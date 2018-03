In sieben Schritten Wie ein Ex-Mormone zu Sex auf dem Mond kam

5. Schritt: MacGyver auf dem Mond



...Multifunktionswerkzeug für Astronauten. Ursprünglich hatte die Nasa dem Personal ihrer frühen Missionen Druckbleistifte mitgegeben. Zum Einen bestand bei denen aber die Gefahr, dass Graphitfragmente in der Schwerelosigkeit von Astronauten eingeatmet werden konnten oder in die Augen gerieten. Zum Zweiten entlud sich in den USA ein Sturm der Entrüstung, als bekannt wurde, dass die Nasa stolze 128,89 Dollar pro Bleistift gezahlt hatte - aus Steuergeldern.



Also musste ein neuer Stift her. Man entschied sich für den von Paul Fisher entwickelten "Space Pen", einen temperaturresistenten Kugelschreiber, in dem ein Metallstift die Tinte zur Kugel hin drückt, so dass er auch unter Wasser funktioniert - oder eben in Schwerelosigkeit. Und 6 Dollar pro Stück waren im Vergleich zum Vormodell ein Schnäppchen. Ab 1968 wurden "Space Pens" auf allen bemannten Nasa-Missionen verwendet.



So auch auf der berühmten Apollo-11-Mission, der am 20. Juli 1969 die erste Mondlandung gelang. Doch die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die die ersten Schritte auf dem Erdtrabanten taten, sollten mit dem Stift nicht nur schreiben: Wie 2006 der Dokumentarfilm "Apollo 11: The Untold Story" belegte, hätten sie ohne Kuli wohl einen einsamen Tod auf dem Mond sterben müssen. Denn als die beiden nach ihrem Mondbesuch abheben wollten, merkten sie, dass Aldrin einen zum Start nötigen Schalter unbemerkt abgebrochen hatte. Doch der findige Astronaut, so die australischen ABC News, habe kurzerhand einen Kugelschreiber in das Loch gesteckt und so den Schaltkreis schließen können.



Der Rückflug glückte, Apollo 11 kehrte heim und...