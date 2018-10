Tag der Glatze Prächtige Platten

Wie Fans bei einem Rockkonzert quetschen sich die Männer nach vorne. Es sind Hunderte Herren, alle im gesetzten Alter. Sicherheitspersonal muss die Masse im Zaum halten. Die hohe Halle ist gut aufgeheizt an diesem bewölkten Wintertag, die Drängler schwitzen in ihren Mänteln und unter ihren Hüten.

Die Berliner Filmproduktionsfirma Central Cinema Company (CCC) war für diesen Tumult verantwortlich. Per Zeitungsanzeigen lud sie zu einem Statisten-Casting am 18. Februar 1950 ein. Für ihre neue Komödie brauchte sie eine Schar von kahlköpfigen Komparsen. "Einwandfrei", so die einzige Anforderung an die Laien-Schauspieler, mussten die Glatzen sein - im Klartext: Kein einziges Härchen durfte mehr auf dem Haupt sprießen.

Der prächtigste Platten-Träger erhalte nicht nur eine Rolle, sondern auch eine Prämie von 1000 Mark, vermeldete das "Hamburger Abendblatt". Wovon der Film aber genau handeln sollte, war nur wenigen Eingeweihten bekannt. In dem Inserat stand lediglich, dass es in dem Lustspiel um einen erfinderischen Wunderfriseur geht.

Vielleicht war es das hohe Preisgeld, die Hoffnung auf eine kleine Filmrolle oder die Freude, dass ihr kahler Schädel mal Ruhm statt Spott einbringen sollte. Zumindest folgten sage und schreibe rund 400 Haarlose dem Aufruf und suchten die abgelegenen Ateliers der Filmfirma in Berlin-Spandau auf. Die Adresse war in keinem Stadtplan verzeichnet. Nur ein Schild, das an einen Baum genagelt war, wies die Richtung. Mit der Gewissheit, dass dieses Casting ein Bild zum Schmunzeln abgeben werde, hatte die CCC ebenso zahlreiche Pressevertreter zu dem PR-Event eingeladen.

Auch der Kulturfotograf und ehemalige Kriegsberichterstatter Karl Arthur Petraschk fand den Weg. Statt einfach nur die Kamera auf die Glatzköpfe zu richten, zeigte er die Statisten-Anwärter zunächst mit Hüten. Erst auf einer zweiten Aufnahme präsentierten sie ihre nackten Häupter. Doch ein Mann zeigte sich auf beiden Fotos "oben ohne". Die Buße für den vollbärtigen "Photobomber": Er flog in der ersten Runde des Wettbewerbs raus. Denn an seinen Schläfen wuchsen noch Haarbüschel.

In der Jury des Schönheitswettbewerbs saßen die weiblichen Stars der Klamotte. Schauspielerin Sonja Ziemann, der im selben Jahr mit "Schwarzwaldmädel" der Durchbruch gelang, tätschelte und streichelte die Glatzen, die wie polierte Bowlingkugeln glänzten. Olga Tschechowa, die damals als "Grande Dame des deutschen Films" gefeiert wurde, prostete den Herren mit Champagner zu. Letztlich durften 250 Kahlköpfige in der Posse (Arbeitstitel: "Paradies der Glatzköpfe") mitspielen. Unter dem Namen "Maharadscha wider Willen" feierte der Streifen am 1. Juni 1950 Premiere.

Den werbewirksamen Rummel hatte die Central Cinema Company nicht für irgendeinen Film gemacht: Es war der erste, der in den neuen Studios der Firma gedreht wurde. 1946 hatte der 28-jährige Artur "Atze" Brauner die CCC gegründet. Drei Jahre später kaufte der junge Produzent die leerstehenden, verwitterten Schuppen einer ehemaligen Versuchsanstalt für Giftgas im Spandauer Ortsteil Haselhorst. Das 35.000 Quadratmeter große Gelände eignete sich perfekt für seine Pläne, befand der damals jüngste Filmproduzent der Republik: "Leere Fabrik, Wasser, Gleisanschluss, Wald! Da kann man alles machen!"

Zu jener Zeit war Brauner - der heute als Filmproduzentenlegende gilt - so gut wie pleite. 1948 hatte er das teils autobiografische Drama "Morituri" gedreht, das die Geschichte von KZ-Flüchtlingen erzählt. Es floppte gewaltig an den Kinokassen. Brauner, Sohn eines jüdischen Holzhändlers, wollte erinnern. Doch die Deutschen wollten vergessen und unterhalten werden.

Die Erfahrung hatte nun auch Brauner gemacht und zog die Lehre, fortan anspruchsvolle und kommerziell kritische Filme mit seichter Unterhaltungskost finanziell abzusichern. Mit Schnulzen und Schmonzetten wie "Man spielt nicht mit der Liebe" und "Der keusche Lebemann" schaffte es Brauner, sein junges Unternehmen aus den roten Zahlen zu holen. "Es gab damals nur eins. Aufhören oder irgendwie weitermachen", so Brauner. Er machte weiter.

In den Folgejahren feierte er mit literarischen Verfilmungen von namhaften Schriftstellern wie Edgar Wallace und Karl May Erfolge. Aus den zertrümmerten Hallen der einstigen Giftgasfabrik wuchs in der Nachkriegszeit eine der modernsten europäischen Filmproduktionsstätten. Mehr als 500 Filme, rund 260 davon in Eigenproduktion, entstanden auf dem Gelände.

Mekka der Kahlköpfe

Auch "Maharadscha wider Willen" half der CCC aus der Geldnot. Den Zuschauern gefiel die Mischung aus "ein wenig Kabarett, ein wenig Clownerie, viel Klamotte und, als Einlage, ein hübscher Schuss Traum-Revue-Erotik", schrieb das "Hamburger Abendblatt" 1950. Als "leichteste Unterhaltung für den Sommer" lockte das Lustspiel die Amüsierfreudigen zu Tausenden in die Kinos.

Die Sieger des Castings bekamen die Zuschauer während einer Szene zu sehen, in der Hunderte hoffnungsvolle Kahlköpfige in das Film-Dorf Zet pilgern, wo ein Figaro in seinem Salon eine wunderheilsame Tinktur gegen Haarausfall erfunden haben soll. Das bisher so stille Zet wandelt sich "zum Fremdenverkehrs-Wallfahrtsort erster Klasse", schreibt die "Illustrierte Film-Bühne" in ihrem Programm von 1950. Alle Komparsen kommen an diesem Schauplatz zusammen, das Bild des stürmischen Glatzen-Auflaufs. Brauner sagte 1957 dem SPIEGEL: "Man braucht die rein optische Komik" und die beruht in "Maharadscha wider Willen" auf Ausgefallenem - Haar.

Das US-amerikanische Ehepaar Ruth und Thomas Roy , das mehr als 80 kuriose Feiertage ins Leben rief, erkor den heutigen 14. Oktober zum Ehrentag aller haarlosen Männern, die weder Perücke noch Toupet tragen: "Dies ist der Tag, an dem sie 'glänzen' und stolz sein können." SPIEGEL ONLINE ehrt prominente Schauspieler, die trotz und auch dank ihrer Kahlköpfe eine steile Karriere hinlegten.