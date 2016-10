Absurde Zeitreise Was ein CIA-Porno mit Václav Havel und Tom Cruise zu tun hat

Schritt 1: Stewardessen-Party beim Präsidenten



In den Fünfzigerjahren bereitete er der CIA Kopfzerbrechen - Sukarno, erster Präsident Indonesiens, der nach Ende der Kolonialherrschaft die politische Neugestaltung des Landes prägte. Sein Streben nach einer "geführten Demokratie" klang für die US-Regierung im Kalten Krieg nach einer Liebeserklärung an den Kommunismus. Als Sukarno 1956 auch noch China und die UdSSR bereiste, entschied Alfred Ulmer, Leiter der CIA-Abteilung für den Fernen Osten: "Es ist Zeit, dass wir Sukarnos Füße übers Feuer halten." Das war schwieriger als gedacht: Die CIA zahlte Millionen, um Wahlen zu manipulieren, verbündete sich mit abtrünnigen Militärs und schickte Luftstreitkräfte, um Sukarnos Truppen zu bombardieren. Erfolglos.



Der Geheimdienst versuchte, persönliche Schwächen des Präsidenten ausfindig zu machen und zu nutzen. Wobei eine sich besonders anbot: Sukarno galt als sexuell unersättlicher Frauenheld. "Als Künstler", so pflegte er es auszudrücken, werde er eben "naturgemäß von dem angezogen, was die Sinne beglückt". Neben seinen zehn Ehefrauen soll er unzählige Geliebte gehabt haben - bevorzugt Stewardessen, die er auf Reisen zu "Partys" mit aufs Zimmer nahm.



Über eine davon kursierten Gerüchte, die der CIA zupass kamen, wie sich Ex-Agent Joseph Burkholder Smith 1976 erinnerte: "Es hatte Berichte über eine gut aussehende blonde Stewardess gegeben, die 1956 an Bord seines Flugzeugs gewesen sei, wo immer er in der Sowjetunion hingeflogen war." Dem Gerücht zufolge sei diese auch mitgekommen, als im folgenden Jahr das sowjetische Staatsoberhaupt Kliment Jefremowitsch Woroschilow nach Indonesien gekommen war.



Eine einmalige Gelegenheit: Man beschloss kurzerhand...