosender CBC über die neue Ödnis der Wahlen - es fehle einfach die "dringend benötigte Dosis Albernheit".

Und Sie so? Welche Spaßpartei würden Sie wählen? Ein kleiner Rundflug durch die Geschichte und um die Welt - hier sind 24 Kandidaten.

