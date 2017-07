Militärische Superwaffe Amerikas Kamel-Kavallerie

Als Topsy amerikanischen Boden betritt, gibt es kein Halten mehr. Das Trampeltier schreit, springt herum, schlägt mit den Hinterbeinen aus. Es wälzt sich im Staub und reißt Befestigungspflöcke aus dem Boden. "Die Tiere waren so aufgeregt, dass es fast unmöglich war, sie im Zaum zu halten", schreibt Henry Wayne, Leiter der Expedition, "sie zeigten ihre immense Freude darüber, wieder auf festem Boden zu sein."

Drei stürmische Monate, von Februar bis Mai 1856, hatte die Schiffsreise der 35 Kamele und Trampeltiere vom Mittelmeer in den texanischen Hafen Indianola gedauert. Für den Transport erhielt die "USS Supply" gläserne Bullaugen, Frischluftluken, Halterungen zum Festbinden der Tiere und tonnenweise Heu. Immerhin ging es, wie manche damals glaubten, um die Zukunft der US-Armee.

Nun ist sie an Land: die neue Truppe aus Trampeltieren und Dromedaren. Das "Camel Corps" soll in den Wüsten des amerikanischen Südwestens agieren - als Transporteinheit wie auch für Kampfeinsätze gegen Indianer und zum Schutz der Außengrenzen der USA. Seit Jahrzehnten schon halten manche Militärs Kamele im trocken-heißen Klima für viel besser geeignet als Pferde, Maultiere und Esel.

US-Kriegsminister Jefferson Davis treibt schließlich die Idee voran. 1855 bewilligt der Kongress 30.000 Dollar für das Kamel-Experiment. So beginnt eine der schrägsten Episoden der amerikanischen Militärgeschichte.

Topsys Leben der nächsten Jahrzehnte erinnert ein wenig an die Filmfigur des Forrest Gump, der, von Glück und Zufall gesteuert, durch die Zeitläufte stolpert. Topsys irre Karriere umfasst Stationen als Transporttier und Indianerkämpferin, als Zirkusattraktion, Hollywoodrequisit und Postkamel. Die Kamelstute hilft beim Bau des Highways aller Highways, der Route 66, und wird in den Zwanziger- und Dreißigerjahren die Top-Attraktion des Zoos von Los Angeles.

Kamelen genügt karge Kost

Monatelang kreuzte die "USS Supply" im Mittelmeer, kaufte Kamele in Tunesien, Ägypten, Malta und der Türkei. Expeditionsleiter Wayne besuchte Zoos in Paris und London, sprach mit Experten und Forschern und warb Kameltreiber an. Bei einem Kurztrip auf die Krim fragte er britische Offizieren nach ihren Kamel-Erfahrungen im Krimkrieg.

Als Topsy und ihre ein- und zweihöckrigen Kollegen ankommen, ist die Skepsis groß. Die ihnen zugeteilten Soldaten hassen die Unberechenbarkeit der Kamele, die aggressiv reagieren, wenn sie falsch behandelt werden. Sie schlagen, stampfen, beißen. Verärgert spucken sie wiedergekautes Futter um sich. Ihr durchdringender ungewohnter Geruch macht Maultiere und Pferde panisch.

Doch erste Tests versprechen viel: Die vierbeinigen Spezialkräfte erweisen sich rasch als ausdauernder, kräftiger und widerstandsfähiger als andere Tragetiere. Ihr Futter muss nicht mitgeschleppt werden, den Kamelen reicht die karge Wüstenvegetation entlang der Strecke. Sie tragen bis zu 350 Kilo Last, marschieren 45 bis 60 Kilometer am Tag und kommen schon mal acht bis zehn Tage ohne Wasser aus. "Stoisch ziehen sie ihrer Wege, während Maultiere und Pferde mit dem todbringenden Klima zu kämpfen haben, verhungern und verdursten", berichtet der Befehlshaber eines der ersten Belastungstests.

Schlacht-Tiere: Hunde, wollt ihr ewig leben? Spürnasen: Die Armeehunde Treo und Leanna im Afghanistan-Einsatz einer Spezialeinheit der britische Armee. Hier dienten sie im Juli 2008 zur Sprengstoffsuche in der Provinz Kandahar. Schon während des Zweiten Weltkriegs wurden Hunde vom Militär eingesetzt - sogar per Fallschirmabwurf. Fliegende Helfer: Im Zweiten Weltkrieg hielt das kanadische Militär Fallschirmhunde bereit. So hatte eine Truppe, die das 13. Fallschirmjägerbataillon der Briten auf seinen Missionen begleitete, einen eigenen Hund. Er war der einzige kanadische Fallschirmjägerhund im Zweiten Weltkrieg, der aktiv eingesetzt wurde. Pelziger Sprengstoffexperte: Auch kleine Tiere können dem Menschen große Dienste erweisen - gerade in ehemaligen Kriegsgebieten. Ratten, aber auch Honigbienen bewährten sich bei der Minensuche, da sie zu leicht sind, um die Minen selbst auszulösen. Wie hier 2005 in Mosambik werden die Nager darauf trainiert, Sprengstoffgeruch zu erkennen und die Fundstelle anzuzeigen. In der Militärgeschichte fanden sich zahlreiche Möglichkeiten für den Einsatz von Tieren. In die Röhre: In den Dreißigerjahren testete die sowjetische Armee diese Hundekapseln für den Kriegseinsatz. Der Behälter wurde per Fallschirm aus dem Flugzeug geworfen und sollte sich nach der Landung öffnen (siehe Bild rechts unten). Der Bericht über die sowjetische Hundekapsel erschien 1935 in der Novemberausgabe des US-Magazins "Popular Science". Pelziges Maskottchen: 1942 rekrutierte eine Kompanie der polnischen Armee das Braunbär-Jungtier "Wojtek" . Als das kleine Bärchen ausgewachsen war, nutzten die Soldaten ihn, um Kisten mit Mörsergranaten zu transportieren. Die Truppen verehrten das Tier so sehr, dass sogar das Emblem der 22. Kompanie geändert wurde - in das Bild eines Bären, der ein riesiges Kanonengeschoss trägt. Kraftfahrer: Mehr als hundert Laster standen Wojteks Kompanie zur Verfügung - doch einen besetzte immer der Bär. Ein Soldat berichtete, das Tier habe es geliebt, sich hinters Steuer zu setzen. An der Seite des Wagens prangt das Wappen der Einheit: ein Bild von Wojtek, der Munition trägt. Freier Fall! Dieses Soldatentandem schrieb Geschichte: Im Mai 2011 haben der US-Soldat Mike Forsythe und sein Hund Cara den Weltrekord für den höchsten Mensch-Hund-Fallschirmsprung aufgestellt. Sie sprangen aus über 9000 Meter Höhe. Atemhilfe in allen Gangarten: Im Zweiten Weltkrieg sollten diese Gasmasken laut US-Armee Pferde vor Giftgasangriffen schützen. Armeetaucher: Der Delfin K-9, hier auf einem Foto von 2003 in Kuwait, wurde dort vom US-Militär eingesetzt. Das Tier war dazu ausgebildet worden, Minen auf dem Meeresgrund aufzuspüren. 2003 wurden neun solcher Delfine in den Persischen Golf transportiert, um den Hafen von Umm Qasr vom Minen zu befreien, so dass Transportschiffe dort landen und humanitäre Hilfe leisten konnten. Samtpfoten bei der Marine: Katzen als Rattenfänger an Bord von Schiffen blicken auf eine lange Tradition zurück. Doch bei der Marine, so deutet dieses Foto von 1938 an, waren die Tiere auch eine angenehme Abwechslung für die Mannschaft auf hoher See und sorgten für Unterhaltung - etwa bei Kriegs-Planungsspielen mit Modellschiffen. Der beste Freund des Soldaten: Ein Fallschirmjäger rollt einen Fallschirm zusammen. Bei ihm: ein Hund, der auf seinen Einsatz wartet. Hund beim Bund: Bei der Bundeswehr finden Diensthunde Verwendung bei der Luftwaffensicherung, den Feldjägern - oder eben bei der Fallschirmjägertruppe. Ausgebildet werden die Hunde dafür in der "Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr", offizielle Abkürzung "SDstHundeBw". Das Bild zeigt Bundeswehr-Fallschirmjäger am 7. Juni 2006, die sich bei einer Übung in Merzig mit ihren Hunden von einem Heilkopter abseilen. Transportmittel: Als Reittier haben Pferde eine besonders lange Tradition bei Militäreinsätzen. Das Foto vom 15. Februar 1980 zeigt drei muslimische Rebellen auf dem Rücken ihrer Pferde in einem Dorf bei Herat in Westafghanistan.

Die Tiere werden für den Bau einer Straße zwischen Fort Defiance und dem Colorado River eingesetzt. Unerschlossenes Gebiet, heiß, trocken, erbarmungslos. Eine dreieinhalb Meter breite und 2000 Kilometer lange Strecke für Kutschen sollen die Pioniere anlegen, Felsblöcke und Gestrüpp beseitigen, Steilstrecken abflachen. Die Planwagenpiste ist der Vorläufer der berühmtesten Straße der USA - der Route 66.

Topsy und ihre Kameltruppe ernten Lobeshymnen: "Noch nie gab es etwas so Geduldiges, Ausdauerndes und Angenehmes wie diese edlen Tiere. Es gibt keinen, der sie nicht bewundert oder der nicht froh über ihre Anwesenheit wäre", schwärmt Edward Beale, der die Pioniereinheit anführt.

Wasserscheu? Von wegen

Als sich die Expedition in einem Canyon verläuft und erste Maultiere verdursten, schickt der Brigadegeneral einige Soldaten auf Kamelen auf Wassersuche. Sie reiten 30 Kilometer, finden dank der Wüstentiere einen Bach und bewahren die gesamte Unternehmung vor dem Scheitern.

Kurz vor dem Ziel erreicht die Straßenbaukarawane den Colorado River. Beale ist besorgt, hat er doch gehört, dass Kamele nicht schwimmen können. Doch freudig stürzen sie sich ins Wasser und durchqueren vollbeladen den Fluss. Zwei Pferde und zehn Maultiere ertrinken, alle Kamele erreichen das andere Ufer.

"Spätestens jetzt waren die Generäle überzeugt, eine neue Superwaffe für Transport und Kriegsführung in den Wüsten des Südwestens entdeckt zu haben", schreibt Historiker Forrest Bryant Johnson in seinem Buch "The Last Camel Charge". In Kalifornien unterzieht die Armee die Kamele weiteren Tests.

Hier kommt es auch zum einzigen Kampfeinsatz des Camel Corps: Als Indianer einen Nachschubtransport angreifen, gelingt es den Verteidigern, die Mojave-Krieger in die Flucht zu schlagen. Möglich, dass es auch am ungewohnten Anblick der attackierenden Kamele lag. Nur beim Versuch, sie für den schnellen Posttransport einzusetzen, versagen die Kamele. Nach mehreren strammen Ritten mit hohem Tempo sterben die Ausdauerkünstler an Erschöpfung.

Topsy, nicht geschlachtet, wird Zirkuskamel

Trotz aller Euphorie über die Tugenden der Kamele kommt der Ausbau dieser Spezialtruppe nicht voran. Im Zuge des Konflikts zwischen den Nord- und Südstaaten verschieben sich die Kongress-Prioritäten. Flotte und widerstandsfähige Spezialeinheiten im Westen der USA sind nun nicht mehr bedeutsam. Und: Der einstige Kriegsminister Jefferson Davis ist jetzt Führer der abtrünnigen Südstaaten. Dass er sich für das Kamel-Experiment eingesetzt hat, wird zum Handicap.

Mit Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs (1861-65) gerät das gefeierte Corps in Vergessenheit. Niemand weiß so recht etwas mit den Tieren anzufangen. Die zwei Herden - eine in Texas, die andere in Kalifornien - werden zunächst durchgefüttert und als Packtiere eingesetzt. Gegen Kriegsende verhökert die Armee die Tiere zu Preisen von 31 bis 56 Dollar.

Die einstigen Hoffnungsträger der US-Armee dürfen auf Dorffesten Kinder im Kreis herumtragen, nehmen an Kamelrennen teil oder arbeiten als Tragetiere für Minenunternehmen. Andere werden geschlachtet und zu Dörrfleisch verarbeitet. Topsy hat Glück. Sie und ein halbes Dutzend weitere ehemalige Camel-Corps-Tiere treten im Ringling Brothers Circus auf. Hollywoodfirmen mieten Topsy für Rollen in Wüstenromanzen, wo sie Stummfilmstars in kalifornischen Wüstenlandschaften orientalisches Flair verleiht.

Andere Kamele werden von ihren Besitzern schlicht laufengelassen, um Futterkosten zu sparen. Noch Jahrzehnte später gibt es Berichte von "Wüstengeistern": Kamele, die in den trockenen Landschaften Kaliforniens, Arizonas und Nevadas herrenlos umherirren.

"Red Ghost": Eine Leiche im Sattel

Eines der Tiere wird als "Red Ghost" berühmt. Und das kommt so: 1883 findet man in Arizona eine zu Tode getrampelte Frau und an ihrem Körper Büschel rötlichen Haares, daneben riesige Hufspuren. Etwas später zerstört ein großes Tier ein Zelt, in dem zwei Minenarbeiter schlafen. Und wieder sind rote Haarbüschel in der Nähe.

Bei weiteren Sichtungen erkennen Cowboys, dass es sich um ein riesiges rotes Kamel handelt - und im Sattel ein festgebundener, mumifizierter Toter sitzt. Immer wieder taucht das Tier mit dem Leichnam auf und verbreitet Angst und Schrecken. Erst 1893 erschießt ein Farmer "Red Ghost". Der Tote ist inzwischen verschwunden, doch trägt das Tier noch Sattel und Lederriemen, mit denen der unbekannte Reiter festgeschnallt war.

Und Topsy? Auf dem Weg zu einem Filmdreh wird das Kamel bei einem Zugunfall schwer verletzt. Topsy kommt in den Griffith Zoo in Los Angeles und avanciert zum Publikumsliebling. "Gelassen betrachtet Topsy die Besucher mit toleranten Augen", schreibt die Zeitung "Baltimore Sun" 1931, "sie hat viel gesehen und ist in ihrer bunten und ereignisreichen Karriere weit herumgekommen."

Drei Jahre später muss Topsy eingeschläfert werden, vermutlich mehr als 80 Jahre alt. "Letztes amerikanisches Kamel gestorben", berichten kalifornische Zeitungen. Topsy wird eingeäschert, ihre Asche in der Wüste Arizonas verstreut - am Grab ihres früheren Kameltreibers.