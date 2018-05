Augenblick mal Jagdszene in der Air Force One

Der Horror aller Stewardessen und Passagiere: Im Flugzeug hantiert ein Mann mit einer Waffe. Das ist generell gefährlich. Nicht weniger, wenn es sich dabei um einen US-Präsidenten handelt. Und auch nicht weniger, wenn dieser mit dem Gewehr nach draußen zielt. Denn soweit bekannt, lassen sich selbst in Präsidentenmaschinen während des Fluges die Fenster nicht öffnen.

Der Blick in die lachenden Gesichter und die spätere Rekonstruktion des Ereignisses lassen den Schluss zu, dass der Ernst der Lage nicht allen Beteiligten in diesem Moment vollends klar war.

Die Aufnahme entstand am 23. November 1983. Ronald Reagan, früher Schauspieler und Westerndarsteller, regierte seit fast drei Jahren und trug sich wohl bereits mit dem Gedanken an eine zweite Amtszeit.

Waffen spielten auch in seiner aktiven Zeit als Politiker in verschiedenerlei Hinsicht eine Rolle: Als Hardliner im Kalten Krieg dehnte er das Wettrüsten bis in den Weltraum aus. Im eigenen Land setzte er auf eine Wählerschaft, der es viel bedeutete, die eigene Familie persönlich mit der Waffe in der Hand zu verteidigen.

Ein halbes Jahr, bevor die denkwürdige Aufnahme entstand, hatte sich Reagan in einer Rede vor der Lobbyorganisation National Rifle Association (NRA) für die Abschaffung von Waffenkontrollgesetzen ausgesprochen, die 1968 nach der Ermordung Robert F. Kennedys und Martin Luther Kings verschärft worden waren. Gesetze, die nach seiner Meinung unnötigerweise die Rechte legitimer Waffenbesitzer einschränkten - und nutzlos gegen Verbrecher waren.

"Ich weiß das zufällig aus eigener Erfahrung", sagte Reagan unter Verweis auf den Beginn seiner Präsidentschaft. Im März 1981 hatte der Attentäter John Hinckley auf ihn geschossen und dabei seinen Pressesprecher, zwei Sicherheitskräfte und ihn selbst verletzt.

Spätestens seitdem hielt der US-Präsident viel von Sicherheit: Bevor er in ein Flugzeug stieg, versicherte sich Ronald Reagan, dass er seine Glücksmanschettenknöpfe trug. Die Schmuckstücke mit winzigem Edelstein und dem eingravierten Hochzeitsdatum 4. März hatte ihm seine Frau Nancy geschenkt. Wenn er sie bei sich hatte, war er sicher, dass alles gutgehen würde, berichtete White-House-Korrespondent Kenneth T. Walsh.

In seinem Buch "A History of the Presidents and Their Planes" schreibt Walsh, dass Reagan seine Glücksmanschettenknöpfe auch an jenem 23. November 1983 im Flugzeug trug. Das habe ihm dessen früherer Berater Fred Ryan versichert. Außerdem sprach Reagan - wie vor jedem Start - ein Gebet und bat den "Herrn", er möge sich um Nancy kümmern, falls ihm etwas passieren sollte.

"Er konnte bemerkenswert naiv sein", notierte Reporter Walsh und ließ offen, ob er sich damit auf Reagans eigenwillige Sicherheitsvorkehrungen bezog - oder darauf, was in der Folge im Flugzeug passieren sollte.

Reagan hatte zu diesem Kalifornientrip ein Kongressmitglied eingeladen, dessen Namen sowohl Reporter Walsh als auch die Archivdatenbank der Präsidentenbibliothek unerwähnt lassen.

Jedenfalls kam der Mann verspätet zum Abflug der Air Force One. Was den Secret Service wenig freute - ebenso wie die Tatsache, dass der Abgeordnete ein Jagdgewehr bei sich trug, mit dem er die Treppen der Maschine hinaufeilte.

Möglich, dass den Mann ein schlechtes Gewissen plagte, weil er den Abflug verzögerte hatte. Als Reagan nach dem Start an seinem Platz vorbeischaute, kam ihm eine Idee: "Ich weiß, dass Sie Waffen mögen", sagte er zum Präsidenten und bot ihm an, das schöne Stück zu zeigen, dass er gerade bekommen hatte. Reagan war neugierig: "Das würde ich gern mal sehen." Also zog der Mann das Gewehr aus dem Lederfutteral und deutete auf das Zielfernrohr: "Damit können Sie auf 300 Yard Entfernung zielen."

Vermutlich hatte er es nicht so wörtlich gemeint, wie es verstanden worden sein dürfte. Die Agenten des Secret Service aber wurden nervös - und blieben es. "Herr Präsident", sagte der Abgeordnete, "Nehmen Sie! Probieren Sie es aus."

Reagan griff nach dem Gewehr, hob es an seine Schulter, legte seine Hand um den Schaft und hörte, wie einer der Sicherheitsleute "Nicht-den-Abzug-ziehen!" rief - genau in dem Moment, als er eben genau dies tat. Ein lautes Klicken, deutlich vernehmbar trotz des Hintergrund-Röhrens der Boeing-Motoren, ließ alle Umstehenden erstarren.

Doch es war nichts passiert. Das Gewehr war nicht geladen. Sichtlich bekümmert steckte der Kongressabgeordnete die Waffe zurück in die Tasche. Schnell wechselte er das Thema.