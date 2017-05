Berliner Teufelsberg Der letzte Horchposten des Kalten Krieges

Lange schon kennt Christopher McLarren den Teufelsberg. Sehr lange. Mitte der Siebzigerjahre arbeitete er hier als US-Soldat im Abwehrdienst. Inzwischen ist er pensioniert, längst Wahl-Berliner und führt regelmäßig Besucher über das einst abgeriegelte Gelände.

An diesem Sonntag hat McLarren die Mittagstour übernommen. "Der Teufelsberg war eine Art großer Vorwarnposten", erzählt der Zeitzeuge. "Wir mussten so viele Informationen wie möglich sammeln, um herauszubekommen, ob die Sowjets oder der Warschauer Pakt etwas gegen uns im Schilde führten."

Auf dem Teufelsberg installierten die West-Alliierten in den Fünfzigern eine gigantische Abhöranlage, um den Funkverkehr des Warschauer Pakts abzufangen, mit bis zu 1500 Leute im Dreischichtbetrieb. Die Signale kamen über Satellitenschüsseln, die sich in den vier großen Radarkuppeln auf dem Dach drehten - heute noch als bunt besprühte Ruinen zu sehen. Als Signals Traffic Analyst der US-Army wertete McLarren mit seinen Leuten den Funk aus.

Was unter Beteiligung der mittlerweile berüchtigten NSA herausgefiltert wurde, sollen US-Archive erst ab dem Jahr 2020 preisgeben. McLarren weiß, dass die Spionage der Alliierten auch damals schon von wechselseitigem Misstrauen geprägt war. "Briten und Amerikaner waren beide auf dem Teufelsberg, sie waren aber nicht gemeinsam auf dem Teufelsberg", so formuliert er es diplomatisch.

Aufgetürmt aus Ruinen

Mit blauer Jacke und Schiebermütze steht McLarren in seinem einstigen Büro. Eine Steckdose im Boden und Reste einer Trennwand markieren seinen Arbeitsplatz. Eine Etage darunter findet sich noch unversehrt die Anlage, die früher Massen unnützer oder nebensächlicher Informationen beseitigte. "Jeden Tag wurden hier zwei Tonnen Papier geschreddert, mit Wasser vermischt und zu Blöcken gepresst, um sie dann zu verbrennen", erzählt Marvin Schütte, 37.

Er will dem historischen, fast fünf Hektar großen Gelände neues Leben einhauchen - als Anlaufpunkt für Berliner und Touristen, als ungewöhnlicher Rückzugsort, als Freiraum für Künstler. Wohl nirgendwo liegen der Untergang des Nationalsozialismus und die Ost-West-Konfrontation des Kalten Krieges so nah beieinander wie hier.

Wie der riesige Trümmerberg entstand Blick über Berlin: Der Teufelsberg wurde trotz der militärischen Nutzung zum beliebten Ziel für Ausflügler (hier im Oktober 1965). Seine Geschichte reicht bis weit in den Nationalsozialismus zurück. Wie alles begann: Dieses Modell vom Dezember 1938 zeigt, wie sich die Nationalsozialisten die Wehrtechnische Fakultät der Technischen Hochschule Berlin vorstellten - Teil von Hitlers Plan einer "Welthauptstadt Germania" (Aufnahme bei der Deutschen Architektur-Ausstellung in München). Grundsteinlegung der Wehrtechnischen Fakultät (1937): "Berlin wird als Welthauptstadt nur mit dem alten Ägypten, Babylon oder Rom vergleichbar sein! Was ist London, was ist Paris dagegen!", sagte Hitler im März 1942 zum NS-Vorhaben, die Stadt Berlin neu zu gestalten und in "Germania" umzubenennen. Der Krieg stoppte das größenwahnsinnige Projekt, aber in der Stadt finden sich davon Spuren bis heute. Überreste des Rohbaus an der Teufelsseechaussee in Berlin - Teile der von den Nazis geplanten Wehrtechnischen Fakultät wurden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengt und dann als Baumaterial verwendet (Foto von 1949). Mit Schutt wurde das Gelände ab 1950 aufgeschüttet, so entstand der höchste Berg in West-Berlin. So ging das 22 Jahre lang: Lastwagen um Lastwagen fuhr vor und kippte Trümmer in der Nähe des Teufelssees ab - der Schutt von etwa 15.000 zerstörten Gebäuden, dazu Industrieabfälle. Kleine Feier: Am 14. November 1957 wurde der zehnmillionste Kubikmeter Schutt am Teufelsberg abgeladen, Bausenator Rolf Schwedler hielt aus diesem Anlass eine Rede. Erst 1972 endete die Aufschüttung. Da waren es insgesamt 26 Millionen Kubikmeter Trümmer. Die Radarstation: Auf 120 Meter Höhe wuchs der Teufelsberg. Und auf der Kuppe versuchten Geheimdienstler, den Feind in Moskau auszuhorchen. US-Abhörstation: Die Amerikaner und die Briten, beide Armeen nutzten den Standort als Horchposten. Ende der Spionage: 1991 zogen die Amerikaner wie die Briten ab, die "Field Station" wurde stillgelegt. Man nutzte die Gebäude aber zunächst weiter, zur Überwachung des zivilen Luftverkehrs (Foto von 1999). Blick ins Archiv der Abhörstation: Nach der deutschen Wiedervereinigung und dem Ende des Kalten Krieges war es vorbei mit dem großangelegten Aushorchen des Ostblocks, der nun nicht mehr bestand. Radarschüssel: Die Anlage blieb zunächst geschützt durch doppelte Sicherheitszäune, mehr und mehr führten Einbrüche und Vandalismus zu Zerstörungen. Hinter Gittern: Auf diesem Foto von 1994 war die US-Abhörstation noch weitgehend intakt, verfiel jedoch schnell. Was tun mit dem Gelände im Grunewald? Die Universal International Consulting Company hatte einen Plan: Entstehen sollten hier 100 Eigentumswohnungen (zum Quadratmeterpreis von etwa 15.000 DM), Büros, Gastronomie und ein Hotel. Auch die Radarkuppeln sollen für Wohnungen ausgebaut werden - hier ein Modell aus dem Jahr 2000. Doch daraus wurde nie etwas; der Investor steuerte in die Pleite.

Der Teufelsberg: eine Anhöhe im Westen der Stadt, benannt nach dem nahen Teufelssee und genau 120,1 Meter hoch. In Berlin geht das allemal als Berg durch. Hier im Grunewald entstand in den Vierzigerjahren der Rohbau der Wehrtechnischen Fakultät, Teil von Hitlers Plänen einer Reichs-, ach was: Welthauptstadt Germania.

Die Anlage wurde nach Kriegsende gesprengt und der Teufelsberg aufgetürmt aus den Trümmern all der Häuser, die Bomber der Alliierten in Schutt und Asche gelegt hatten. 22 Jahre lang luden nach Kriegsende bis zu 800 Lastzüge täglich insgesamt gut 26 Millionen Kubikmeter Geröll hier ab, plus Industriemüll. Sand und Erde drüber, eine Million Bäume und Sträucher drauf, fertig war der bis dahin höchste Berg Berlins.

Zerfall und Zerstörung

Früh entdeckten die Amerikaner und die Briten, dass sich von hier aus prima der Ostblock abhören ließ. Die Kuppe wurde zur "Field Station", zur Abhörstation, bis nach der deutschen Wiedervereinigung. Trotz der militärischen Nutzung hatte sich der Schuttberg zum beliebten Ausflugsziel entwickelt. Bis heute gibt es einen Kletterfelsen, im Winter rodeln Berliner gern am Teufelsberg, die (für Berliner Verhältnisse) steile Straße sausen Skateboarder hinab.

Abhören der Feinde, Spitzeln unter Freunden - längst geht das auch ohne Radartürme. Nachdem 1991 die Amerikaner und Briten gingen, begann der Verfall. Bald wurde dem Berliner Senat die Bewachung zu teuer. Es kam ständig zu Einbrüchen und zu Vandalismus, auch die Witterung setzte den leeren Gebäuden zu.

Zum Sehen & Hören: Künstler Richard Rabensaat erklärt den Teufelsberg (die 360°-Bilder können Sie selbst steuern)

Der Teufelsberg wurde zu einer Mischung aus Abenteuerspielplatz und Müllhalde, einst als Kulisse bestens geeignet für James-Bond-Filme der Sechzigerjahre, später eher für Endzeitvisionen. Tatsächlich entstanden hier etliche Filme von "Die Spieler" (2007) bis zum ZDF-Dreiteiler "Der gleiche Himmel" (2017).

Heute liegt über dem Ort ein fast geheimnisvoller Frieden. Keine Autos weit und breit. Aus dem nahen Naturschutzgebiet Grunewald zwitschern Singvögel. Oben öffnet sich ein atemberaubender Rundumblick - über Havel und Wannsee bis Potsdam, zum Alex in den Osten, übers Olympiastadion weit hoch in den Norden Berlins.

David Lynchs yogische Flieger flogen nie

Die gewaltigen Antennenkuppeln sind längst verwittert. Wütend pfeift der Wind durch die Metallgerippe und zerrt an verschlissenen Planen. Der Betonboden ist über und über mit Graffiti bemalt. Auf dem alten Bild einer US-Flagge wünscht Mickymaus per Sprechblase die Amerikaner zum Teufel.

So viele Pläne gab es schon, was aus diesem besonderen Ort werden sollte. 1996 hatten Investoren um den Architekten Hanfried Schütte das Gelände gekauft und wollten ein Hotel mit Tagungszentrum, Luxuswohnungen und spektakulärem Aussichtsturm errichten. Doch das Projekt platzte, die Baugenehmigung verfiel.

2008 legte der verschrobene Hollywood-Regisseur David Lynch auf dem Plateau den Grundstein für eine "vedische Friedensuniversität" der Maharishi-Stiftung. 1000 Studenten sollten unterm "Turm der Unbesiegbarkeit" transzendentale Meditation und yogisches Fliegen lernen (ohne den Drachenfliegern der Umgebung in die Quere zu kommen). Auch diese Erleuchtung erlosch irgendwo im Nirgendwo.

Kunst am Bau - die Graffiti vom Teufelsberg "Thank God it's our bomb": Uncle Sam reitet auf einer Bombe in diesem Motiv an einer Teufelsberg-Außenwand. Das Bild ist inspiert von der Schlussszene im satirischen Kubrick-Film "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben" von 1964. Immer an der Wand lang: Bild in einer der großen, offenen Hallen im Hauptgebäude, der "Hall of Fame". Das Tarnmuster im Hintergrund ergibt die Worte "MORE WAR" - eines der vielen Graffiti-Motive am Berliner Teufelsberg. Figur an der Innenseite einer Kuppel: Nach und nach verwandelt sich die riesige Anlage in ein Gesamtkunstwerk. De Zoch kütt: Ein Wandgemälde in den ehemaligen Arbeitsräumen der Spionagestation Schmetterlinge im Kopf: Mit einem beherzten Schuss setzt dieser Soldat die bunten Schmetterlinge frei. Die "Hall of Fame" im Hauptgebäude hat nur rudimentäre Außenwände, dafür aber viele aufgemauerte Raumteiler, um mehr Ausstellungsfläche zu haben für Schablonenbilder (Pochoirs) wie dieses. Formatfüllend: Draußen, drinnen - die Graffiti sind überall. Völlig losgelöst: Ein Astronaut schwebt der Erde (und einer Bierflasche) entgegen, gehalten von Kindergeburtstag-Ballons, die ihn fast wie eine Sprechblase auffordern: "Fly". Dieses Motiv zierte die Außenmauer des Treppenaufgangs auf der Dachterrasse des Hauptgebäudes. Es war nur kurz zu sehen und ist längst wieder verschwunden. Das ist schade. Andererseits macht gerade diese Flüchtigkeit den Reiz der Ruinengalerie aus. Und danke für den Fisch: Selten wurde ein Zebrafisch so schön in Szene gesetzt. Schau mir in die Augen: Etliche zusätzliche Wände schufen viel Platz für die Werke von Streetart-Künstlern. Schaurig schön: Schablonenkunst des Berliner Künstlers Plotbot Ken. Alles so schön bunt hier: Wer alle Graffiti auf dem Teufelsberg sehen will, muss viel Zeit mitbringen. "It's time to shine": Dieser kauzige Wolf ist das Markenzeichen des Berliner Sprayers Tobo und taucht am Teufelsberg häufig auf. Seinen Glamour verdankt dieser Glitzerwolf an einer Außenwand den CDs, aus denen er zusammengesetzt ist. Immer wieder muss der Künstler seinen Musikwolf renovieren, weil die CDs der Witterung zum Opfer fallen. Luftiger Platz für Kunst: Auf einer Fläche von 2400 Quadratmetern haben teils renommierte Künstler ihre Werke hinterlassen. Düster: Ein Werk des Künstlers WESR, der 1980 in Peru geboren wurde und seit 2008 in Berlin lebt "White Walls suck balls" - dieser Mackerspruch am Treppenhaus, das hinauf zum Radom-Turm führt, ist vielleicht auch deshalb komisch, weil der große Turm, flankiert von zwei kugelrunden Radom-Aufbauten, aus der Ferne etwas sehr Phallisches hat. Der Berliner Sprayer Tobo hat seinem rotzigen Wolf sogar einen eigenen - und erstaunlich bürgerlichen - Namen gegeben: Erik Rotheim. Der Name ist eine Hommage an den gleichnamigen Norweger, der 1927 die Sprühdose erfand. Zähne zeigen: Viele Graffiti entstanden bei einer Spray-Aktion vom 9. bis 12. Mai 2013. Auf sechs Etagen verteilen sich die vielen kleinen und großen Kunstwerke. Ein Foto von 2005 - ob sich ein Motiv heute noch dort befindet... ...weiß nur, wer hinfährt und nachschaut - die Bilder können rasch verschwinden und neue ihren Platz einnehmen. Die Raumteiler im Inneren des Hauptgebäudes bieten Raum für ständig wechselnde Graffiti. Dieses Auto fährt nirgendwo mehr hin. Kunst am Altbau gibt es auf diesem Gelände großflächig. Was dich alles ankotzt - schreib's an die Wand oder... ...schick einen freundlichen Gruß in die USA.

Die weitere Nutzung blieb umstritten. Naturschützer, Veteranenvereine der Alliierten, ein Künstlerbündnis - mehrere Initiativen verfolgen stark unterschiedliche Pläne. Ein zwischenzeitlicher Pächter organisierte Führungen und schuf mit internationalen Künstlern die wohl größte Graffiti-Galerie Europas, aber ohne übergreifendes Konzept.

Seit 2015 hat nun Marvin Schütte das Gelände für einen "natürlichen Kulturort" gepachtet. Er ist der Sohn des Käufers Hanfried Schütte, der einst von einem lukrativen Freizeitareal geträumt hatte und heute sagt: "Es wäre schön, wenn jetzt die nächste Generation dort etwas aufbaut - auch wenn es etwas ganz anderes ist, als wir uns vorgestellt hatten."

Marvin Schütte schwebt eine Art Künstlerkolonie für die nachhaltige Gestaltung des Teufelsberges vor. "Wir wollen keine Partys, kein Highlife. Es soll ein Ort der Entschleunigung werden", sagt der Projektentwickler, der dazu im Herbst beim Bezirk Charlottenburg einen ersten Antrag stellen will. "Dann liegt es an Berlin, wie sie es aufnehmen."

Graffiti auf 2400 Quadratmetern

Das Gelände lockte 2016 rund 25.000 Menschen, acht Euro kostet der Eintritt. Größte Attraktion ist neben dem spektakulären Blick bisher die Graffiti-Galerie im Hauptgebäude. Auf einer Fläche von 2400 Quadratmetern haben renommierte Streetart-Künstler ihre Werke an zahllosen nachträglich eingezogenen Betonwände hinterlassen - grell, provokativ, auch mal obszön.

Die Vermietung als Filmkulisse und die Besucher, "das zusammen sind unsere Einnahmen", sagt Pächter Schütte. "Unser Prinzip ist einfach. Wir machen Schritt für Schritt weiter. Immer, solange wir Geld haben."

Der Berliner Mané Wunderlich hat einen Skulpturengarten mit Installationen und Flechtarbeiten geschaffen. Die polnische Künstlerin und Kräuterhexe Malgosia Bilderberge betreibt in einem rosafarbenen Antennenturm eine "Praxis für Wahrnehmungschirurgie".

Und der Künstler Isi von Kisie, Vater von acht Kindern und erfahrener Hausbesetzer, hat vorerst einen Job am Empfang. "Wir sind diejenigen, die vorleben, dass es funktioniert", sagt der 47-Jährige stolz. "Hier kann jeder Künstler eine Arbeitsmöglichkeit bekommen und irgendwann auch Geld verdienen."

Fünf bis sechs Leute gehören vorerst zum festen Team. Im Sommer kommt noch ein Dutzend Rucksacktouristen hinzu, sie helfen gegen Kost und Logis. "Wir wollen alles erhalten. Wir bauen nichts Neues, wir reißen nichts ab", versichert Schütte. "Seit ich Pächter bin, bin ich im Aufräummodus - ich habe lebenslänglich."