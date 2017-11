Fluchthelfer vom "Tunnel 57" 145 Meter bis zur Freiheit

An diesem Wintertag 1964 sieht er zum ersten Mal alles selbst. Ralph Kabisch, Westberliner Ingenieurstudent Anfang 20, sitzt im Linienbus, unterwegs zu einer Vermessungsübung. Richtung Wedding, vorbei am Nordhafen.

Am Ostufer, unweit der Charité, springt ein junger Mann ins Wasser. Er trägt nur eine Badehose, will schwimmend rübermachen. Aus einem Schnellboot greifen ihn Soldaten, heben ihn aus dem Wasser, verdreschen ihn. Eine Flucht und ihr Scheitern.

Die Mauer steht zu diesem Zeitpunkt bereits seit über zwei Jahren. Regelmäßig liest Ralph Kabisch von Schicksalen wie dem des 18-jährigen Peter Fechter, der in der Nähe des Checkpoint Charlie am 17. August 1962 über die Mauer klettern will. Der von DDR-Grenzsoldaten angeschossen wird, in den Grenzstreifen fällt, dort verblutend liegen bleibt und um Hilfe schreit. Der erst nach einer Stunde von Grenzern weggebracht wird und im Krankenhaus stirbt.

Kabisch hat eine Cousine in Ostberlin. Auf einer Familienfeier in seiner Geburtsstadt Görlitz spricht die Studentin ihn und seine Schwester an: "Ich muss raus hier, tut was für mich!" Am Ende der Feier steht sein Entschluss. In Berlin schließt er sich der Fluchthelfergruppe um Wolfgang Fuchs, 24, an. Fuchs hat schon mehreren DDR-Bürgern zur Flucht in den Westen verholfen. Er ist hartnäckig, verwegen, ein brillanter Organisator. Seit einiger Zeit versucht er, die Mauer zu überwinden, indem er unter ihr hindurch gräbt.

