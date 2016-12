Street View anno 1907 In hundert Metern bitte umblättern

Die Innovation bedurfte keiner großen Erklärungen, der Nutzen war offensichtlich: In Zukunft konnte man den Reiseweg und das Ziel selbst erkunden, noch bevor man aufgebrochen war. Man würde wissen, wie die Landschaft unterwegs aussah, welcher Anblick einen erwartete. Die virtuelle Erkundung würde sich anfühlen, als führe man tatsächlich an Häusern, Bäumen und Zäunen vorbei. Pfeile auf der Straße markierten den Weg.

Ende Mai 2007 stellte der Internetkonzern Google die Erweiterung seines Kartensystems Maps vor: Der Routenplaner bot nun auch Fotos aus der Straßenperspektive. "Street View" erleichterte die Anfahrt, zumindest in Regionen, in denen der Dienst zur Verfügung stand.

Die 360-Grad-Perspektive von einem beliebigen Punkt New Yorks oder San Franciscos aus war zweifellos spektakulär und auch umstritten, wegen der Möglichkeit, bis in manches Wohnzimmer zu zoomen. Keineswegs neu aber war die Idee, Straßenkarten mit Fotos auf Bürgersteigniveau zu kombinieren. Das Prinzip des Digitalprojekts zeigt erstaunliche Parallelen zu den "Photo-Auto Maps" - gewissermaßen ein analoges Street View. Und schon mehr als 100 Jahre alt.

Eine ungewöhnliche Hochzeitsreise

Die große Stunde dieser Erfindung aus den USA war der Beginn des Automobilzeitalters. Ab 1905 waren Photo-Auto Maps die clevere Antwort auf eine der heikelsten Herausforderungen früher Kraftfahrer: Wie auf unmarkierten Wegen von einer Stadt in eine andere finden?

Tollkühne Fahrten mit Bilderbüchern Wo soll's denn hingehen? Dieses Büchlein aus dem Jahr 1907 diente der Navigation. Damit sollten Autofahrer von New York nach Albany und Saratoga Springs finden - zu einer Zeit ohne Straßenschilder. Typischer Ausgangspunkt der Reiseroute: ein Hotel. mehr... Sterne und Pfeile markierten in dem Photo-Auto-Guide aus dem amerikanischen Kartenverlag Rand McNally die für die Orientierung wichtigen Gebäude und wiesen die Fahrrichtung. Jede Richtungsänderung an einer Kreuzung oder Weggabelung wurde mit einem Foto kenntlich gemacht und in einem kurzen Text unter dem Bild beschrieben. Fahren nach Zahlen: Angegeben war außerdem die Entfernung bis zum Aufnahmeort des nächsten Motivs. Das Abgleichen verlangte große Aufmerksamkeit für die Umgebung. Hilfreich war dabei ein aufmerksamer Beifahrer. Der Fahrer selbst musste sich ja auf die unvorhersehbaren Straßenverhältnisse konzentrieren. Eine gute Orientierungshilfe boten oft Schienen. Die Eisenbahn war als Verkehrsmittel noch gebräuchlicher. Auch in Peekskill, wo sich - wie der Fahrer aus dem Reiseführer erfährt - die Werkstatt von John L. Silleck befindet, die "beste der Stadt" für "Reparaturen und Hilfe aller Art". Das klingt schwer nach Schleichwerbung, war aber zu jener Zeit eine nützliche Information für verwegene Motoristen. Befestigte Straßen waren zu dieser Zeit eher selten, viele Wege nach Regenfällen kaum passierbar. Reisenotizen: Dann war es gut, alternative Routen zu kennen. Der Reiseführer ließ vorsorglich viel Raum für persönliche Notizen. Mit Poughkeepsie war ein größerer Ort erreicht, dort konnte der Fahrer entweder direkt weiter nach Albany rollen oder im Morgan House eine Pause einlegen. 1917 allerdings, zehn Jahre nach Erscheinen dieses Reiseführers, brannte das Hotel ab. Bis dahin war es nach Auffassung des Herausgebers "das beste Hotel der Stadt", einfach "alles first class". Und praktisch: Eine Werkstatt mit Service für diverse Marken befand sich direkt nebenan. Während sich Vegetation und Straßenverhältnisse binnen kurzer Zeit so verändern konnten, dass sie nicht wiederzuerkennen waren, boten sich... ...Häuser, Brücken, Kanäle oder Telegrafenmasten als längerfristige Orientierungspunkte an. Stuyvesant Falls ... vorbei: Foto-Autoreiseführer enthielten Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, Werkstätten und Übernachtungsmöglichkeiten. In manchen Orten indes war nichts dergleichen geboten - der Autotourismus steckte noch in den Anfängen. Was gibt's denn hier zu sehen? In Kinderhook erregte der Reiseführerfotograf offenbar so viel Aufmerksamkeit, dass ihn eine Gruppe Männer interessiert beobachtete. Menschenleer: Viel Verkehr war auf Überlandstraßen damals noch nicht unterwegs - praktisch für den Reiseführerfotografen: Die Motive boten genügend Platz, um große Pfeile einzuzeichnen. Endlich Albany: Die S-Kurve am Ortseingang bot fotografisch eine kleine Herausforderung. In der Stadt selbst führt der Weg zum... ...Hotel "Ten Eyck", dem angeblich "attraktivsten Hotel im Staat New York", noch dazu brandsicher, wie der Reiseführer betont. Die Herberge ist zugleich Ausgangspunkt... ...für die Weiterreise zu den beliebten Heilquellen von Saratoga Springs. Laut einer Anzeige aus dem Jahre 1909 brachte der Rand McNally-Verlag mindestens 27 verschiedene Foto-Autoreiseführer heraus. Bloß nicht von Weg abkommen: Mit den Jahren wuchsen Zahl und Umfang der Strecken. Allerdings: Es blieb bei vorgegebenen Routen. Wer von der dokumentierten Strecke abwich, musste... ...sich seinen Weg selbst suchen... ...oder Passanten auf der Straße fragen. Die konnten mit Glück vielleicht die richtige Richtung weisen - wussten aber vermutlich kaum abzuschätzen, ob der Weg für dieses neuartige Fortbewegungsmittel passierbar war. Bitte umblättern: Mit den Jahren wurden Foto-Autoreiseführer immer umfangreicher, einige Exemplare umfassten tausend Seiten... ...und hatten damit jede Handlichkeit verloren. Nicht auszudenken, was passierte, wenn man versehentlich die Seite verblätterte und nicht mehr genau wusste, wo man war. Irgendwie sah es doch fast überall gleich aus - zumindest auf diesen Schwarzweiß-Fotos. Streckenskizze: Außer den Fotos gab es in jedem Routenplaner eine schematische Zeichnung der gesamten Strecke. In ihr waren die Nummern der Fotos eingetragen, außerdem Landmarken wie Flüsse, Brücken und Eisenbahnlinien eingezeichnet. Für die Rückfahrt - in diesem Fall von Saratoga Springs über Albany nach New York - gab es einen eigenen Bildteil. Die Fotos waren - entsprechend der Fahrerperspektive - an den gleichen Kreuzungen und Abzweigen aufgenommen, nur eben aus der Gegenrichtung. Vermutlich wurden Hin- und Rückfahrt während des gleichen Stopps fotografiert. Wohl so gelangte zumindest in einer Richtung immer auch der Wagen des Fotografen mit aufs Bild.

Die Lösung bestand in einer Abfolge von Fotos. Sie zeigten jeweils die Straße aus Fahrerperspektive, und zwar vom Start der Reise bis zum Ziel. Eingezeichnete Pfeile wiesen an Kreuzungen oder Gabelungen die Richtung - das Ganze war gedruckt als handliche Broschüre, mit erläuternden Bildunterschriften und Platz für Notizen.

So ein Foto-Autoreiseführer hat eine große Zukunft, glaubte damals Andrew McNally II., Enkel des Gründers des amerikanischen Kartenverlags Rand McNally & Company. Deshalb scheute er keine Mühen und griff selbst zur Kamera - sogar in seinen Flitterwochen.

Man ist versucht, sich die Hochzeitsreise von Andrew und seiner angetrauten Eleanor 1908 vorzustellen: ein verliebtes junges Paar, ein nagelneues Packard-Automobil, der Aufbruch in die unendlichen Weiten Amerikas - und an jedem Abzweig hält der Gatte an, steigt aus, läuft vor und zurück und macht Fotos, fährt weiter. Bis zum nächsten Stopp.

Die rund 150 Kilometer von Chicago nach Milwaukee müssen sich endlos angefühlt haben.

Keine Schilder, keine Straßen

Autofahren war damals eher etwas für robuste Naturen, stets fürs Liegenbleiben gewappnet mit Extrakraftstoff, Ersatzteilen, Werkzeug, Abschleppseilen. Straßen zwischen amerikanischen Städten hatten nur selten betonierte Fahrbahnen. Es gab manche mit Makadam, einer eher zerbrechlichen Teer-Gestein-Mischung, ansonsten Schotterstraßen und Schlammpisten. Der Straßenbau war den Gemeinden überlassen; so konnte eine rüttelige Ortsdurchfahrt auch abrupt im Nichts enden.

Und natürlich gab es nirgends Wegweiser. Homer Sargent Michaels, ein in Chicago ansässiger Autoverkäufer, kam deshalb auf die Idee, in Fotos zu dokumentieren, was zuvor Motoristen einander nur erzählten oder mit kleinen Skizzen weitergaben. Der wahrscheinlich erste Foto-Autoreiseführer entstand um 1905 und wies den Weg von Chicago nach Lake Geneva, einem Erholungsort in Wisconsin. Bald kamen weitere beliebte Strecken hinzu.

Die Reiseführer enthielten stets einen fotografischen Ablauf für die Hin- und für die Rückfahrt. Die Fotos waren nummeriert, die Ziffern fanden sich in einer Skizze der gesamten Route. Eingezeichnet waren zudem Landmarken wie Brücken, Kanäle, Flüsse und Schienen. Um 1907 nahm der Kartenverlag Rand McNally diese Routenplaner ins Programm.

Zu dicke Bücher taugten nicht für die Fahrt

Als Andrew und Eleanor McNally 1908 nach Chicago zurückkehrten, hatten sie sicher Bilder für ein ganzes Flitterwochenalbum beisammen - nur eben ohne Flitterpaar. Stattdessen unspektakuläre Fotos von Straßen, Häusern, Zäunen, Scheunen, Bäumen, nur selten mit Menschen oder Autos. Immerhin: Erspart blieb ihnen das Problem, mit dem Google 100 Jahre später rang - Gesichter, Kennzeichen oder Fassaden zum Schutz von Persönlichkeitsrechten und Privatsphäre unkenntlich machen zu müssen.

McNallys Sorge war eher, dass man zu wenig auf den Fotos erkennen konnte: wenn nämlich heftige Regenfälle, Stürme oder Brände Straßen und Wege nicht mehr auffindbar oder unpassierbar gemacht hatten. Und das konnte bereits nach einer Saison der Fall sein.

Nach rund zwei Dutzend Ausgaben stellte Rand McNally die Lieferung von Photo-Auto-Guides 1912 ein. Die Automobilisten konnten inzwischen schneller fahren, ihr Radius war massiv erweitert, sie brauchten mehr Routen und viel umfangreichere Reiseführer. Aber mit Exemplaren von über 1000 Seiten konnten sie während der Fahrt nichts anfangen.

Aus der gescheiterten Idee entstand ein neuer Standard: Statt Pfeile auf Fotos zu malen, wurden die Straßen selbst markiert. John Brink, Zeichner bei Rand McNally, schlug vor, Highways zu nummerieren. 1917 erschien im Verlag die Ausgabe "Illinois Auto Trails", die erste Straßenkarte mit nummerierten Highways. In den späten Zwanzigerjahren führten die USA dann ein für alle Bundesstaaten einheitliches Nummernsystem ein.

Bei der Navigation war man fortan nicht mehr auf Fotos angewiesen. Und das war die viel größere Innovation für den amerikanischen Straßenverkehr, fast 100 Jahre vor Google Street View.