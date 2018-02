Abwehr der Rüpel-Elf Vinnie Jones, Bösewicht wie aus dem Lehrbuch

"Dieser Typ", brachte es der ehemalige walisische Nationaltrainer Mike Smith mal auf den Punkt, "wirkt auf eine Mannschaft wie Kohlensäure in einem Getränk." Vinnie Jones war zu aktiven Zeiten ein Fußballbösewicht wie aus dem Lehrbuch. Schon rein optisch furchteinflößend, versprühte Jones gern bereits vor dem Anpfiff seinen ganz speziellen Charme.

Bei einem Auswärtsspiel gegen den FC Liverpool spuckte er zunächst gegen das legendäre "This is Anfield"-Schild im Spielertunnel, flüsterte dann Liverpools Starspieler Kenny Dalglish ein paar warme Worte ins Ohr. Überliefertes Zitat: "Ich reiß' dir den Kopf ab und scheiß' dir in den Hals!"

Er sammelte Platzverweise wie andere Abwehrspieler Kopfballtore (13) und sprang seinen Gegenspielern regelmäßig brutal in die Beine. Tottenhams Gary Stevens, der, obwohl schon mit den Händen und Füßen auf dem Boden, 1986 mit Anlauf von Jones umgemäht worden war, musste aufgrund der dabei entstandenen Verletzungen seine Karriere vorzeitig beenden. Kommentar des "Bonebreakers" (Knochenbrecher): "Ich musste es tun, damit wir überleben."

Der Waliser hält bis heute den Rekord für die schnellste Gelbe Karte im englischen Profifußball (drei Sekunden nach Anpfiff) und brachte 1992 ein Video mit dem Titel "Soccer's Hard Men" auf den Markt, eine von ihm und anderen Rüpeln kommentierte Sammlung brutaler Zweikämpfe. Er biss einem Reporter nach einem gemeinsamen Trinkgelage an der Bar in die Nase und hielt Leeds-Trainer Howard Wilkinson auf der Auswärtsfahrt ein Jagdgewehr ins Gesicht, um seine Aufstellung zu sichern.

Nach seiner Fußballerkarriere wurde er Schauspieler. Kleines Potpourri seiner Filmografie: "Mean Machine - die Kampfmaschine", "Bulletproof Gangster", "Blood of Redemption". Noch Fragen?