Ein Bild und seine Geschichte Als der General einen Vietcong erschoss

Von der Szene in Saigon gibt es auch einen Film. Anfangs sieht alles nach irgendeinem Tag im Vietnamkrieg aus. Ein schmächtiger Mann in kurzer Hose und kariertem Hemd, barfuß, die Hände hinter dem Rücken in Handschellen, den Blick auf dem Boden. Behelmte Soldaten führen ihn durch die Straße. Von rechts kommt ein weiterer Mann ins Bild. Er wedelt mit einem Revolver, verschafft sich Platz, stellt sich neben den anderen, der ihn nicht ansieht.

Dann streckt er den rechten Arm aus und schießt ihm sofort in den Kopf.

Das ist der Moment, den der US-Fotograf Eddie Adams am 1. Februar 1968 festhielt. So entstand vor genau 50 Jahren eines der berühmtesten Bilder der Kriegsfotografie - wie ein Mann in Zivil von einem Militär beinahe beiläufig erschossen wird. Man kann auch sagen: hingerichtet. Es ist ein brutales Bild, man kriegt es kaum aus dem Kopf. Und es hat den Lauf des Krieges beeinflusst.

Der Mann im Karohemd hieß Nguyen Van Lem. Er war Mitte 30 und verheiratet, ein Guerilla der Vietcong, die unter Ho Tschi-minh gegen Südvietnam und somit auch gegen die USA kämpften. Beide Seiten hatten eine Feuerpause zu Vietnams Neujahrstag Tet vereinbart, zum 1. Februar. Aber allen Zusagen zum Trotz startete Ho Tschi-minh tags zuvor einen Angriff, die Tet-Offensive.

Mord an einem Mörder

Der Vietnamkrieg hatte bereits 1955 nach der Teilung des Landes begonnen. Die Vereinigten Staaten unterstützten Südvietnams Militär gegen den kommunistischen Norden und traten 1964 mit dem "Tonkin-Zwischenfall" auch offiziell in den Krieg ein. Vier Jahre später kämpften bereits 550.000 US-Soldaten in Vietnam, ohne entscheidende Erfolge zu erzielen. Die Truppen von Ho Tschi-minh wollten die Herrschaft über das ganze Vietnam und die Amerikaner vertreiben. Der Konflikt eskalierte dramatisch, die Tet-Offensive 1968 wendete das Blatt gegen die USA und führte sie in ein historisches Desaster.

Nach dem Bruch der Waffenruhe wurde auch in Saigon schwer gekämpft. Nguyen Van Lem war mittendrin, ein mutmaßlicher Mörder. Als Vietcong nannte er sich Bay Lop und soll, genau weiß man das bis heute nicht, einer Todesschwadron angehört haben, die es auf südvietnamesische Polizisten und ihre Familien abgesehen hatte. Angeblich war er am Morgen in der Nähe eines Massengrabes mit 34 Leichen verhaftet worden. Der australische Kameramann Neil Davis berichtete später, dass Lem auch Freunde von Saigons Polizeichef Nguyen Ngoc Loan ermordet habe, ebenso Patenkinder von ihm.

Loan war der Mann mit dem Revolver. Ein General von 37 Jahren, ehemaliger Pilot, Studienfreund von Südvietnams Ministerpräsident. Er behauptete später, Lem habe die Familie eines seiner Offiziere getötet. Das passt zur Darstellung des Australiers. Ob es stimmt, wird man wohl nie erfahren. Jedenfalls drückte der General aus seiner 38er-Smith&Wesson ohne jedes Zögern ab.

Die letzten Momente im Leben vom Lem verfolgte eine Handvoll Kriegsreporter. Manche sagen, dass Loan den Vietcong sonst nie erschossen hätte. Die Aufnahmen, die der Kameramann Vo Suu für den US-Fernsehsender NBC drehte, zeigen, wie Lem zusammenbricht, auf die Straße sinkt und dann Blut aus seinem Kopf sickert. Loan steckt die Pistole zurück ins Holster und dreht ab.

Der Fotograf: "Ich habe viele Menschen sterben sehen"

Viel größere Wirkung als die Fernsehbilder hatte jedoch das Foto von Eddie Adams. Es ragte unter all den entsetzlichen Bildern heraus. Der amerikanische Fotograf, seinerzeit 34, war für die Nachrichtenagentur AP im Einsatz, ein erfahrener Mann. Er nahm an, lediglich ein Verhör auf offener Straße zu fotografieren. "Damals war es üblich, dass man Gefangenen dabei die Pistole an die Schläfe hält", sagte Adams später. Er rechnete nicht damit, dass der General den Abzug drückt. Es kam anders.

Adams ging zurück ins AP-Büro und übergab die Filmrolle. "Ich sagte: Darauf ist jemand, der einen anderen tötet - und dann ging ich zum Mittagessen", erzählte er später. "So einfach war das. So war der Krieg. Ich habe viele Menschen sterben sehen. Ich hatte nichts damit zu tun, jeder hätte das Bild machen können. Nur passierte es gerade, als ich da war."

In den Tagen danach hatten das Foto alle großen US-Zeitungen und auch viele Blätter im Rest der Welt auf dem Titel. Man schaut auf den General, seinen Arm, die Pistole und dann auch ins Gesicht von Nguyen Van Lem, in der Sekunde, in der er sein Leben verliert. Das linke Auge ist offen.

Eines der 100 wichtigsten Fotos aller Zeiten

Das Foto ging um den Globus und trug dazu bei, dass die Stimmung in der US-Öffentlichkeit kippte. Bis dahin dachten viele, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die hochgerüstete Supermacht den Krieg in diesem fernen Land gewinnen und Nordvietnam zusammenbrechen würde.

Doch dann wurde sie in der Tet-Offensive überrumpelt. Die Amerikaner erfuhren nicht nur von den Morden der Vietcong, sondern erkannten zu ihrem Entsetzen nach und nach auch die Grausamkeiten ihrer eigenen Soldaten - etwa die massiven Bombardierungen, den Einsatz von Napalm und Agent Orange, das unfassbare Massaker von My Lai im März 1968, als etwa 500 Zivilisten niedergemetzelt wurden, darunter Säuglinge und Greise.

Vietnamkrieg - die Macht der Bilder Als Feuer vom Himmel fiel: Nach einem Napalm-Angriff läuft eine kleine Vietnamesin am 8. Juni 1972 nackt auf die Kamera zu. Sie hat sich die brennenden Kleider vom Leib gerissen, heißt Phan Thi Kim Phuc und leidet bis heute unter den Verbrennungen. AP-Fotograf Nick Út kippte Wasser über das Mädchen, damals 9, und brachte es ins Krankenhaus. Úts Bild, weltweit gedruckt, gab dem Schrecken des Vietnamkrieges ein Gesicht. Helikoptereinsatz: Südvietnamesische Soldaten laufen US-Hubschraubern entgegen, die sie im Juni 1970 aufnehmen sollen. Diese Aufnahme machte ebenfalls Nick Út, vietnamesisch-amerikanischer Fotoreporter, der eigentlich Huynh Cong Út heißt und noch heute für AP fotografiert. Sein Foto der Kinder, die vor dem Napalm fliehen, war das Pressefoto des Jahres 1972, Út erhielt den Pulitzer-Preis. Für die Veröffentlichung sorgte... ...der deutsche Fotograf Horst Faas, der damals das AP-Büro in Saigon leitete und auch diese Aufnahme machte, auf der zwei Kinder aus Südvietnam am 1. Januar Schutz vor Vietcong-Scharfschützen bei Bao Trai suchen. Faas setzte sich über die Bedenken einiger Mitarbeiter hinweg; die Aufnahme eines nackten Mädchens entsprach nicht den AP-Regeln. Opfer des Krieges: Ein Vater trägt am 19. März 1964 sein Kind auf den Händen, das bei Kämpfen nahe der Grenze zu Kambodscha starb. Für dieses Foto wurde Horst Faas mit dem ersten von zwei Pulitzer-Preisen ausgezeichnet. Sonnenaufgang im Dschungel: Südvietnamesische Soldaten im Januar 1965, kurz vor dem Aufbruch zur Suche nach Vietcong. Fotograf Horst Faas wurde 1967 bei einer Patrouille durch Granatsplitter schwer an den Beinen verletzt und überlebte, anders als viele Kollegen, die bei Vietnamkriegs-Reportagen starben. Von 1962 bis 1974 berichtete Faas aus Vietnam und wurde später AP-Fotochef in London. Tödlicher Kopfschuss: General Nguyen Ngoc Loan, Polizeichef von Saigon, erschießt am 1. Februar 1968 auf Nguyen Van Lem, der unter Verdacht stand, Offizier des Vietcong zu sein. Wie die Aufnahme vom Napalm-Mädchen zählt auch diese zu den Fotos, die den Verlauf des Vietnamkriegs veränderten. Es war ja sein Job: Fotografiert hat die Szene Eddie Adams von der Nachrichtenagentur AP. "Damals war es üblich, dass man Gefangenen dabei die Pistole an die Schläfe hält", sagte er und rechnete nicht mit einer Hinrichtung, lediglich mit einem Verhör auf der Straße. Das war für ihn nichts Besonderes - bis der General abdrückte. Kurz vor dem Schuss führten südvietnamesische Soldaten Nguyen Van Lem durch die Straße in Saigon. Er blickte nicht auf, sah den Mann mit dem Revolver nicht an, der dann den Arm ausstreckte und ihm beinah beiläufig aus nächster Nähe eine Kugel in den Kopf schoss. Nach dem Todesschuss legten Soldaten der Leiche eine kleine Fahne auf die Brust und machten Fotos. Der erfahrene Fotoreporter Eddie Adams dokumentierte auch dies. Die Exekution in Saigon sollte ihn noch jahrzehntelang beschäftigen, bis zu seinem Tod im Jahr 2004. Eine Leiche am Straßenrand: Junge Rad- und Motorradfahrer halten am 5. Mai in Saigon an und schauen auf einen getöteten Vietcong. "Ich habe viele Menschen sterben sehen", sagte Eddie Adams, "so einfach war das. So war der Krieg." Unter Feuer: Vietnamesische Eltern versuchen, ihre Kinder vor Scharfschützen zu retten, als US-Soldaten im April 1965 das Dorf My Son stürmen. Ein weiteres Foto von Eddie Adams. Feuerpause: Ein leerer Blick - Adams fotografierte auch diesen unbekannten jungen US-Soldaten. Mit seinem Messer bedroht ein südvietnamesischer Soldat im August 1962 einen Mann, der im Verdacht steht, ein Vietcong zu sein - eines der Vietnam-Bilder von Larry Burrows. Ein südvietnamesischer Soldat wartet an der Seite einer schwer verwundeten Frau auf medizinische Hilfe. Larry Burrows kam 1962 nach Vietnam und fotografierte für das Magazin "Life" in Farbe und zählte zu den einflussreichsten Reportern, die durch ihre Bilder und Berichte die Wahrnehmung des Krieges veränderten. Feuergefecht: Die Kriegsberichterstatter gingen alle hohe Risiken ein. Larry Burrows bekam dreimal den Robert-Capa-Preis, bevor er 1971 im Alter von 44 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz starb. In Panik: Vietnamesische Flüchtlinge versuchen, Hubschrauber in Xuan Loc zu erreichen, die sie retten sollen. Selbstverbrennung: Der buddhistische Mönch Thich Quang Duc zündete sich an 11. Juni 1963 in Saigon an, um damit gegen die Unterdrückung und Verfolgung der buddhistischen Bevölkerungsmehrheit in Vietnam zu protestieren. Er ging bewegungs- und lautlos in den Tod. Das Bild des Fotografen Malcolm W. Browne ging um den Globus und war das Pressefoto des Jahres 1963. Ramponierte Flagge: Eine amerikanische Fahne mit Einschussloch weht 1971 über einem Artilleriestützpunkt. Für das Foto wurde David Hume Kennerly im folgenden Jahr mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, ebenso wie für... ...dieses Bild, das einen US-Soldaten 1971 auf einem niedergebrannten Hügel mit Baumstümpfen zeigt. Bombenhagel aus einem amerikanischen B-52-Flugzeug: Mit ihren Bildern nahmen die Fotografen großen Einfluss auf das Meinungsbild vor allem in den USA. Sie zeigten nicht nur militärische Erfolge und heroische Momente, sondern... ...auch den Tod von US-Soldaten - hier zieht ein Hubschrauber die Leiche eines Fallschirmjägers hoch, der am 14. Mai 1966 nahe der Grenze zu Kambodscha starb. Auf diesem Bild gibt ein US-Soldat dem nahenden Helikopter Signale, während andere ihre verletzte Kameraden schleppen (April 1968, nahe Hue). Das hochgiftige, dioxinhaltige Agent Orange war das wichtigste der Herbizide, mit denen von 1962 bis 1971 ein Gebiet von insgesamt 2,5 Millionen Hektar mit Herbiziden besprüht wurde. Das US-Militär setzte es zur Entlaubung des Dschungels ein, um den Gegner seiner Rückzugsgebiete und Nachschubwege zu berauben; hier vier amerikanische Flugzeuge im September 1965 über dem südvietnamesischen Dschungel nahe Tan Son Nhut. Wald ohne Laub: Das Gift führte zu schweren Krankheiten und Fehlbildungen in diesen Gebieten, bei der vietnamesischen Bevölkerung und ebenso bei bis zu 200.000 US-Soldaten. Warten auf Nachrichten: US-Soldaten am Radiogerät im Jahr 1966. Im Zuge des Vietnamkrieges verzeichnete das US-Militär rund 55.000 getötete und 153.000 verwundete Soldaten. Schätzungen zu den vietnamesischen Todesopfern reichen von zwei bis vier Millionen Menschen. Schüsse auf Studenten: Ende der Sechzigerjahre nahm der Widerstand gegen den Vietnamkrieg in den USA stark zu. Am 4. Mai 1970 erschossen Nationalgardisten im US-Bundesstaat Ohio ohne ersichtlichen Grund vier Studenten, die gegen den Einmarsch von US-Truppen in Kambodscha protestierten. Das Kent-State-Massaker schockierte Amerika - und war der Anfang vom Ende des Präsidenten Richard Nixon. Endlich vorbei: Erst mit dem Pariser Abkommen kam es am 27. Januar 1973 zu einem Waffenstillstand, die USA verpflichteten sich zu einem Rückzug aller Truppen binnen zwei Monaten. Auf diesem Foto trifft der gerade in die Freiheit entlassene Kriegsgefangene Robert L. Stirm im März 1973 auf dem Flughafen in Fairfield (Kalifornien) ein - seine vier Kinder und seine Frau rennen auf ihn zu.

Die Proteste gegen den Vietnamkrieg gewannen in den USA und anderswo an Wucht. Viele Bürger waren nun überzeugt, dass dieser Krieg sinnlos und auch nicht zu gewinnen war, dass sie selbst, ihre Brüder, Söhne oder Enkel nicht im asiatischen Dschungel sterben durften. Es lag auch an der Macht der Bilder: Eine kleine Vietnamesin flieht vor Napalmbomben, ein Mönch verbrennt sich selbst - Aufnahmen wie diese hatten eine enorme Bedeutung für den Einstellungswandel.

Die Exekution eines gefesselten Vietcong aus nächster Nähe: Das Bild von Eddie Adams zeugte davon, wie die vermeintlichen Verteidiger von Freiheit und Demokratie selbst zum Terror griffen. Es wurde Pressefoto des Jahres. Adams bekam dafür den Pulitzer-Preis, Amerikas wichtigste Auszeichnung für Journalisten. Das Magazin "Time" nahm es auf die Liste der wichtigsten 100 Fotos aller Zeiten.

"Ich denke, Buddha verzeiht mir"

Trotzdem sagte Adams später immer wieder, dass er die Aufnahme bereue. Weil sie aus dem Kontext gerissen worden sei, nur eine "Halbwahrheit", so der Fotograf aus Pennsylvania, der sich nie vorgedrängelt hatte, um ausgerechnet als Kriegsjournalist bekannt zu werden. "Der General hat den Vietcong getötet. Und ich habe mit meiner Kamera den General umgebracht", schrieb er im Magazin "Time".

Manchmal stellte Adams auch die Frage: "Was hätten Sie getan, wenn Sie der General gewesen wären? Zu dieser Zeit und an diesem Ort? An diesem heißen Tag? Und Sie hätten diesen angeblichen Schurken gefangen, nachdem er ein, zwei oder drei amerikanische Soldaten abgeknallt hätte?" Die Frage beschäftigte ihn, bis er 2004 im Alter von 71 Jahren starb.

Loan wurde gleichfalls zur Berühmtheit. Der Kameramann von damals berichtete, wie er gleich nach der Erschießung zu den Reportern kam und sagte: "Diese Kerle bringen viele unserer Leute um. Ich denke, Buddha verzeiht mir." Auf Bildern, die etwas später entstanden, ist zu sehen, wie der Polizeichef Bier trinkt, raucht, lacht. Drei Monate danach wurde er schwer verwundet. Sein rechtes Bein musste amputiert werden.

Nach dem Abzug der US-Truppen aus Saigon 1975 floh General Loan mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten. Es gab Forderungen, ihn als Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, doch dazu kam es nie. Im US-Bundesstaat Virginia eröffnete er eine Pizzeria, die er aber wieder schließen musste: Als seine Vergangenheit bekannt wurde, machten viele Kunden einen Bogen um das Restaurant, er erhielt Drohungen. 1998 starb Loan mit 67 Jahren an Krebs.

In Saigon, das heute Ho-Chi-Minh-Stadt heißt, erinnert kaum etwas an die Szene von damals. Über die Straße, wo es passierte, die Ly Thai To im 10. Bezirk, rollen jetzt die Mopeds dicht an dicht. Irgendeine Form des Gedenkens gibt es hier nicht. Im Kriegsmuseum der Stadt hängt Adams' Foto ziemlich versteckt in einer Vitrine - nur eines von vielen, auf denen zu sehen ist, wie der Tod über das Land kam.