Vier Jahrzehnte New York "Damals starrte niemand auf sein Handy"

Manche Fotografen reisen ans andere Ende der Welt, um geeignete Motive zu finden - Carrie Boretz entdeckt sie direkt vor der eigenen Haustür. Seit über 40 Jahren porträtiert sie Menschen auf den Straßen New Yorks. Ihr Bildband "STREET: New York City - 70s, 80s, 90s" zeigt nun eine Auswahl von rund hundert Schwarz-Weiß-Fotografien, aufgenommen von Mitte der Siebziger- bis in die Neunzigerjahre.

Boretz dokumentierte jahrelang für verschiedene Zeitungen und Magazine das Straßenleben in der Millionenstadt. Als sie sich eines Tages ihre alten Scans und Negative anschaute, kam sie auf die Idee für das Projekt und wählte bewusst nur Fotos bis in die Neunzigerjahre aus. "Einige der Bilder wurden während der Zeit veröffentlicht, in der ich sie fotografierte. Aber nun sind sie stärker geworden, bringen einen mehr zum Nachdenken", sagte die Fotografin SPIEGEL ONLINE.

Ihr Bildband umfasst verschiedene Viertel und Stadtteile: von Brooklyn bis Queens, von Manhattan bis Harlem. Vor allem die kleinen Momente des Alltags interessierten Boretz, mehr als die großen Ereignisse, die politischen oder sozialen Unruhen der Zeit.

Sie suchte nicht gezielt nach bestimmten Motiven, es sind zufällige Begegnungen und Begebenheiten. Ihre Fotos sind bestimmt durch die Menschen, die sie sah: Ein Mann und eine Frau tanzen in einem Nachtklub, sie wirft ekstatisch ihren Kopf nach hinten. An einer Telefonzelle hängt ein Pappschild, darauf steht "Außer Betrieb", ein Mann spricht trotzdem in den Hörer. Eine junge Frau spielt Pac-Man, während ihr kleines Kind auf dem Tisch sitzt.

Die Fotografien zeigen Boretz persönliche Sicht auf die Stadt: Es seien Szenen und Charaktere, die ihr eigenes Herz höherschlagen ließen - "ich kann gar nicht anders, ich sehe ständig Bilder". Gleichzeitig gibt der Bildband einen Einblick in die Mode, die Autos, Frisuren und Kleidung der Vergangenheit. Sie zeigen ein New York, das heute so nicht mehr existiert.

New York habe sich seit damals sehr verändert, sagt die Fotografin: Die Stadt sei heute viel sauberer als früher, viele ältere Gebäude seien verschwunden. "Leute, die jahrzehntelang in denselben Wohnungen wohnten, wurden gezwungen wegzugehen, weil die Mieten teurer wurden." Doch besonders falle ihr auf, dass die Menschen früher viel mehr in Kontakt zueinander waren: "Damals starrte niemand auf sein Handy", so Boretz.

Sie fotografiert noch immer auf den Straßen New Yorks, allerdings nicht mehr beruflich, sondern nur in ihrer Freizeit. Und ihre alte Spiegelreflexkamera hat auch Carrie Boretz mittlerweile gegen ein neues Smartphone eingetauscht.