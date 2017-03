Undercover beim Ku-Klux-Klan "Den Dreckskerlen in die Suppe spucken"

Zur Person Gerhard Kromschröder, Jahrgang 1941, erlebte als Kind die Bombennächte in seiner Heimatstadt Frankfurt. Aufsehen erregte er mit seinen Rollenreportagen, für die er sich unter anderem als Neonazi, Türke oder Rocker ausgab. Er war stellvertretender Chefredakteur und Art Director der Satire-Zeitschrift "Pardon". Beim "Stern" arbeitete er ab 1979 als Reporter, später als Nahost-Korrespondent. Seit 1992 ist er als freier Journalist und Medienberater tätig.

Wie lautet die erste Strophe des Horst-Wessel-Liedes? Wann wurde das Deutsche Reich gegründet? Wer hat das Buch "Die Auschwitz-Lüge" geschrieben? Dem Undercover-Reporter schwirrt der Kopf: Ein regelrechtes Verhör muss Gerhard Kromschröder über sich ergehen lassen, an jenem 30. Januar 1981 in der Wiesbadener Hippie-Kneipe "Bumerang".

Die beiden Clanbrüder haben Kromschröder zur Aufnahmeprüfung ausgerechnet in ein linkes Szenelokal bestellt. Um sie herum: Frauen in lila Latzhosen und bärtige Männer, es läuft Musik von Elton John und den Beatles. Die perfekte Tarnung. "Hier unter den Langhaarigen vermutet uns der Verfassungsschutz am wenigsten", sagt Thomas alias Berndt Schäfer. Der zweite, Hans Joachim (Percy genannt) bohrt weiter: Wann erzielte die NPD ihre größten Wahlerfolge? Wer ist der größte deutsche Politiker?

Kromschröders Antworten scheinen die beiden Neonazis zu überzeugen. Anerkennend klopft Percy ihm auf die Schulter und bestellt drei Biere. Kromschröder darf kommen, zur Party anlässlich des Geburtstags von Adolf Hitler am 20. April. Und: Er ist aufgenommen in die Reihen des sogenannten Ku-Klux-Klan West Germany - einem frühen deutschen Ableger der rassistischen US-Terrororganisation.

