"Summer of Love"-Filme gesucht Waren Sie Hippie?

1967 - kaum ein anderes Jahr der deutschen Nachkriegsgeschichte hat unser Lebensgefühl und unsere Kultur nachhaltiger geprägt und verändert. Was heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken ist, galt damals als Revolution: Leben gegen die Norm, Wohngemeinschaften, Freie Liebe, Patchwork-Familien und die Gleichberechtigung der Frauen.

Der Jahrestag ist Anlass, um aus heutiger Sicht die Zeit der Hippies wieder aufblühen zu lassen. Was ist nach 50 Jahren von dem Lebensgefühl noch übrig, was hat sich durchgesetzt, was ist gescheitert? Was ist im Mainstream angekommen? Welche Ziele, Hoffnungen und Wünsche haben sich bis heute erfüllt? Was ist Utopie geblieben? Wie hat der Summer of Love unser Verhältnis zu Liebe, Sexualität und Autoritäten verändert? Wo und wie leben Hippies heute? Was denken die Kinder der Generation über diese Zeit?

Ab den Fünfzigerjahren ist der Weg zu Erfolg und Reichtum den Kindern im neuen Wirtschaftswunderland Deutschland praktisch vorgezeichnet. Aber eben genau das ist nicht mehr das Ziel dieser Nachkriegsgeneration, die das verstaubte Wertesystem einfach auf links stülpt.

In ihren Anfängen werden sie meist als Haschisch rauchende Faulenzer, als "Gammler" verspottet. Heute kann sich kaum jemand unsere Welt ohne ihren Einfluss vorstellen: Hippies sind in den Sechzigerjahren der personifizierte Ausdruck eines neuen Lebensgefühls fernab von Spießigkeit, Ungleichheit und Kriegen. Alles soll anders werden und vor allem besser und friedlicher. Sie stehen bis heute für Frieden, freie Liebe, Musik und Drogen. In ihren bunten Flower-Power-Klamotten bringen sie Farbe in den grauen Alltag.

Die Hippiebewegung tritt an für die Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen und macht vor keinem Tabu halt. Sie ist das exakte Gegenteil der bürgerlichen Mitte: schrill, bunt und unangepasst. Und sie hat in allen Bereichen der Gesellschaft bis heute für Veränderung gesorgt: in der Mode, Musik, Erziehung, Ausbildung und unseren Wertevorstellungen.

Die Hippiebewegung will nicht nur sich selbst und die Gesellschaft von allen Zwängen befreien, sondern auch die nachfolgende Generation. Ihre Kinder sollen sich frei entfalten können, ohne Ängste, Hierarchien, Regeln und Strafen aufwachsen. Ab 1967 entstehen in Deutschland die ersten sogenannten Kinderläden, selbst verwaltete Kindergärten, in denen antiautoritäre Erziehung praktiziert wird. Es sind die Vorläufer der heutigen Kitas, die traditionelle und strenge, religiös geprägte Kindergärten ablösen.

