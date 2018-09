Zeitzeugen des 11. Septembers 2001 Der Horrortag

Am 11. September 2001 steuerten islamistische Terroristen der al-Qaida drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center in New York sowie in das Pentagon in Washington. Eine vierte Maschine stürzt in Pennsylvania ab. Rund 3000 Menschen starben. Die schlimmsten Anschläge in der Geschichte des Terrorismus erschütterte Menschen weltweit.

Reinhard Karger

9/11-Tagebuch: Der letzte Sonnenaufgang zwischen den Türmen

Er kam, um Urlaub zu machen - und erlebte ein Inferno. Im September 2001 besuchte Reinhard Karger seinen Bruder in New York. Als er eines Morgens für eine Zigarettenpause nach draußen trat, fand er sich plötzlich vor dem brennenden World Trade Center - und hielt das Unfassbare in bedrückenden Bildern fest.

Thomas Noller

9/11: Der Vulkan im 93. Stock

Seit fünf Jahren lebte und arbeitete Thomas Noller in New York City und liebte diese Stadt wie keine zweite. Doch an diesem wunderschönen, spätsommerlichen Dienstagmorgen im September 2001 passierte das absolut Undenkbare.

Marcel Winterhalder

9/11 in New York: "Ich sah, was niemand sehen will"

Der Bank-Angestellte Marcel Winterhalder ging 2001 in die USA, um den Arbeitsalltag seiner amerikanischen Kollegen kennenzulernen. Was er erlebte, war der völlige Ausnahmezustand.

Getty Images

Mein 11. September: Nichts geht mehr

Wildes Jaulen, hektisches Blinken und immer wieder Schreie - Alltag in der Münsteraner Spielothek, in der Michael Wildberg als Student jobbte. Auf einestages erinnert er sich an den Tag, an dem in New York Flugzeuge ins World Trade Center stürzten. Und die Spielhölle verstummte.

Marcel Winterhalder

11. September: Stell dir vor, es ist Krieg

Die Nachricht traf ihn mit aller Wucht: Nachdem zwei Flugzeuge die Twin Towers in New York zum Einsturz gebracht hatten, befürchtete Karl Wilhelm Meier einen Krieg, dem auch er nicht entkommen würde. Seine Angst bewahrheitete sich nicht, aber sein Glaube an die Menschheit war erschüttert.