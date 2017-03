"Führer"-Freundin Unity Mitford Mehr als nur Hitlers Groupie

Des "Führers" Lieblingslokal: Hitler verlässt die "Osteria Bavaria" in der Schellingstraße in München-Schwabing. Um den "Führer" auf sich aufmerksam zu machen, setzte sich die hochgewachsene blonde Unity Mitford monatelang Tag für Tag in das Lokal. Am Nachmittag des 9. Februar 1935 war es endlich so weit: Hitler bat Unity an seinen Tisch. Schon am 2. März 1935 wurde Mitford Goebbels vorgestellt, zahlreiche Essen mit ranghohen Nazis in der "Osteria" folgten.

Je unwahrscheinlicher eine deutsch-britische Allianz wurde, desto schwermütiger die Stimmung bei den Zusammenkünften. Am 29. März 1939 schrieb Mitford nach einem Mittagessen mit Hitler an ihre Familie: "Er hielt fast die ganze Zeit meine Hand, guckte mich sehr lieb an und sagte dann in mitfühlendem Ton: 'Mein Kind.' Es tut ihm furchtbar leid, dass England und Deutschland so verfeindet sind. Ach, er sagte nur wundervolle Dinge über England und gab mir den Glauben daran zurück, dass am Ende alles gut wird."

Fünf Monate später befanden sich Deutschland und England im Krieg - und Mitford wurde mit einer Kugel im Kopf aufgefunden.