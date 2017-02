"Unternehmen Alberich" im Ersten Weltkrieg "Alles fliegt in die Luft"

Heiter sollte es zugehen. Doch Cornelius Breuninger empfand nur Trübsinn beim Offiziersempfang im französischen Croisilles. Der Ort lag im Sterben. "Schon ganze Viertel eingerissen, es brennt an allen Ecken und Enden", schrieb der deutsche Leutnant am 10. März 1917 in sein Tagebuch.

Wie Croisilles erging es allen Dörfern und Städtchen in der nordostfranzösischen Nachbarschaft. Binnen fünf Wochen verwüstete das deutsche Heer einen ganzen Landstrich im besetzten Frankreich. Schlösser und Kirchen, Schulen und Wohnhäuser, Brunnen und Bäume - alles fiel der Vernichtung anheim.

Frieder Riedel Unternehmen Alberich (zur Großansicht hier klicken)

Ein Streifen von 150 Kilometern Länge und 45 Kilometer Breite verwandelte sich von einer Kulturlandschaft zum Ödland. "Alberich" lautete die Tarnbezeichnung für die Aktion, die am 9. Februar 1917 begann. "Wir sind diesmal mit größter Bewusstheit Hunnen und Barbaren", notierte Breuninger.

"Das Unternehmen Alberich ist ein Sündenfall in der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts", erklärt Gerhard Hirschfeld, Mitherausgeber der "Enzyklopädie Erster Weltkrieg". "Plünderung und Zerstörung von Orten und Städten hat es in der Geschichte immer gegeben. Aber die Akribie und Effizienz, mit der 'Alberich' vorbereitet und durchgeführt wurde, war bis dahin einmalig."

Orgie der Vernichtung

Warum aber verwüsteten die Deutschen ein Gebiet, das sie von Juli bis November 1916 in der Somme-Schlacht unter bitteren Verlusten gegen Briten und Franzosen verteidigt hatten, und zogen sich dann zurück?

"Die deutsche Heeresleitung ging davon aus, dass ihre Gegner für das Frühjahr 1917 eine weitere Großoffensive planten", sagt der emeritierte Stuttgarter Professor Hirschfeld. Um diesen Angriff ins Leere laufen zu lassen und die Front zu begradigen, plante man ab Oktober 1916 im Rücken der Front eine gewaltige Verteidigungslinie: die "Siegfried-Stellung".

Auf rund 150 Kilometern Länge errichteten vor allem mehr als 26.000 Kriegsgefangene das wahrscheinlich größte Bauvorhaben des gesamten Weltkriegs. Verwendet wurden dafür 510.000 Tonnen Kies und Schotter, 110.000 Tonnen Zement, 20.000 Tonnen Rundeisen und, 12.500 Tonnen Stacheldraht.

Neben den Kriegsgefangenen schufteten 9000 zwangsverpflichtete Belgier und Franzosen für das Bollwerk und wurden ebenfalls in Lagern untergebracht. Lebensmittel, Kleidung, Medizin - es fehlte an allem. "Willkür und Ausschreitungen seitens der Bewacher waren an der Tagesordnung", so Hirschfeld.

Zerstörung statt Kampf

Parallel zum Bau der "Siegfried-Stellung" organisierten die Deutschen die Verwüstung des zu räumenden Gebiets und benannten "Alberich" nach einer Sagengestalt der germanischen Mythologie. Der "Gegner muss ein völlig ausgesogenes Land vorfinden, in dem jede Bewegungsmöglichkeit auf das Äußerste erschwert ist", hatte General Erich Ludendorff im Namen der Dritten Obersten Heeresleitung im Oktober 1916 angeordnet.

Akribisch wurden die "Zerstörungsobjekte" benannt: Häuser, Kirchen, Schlösser, Fabriken, Betriebe, Straßen, Bahntrassen, Brunnen, Gewässer. Bei Probezerstörungen wurde ermittelt, wie sich Gebäude in kürzester Zeit vernichten ließen. Zugleich wurden mehr als 100.000 Menschen der noch verbliebenen Bevölkerung "abgeschoben".

Schlachtfelder: "Im Morgengrauen waren alle Soldaten gleich" Zurückgekehrt: Das Regiment der "London Irish Rifles" kickte während eines Angriffs auf die deutschen Truppen einen Fußball übers Schlachtfeld. 100 Jahre später brachte Michael St Maur Sheil diesen Ball zurück nach Loos in der Region Nord-Pas-de-Calais, wo die Schlacht einst stattfand. Der britische Fotograf reiste jahrelang zu den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Es entstanden viele fast surreal schöne Bilder - das Grauen des Krieges lässt sich jedoch erahnen. Grüne Narbe: Dieser tiefe deutsche Schützengraben befindet sich auf Boden, der nun dem Gedenken an die Männer aus Neufundland gewidmet ist, die dort bei einem misslungenen Angriff am 1. Juli 1916 starben. Michael St Maur Sheil machte das Foto an einem frühen Novembermorgen in Beaumont-Hamel im französischen Département Somme. Mitten im Dreck: So lebten und kämpften die französischen Soldaten im Ersten Weltkrieg bei der Schlacht an der Somme. Sie gruben ihre Stellungen tief in die Erde, um dort Schutz zu finden. Grünes Idyll: An die Schlacht bei Vimy von 1917 erinnert heute kaum noch etwas. Die Bäume wachsen in den Himmel, Gras überzieht den hügeligen Boden. "Vimy ist inzwischen ein wirklich sehr friedlicher Ort", sagt Fotograf Sheil. Kahlschlag: Vor 100 Jahren im Weltkrieg blieben von den Wäldern oft nur karge Holzgerippe übrig. Das Bild zeigt eine Batterie deutscher 21-Zentimeter-Mörser im Kampfgelände zwischen Bapaume und Arras in der Region Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Zerfetzter Stahl: Dieser Beobachtungsposten des Zwischenwerks Thiaumont nahe Verdun wurde Ziel einer 420 Millimeter großen Haubitze, einer "Dicken Bertha". Die Kuppel besteht aus 26 Zentimeter dickem Stahl und hatte doch keine Chance gegen diese zerstörerische Kraft. Hügelige Festung: Das Fort Douaumont mit seinen Beobachtungskuppeln war im Ersten Weltkrieg schwer umkämpft. Bei der Schlacht um Verdun kamen insgesamt über 300.000 Soldaten ums Leben. Gedenkstätte: Auf der Grabfläche vor dem Beinhaus von Douaumont liegen Tausende Soldaten begraben. Ein Ort, den heute zahlreiche Menschen besuchen. Sheil: "Ich habe dort im Winter fotografiert, so war ich ganz allein." Frontkampf: Französische Soldaten während der Verdun-Schlacht. Die Kämpfe entwickelten sich zu einem verzweifelten Zermürbungskrieg. Nach zehn Monaten endete er am 19. Dezember 1916 - der Frontverlauf hatte sich kaum verschoben. Überbleibsel: Bei seinen Erkundungen der Schlachtfelder entdeckte Sheil immer wieder neue Motive, mit denen er vorher nicht gerechnet hatte - in Verdun beispielsweise einen Baum, der durch Stahlstufen zu einem Beobachtungsposten gemacht wurde. Narbenteppich: Die Gegend um Verdun glich nach den Schlachten einer Mondlandschaft. Sie war übersät von unzähligen Kratern, die Granaten und andere Geschosse in den Boden gesprengt hatten. Einschläge: Michael Sheil flog mit einem Helikopter über die Ortschaft Vauquois in den Argonnen. "Das war die einzige Möglichkeit, um den Grad der Verwüstung des Berges zu zeigen", erzählt er. Viele Motive fotografierte Sheil auch frühmorgens, in Nebelschwaden. "Im Morgengrauen waren alle Soldaten gleich", sagt der Fotograf, "die Angst vor einem Überraschungsangriff einte sie. Sie waren in Alarmbereitschaft." Verwüstung: Vom Argonner Wald, unweit der Ortschaft Vauquois, war nach den Schlachten nicht mehr viel übrig. Kahle Baumstümpfe und ein völlig zerpflügter Boden zeugen von erbitterten Kämpfen. Magischer Ort: Die Höhlen von Confrécourt unweit der Stadt Soissons waren während des Ersten Weltkriegs ein Rückzugsort für die französischen Soldaten. 1915 meißelten sie diese Kapelle in das Gestein. "Dort ist die Präsenz der Soldaten förmlich spürbar. Der Historiker Richard Holmes hat es einmal treffend beschrieben: Er war 'betäubt vom stummen Klang der französischen Soldaten, die die Marseillaise sangen'", so der britische Fotograf. In Trümmern: Fortwährender Artilleriebeschuss legte die nordfranzösische Stadt Soissons in der Picardie in Schutt und Asche. Diese Bilder stammen von einem durch einen Fliegerangriff 1915 ausgelösten Brand. Willkommene Abwechslung: Eine Sanitätertruppe der Royal Army wartete vor einer Hütte in Loos auf das sonntägliche Fußballspiel. Irgendwo in der Champagne: Dieses Schlachtfeld-Grab von Edouard Ivaldi soll das letzte seiner Art sein. Nach 100 Jahren erinnern dort noch immer sein Helm und seine Ausrüstung an ihn. "Wo das Grab genau ist, bleibt ein Geheimnis. Ich habe versprochen, es nicht zu verraten", sagt Michael St Maur Sheil. Ivaldis Leichnam ist dort allerdings nicht mehr begraben. Er wurde auf einen Friedhof umgebettet. Alltag an der Front: Französische Soldaten posierten in einem Schützengraben in Suippes in der Champagne für einen Fotografen. Hoch oben: Das Projekt "Fields of Battle - Lands of Peace" führte Sheil auch in die Dolomiten. Der Lagazuoi und der Rosskopf thronen über diesem österreichischen Graben. Fotograf Sheil nahm den Skilift. Gebirgskampf: Die Schlachten in den Dolomiten wurden stark von der Landschaft beeinflusst. Die Soldaten verteidigten die steilen Felswände und Berggipfel. Gerippe: Die Überreste eines britischen Schiffs auf der türkischen Halbinsel Gallipoli am sogenannten Lancashire Landing. Die ersten Truppen, die dort an Land kamen, waren die Lancashire Fusiliers. Sie gerieten direkt in einen Kugelhagel. Laut Sheil ist das Schiff zeitweise komplett mit Sand bedeckt. Ankunft: Alliierte Truppen gingen im Ersten Weltkrieg an der türkischen Halbinsel Gallipoli an Land. Der Großteil dieser Landungen und der folgenden Kämpfe blieb für sie allerdings erfolglos. Urlaubsidylle: Ein Jahrhundert nach den Kämpfen des Ersten Weltkriegs ist an der Masurischen Seenplatte längst wieder Frieden eingekehrt. "Heute ist die Gegend ein beliebtes Urlaubsziel, man kann sich wirklich kaum vorstellen, dass hier einmal der Krieg tobte", sagt Sheil. Verlassen: Befestigungen und Stacheldrahtbarrieren durchzogen die Masurische Seenplatte. 1914 überraschten die Russen die deutschen Truppen dort mit dem Tempo ihres Aufmarsches, doch wenig später wurde ihr Vorstoß nach Ostpreußen mit großen Verlusten in nur fünf Kriegstagen zerschlagen. Der Fotograf: 1970 schlug Michael St Maur Sheil mit einer Reportage über den Nordirlandkonflikt eine Karriere als Fotojournalist ein. Darauf folgte eine langjährige Zusammenarbeit mit der New Yorker Fotoagentur Black Star. 2005 begann er zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Professor Richard Holmes die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs in ihrer heutigen Form zu dokumentieren. Das Ergebnis wurde an vielen öffentlichen Orten ausgestellt. Bereits über vier Millionen Besucher sahen seine Bilder. Das Buch: "Fields of Battle - Lands of Peace" zeigt Landschaften voller Ruhe und Harmonie - fast zu schön, um darin den Horror des Ersten Weltkriegs zu erahnen. Mehr dazu auf der Seite des Verlages Edition Lammerhuber

Was dann mit der Heimat dieser Menschen geschah, beschrieb Schriftsteller Ernst Jünger in seinem Frühwerk "In Stahlgewittern", basierend auf seinem "Kriegstagebuch". Er selbst hatte als "Zerstörungsoffizier" gedient:

"Bis zur Siegfriedstellung war jedes Dorf ein Trümmerhaufen, jeder Baum gefällt, jede Straße unterminiert, jeder Brunnen verseucht, jeder Flusslauf abgedämmt, jeder Keller gesprengt oder durch versteckte Bomben gefährdet, jede Schiene abgeschraubt, jeder Telefondraht abgerollt, alles Brennbare verbrannt; kurz, wir verwandelten das Land, das den vordringenden Gegner erwartete, in eine Wüstenei."

Rund 200 Ortschaften sollten die Deutschen im Zuge von "Alberich" im Zeitraum vom 9. Februar bis 15. März 1917 vernichten - und sie lernten hinzu. Bapaume machten sie in nur 45 Minuten dem Erdboden gleich, legten nach einigen Sprengungen im Zentrum an über 400 Stellen Feuer.

Verbrannt, gesprengt, gerodet

"Der Gegner sollte keine Möglichkeit haben, sich aus dem Gebiet zu ernähren, die Infrastruktur zu nutzen oder sich der Bevölkerung zu bedienen", sagt Gerhard Hirschfeld. Darum wurden selbst Obstbäume gefällt sowie Wasserquellen unbrauchbar gemacht: Soldaten kippten Chemikalien in Brunnen oder warfen tote Tiere hinein. Allerdings zerstörten die Deutschen nicht alle Gebäude vollständig. "Bisweilen ließ man Häuser halb stehen und platzierte im Inneren Sprengfallen", so Hirschfeld.

Während der gesamten Zerstörungswelle rollten unablässig Züge ins Gebiet hinein und hinaus. Mit fast 40.000 Wagenladungen transportierten die Deutschen Zivilisten und noch verwendbares Material hinter die "Siegfried-Stellung"; sie beschlagnahmten Möbel, Metalle, Kleidung, Saatmaterial und Tierfutter.

Kritik am "Unternehmen Alberich" war kaum zu vernehmen. Kronprinz Rupprecht von Bayern, Befehlshaber der gleichnamigen Heeresgruppe, erhoffte in einem Tagebucheintrag, die Aktion möge an technischen Schwierigkeiten scheitern möge. Ebenso kritisierte Leutnant Cornelius Breuninger die Aktion:

"Häuser, Villen, Schlösser, Fabriken, Kirchen, alles fliegt in die Luft. Es ist ein grausiges Tun, was wir Deutschen nach Anordnung der Obersten Heeresleitung vollbringen. [... ] Armes Frankreich, wo sind deine blühenden Städte und Dörfer?"

Ein fotografisches Kriegstagebuch erstellte der ebenfalls aus Württemberg stammende Leutnant Armin Stäbler: auf der einen Seite idyllische Dörfer, auf der anderen ihre systematische Zerstörung.

Nach Abschluss von "Alberich" zogen sich die Deutschen vom 16. bis 19. März 1917 hinter die "Siegfried-Stellung" zurück. Vier Armeen mit 29 Divisionen - Ludendorff lobte den Abzug als "glänzende Leistung der Führer und Truppen".

Der ganzen Welt galten die Deutschen als Barbaren

Briten und Franzosen rückten in die aufgegebenen Landstriche nach. Seit Wochen hatten sie sich angesichts der vielen Bränden und Explosionen gefragt, was die Deutschen dort trieben. "Nachkriegsberichte schildern die ungeheure Verwunderung der Alliierten", erklärt Historiker Hirschfeld. "Niemand hatte es für möglich gehalten, ein Land derart zu zerstören."

Die Oberste Heeresleitung sah "Alberich" und den Rückzug auf die "Siegfried-Linie" als großen operativen Erfolg. Was sie allerdings außer Acht ließ: "An der Propaganda- und Medienfront des Ersten Weltkriegs war die Zerstörungsaktion ein Desaster", sagt Hirschfeld. So zeigten in Frankreich Ansichtskarten die vernichteten Orte und Landschaften. Der ganzen Welt, inklusive der neutralen Staaten, galten die Deutschen abermals als Barbaren, wie schon 1914 in Belgien.

ANZEIGE Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irina Renz:

Die Deutschen an der Somme 1914 - 1918 Krieg, Besatzung, Verbrannte Erde Klartext; 281 Seiten; 19,95 Euro.

Die ungeheure Gründlichkeit bei der Zerstörung sollte sich rächen. Im Frühjahr 1918 wollte General Ludendorff mit der letzten großen Offensive "Michael" eine Wendung erzwingen. Doch als die deutschen Truppen ins "Alberich"-Gebiet einrückten, litten sie selbst unter der Zerstörung der Infrastruktur.

Die Offensive scheiterte, am 11. November 1918 schloss das Deutsche Reich einen Waffenstillstand. Als die deutsche Delegation Mitte Januar 1919 nach Versailles zur Pariser Friedenskonferenz reiste, lenkten die Franzosen ihren Sonderzug um - nun ging es durch nordfranzösische Mondlandschaften. "Mitreisende Journalisten berichteten, dass deutschen Delegierten Tränen in den Augen standen", sagt Hirschfeld. Auch für die Zerstörungen durch "Alberich" stellten die Franzosen hohe Reparationsforderungen an das Deutsche Reich.

Nach dem Krieg kehrten ehemalige Bewohner in ihre Heimat zurück und suchten nach Habseligkeiten. Fast alles war für immer zerstört. Leutnant Cornelius Breuninger brachte es in seinem Tagebuch auf den Punkt: "Was bleibt, sind nur die Friedhöfe."

Zum Weiterlesen: